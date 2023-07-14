ВСУ о контрнаступлении на Бердянск и Мелитополь: Россия подтягивает резервы Это хорошие новости. Терпение
Вооруженные Силы Украины продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, российские оккупанты подтягивают резервы.
Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По его словам, несмотря на плотное минирование линии фронта, Силы оборона продолжают наступательную операцию — закрепляются, ведут зачистку и разминирование, бьют артиллерией.
"Враг применяет резервы, чтобы остановить продвижение ВСУ. Это хорошие новости, наступление — это не только километры, но и сосредоточения усилий врагом, чтобы мы максимально уничтожили его потенциал для успешного продвижения. Проводим эффективное огневое поражение, сложно, есть проблемы, но есть креативные решения наших штабов", — заявил Шершень.
Он отметил, что за сутки уничтожено 58 россиян, ранено 107, поражено 33 единицы вооружения и техники, а также девять складов боеприпасов.
"Нужно терпение, враг сосредотачивает очень большие усилия, мы знаем, как бороться, и постепенно воплощаем планы в жизнь", — резюмировал спикер ВСУ.
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Насправді, новина реально чудова. Ті мільйони ще треба мобілізувати, навчити та озброїти, а готові резерви майже всі задіяні.
Веслонос (Polyodon ******** - рыба с веслом) - единственный представитель отряда осетрообразных, питающийся планктоном. Естественным его ареалом является Северная Америка - бассейны рек Миссисипи и Миссури. Максимальная длина - 2 м, масса - 75кг. Плодовитость колеблется от 80 до 200 тыс. икринок. Характер питания веслоноса определяется особенностями строения его фильтрационного жаберного аппарата, который по ряду параметров имеет сходство с пестрым толстолобиком. Веслонос, как и другие представители отряда осетрообразных относится к поздно созревающим рыбам. Самки созревают на 8 год жизни. Однако, учитывая характер питания, поздние сроки созревания не будут служить серьёзным препятствием для формирования маточных стад веслоноса. При выращивании веслоноса в прудах в поликультуре с растительноядными рыбами сеголетки имеют вес 300 - 400 грамм, двухлетки - 3 кг, пятилетки -7 кг. Веслонос является перспективным объектом как прудового рыбоводства так и для акклиматизации в озерах, лиманах, ильменях. Кроме того, эта рыба является интересным объектом спортивного рыболовства.
В Украине Днепровский производственно-экспериментальный осетровый рыбоводный завод ведет работу по вселению в водоемы нашей страны этой необычной рыбы - веслоноса. Этот представитель семейства осетровых набирает вес очень быстро, до 3-х килограммов в год. Десятилетние веслоносы весят по 25-30 кг и могут давать до 3-х килограммов икры, по вкусу близкой к севрюжьей. Гость из Северной Америки обитает в пресной воде и, как считают ученые, способен прижиться в специфических условиях водохранилищ Днепровского каскада. Если удастся акклиматизировать уже существующее маточное стадо из 120 особей и, впоследствии, добиться расселения веслоносов с концентрацией по 2-3 рыбы на гектар, то в Украине появится новая, чрезвычайно ценная промысловая рыба.
25.02.2009
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Завидки з жабою живуть у твоєму займанному уявленні, судячи з твого злобного ставлення до людей, що трудяться та заробляють гроші. "Один чорт захопив", "швидко разбагатіти". От скажи, в тебе проблеми з самооцінкою, чи бракує грошей, що ти так зненавидив людство?
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Невіглас, дубль три - ніякого "розселення веслоноса по всьому Дніпру" не було і нема. Визнай нарешті що ти черговий раз обгадився, щоб не бути закінченим дурнєм.Можливо в мєчтах таких же "праффессоров" як ти, він "розселився" , але в житті - ніт.
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це тобі треба, ти і їдь, щоб тобі, невігласу там розклали, ніяких "розселень веслоносів по всьому Дніпру" не існує .
Все! По цьому питанню більше відповідать не буду - не хочу "метать бісер перед свинею"
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Пхахаха! Воно й видно що ти знаєш Веслонос розселився по всьому Дніпру)))Що ще впариш? Може кєнгуру розселилися під Жмеринкою?
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а ти я бачу фахівець-многостаночник, іхтіолог-філолог в одному флаконє. Та ще багато чого.
Здивував! Веслонос! У Десні таке ловлять уже років з двадцять! Не показують з простої причини - потрапляє тільки в сітки - а бракаші цим не "хваляться"
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А тепер бач - і по всьому Дніпру розселилася!
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Ти дід без пам'яті, а хто придумав оцю фразу А тепер бач - і по всьому Дніпру розселилася!
давай моя башка проти твоєї. гей, де ти? в смислі куди ти звалив?
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И еще слова Попова это подтверждение того, что правы были эксперты, указывавшие на долгосрочную эффективность тактики ВСУ. Гнать леопарды на мины - это форменная глупость, а вот сочетание массированного артогня и вылазок малых пехотных групп при неэффективной с нашей стороны контрбатарейной борьбе и артразведке грозит долгосрочным обескровливанием наших героев, держащих оборону.
Считать подбитые леопарды и думать, что тем самым результат достигнут - ошибка. Поскольку при артиллерийском изморе подбивать леопарды в какой-то момент станет некому.
Мене, мене, текел упарсин!
Краща розвідка і контрбатарейні можливості, більша дальнобійність артилерії на випередження, знищення шляхів постачання ворога є запорукою успіху у такій війні.
Батальон ТРО Калифорния? ))