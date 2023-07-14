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Новости Война
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По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К в РФ (обновлено)

По всей Украине объявляли воздушную тревогу. В РФ был зафиксирован взлет самолета – носителя ракет "Кинжал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К в РФ 01

Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете в РФ истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", Нижегородской области. Этот самолет является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М/2 "Кинжал".

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воздушная тревога (816)


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Та ударьте уже по клятим Мигам
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14.07.2023 18:58 Ответить
відбій
то був тренувальний політ
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14.07.2023 19:06 Ответить
Поставте ППО в підвищену боєготовність і не потрібно через один літак з однією ракетою оголошувати тривогу по всій Україні
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14.07.2023 19:31 Ответить
"іхтамнєт" мона би патрулювати і діставати це гівно, ... Іс нас тут ніхт, ой, ауе, нот ту хіер?
чи як? чи може би це було при "коє кому" в кріслі президента, а за ""ЦЬОГО" - давай, здихай.те, а я побикую на НАТО і похаваю щащлички?

реально коли демократія має яскраво виражені жертви.....
і НЕДОВІРУ.
хто за оце голосував, ..... вибач.те, здихає з насолодою - "оби не потрох".

я проти того і другого, але, ... ясно шо при "не зеленському" я би настільки нагло би не казав шоб закрили Крижопіль!! Де ПРО, тут Сахарний завод !!!!!!!!!
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14.07.2023 19:49 Ответить
 
 