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Новости Украина - НАТО
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Одно из условий вступления Украины в НАТО - борьба с пятой колонной, - Науседа

науседа

Чтобы вступить в НАТО, Украине необходимо провести ряд реформ. Речь идет, в частности, о борьбе с так называемой пятой колонной.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

Науседа отметил, что на пути в ЕС Украина уже добилась "прекрасного прогресса" в выполнении рекомендаций Еврокомиссии, касающихся в частности коррупции, деолигархизации и т.д. Важным условием также является борьба с пятой колонной.

"Это одно из условий, это очень важное условие, но давайте посмотрим правде в глаза: пятая колонна везде, даже в странах, в которых мы не могли бы представить, далеко, даже к западу от нас", – отметил Науседа.

Он подчеркнул, что решения властей Украины свидетельствуют о том, что они "очищаются" от предателей.

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"Каждый раз, когда я слышу, что кого-то отстранили от высокой должности, я радуюсь, потому что понимаю, что государство очищается. Если бы все было красиво, все заметено под ковер и казалось, что в иерархии власти все стабильно, это вызывало бы подозрения, а на самом ли деле в стране, где сталкивается множество интересов и где Россия пытается проводить не только открытые военные действия, но и гибридные и дезинформационные, пропагандистские акции, все так хорошо и со стороны хорошо... Нет, Украина очищается, и я думаю, что она будет очищаться и в дальнейшем", – резюмировал Науседа.

Напомним, по его мнению, Украина получила от саммита в Вильнюсе максимум того, что она могла получить. Речь идет об отмене плана действий по членству и обещания принять Украину в НАТО "как только она выполнит все условия" и после завершения войны.

Автор: 

членство в НАТО (1548) членство в ЕС (1078) государственная измена (1582) Науседа Гитанас (288)


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Топ комментарии
+68
Зєля повинен сам себе побороти?
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14.07.2023 15:40 Ответить
+44
Вся ОПа презедента це п'ята колона.
Від прислужника ригів Єрмака до його замів Татарова, Смирнова, Шурми, ригів із величезним стажем.
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14.07.2023 15:45 Ответить
+37
Зелені на це піти не можуть. В них шуфричі головні союзники. Як в голосуваннях у ВР, так і в ненависті до проукраїнської опозиції.
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14.07.2023 15:41 Ответить
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Інколи в мене враження ' що влада і є нашою п'ятою колоною...
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14.07.2023 17:43 Ответить
Де ж 5-та колона може бути, як не у владі?
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15.07.2023 09:40 Ответить
Вотвот
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14.07.2023 17:50 Ответить
Дерьмака на вилы !
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14.07.2023 17:53 Ответить
...п'ята колонна е скрiзь в середовищi украiнцiв... I в США також, дивишся i бачиш, що на зарплатi РФ... Засмучуе така тенденцiя, але зараз час витягнуть iх на свiтло.
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14.07.2023 17:56 Ответить
Яб сказав так, все це завдяки ЗЕ-хейтерам які строчат коменти з ранку до ночі типа про"АсфАльт""Клоун""Квартал 95", очищення від п"ятою колони відбуваєтся набагато швидше.🤡
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14.07.2023 17:57 Ответить
Toka nipanimaiu , kak kalona budet vaievat sama saboiu ? 🤔
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14.07.2023 18:01 Ответить
Є п'ята колона у суспільстві , є у владі з її госапаратом. Є в політиці.
Потрібна комплексна боротьба. Потрібні жорсткі та безкомпромісні дії.
І чім ближче до влади , тім реакція на колаборантів та зрадників довжна бути жорсткішою.
Я к тому , що потрібно розділяти відповідальность зрадника судді , правоохоронця, чі чіновника який має доступ до гостаємниці , та простій бабці чі діда , які втратили свій розум у совковому минулому.
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14.07.2023 18:05 Ответить
Ви переплутали грішне з праведним.
5- та колона організовано, цілеспрямовано діє лише в органах держвлади, стратегічних галузях промисловості з метою здійснення ефективного контролю держави, її деградації чи розвалу.
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15.07.2023 09:48 Ответить
Якщо навідник , завербований ФСБ , вказує координати цілі , це не організована ворогом дія?
І цим навідником може бути будь який українофоб , чі обожнювач совка. Чі гуньдяєвський поп.
Звиняй. Це у тебе щось з логікою не в'яжеться. Чі з здоровим глуздом.
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15.07.2023 11:46 Ответить
Агентурна ворожа мережа у владі і звичайні ситуативні зрадники та колаборанти цілком різні речі
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15.07.2023 20:44 Ответить
тайные https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82 агенты https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3 врага , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82 диверсанты , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA саботажники , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD шпионы , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 провокаторы , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82 террористы , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F агенты влияния

Можете примерить на кого угодно,даже на себя.
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16.07.2023 13:55 Ответить
Ви хоча б в гуглі перекладайте перш ніж щось писати, а то узкій язик мені не надто понятєн)
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16.07.2023 14:09 Ответить
А у владі як вони з'являються?
Лелека в колясці приносить?

Ну , а те що зрадник у владі , да щє з допуском до держтаємниці значно небезпечний за пересічного колабаранта з вулиці не є якоюсь таємницею , чі ноу хау.
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17.07.2023 06:21 Ответить
Немає особливого значення як вони з'являються, а лише те, чим вони займаються. Зазвичай професійного агента ворог вербує серед місцевих і готує протягом певного часу. Найкращий варіант - це кадрові гебняві співробітники ворога, але з огляду на публічність займаних посад, відбираються служиві серед місцевих з колишнього кгб чи колись завербовані ним, їхні діти, тощо. Яскравих таких прикладів в Україні маса.
Тепер зрозумів різницю, здорово глуздовий?)
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17.07.2023 09:15 Ответить
"Є п'ята колона у суспільстві , є у владі з її госапаратом. Є в політиці.
Потрібна комплексна боротьба. Потрібні жорсткі та безкомпромісні дії.
І чім ближче до влади , тім реакція на колаборантів та зрадників довжна бути жорсткішою."

Я с цього починав. Якщо ти пам'ятаєш.
У чому я не правий. Відповідь , якщо розумієш.
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17.07.2023 10:43 Ответить
Проблема в тому що ти все урівнюєш і спрощуєш, діда з бабою совколюбів та привладного зрадника на кремлядському підсосі.
В суспільстві немає 5-ї колони, там можуть бути ватники, совкодрочери, але вони не є агентами впливу і не контролюються напряму ворогом, вони лише жертви пропаганди чи обмеженого розуму. Можуть бути ситуативні колаборанти, які за грошові виплати зливають військових на місцевості, тощо.
Гідра 5-ї колони, контрольваної з кремля, інфільтрована лише у владу та стратегічні підприємства промисловості. Вони діють системно та узгоджено, мають свою ієрархію, узурпували та контролюють весь політикум, державну владу, промислові та військові ресурси. По факту це є прихована латентна ворожа окупація України ворожим касапстаном. Лише через народний супротив та намагання скинути цю кліку і почалася війна.
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17.07.2023 11:12 Ответить
Я спитав, з чім ти не згоден?
Твоя відповідь , я урівнюю та спрщую.

А це ти прочитав?
"І чім ближче до влади , тім реакція на колаборантів та зрадників довжна бути жорсткішою."

Читай букви . Усі. Та не домислюй за мене того , чого я не казав.
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17.07.2023 11:56 Ответить
Дермак, татаров, портнов, шуфрич, хламідія, леха "золотоє яйцо" резніков, беня. Список довгий і кожен вася і його мама знає хто ці люди з 5-ой колони.
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14.07.2023 18:16 Ответить
То есть начинать надо с бениного Оманского Нарика, фсбэшника Елдака и всей ваЗЕлиновской малоПИ...роской кодлы...
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14.07.2023 18:36 Ответить
Логіка зе-влади проста: треба замуляти очі, не тільки коли немає бажання іСПРОМОГИ провести реформування, але по традиції, для "галочки" і "розпилу" вигадати щось квазіреформче. Як приклад, розмовний "тренд" типу англомовізації України, при тому, що зараз (в час "великого переселення народу") навіть з українізацією погіршилося, як на мене. Такі ВЕЛИЧЕЗНІ кошти на цю справу, мають оплатити західні партнери? - Навіть НЕ сумніваюся. І про реформування можна багато розмовляти, і нічого не коштує фінансово, можливо, і навпаки, бо "каламуть" моменту, що переживаємо, коли багато що пробачається, навіть НЕ ТАКЕ дрібне... Можливо, з англомовізацією почекати до кращих часів, коли "КРАПКИ над І" буде розставлено?
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14.07.2023 18:40 Ответить
США и ЕС должны наложить санкции на пятую колонну которая в сговоре с клоунами грабит страну и саботирует реформы!!!
ахметов коломойский пинчук фирташ, вчерашние свинособаки которые звали русский мир и финансировали овоща вдруг стали патриотами
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14.07.2023 19:21 Ответить
Як сказав зе про ерма:
"Я з ним прийшов,я з ним і піду".
Яке НАТО,яке ЄС?
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14.07.2023 19:21 Ответить
"Я з ним прийшов,я з ним і піду".
Коротко і ясно,кому ще незрозуміло?
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14.07.2023 19:24 Ответить
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14.07.2023 19:27 Ответить
Доведеться чекати, коли разом підуть!
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14.07.2023 19:34 Ответить
зараз виліще Обдрищучка ів скаже що не розуміє, про що він говорить.
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14.07.2023 19:35 Ответить
Ну ...це не реформами називається. Тсс, що амнесті не почули, а репресіями. Цього, ймовірно, не уникнути, бо такі , наприклад, як адепти мерседесія, "відать нє уймутца, вєдьми".
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14.07.2023 19:57 Ответить
"Одна з умов вступу України в НАТО - боротьба з п'ятою колонною, - Науседа."
Це не одна з умов,а головна.
Зелені посадили в сізо кращих офіцерів спецслужб: Червінського і Дудіна.
Якщо їх прийняти до себе-думають натівські генерали-то вони захочуть і наших розвідників садити.
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14.07.2023 20:11 Ответить
Так вся зелена влада ще та ''п'ята колона''!
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14.07.2023 20:39 Ответить
Нужно конституцию сделать не декларацией, а сводом КОНСТИТУЦИОННЫХ (ОСНОВНЫХ) ЗАКОНОВ, где первым должен быть о ГОСУДАРСВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ страны, а второй О ГРАЖДАНСТВЕ (а также ПОДДАНСТВЕ и РЕЗИДЕНСТВЕ, как трех разных формах ваимодействия, ответсвенности и обязательтв жителей с государством)!!!
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14.07.2023 20:50 Ответить
Що і потрібно було довести!! Вже говорять прямим текстом! А то наші , -то ми не розуміємо про що мова, то веніціанська комісія не погодила, а то просто: - ну раз нас прямо вже не ткнули пикою у проблему, то можно й далі валяти дурника! Але й це не допоможе! Нам треба щоб Захід розписав "дорожню карту " з конкретних пунктів кого посадити, а кого взагалі вислати з країни , встановити терміни і під особистий підпис президента, - отоді й може щось спрацює......
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14.07.2023 20:56 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Ірина Геращенко:
Монобільшість відмовляється ставити в порядок денний постанову Європейська Солідарність про відкликання Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова.
Інші фракції не підтримали нашу вимогу щодо Шуфрича…. Соромно.
Чому ми не в НАТО?
Нагадала монобільшості фантомні болі минулого. Коли Партія регіонів і Шуфрич роками блокували наш шлях до Альянсу.
В день інавгурації Зеленського Шуфрич подав в ДБР пасквіль , в якому звинуватив Порошенка в контрнаступі , що він посмів звільняти українські Донецьк і Луганськ.
Це жах, але ця справа і досі розслідується ДБР.
Цьому ми не в НАТО? Можливо тому, що і досі Шуфрич очолює комітет свободи слова. Нагадаю, сьогодні жодна фракція не дала нам перерву виступити з вимогою відставки Шуфрича. В тому числі «Голос» блокує це питання…
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14.07.2023 22:17 Ответить
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14.07.2023 22:18 Ответить
5 колонна? Да это для целая кротовая ФСБшная ферма!! Представляю как Задужный приходит на " ставку" которые любит проводить через день клоун,насмотревшись про Сталина..а там половина предателей,..осталось только прямой телемост на Лубянку сделать..И все хотят у Залужного что то узнать,и первым на Лубянку отправить
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14.07.2023 22:26 Ответить
"Одна з умов вступу України в НАТО - боротьба з п'ятою колонною, - Науседа"
В Україні вже складаються певні традиції, один президент на Ростов, наступний - безвіз, Томос...
Черговий президент у складі п'ятої колони - велика війна, розруха... а наступний має вже бути з результатом - НАТО, Євросоюз...
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14.07.2023 22:30 Ответить
ОЦЕ І Є ПЯТА КОЛОНА УКРАЇНИ -

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14.07.2023 23:48 Ответить
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14.07.2023 23:54 Ответить
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14.07.2023 23:55 Ответить
Еще будут здесь долбо.бы, которые спрашивают, "почему нас не берут в НАТО?"
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15.07.2023 00:22 Ответить
Ну ось вже відкритим текстом, прямо в очі про причини не запрошення до НАТО. Очевидно в НАТО є розуміння, що народ наразі скований воєнним станом і не може знешкодити кубло зрадників, Для таких важких випадків в США є вже випробуваний в Панамі сценарій і Пентагон по команді Байдена перекидає в Європу три тисячі резервістів. Нелоха заганяють в куток.
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15.07.2023 00:26 Ответить
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