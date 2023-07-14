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Новости Война
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ВСУ о контрнаступлении на Бердянск и Мелитополь: Россия подтягивает резервы Это хорошие новости. Терпение

зсу

Вооруженные Силы Украины продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, российские оккупанты подтягивают резервы.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, несмотря на плотное минирование линии фронта, Силы оборона продолжают наступательную операцию — закрепляются, ведут зачистку и разминирование, бьют артиллерией.

"Враг применяет резервы, чтобы остановить продвижение ВСУ. Это хорошие новости, наступление — это не только километры, но и сосредоточения усилий врагом, чтобы мы максимально уничтожили его потенциал для успешного продвижения. Проводим эффективное огневое поражение, сложно, есть проблемы, но есть креативные решения наших штабов", — заявил Шершень.

Также смотрите: Военные контрразведчики СБУ уничтожают дронами российские танки Т-90. ВИДЕО

Он отметил, что за сутки уничтожено 58 россиян, ранено 107, поражено 33 единицы вооружения и техники, а также девять складов боеприпасов.

"Нужно терпение, враг сосредотачивает очень большие усилия, мы знаем, как бороться, и постепенно воплощаем планы в жизнь", — резюмировал спикер ВСУ.

Бердянск (446) Мелитополь (616) контрнаступление на Юге (289)


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Топ комментарии
+18
Если, это правда, если рашка реально подтягивает резервы на Запорожский фронт, то это ооочень хорошие новости!!!
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14.07.2023 17:27 Ответить
+16
"Надо переписать мирный план" подумал Си Цзиньпин, задумчиво склонившись над картой Сибири...
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14.07.2023 17:33 Ответить
+8
Терпение, терпение, родной!
Сперва мы приведем их на витую лестницу...

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14.07.2023 17:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Терпение, терпение, родной!
Сперва мы приведем их на витую лестницу...

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14.07.2023 17:25 Ответить
Ото і правильно. І нєх@й пи₴діть по соцсітях .
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14.07.2023 17:25 Ответить
Перемелемо їхніх 140 млн, і все, перемога.

Насправді, новина реально чудова. Ті мільйони ще треба мобілізувати, навчити та озброїти, а готові резерви майже всі задіяні.
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14.07.2023 17:26 Ответить
"Надо переписать мирный план" подумал Си Цзиньпин, задумчиво склонившись над картой Сибири...
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14.07.2023 17:33 Ответить
На китайских картах Сибири уже нет: есть карта северных провинций Поднебесной...
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15.07.2023 00:10 Ответить
140 це мабуть по всьму світу, бо на засрашці стільки немає, але так треба знищити усіх
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14.07.2023 19:32 Ответить
Если, это правда, если рашка реально подтягивает резервы на Запорожский фронт, то это ооочень хорошие новости!!!
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14.07.2023 17:27 Ответить
добре що не всі розуміють
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14.07.2023 17:34 Ответить
Чим хороші?
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14.07.2023 17:35 Ответить
тем что всу успешно и в промышленных масштабах утилизирует врага. Резервы - это всегда бойцы ниже качеством.
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14.07.2023 18:40 Ответить
А я чьомусь вважав, що підтягування резервів - це ознака виснаження армії. Коли немає резервів, то немає можливості контратакувати, і тому армія постійно відступає, а якщо сильніше надавити на неї, то сипеться фронт
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14.07.2023 18:55 Ответить
підтягування резервів - це ознака виснаження армії
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14.07.2023 19:47 Ответить
Це може бути ще й ознакою того, що ворог в свою чергу готує серйозний контрудар. А ще це вірна ознака того, що у ворога є ті резерви. Тому нічого хорошого в таких новинах нема. От коли б у нього не було вже чого підтягувати - то були б дійсно хороші новини...
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14.07.2023 20:51 Ответить
А може й не бути ознакою. Бор контрудар з наркоманами не готують.
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14.07.2023 20:57 Ответить
Не пишы тролятине ответы. Они очень часто под британским флагом
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14.07.2023 22:46 Ответить
Я пишу ответы для публики, даже если это свои.
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14.07.2023 23:02 Ответить
Тим що коли наши будуть робити прорив на якомусь напрямку, у кацапів не буде резервів стримати цей прорив.
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14.07.2023 19:28 Ответить
В Запоріжжі рибалки спіймали ось таке чудовисько.
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14.07.2023 17:34 Ответить
Здивував! Веслонос! У Десні таке ловлять уже років з двадцять! Не показують з простої причини - потрапляє тільки в сітки - а бракаші цим не "зваляться"
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14.07.2023 18:26 Ответить
До речі - смачна рибка . Мене колись пригощали .
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14.07.2023 20:26 Ответить
Хто-б сумнівався! Осетрові ! Після розвалу Союзу один чорт захопив собі ставки придеснянські, громадські, у верхів"ях річки І запустив туди малька цієї риби Це один з видів осетрових, що може жить і розмножуваться в ставках та озерах Мабуть, "швидко забагатіть" хотів А Десна "коверзнула" повінню і порвала дамби і сітки загороджувальні І риба ця пішла в Десну А тепер бач - і по всьому Дніпру розселилася!
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14.07.2023 20:42 Ответить
хватит бред нести, "розселилася", веслоноса в Днепре не было и нет. Ее выращивают только в искусственных водоёмах, в Днепре она обречена на вымирание даже если попадёт туда. И попасть туда могла только в связи с аварией на каховской гэс, так как её выращивали в пруду-охладителе.
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14.07.2023 23:22 Ответить
"Алімжон" ! …!
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15.07.2023 00:29 Ответить
дідьку самолайкєр, за веслоносом, по курсу руського корабля.
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15.07.2023 20:15 Ответить
"Алімжончик"! Не маю бажання Ти там уже давно осів - після того, як я тобі , "многостаночнику", "прищемив хвоста" і ти перестав під чотирма ніками, відразу, паскудить!
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15.07.2023 20:31 Ответить
Бобыль, который приводит к вымиранию украинского этноса, ты по себе не суди, у меня в доме проживает много людей, поэтому имею право хоть на пять ников с одного айпи.
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15.07.2023 20:40 Ответить
Дурнику! Мені вистачає уваги і до мого одного ніка А ти - як бахур-багатоженець - все пробуєш буть "затичкою в багатьох дірках" І все ніяк не можеш собі авторитет заслужить
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15.07.2023 20:43 Ответить
Поскольку ты самолайкер, "один нік" це брехня .
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15.07.2023 20:48 Ответить
Тобі я вже неодноразово казав: "ДОВЕДИ!" Назви "ніки", з яких я сам собі "лайкаю" Я твої привів Ти після цього "заткнувся" Тепер черга за тобою!
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15.07.2023 21:15 Ответить
А шо ти довів, балабол-іхтіолох? В кожному науковому питанні на форумі стирчать твої вуха, академіка від орала, отца української дерьмократіЇ. Чого ти лізеш у питання, в котрих ні бєльмеса не тямиш?Дійсно це схоже на затичку "рублю па всем вапросам".
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15.07.2023 21:20 Ответить
Питаю востаннє: "Тебе "жаба давить"? "Завидки беруть"? Замість "лайном плюваться" - доведи зворотнє! І "присором" мене!
Веслонос (Polyodon ******** - рыба с веслом) - единственный представитель отряда осетрообразных, питающийся планктоном. Естественным его ареалом является Северная Америка - бассейны рек Миссисипи и Миссури. Максимальная длина - 2 м, масса - 75кг. Плодовитость колеблется от 80 до 200 тыс. икринок. Характер питания веслоноса определяется особенностями строения его фильтрационного жаберного аппарата, который по ряду параметров имеет сходство с пестрым толстолобиком. Веслонос, как и другие представители отряда осетрообразных относится к поздно созревающим рыбам. Самки созревают на 8 год жизни. Однако, учитывая характер питания, поздние сроки созревания не будут служить серьёзным препятствием для формирования маточных стад веслоноса. При выращивании веслоноса в прудах в поликультуре с растительноядными рыбами сеголетки имеют вес 300 - 400 грамм, двухлетки - 3 кг, пятилетки -7 кг. Веслонос является перспективным объектом как прудового рыбоводства так и для акклиматизации в озерах, лиманах, ильменях. Кроме того, эта рыба является интересным объектом спортивного рыболовства.

В Украине Днепровский производственно-экспериментальный осетровый рыбоводный завод ведет работу по вселению в водоемы нашей страны этой необычной рыбы - веслоноса. Этот представитель семейства осетровых набирает вес очень быстро, до 3-х килограммов в год. Десятилетние веслоносы весят по 25-30 кг и могут давать до 3-х килограммов икры, по вкусу близкой к севрюжьей. Гость из Северной Америки обитает в пресной воде и, как считают ученые, способен прижиться в специфических условиях водохранилищ Днепровского каскада. Если удастся акклиматизировать уже существующее маточное стадо из 120 особей и, впоследствии, добиться расселения веслоносов с концентрацией по 2-3 рыбы на гектар, то в Украине появится новая, чрезвычайно ценная промысловая рыба.

25.02.2009
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15.07.2023 21:28 Ответить
зазвичай коли ти сідаєш у калошу, починаеш постити портянки з інтернету. Щоб забалакати те, де ти обгадився як "праффесор".Що ти намагався довести своєю портянкою?
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15.07.2023 21:32 Ответить
Довів, що ти - ІДІОТ! У спробах мені "напаскудить" ти лише в черговий раз довів, що ти - звичайний неук та скандаліст, якого "жаба давить" з-за того, що на нього уваги не звертають Тепер звернули - завдяки тому "срачу", який ти проти мене розвернув Але яка тобі в тому користь? Лише виставив себе недоумком
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15.07.2023 21:46 Ответить
тобі нічого відповісти, тому ти вдався до особистих образ - замулити тему. Так от, ствердження що "веслонос розселився по всьому Дніпру" - це посміховисько над тобою, праффесором-багатостаночником, а на ділі - невігласом, який ні в чому не тямить, але намагається закрити своїм невіглаством кожну наукову дірку.
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15.07.2023 21:59 Ответить
"Тебе "жаба давить"? "Завидки беруть"
==
Завидки з жабою живуть у твоєму займанному уявленні, судячи з твого злобного ставлення до людей, що трудяться та заробляють гроші. "Один чорт захопив", "швидко разбагатіти". От скажи, в тебе проблеми з самооцінкою, чи бракує грошей, що ти так зненавидив людство?
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16.07.2023 10:45 Ответить
...!!!
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16.07.2023 10:51 Ответить
.
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16.07.2023 14:04 Ответить
...!!!
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16.07.2023 14:54 Ответить
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17.07.2023 00:05 Ответить
Я тобі вже відповів!
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15.07.2023 21:30 Ответить
І я тобі відповів, що ти невіглас, Галахвастов, який лізе в кожну дірку, бо веслоноса який "по всіму Дніпру розселився" нема в Дніпрі й не було. Єдине що там можна побачити з осетрових - стерлядь, єдиничні екземпляри.
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15.07.2023 21:35 Ответить
Ну то поїдь до Ніжина Зайди в Ніжинський педуніверситет і попроси щоб тебе провели на кафедру біології Там вже років двадцять стоїть трилітрова банка з веслоносом у розчині формаліну Я ту банку особисто в руках тримав - коли вона ще вдома стояла у мого товариша Риба була виловлена у верхів"ї Десни - на Чернігівщині (здається - під Новгород-Сіверським)
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15.07.2023 21:41 Ответить
"А тепер бач - і по всьому Дніпру розселилася"!
=====
Невіглас, дубль три - ніякого "розселення веслоноса по всьому Дніпру" не було і нема. Визнай нарешті що ти черговий раз обгадився, щоб не бути закінченим дурнєм.Можливо в мєчтах таких же "праффессоров" як ти, він "розселився" , але в житті - ніт.
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15.07.2023 21:48 Ответить
Доведи зворотнє!
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15.07.2023 21:50 Ответить
Доводити взявся ти, що "у всьому Дніпрі" є розселення популяціі веслоноса. Я лише кажу що ти брехун.
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15.07.2023 21:52 Ответить
Ну то поїдь
==
це тобі треба, ти і їдь, щоб тобі, невігласу там розклали, ніяких "розселень веслоносів по всьому Дніпру" не існує .
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15.07.2023 21:50 Ответить
А чого мені їздить? Я й так знаю! Це ж ти у нас "з штанів вискакуєшщоб иої доволи "заплювать" Правда - безрезультатно Бо я викладаю свою точку зору аргументовано А ти тільки лайном кидаєшся - як ображена макака у вольєрі зоопарку
Все! По цьому питанню більше відповідать не буду - не хочу "метать бісер перед свинею"
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15.07.2023 21:54 Ответить
Я й так знаю!
===
Пхахаха! Воно й видно що ти знаєш Веслонос розселився по всьому Дніпру)))Що ще впариш? Може кєнгуру розселилися під Жмеринкою?
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15.07.2023 22:02 Ответить
як бахур-багатоженець
==
а ти я бачу фахівець-многостаночник, іхтіолог-філолог в одному флаконє. Та ще багато чого.
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15.07.2023 20:50 Ответить
тобто затичка в кожному науковому питанні. А зазвичай виходить неук-посміховисько.Іхтіолох від орала))
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15.07.2023 21:05 Ответить
А тебе "завидки беруть"?
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15.07.2023 21:10 Ответить
як можна завидувати неуку, який киздить що все знає?Ти навіть не розумієш що це ідіотизм, лізти в кожне наукове питання, окремо у розгалуждення веслоноса у Дніпрі. Ти серйозно, дядя? Вже б визнався хто ти, філолох чи іхтіолох.
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15.07.2023 21:25 Ответить
ихтиологи у нас в 7 палате, тебе туда .
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15.07.2023 20:45 Ответить
Це у тій палаті тобі розказали як з каховських ставків штучного розведення веслонос розселився по Десні? Через чотири греблі!
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15.07.2023 21:12 Ответить
неук, ти вже не знаеш що відповідати. До чого тут Десна, чотири греблі ? Забалакати твоє нівегластво?
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15.07.2023 21:29 Ответить
Дурню! Ти так захопився "розведенням "срачу" проти мене, що вже забув, з-за чого все почалося А почалося все з мого коментаря, адресованого дописувачу "5 копійок" :


Здивував! Веслонос! У Десні таке ловлять уже років з двадцять! Не показують з простої причини - потрапляє тільки в сітки - а бракаші цим не "хваляться"

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15.07.2023 21:35 Ответить
Ні, синку, почалося з "розселення веслоноса по всьому Дніпру" . І да, синку, це фантастика))))
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15.07.2023 22:04 Ответить
Ні! Ти таки точно - "пацієнт дурки"! Це ж треба - придумать фразу про "розселення веслоноса по всьому Дніпру" Потім приписать її мені Потім її "процитувать" як нібито сказану мною А потім звинуватить мене у "брехні" "Сонце моє"! Це вже ШИЗОФРЕНІЯ! Коли людина живе у власному іллюзорному світі і вважає його єдино реальним То про що з "шизіком" говорить можна?
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16.07.2023 05:52 Ответить
Дідьку, якщо в тебе склєроз, перечитуй власні речення, цитую твоє базікання:
==

А тепер бач - і по всьому Дніпру розселилася!
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16.07.2023 07:59 Ответить
Ідіот! "Розселилася" та "створила популяцію" - різні речі! В Україні балканські шакали вже до Полісся дійшли та купа птахів спостерігається у прикордонних районах В основному - зальотні (влітку - папуги, а взимку омелюхи та білі куріпки) Але це не значить, що виникла стала популяція! Те ж саме з веслоносом - мальки могли пройти через каскад ГЕС та осісти під Запоріжжям Але це не значить що в пониззі Дніпра виникла "стала популяція здатна до самовідтворення" Ти теж "розселився" - живеш в Україні і не знаєш української мови Значить - "чужорідний елемент" Біологи таких "інвазивним видом" називають І ти вже не тільки про свою "популяцію заявляєш але й претендуєш на роль "домінантного виду" Але в тебе це ніяк не виходить - от тебе й "ковбасить"!
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16.07.2023 08:11 Ответить
перший мій камент містить саме "розселилася", причому надалі - я його неодноразово повторюю. До інших слів ти чіпляєшся бо ти сконфузився як "професор від орала".Причому що саме смішне, ти будеш робити це й надалі (довічно, Карл), бо це принцип твого життя - лізти в кожну наукову щіль та виставляти себе знавцем. А от я буду тебе ловити й тягати тебе за вуха, як неука. Не бачу нічого "ковбасного" у вказуванні Галахвастовим, що вони не тямлять в тому що трендять.Тому перш ніж когось вчити, думай тричі щоб самому не обгадитись.Хоча ти спочатку несеш відсеб'ятину, а вже потом думаєш, як вилізти з калоши. Нічого особистого, це болячка багатьох українців.
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16.07.2023 10:18 Ответить
...!!!
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16.07.2023 10:24 Ответить
У діда-самоучки закінчились аргументи .
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16.07.2023 10:31 Ответить
Це ж треба - придумать фразу про "розселення веслоноса по всьому Дніпру"
==
Ти дід без пам'яті, а хто придумав оцю фразу А тепер бач - і по всьому Дніпру розселилася!
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16.07.2023 10:30 Ответить
...!!!
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16.07.2023 10:48 Ответить
Коли знову будеш базікати якусь маячню, чекай шо тебе дадуть ляпаса веслом-в-нос.
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16.07.2023 14:06 Ответить
...!!!
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16.07.2023 14:52 Ответить
.
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17.07.2023 00:06 Ответить
...!!!
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17.07.2023 04:56 Ответить
.
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17.07.2023 08:25 Ответить
...!!!
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17.07.2023 08:38 Ответить
.
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17.07.2023 12:10 Ответить
Шершень хоче закобзонити більше кацапських ос.
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14.07.2023 17:38 Ответить
от і добре, зберіть всіх до купи і в.їба.те касетними "подарунками"
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14.07.2023 17:47 Ответить
Робіть свою справу, спокійно, дай Бог вам всім сил і здоров'я!!!! Слава ЗСУ!!!!
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14.07.2023 18:35 Ответить
боха нема.
давай моя башка проти твоєї. гей, де ти? в смислі куди ти звалив?
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14.07.2023 19:59 Ответить
Це хороші новини для тих, хто "воює" в кабінеті та на диванах і дивиться єдиний марафон, а для справжніх воїнів це важкі бої, відсутність перепочинку, втрати та каліцтва.
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14.07.2023 19:26 Ответить
Тримайтесь наші мужні воїни, перемога буде за нами, тільки якою ціною?
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14.07.2023 19:32 Ответить
Яхве скаже
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14.07.2023 20:38 Ответить
І знову моя улюблена рубрика - ниття кацапських пропагандонів .
-------------------------------------------------------------

https://t.me/holmogortalks Холмогоров

И еще слова Попова это подтверждение того, что правы были эксперты, указывавшие на долгосрочную эффективность тактики ВСУ. Гнать леопарды на мины - это форменная глупость, а вот сочетание массированного артогня и вылазок малых пехотных групп при неэффективной с нашей стороны контрбатарейной борьбе и артразведке грозит долгосрочным обескровливанием наших героев, держащих оборону.

Считать подбитые леопарды и думать, что тем самым результат достигнут - ошибка. Поскольку при артиллерийском изморе подбивать леопарды в какой-то момент станет некому.
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14.07.2023 20:21 Ответить
Нехай підтягуються-кучкуються,буде файна мішень для ''касетників''.
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14.07.2023 20:36 Ответить
Хлопці, військові, які в надлюдських умовах бьют кацапів, МИ ДУЖЕ ВДЯЧНІ, НЕ ЗАБУВАЄМО І ДОПОМАГАЄМО, НАРОД З ВАМИ, А З ІНШИМ РОЗБЕРЕМОСЯ.
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14.07.2023 20:53 Ответить
Мозги нужно иметь для того, чтобы понять написанное.
Мене, мене, текел упарсин!
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15.07.2023 10:12 Ответить
Пан страждає через нечоловічі пекельні борошна підлоги мозку?
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15.07.2023 20:41 Ответить
Могли б і йти не у лоб. Завжди можна обійти укріплення і вдарити неочікувано з декількох сторін і напрямків.
Краща розвідка і контрбатарейні можливості, більша дальнобійність артилерії на випередження, знищення шляхів постачання ворога є запорукою успіху у такій війні.
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15.07.2023 02:06 Ответить
"в каком полку служили?" (с)
Батальон ТРО Калифорния? ))
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15.07.2023 11:49 Ответить
а ты я вижу на колчаковских фронтах ранен?
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17.07.2023 00:08 Ответить
Мене, мене, текел упарсин!
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15.07.2023 10:15 Ответить
Выбьют логистику, тылы, арту и резервы и потом рывком дойдет до Азовского моря, Перекопа и Мариуполя. К концу октября должны управиться. Но затем дорогие западные партнеры поведут Украину на переговоры. Это тоже уже практически стопроцентов, из каждого утюга они об этом говорят. Вийна на багато рокив это конечно пафосно и героически, но Запад такой вариант не интересует.
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15.07.2023 11:48 Ответить
 
 