Минобороны Беларуси заявляет, что вагнеровцы уже прибыли и тренируют территориальные войска. ФОТО
Министерство обороны Республики Беларусь заявляет, что наемники из ЧВК "Вагнер" уже прибыли в страну и тренируют военнообязанных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское медиа "Зеркало".
В сообщении говорится, что под Осиповичами сейчас проходят занятия с подразделениями белорусских войск.
"Военнообязанные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК "Вагнер", – говорится в сообщении белорусского Минобороны.
В белорусском генштабе этот способ тренировки называют новым и отмечают, что в дальнейшем решат, является ли он целесообразным.
Отмечается, что белорусское минобороны не сообщало точного количества прибывших в страну вагнеровцев.
Ранее Министерство обороны Беларуси заявляло, что его силы "обменяются опытом" с ЧВК "Вагнер".
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Хіба ото ще по фені?
заманюють)))
"вЖопє ********"
дожились. один уссатый поехавший(2 справки у него) может поддержать дагестанцев и якутов в борьбе против славян, но это же "против НАТО".
В совке пожалуй такой шизофренической туфты бы не сделали. Ибо даже для совка это было бы
Сразу видно что Яхвеллах(обитатель "храма "вс.рф"") жаждет крови. Ну, или, как бы Бабченко сказал - Они е..анулись, убиваем оккупантов сколько можем, а потом перезаряжаем. И так чтобы дошло последнему орку - пожалуйста, не лезьте вне Лепрозория(Московской области то есть)
то что бёлокацапия нё была под рашкой?
ха-ха.
а тёпёрь ужё тупо опущённая.
и кстати три этих понятия - в кавычки надо взять.