Одно из условий вступления Украины в НАТО - борьба с пятой колонной, - Науседа
Чтобы вступить в НАТО, Украине необходимо провести ряд реформ. Речь идет, в частности, о борьбе с так называемой пятой колонной.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью LRT, сообщает Цензор.НЕТ.
Науседа отметил, что на пути в ЕС Украина уже добилась "прекрасного прогресса" в выполнении рекомендаций Еврокомиссии, касающихся в частности коррупции, деолигархизации и т.д. Важным условием также является борьба с пятой колонной.
"Это одно из условий, это очень важное условие, но давайте посмотрим правде в глаза: пятая колонна везде, даже в странах, в которых мы не могли бы представить, далеко, даже к западу от нас", – отметил Науседа.
Он подчеркнул, что решения властей Украины свидетельствуют о том, что они "очищаются" от предателей.
"Каждый раз, когда я слышу, что кого-то отстранили от высокой должности, я радуюсь, потому что понимаю, что государство очищается. Если бы все было красиво, все заметено под ковер и казалось, что в иерархии власти все стабильно, это вызывало бы подозрения, а на самом ли деле в стране, где сталкивается множество интересов и где Россия пытается проводить не только открытые военные действия, но и гибридные и дезинформационные, пропагандистские акции, все так хорошо и со стороны хорошо... Нет, Украина очищается, и я думаю, что она будет очищаться и в дальнейшем", – резюмировал Науседа.
Напомним, по его мнению, Украина получила от саммита в Вильнюсе максимум того, что она могла получить. Речь идет об отмене плана действий по членству и обещания принять Украину в НАТО "как только она выполнит все условия" и после завершения войны.
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Потрібна комплексна боротьба. Потрібні жорсткі та безкомпромісні дії.
І чім ближче до влади , тім реакція на колаборантів та зрадників довжна бути жорсткішою.
Я к тому , що потрібно розділяти відповідальность зрадника судді , правоохоронця, чі чіновника який має доступ до гостаємниці , та простій бабці чі діда , які втратили свій розум у совковому минулому.
5- та колона організовано, цілеспрямовано діє лише в органах держвлади, стратегічних галузях промисловості з метою здійснення ефективного контролю держави, її деградації чи розвалу.
І цим навідником може бути будь який українофоб , чі обожнювач совка. Чі гуньдяєвський поп.
Звиняй. Це у тебе щось з логікою не в'яжеться. Чі з здоровим глуздом.
Можете примерить на кого угодно,даже на себя.
Лелека в колясці приносить?
Ну , а те що зрадник у владі , да щє з допуском до держтаємниці значно небезпечний за пересічного колабаранта з вулиці не є якоюсь таємницею , чі ноу хау.
Тепер зрозумів різницю, здорово глуздовий?)
Потрібна комплексна боротьба. Потрібні жорсткі та безкомпромісні дії.
І чім ближче до влади , тім реакція на колаборантів та зрадників довжна бути жорсткішою."
Я с цього починав. Якщо ти пам'ятаєш.
У чому я не правий. Відповідь , якщо розумієш.
В суспільстві немає 5-ї колони, там можуть бути ватники, совкодрочери, але вони не є агентами впливу і не контролюються напряму ворогом, вони лише жертви пропаганди чи обмеженого розуму. Можуть бути ситуативні колаборанти, які за грошові виплати зливають військових на місцевості, тощо.
Гідра 5-ї колони, контрольваної з кремля, інфільтрована лише у владу та стратегічні підприємства промисловості. Вони діють системно та узгоджено, мають свою ієрархію, узурпували та контролюють весь політикум, державну владу, промислові та військові ресурси. По факту це є прихована латентна ворожа окупація України ворожим касапстаном. Лише через народний супротив та намагання скинути цю кліку і почалася війна.
Твоя відповідь , я урівнюю та спрщую.
А це ти прочитав?
"І чім ближче до влади , тім реакція на колаборантів та зрадників довжна бути жорсткішою."
Читай букви . Усі. Та не домислюй за мене того , чого я не казав.
ахметов коломойский пинчук фирташ, вчерашние свинособаки которые звали русский мир и финансировали овоща вдруг стали патриотами
"Я з ним прийшов,я з ним і піду".
Яке НАТО,яке ЄС?
Коротко і ясно,кому ще незрозуміло?
Це не одна з умов,а головна.
Зелені посадили в сізо кращих офіцерів спецслужб: Червінського і Дудіна.
Якщо їх прийняти до себе-думають натівські генерали-то вони захочуть і наших розвідників садити.
Ірина Геращенко:
Монобільшість відмовляється ставити в порядок денний постанову Європейська Солідарність про відкликання Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова.
Інші фракції не підтримали нашу вимогу щодо Шуфрича…. Соромно.
Чому ми не в НАТО?
Нагадала монобільшості фантомні болі минулого. Коли Партія регіонів і Шуфрич роками блокували наш шлях до Альянсу.
В день інавгурації Зеленського Шуфрич подав в ДБР пасквіль , в якому звинуватив Порошенка в контрнаступі , що він посмів звільняти українські Донецьк і Луганськ.
Це жах, але ця справа і досі розслідується ДБР.
Цьому ми не в НАТО? Можливо тому, що і досі Шуфрич очолює комітет свободи слова. Нагадаю, сьогодні жодна фракція не дала нам перерву виступити з вимогою відставки Шуфрича. В тому числі «Голос» блокує це питання…
В Україні вже складаються певні традиції, один президент на Ростов, наступний - безвіз, Томос...
Черговий президент у складі п'ятої колони - велика війна, розруха... а наступний має вже бути з результатом - НАТО, Євросоюз...