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Новости Восстание Пригожина в РФ
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Минобороны Беларуси заявляет, что вагнеровцы уже прибыли и тренируют территориальные войска. ФОТО

білорусь

Министерство обороны Республики Беларусь заявляет, что наемники из ЧВК "Вагнер" уже прибыли в страну и тренируют военнообязанных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское медиа "Зеркало".

В сообщении говорится, что под Осиповичами сейчас проходят занятия с подразделениями белорусских войск.

"Военнообязанные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК "Вагнер", – говорится в сообщении белорусского Минобороны.

В белорусском генштабе этот способ тренировки называют новым и отмечают, что в дальнейшем решат, является ли он целесообразным.

Отмечается, что белорусское минобороны не сообщало точного количества прибывших в страну вагнеровцев.

Минобороны Беларуси заявляет, что вагнеровцы уже прибыли и тренируют территориальные войска 01

Минобороны Беларуси заявляет, что вагнеровцы уже прибыли и тренируют территориальные войска 02

Ранее Министерство обороны Беларуси заявляло, что его силы "обменяются опытом" с ЧВК "Вагнер".

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Беларусь (7937) ЧВК Вагнер (1335)


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Топ комментарии
+4
Тренують правильно відповідати на питання "в жопу раз ілі вілку в глаз?" ?
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14.07.2023 16:19 Ответить
+4
Це як? Урки кадрову армію?
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14.07.2023 16:55 Ответить
+3
А шо територіальні війська не вміють бухати та дупи одне одному підставляти?
Хіба ото ще по фені?
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14.07.2023 16:07 Ответить
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Вагнєравци пряма как в гарєм папалі...
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14.07.2023 16:04 Ответить
та они уже полтора года по 100500 учений прошли чему их еще можно научить?морские котики отдыхают....на екипу этих ремю обратите внимание)
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14.07.2023 16:06 Ответить
тут писало давно про Хишам..... да, ремни очень помогли. ну вообще вагинеры разогнали фсехпяндосафф.
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14.07.2023 16:32 Ответить
А шо територіальні війська не вміють бухати та дупи одне одному підставляти?
Хіба ото ще по фені?
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14.07.2023 16:07 Ответить
прикордонна служба України і гур спростують цю інформацію.Ніякої загрози для України немає з території Білорусії і ніяких "вагнерівців"теж
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14.07.2023 16:18 Ответить
тссс
заманюють)))
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14.07.2023 16:33 Ответить
Тренують правильно відповідати на питання "в жопу раз ілі вілку в глаз?" ?
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14.07.2023 16:19 Ответить
... "пианисты" .. тренировали войска бацьки - сломали три кувалды
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14.07.2023 16:27 Ответить
тапочки під лавочками призводять до тапочок в домовині.
"вЖопє ********"
дожились. один уссатый поехавший(2 справки у него) может поддержать дагестанцев и якутов в борьбе против славян, но это же "против НАТО".
В совке пожалуй такой шизофренической туфты бы не сделали. Ибо даже для совка это было бы
Сразу видно что Яхвеллах(обитатель "храма "вс.рф"") жаждет крови. Ну, или, как бы Бабченко сказал - Они е..анулись, убиваем оккупантов сколько можем, а потом перезаряжаем. И так чтобы дошло последнему орку - пожалуйста, не лезьте вне Лепрозория(Московской области то есть)
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14.07.2023 16:30 Ответить
_))))бугага, с бульбеныков будут одни перья лететь,сравнил несравнимое,за день угандошат это недоразумение парадное,там норм оружием поляки таряться что в соло и с кацапами могут потягаться,а ты за убогий бульбаленд пишешь,реально смешно
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14.07.2023 16:40 Ответить
Я взагалі пишу про те, чим вони сьогодні займаються. Чому новому вони можуть бульбашів навчати?
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14.07.2023 16:47 Ответить
А белорусам не соромно?
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14.07.2023 19:47 Ответить
Поляки подають цю новину як тривожну і додають відстань до України 200 км. Беспечні так привикли що б'ють Україну (насправді навпаки в випадку з моцартами) що і вголову не приходить подати відстань до своїх кордонів, а зря
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14.07.2023 17:24 Ответить
страна пособница террористов
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14.07.2023 16:50 Ответить
Це як? Урки кадрову армію?
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14.07.2023 16:55 Ответить
Белакацапов тренируют урки. Такого ещё не было в истории.
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14.07.2023 17:07 Ответить
чёго?
то что бёлокацапия нё была под рашкой?
ха-ха.
а тёпёрь ужё тупо опущённая.
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14.07.2023 19:15 Ответить
Пусть сверят уровень тяжелых преступлений на сегодня и через три месяца.
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14.07.2023 17:21 Ответить
кто где и как?
и кстати три этих понятия - в кавычки надо взять.
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14.07.2023 19:16 Ответить
Ось так ми просрали ще один фронт, а через певний період часу ці терористи цілком можуть піти ще раз не на москву, а на наш північний кордон.
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15.07.2023 01:27 Ответить
 
 