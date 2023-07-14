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Новости Война
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Эрдоган заявил, что Путин согласился на продление "зернового соглашения", но Россия это отрицает (обновлено)

зерно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский диктатор Владимир Путин согласился на продление "зернового соглашения", которое дает Украине возможность экспортировать зерно через Черное море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hurriyet.

"Как вам известно, мы готовимся принять Путина в Турции в августе. Мы договариваемся о продолжении черноморского зернового коридора", – заявил Эрдоган.

Эрдоган также отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш отправил Путину письмо с предложением сохранить черноморское "зерновое соглашение".

"Этим письмом мы гарантируем продление зернового коридора совместными усилиями нас и России. Таким образом, мы продолжим решать проблемы слаборазвитых африканских стран", - добавил Эрдоган.

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Напомним, ранее Путин заявлял, что Россия поддержит зерновое соглашение при условии подключения "Россельхозбанка" к SWIFT и решения "некоторых других вопросов". Пока неизвестно, будут ли выполнены эти условия, однако об этом не сообщалось.

Песков Дмитрий (1955) путин владимир (31651) россия (96420) Эрдоган Реджеп Тайип (927) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+20
Аха. А ми дупи рвемо, так конче необхідно дітей Африки нагодувати..прям як при совдепії..
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14.07.2023 16:59 Ответить
+15
Прикольно. Ердоган плюнув в обличчя *****, відпустивши Азовців, а потім ще й нагнув на продовження зернової угоди.
Чогось ми не знаємо про Ердогана ...
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14.07.2023 17:01 Ответить
+14
Тобто цей людожер ще і умови виставляє ?
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14.07.2023 16:56 Ответить
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Чумусь згадалося кіно той самий барон,де барона грав Олег Янковський
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14.07.2023 16:56 Ответить
Едік виставляє буйла як старого маразматика, який нічого не памятає
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15.07.2023 02:05 Ответить
Тобто цей людожер ще і умови виставляє ?
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14.07.2023 16:56 Ответить
Аха. А ми дупи рвемо, так конче необхідно дітей Африки нагодувати..прям як при совдепії..
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14.07.2023 16:59 Ответить
Ну тут зеля якраз ні при чому. То є домовленість турків, рашки і ООН. От тільки рішення по свіфт від них не залежить.
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14.07.2023 17:00 Ответить
Це ти гнидо 2023 року реєстрації - прєставітєль вєлікой срани - засрашкі.
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14.07.2023 17:25 Ответить
ятаган в спину 35!
мабуть в Ердогана є такі аргументи від которих русня пливе...
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14.07.2023 17:01 Ответить
не думаю, що там ятаган. ху йло мабуть виторгувало собі підключення його сєльхозбанку до СВІФТ. але про це не напишуть.
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14.07.2023 17:11 Ответить
Путлер уже выторговал, купив в Турции помидоры и потом давя их бульдозерами.
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14.07.2023 17:14 Ответить
це було епічно. ))
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14.07.2023 17:17 Ответить
ні, це не ті
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14.07.2023 19:23 Ответить
F - 16
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14.07.2023 19:24 Ответить
??? Это причем...
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14.07.2023 19:58 Ответить
А може Вовку в серпні в Турції заарештують? Єрдогана всі б зрозуміли правильно
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14.07.2023 20:31 Ответить
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14.07.2023 20:36 Ответить
не живи пустими сподіваннями
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14.07.2023 21:22 Ответить
Останній ніж в дупу от Єрдогана пукіну..
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14.07.2023 21:50 Ответить
Прикольно. Ердоган плюнув в обличчя *****, відпустивши Азовців, а потім ще й нагнув на продовження зернової угоди.
Чогось ми не знаємо про Ердогана ...
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14.07.2023 17:01 Ответить
ху йлу пох на цей коридор. він на шантажі непродовження угоди виторговує поступове зняття санкцій зі своїх банків.
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14.07.2023 17:12 Ответить
не "банків", а одної дочки россельхозбанку
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14.07.2023 19:17 Ответить
Мабуть, ***** кайфує від ударів в... спину. Це як та історія з Ватсоном і Шерлоком Холмсом:

Решил Ватсон отучить Шерлока Холмса курить . Когда Холмс вышел из комнаты, он взял его любимую трубку и поковырялся ею у себя в заднице. Спустя некоторое время Холмс вернулся и с наслаждением выкурил свою трубку. На следующий день Ватсон повторил процедуру - и опять тот же результат…
Прошел год… Шерлок Холмс так и не бросил курить, а вот Ватсон без трубки уже не мог...
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14.07.2023 17:14 Ответить
Ердоган повертається в орбіту США. За підтримки США стане регіональним лідером на противагу кацапам і Китаю.
Поставки Ф-16 Туреччині розблоковано. Будуть інші спільні дії. Всі задоволені - турку визнання, США союзник для досягнення цілей на сході
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14.07.2023 17:26 Ответить
все набагато простіше ******** за бабло порішав ***** підключення банку до свіфт та владнання "деяких інших питань". Імхо думати що ********** кинули із ЗК можуть тільки люди які носять рожеві окуляри.
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14.07.2023 17:32 Ответить
******** «0» який крутиться біля великих хлопців, типу він «важливий»))) що він там вирішувати
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14.07.2023 17:43 Ответить
….. «вирішувати може»
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14.07.2023 17:44 Ответить
Ердоган показав ***** шо у нього (Ердогана) ятаган більший і таердіший
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14.07.2023 17:50 Ответить
Все ми знаємо. Ердоган добре влаштувався, він свій для диктаторів, це раз. Заходу потрібна Натівська Туреччина, через протоки і турецьку армію. Розумне теля двух маток сосе.
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14.07.2023 19:24 Ответить
А хйло только такое поведение и понимает и уважает. Он же типичный куколд, с ним надо построже
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14.07.2023 19:36 Ответить
Питання що здав ЗЕлений виродок коли був в Стамбулі?
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14.07.2023 17:02 Ответить
а що туркам можна здати? ми в турків купуємо зброю за гроші. для них - це чудовий бізнес, для нас - захист. Європа, Америка надають нам зброю зараз як безплатну допомогу, а в турків ми купуємо.
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14.07.2023 17:43 Ответить
Пообіцяв що не візьме\спалить Москву
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14.07.2023 18:59 Ответить
Нічого.
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14.07.2023 19:26 Ответить
путлер - лошара. вкотре
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14.07.2023 17:02 Ответить
уявляю як на московії зараз у поцрєотов дупи палають!
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14.07.2023 17:03 Ответить
Вже бухой🤣🥃🍷
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14.07.2023 17:10 Ответить
Ердоган відкрито сказав, що у разі незгоди росії, зернова угода буде діяти без росії. То що ж путіну залишилось зробити - не бомбити ж кораблі НАТО? Щоки надувати требе, палки у колеса сунути треба, затримувати кораблі на тиждні треба. Все логічно, було б дивно, якщо б воно свій писок не всунуло.
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14.07.2023 17:09 Ответить
Довольно неожиданно. Что вместо? Наивно же думать, что путин согласился в обмен на возврат азовцев.
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14.07.2023 17:10 Ответить
Ну там два варианта. Либо свифт дочке россельхозбанка, либо большая турецкая кожаная шляпа.
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14.07.2023 19:19 Ответить
Причем тут Путин. Он Ердогану не указ.
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14.07.2023 19:28 Ответить
Тоесть решает всё ООН и Путин,а великий лидер только видосики выпускает.
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14.07.2023 17:11 Ответить
Турция как гарант.
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14.07.2023 18:51 Ответить
Хм, а що отримав *уйло натомість? Підключили банка до ''свіфта''?
Хм, турки готуються прийняти *уйла?
А арештувати вони там його не готуються? Чи вони не підписували ту угоду? Та й цікаво , країна НАТО готується прийняти ворога...
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14.07.2023 17:19 Ответить
почитайте хто не підписав-ратифікував РС, США Китай Індія параша Турція і тд тп.
і так ***** виторгував знаття санкцій з банку в обмін на піар клоуна з командирами азова. Цікаво чи скажуть про це на бенямарафеті ?
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14.07.2023 17:26 Ответить
Це ти сам придумав?
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14.07.2023 19:29 Ответить
А что отдали ***** в обмен мы узнаем позже когда рашисты сами похвастаются? Носятся с етой *зерновой сделкой* а толку от нее если другие товары возить нельзя.
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14.07.2023 17:25 Ответить
Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що
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14.07.2023 17:27 Ответить
ні вухом ні рилом - а хто таке поплавсьский - теж звізда?
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14.07.2023 17:30 Ответить
"Папинька согласился" ( фильм формула любви)
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14.07.2023 17:49 Ответить
https://youtu.be/tCp-rBOnmPA
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14.07.2023 17:54 Ответить
"Дал заднюю"
(с) боброедка
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14.07.2023 18:01 Ответить
«Если мы дадим заднюю, то заднюю никто не даст больше кроме нас» (с) боброедка
🤡
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14.07.2023 18:48 Ответить
це було відомо,що )(уйло нікуди не дінеться
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14.07.2023 18:44 Ответить
Куда оно из колеи эдиковой денется.
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14.07.2023 18:54 Ответить
Да что же творится, снова надули
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14.07.2023 18:57 Ответить
Путя хочет ощутить язык мирового лидера в своём " Глазе "и пшеница посыпется
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14.07.2023 18:58 Ответить
вже й Ердоган вкурив - ***** недоговороздатне...
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14.07.2023 19:03 Ответить
Путлєр уже сагласєн тока етава іщьо нє знаєт-Ердоган...
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14.07.2023 19:04 Ответить
Зничайно не робили, просто проковтнете й все
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14.07.2023 19:10 Ответить
Для кого більше потрібна "зернова угода"? звичайно для ООН і для пуйла, бо ним він знімає всі болючі санкції і ті, хто за цю угоду він нас діє на боці корупції і кацапа.
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14.07.2023 19:18 Ответить
рашка - васал Туреччини, тому "нравіца - нє нравіца, ....". Якщо пупа щось там дригне - перекриються усі "сірі" постачання через Туреччину, закриються протоки (а це означає - клямка усяким Хмеймімам, Суданам і ЦАР) та й допомога ЗСУ від Туреччини може дуже зрости (а армія Туреччини чи не найрозвинутіша у європейській частині НАТО, там є що передати).
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14.07.2023 19:18 Ответить
Після "Оновлення" виглядає так, що Ердоган не просто по губах провів, а ще й в унітаз помакав Х.йла!
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14.07.2023 19:18 Ответить
Або Пуйло сциться признатися своїм гладіаторам холопам, що прогнувся під мужчину Ердогана, або Ердоган просто наплював Путлєру на лисину
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14.07.2023 19:26 Ответить
Путін-це боягуз, який дуже боїться за свою дупу. Він здатний нападати тільки на тих, кого вважає набагато слабшим.
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14.07.2023 19:29 Ответить
**********) наскільки сцикливе і нікчемне, що навіть побоялось заарештувати Пригожина від якого втікло в Петербург.
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14.07.2023 19:32 Ответить
В Бердянске грузят сухогрузы украинским зерном. И продают ворованное с участием Турции. Это преступление. Но никто не реагирует. Зерновая сделка нужна только россии. Украинское зерно вполне можно по суше транспортировать.
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14.07.2023 22:07 Ответить
ПРОДАЙТЕ ХЛОПЦІ ВСЕ ЗЕРНО А ДАЛІ ССАТИ БУДЕТЕ ОДИН У ОДНОГО ! ІДЕ ВІЙНА І ВЕСЬ ПІВДЕНЬ НЕ СІЄ І НІЧОГО НЕ САДИТЬ ! АЛЕ НЕМАЄ РОЗУМНИХ ЛЮДЕЙ ЦЕ ЗРОЗУМІТИ --- ЩО КРАЩЕ НЕХАЙ БУДУТЬ НАДЛИШКИ НІЖ ГОЛОД ! БОЖЕ ДО ЧОГО МИ ДІЙШЛИ ЩО КРАЇНОЮ КЕРУЮТЬ ОДНІ ЗЛОДІЇ ТА Й ЩЕ ТУПІ !
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15.07.2023 03:50 Ответить
Як ми продамо усе зерно , якщо невистачає пропускної спроможності ані порта ані ЖД транспорту.
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15.07.2023 18:27 Ответить
 
 