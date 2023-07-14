Заявлений о продлении "зерновой инициативы" с российской стороны не было, - Песков
Спикер Путина Дмитрий Песков опроверг заявления относительно согласованного на продление "зернового соглашения" Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Никаких заявлений о продлении зернового соглашения с российской стороны не было", - сказал он.
Ранее президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский диктатор Владимир Путин согласился на продление "зернового соглашения", которое дает Украине возможность экспортировать зерно через Черное море.
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Щас великий лидер Зе.усё уладит
не так багато в них тих корит і краби будуть ситі
А еще и в других местах:
https://biz.censor.net/news/3431168/na_atomnomu_zavodi_poblyzu_yekaterynburga_stavsya_vytik_yadernogo_palyva_ye_zagyblyyi
Сегодня
17:42
Сковтнули - та вперед далі.
Головне, щоб їхній
Креді АгрікольСільхоз банк до свіфту не підключали!