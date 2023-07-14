Одно из условий вступления Украины в НАТО - борьба с пятой колонной, - Науседа

Чтобы вступить в НАТО, Украине необходимо провести ряд реформ. Речь идет, в частности, о борьбе с так называемой пятой колонной.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

Науседа отметил, что на пути в ЕС Украина уже добилась "прекрасного прогресса" в выполнении рекомендаций Еврокомиссии, касающихся в частности коррупции, деолигархизации и т.д. Важным условием также является борьба с пятой колонной.

"Это одно из условий, это очень важное условие, но давайте посмотрим правде в глаза: пятая колонна везде, даже в странах, в которых мы не могли бы представить, далеко, даже к западу от нас", – отметил Науседа.

Он подчеркнул, что решения властей Украины свидетельствуют о том, что они "очищаются" от предателей.

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"Каждый раз, когда я слышу, что кого-то отстранили от высокой должности, я радуюсь, потому что понимаю, что государство очищается. Если бы все было красиво, все заметено под ковер и казалось, что в иерархии власти все стабильно, это вызывало бы подозрения, а на самом ли деле в стране, где сталкивается множество интересов и где Россия пытается проводить не только открытые военные действия, но и гибридные и дезинформационные, пропагандистские акции, все так хорошо и со стороны хорошо... Нет, Украина очищается, и я думаю, что она будет очищаться и в дальнейшем", – резюмировал Науседа.

Напомним, по его мнению, Украина получила от саммита в Вильнюсе максимум того, что она могла получить. Речь идет об отмене плана действий по членству и обещания принять Украину в НАТО "как только она выполнит все условия" и после завершения войны.