По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К в РФ (обновлено)

По всей Украине объявляли воздушную тревогу. В РФ был зафиксирован взлет самолета – носителя ракет "Кинжал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете в РФ истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", Нижегородской области. Этот самолет является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М/2 "Кинжал".

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