Эрдоган заявил, что Путин согласился на продление "зернового соглашения", но Россия это отрицает (обновлено)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский диктатор Владимир Путин согласился на продление "зернового соглашения", которое дает Украине возможность экспортировать зерно через Черное море.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hurriyet.
"Как вам известно, мы готовимся принять Путина в Турции в августе. Мы договариваемся о продолжении черноморского зернового коридора", – заявил Эрдоган.
Эрдоган также отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш отправил Путину письмо с предложением сохранить черноморское "зерновое соглашение".
"Этим письмом мы гарантируем продление зернового коридора совместными усилиями нас и России. Таким образом, мы продолжим решать проблемы слаборазвитых африканских стран", - добавил Эрдоган.
Напомним, ранее Путин заявлял, что Россия поддержит зерновое соглашение при условии подключения "Россельхозбанка" к SWIFT и решения "некоторых других вопросов". Пока неизвестно, будут ли выполнены эти условия, однако об этом не сообщалось.
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мабуть в Ердогана є такі аргументи від которих русня пливе...
Чогось ми не знаємо про Ердогана ...
Решил Ватсон отучить Шерлока Холмса курить . Когда Холмс вышел из комнаты, он взял его любимую трубку и поковырялся ею у себя в заднице. Спустя некоторое время Холмс вернулся и с наслаждением выкурил свою трубку. На следующий день Ватсон повторил процедуру - и опять тот же результат…
Прошел год… Шерлок Холмс так и не бросил курить, а вот Ватсон без трубки уже не мог...
Поставки Ф-16 Туреччині розблоковано. Будуть інші спільні дії. Всі задоволені - турку визнання, США союзник для досягнення цілей на сході
Хм, турки готуються прийняти *уйла?
А арештувати вони там його не готуються? Чи вони не підписували ту угоду? Та й цікаво , країна НАТО готується прийняти ворога...
і так ***** виторгував знаття санкцій з банку в обмін на піар клоуна з командирами азова. Цікаво чи скажуть про це на бенямарафеті ?
(с) боброедка
🤡
гладіаторамхолопам, що прогнувся під мужчину Ердогана, або Ердоган просто наплював Путлєру на лисину