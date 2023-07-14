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Заявлений о продлении "зерновой инициативы" с российской стороны не было, - Песков

путін,пєсков

Спикер Путина Дмитрий Песков опроверг заявления относительно согласованного на продление "зернового соглашения" Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  РИА Новости.

"Никаких заявлений о продлении зернового соглашения с российской стороны не было", - сказал он.

Ранее президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский диктатор Владимир Путин согласился на продление "зернового соглашения", которое дает Украине возможность экспортировать зерно через Черное море.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предоставление гарантий безопасности Украине является ошибкой, это посягательство на безопасность России, - Песков

Песков Дмитрий (1955) россия (96420) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+11
Так без вас все вирішили. пуйло Ердоган перед фактом поставив .
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14.07.2023 17:29 Ответить
+8
А хто вас смєрдав спрашивать будєт-турецкій султан точно нет...
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14.07.2023 17:30 Ответить
+6
znachet uzhe obosralis i zavtra zajavat sho soglasni
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14.07.2023 17:29 Ответить
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Ердогана підставляєте? дибіли кремлівські....
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14.07.2023 17:28 Ответить
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14.07.2023 18:41 Ответить
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14.07.2023 18:57 Ответить
То хто бреше--Пісссськов чи Пердоган?
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14.07.2023 17:28 Ответить
дуже тупий ятаган в широку спину турция перше мiце мука мир з Укпвiньского зерна
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14.07.2023 17:35 Ответить
тобі уроду унітазному ніхто не повинен шось доводити- сиди-посруть- використають
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14.07.2023 17:28 Ответить
Так без вас все вирішили. пуйло Ердоган перед фактом поставив .
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14.07.2023 17:29 Ответить
znachet uzhe obosralis i zavtra zajavat sho soglasni
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14.07.2023 17:29 Ответить
Пішов ти нах рижа курва разом з ******.
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14.07.2023 17:29 Ответить
Шо за муиня -- старшии же сказав .
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14.07.2023 17:30 Ответить
А хто вас смєрдав спрашивать будєт-турецкій султан точно нет...
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14.07.2023 17:30 Ответить
idi na kacap
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14.07.2023 17:31 Ответить
Буде, буде коридор. То майбутнього у вас не буде
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14.07.2023 17:30 Ответить
піськов, ви там розберіться зі своїми двійниками...
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14.07.2023 17:32 Ответить
Вже сам з собою почав,скоро рогами в клаву не потрапиш🤣🥃🍷
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14.07.2023 17:40 Ответить
Бо мабуть на кацапську згоду чи незгоду вже не зважають
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14.07.2023 17:40 Ответить
Ердогаша там уже прибыток подсчитал,а тут облом.
Щас великий лидер Зе.усё уладит
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14.07.2023 17:41 Ответить
Ершик сейчас ятаганом ниже спины получит
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14.07.2023 17:42 Ответить
дурня якась - дайте нам ПКРів для русні - та й вся угода
не так багато в них тих корит і краби будуть ситі
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14.07.2023 17:46 Ответить
Кому вірити? Пєскову чи Ердогану?
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14.07.2023 17:53 Ответить
так заявите, а то Эрдоган обойдется без вас. Потом расскажете, что опять надул
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14.07.2023 17:56 Ответить
такое уже было и русня вернулась к сделке
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14.07.2023 18:03 Ответить
Ну и жуй вам в хопу 😁
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14.07.2023 18:01 Ответить
Президент Турции Реджеп ***** https://www.unian.net/world/putin-prosil-erdogana-otkryt-proizvodstvo-bespilotnikov-bayraktar-v-rossii-smi-novosti-mira-11917890.html Эрдоган держит президента России Владимира Путина "за яйца" в трех точках: Нагорном Карабахе, Ливии и Сирии.
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14.07.2023 18:01 Ответить
Осталось за малым, взять за горло на черном море.
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14.07.2023 20:16 Ответить
Хтось може пояснити я так зрозумів що параша держава терорист заблокувала Україньскі порти і шантажуе весь світ забороною вивезення зерна для того щоб нагодувати Афріканців при цьому наші полонені повертаються з параши істощенні на межі смерті бо їх терористи не годують. То чому Україна замість бідкання своїми полоненими бідкается африканцями хай африканці домовляються а Україна ставить умови нормального харчування наших війсковополонених. І НАТО звісно тут виглядае якось соромно. Порушуется морське право де воений конвой которий забовязан виришить це питання з терористами
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14.07.2023 18:02 Ответить
Касетні ********** потрапили в Україну так швидко, тому що вони вже були заздалегідь розміщені в Європі, - цитує CNN неназваного офіційного представника США.
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14.07.2023 18:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EY4RAZYJX84 У ВАС НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА СТРОЙКЕ БЫЛИ? БУДУТ.
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14.07.2023 18:07 Ответить
на базе с боекомплектом
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14.07.2023 18:12 Ответить
Уже! Чуть ли не ежедневно и многократно!
А еще и в других местах:

https://biz.censor.net/news/3431168/na_atomnomu_zavodi_poblyzu_yekaterynburga_stavsya_vytik_yadernogo_palyva_ye_zagyblyyi
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14.07.2023 18:16 Ответить
В «Росатоме» рассказали о пострадавших от разгерметизации баллона с обедненным ураном

Сегодня
17:42
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14.07.2023 18:22 Ответить
14 июля на комбинате в Новоуральске разгерметизировался баллон с обедненным гексафторидом урана. 65-летний Юрий Слезкин получил механическую травму, несовместимую с жизнью. Спасти его не удалось», - сообщает «Росатом»
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14.07.2023 18:23 Ответить
https://www.bfm.ru/news/529584?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop На Уральском электрохимическом комбинате взорвался баллон с ураном
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14.07.2023 18:25 Ответить
русня пейте йод , может поможет
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14.07.2023 18:26 Ответить
краще зельонку, лікує вавки в голові
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14.07.2023 18:50 Ответить
Нравится - не нравится, спи, моя красавица.

Сковтнули - та вперед далі.

Головне, щоб їхній Креді Агріколь Сільхоз банк до свіфту не підключали!
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14.07.2023 18:53 Ответить
Таваріщь саврамший як завжди в рєпєртуарє
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14.07.2023 18:54 Ответить
А це якось пов'язане з тим фактом, що "росію" ніхто і не питав?
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14.07.2023 20:00 Ответить
ну и иди ***** *************** собака................................
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14.07.2023 20:59 Ответить
 
 