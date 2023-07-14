Эрдоган заявил, что Путин согласился на продление "зернового соглашения", но Россия это отрицает (обновлено)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский диктатор Владимир Путин согласился на продление "зернового соглашения", которое дает Украине возможность экспортировать зерно через Черное море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hurriyet.

"Как вам известно, мы готовимся принять Путина в Турции в августе. Мы договариваемся о продолжении черноморского зернового коридора", – заявил Эрдоган.

Эрдоган также отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш отправил Путину письмо с предложением сохранить черноморское "зерновое соглашение".

"Этим письмом мы гарантируем продление зернового коридора совместными усилиями нас и России. Таким образом, мы продолжим решать проблемы слаборазвитых африканских стран", - добавил Эрдоган.

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Напомним, ранее Путин заявлял, что Россия поддержит зерновое соглашение при условии подключения "Россельхозбанка" к SWIFT и решения "некоторых других вопросов". Пока неизвестно, будут ли выполнены эти условия, однако об этом не сообщалось.