Минобороны Беларуси заявляет, что вагнеровцы уже прибыли и тренируют территориальные войска. ФОТО

Министерство обороны Республики Беларусь заявляет, что наемники из ЧВК "Вагнер" уже прибыли в страну и тренируют военнообязанных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское медиа "Зеркало".

В сообщении говорится, что под Осиповичами сейчас проходят занятия с подразделениями белорусских войск.

"Военнообязанные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК "Вагнер", – говорится в сообщении белорусского Минобороны.

В белорусском генштабе этот способ тренировки называют новым и отмечают, что в дальнейшем решат, является ли он целесообразным.

Отмечается, что белорусское минобороны не сообщало точного количества прибывших в страну вагнеровцев.

Ранее Министерство обороны Беларуси заявляло, что его силы "обменяются опытом" с ЧВК "Вагнер".

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