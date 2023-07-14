Заявлений о продлении "зерновой инициативы" с российской стороны не было, - Песков

Спикер Путина Дмитрий Песков опроверг заявления относительно согласованного на продление "зернового соглашения" Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Никаких заявлений о продлении зернового соглашения с российской стороны не было", - сказал он.

Ранее президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский диктатор Владимир Путин согласился на продление "зернового соглашения", которое дает Украине возможность экспортировать зерно через Черное море.

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