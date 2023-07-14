В течение 14 июля россияне сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 14 июля 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в информации на официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "В течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 17 ударных беспилотников иранского производства "Shahed" и 1 зенитную управляемую ракету из ЗРК С-300. В результате успешной боевой работы зенитных ракетных подразделений, истребительной авиации, мобильных огневых групп Воздушных Сил и противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 16 "шахедов".

Кроме того, враг нанес 43 авиационных удара и совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе Радьковки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, среди них Карповичи, Камень Черниговской области; Малушино, Бояро-Лежачи Сумской области и Казачья Лопань, Нескучное, Терновая Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречная, Западное, Каменка, Кисловка, Берестово, Фиголевка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия западнее Дибровы Луганской области и восточнее Новосадового Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка и Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в Первомайском районе. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Первомайского Донецкой области. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе это Бердичи, Ласточкино, Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Новоукраинка, Благодатное и Богоявленка.

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На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки Запорожской области и Грозового Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них Вольное Поле, Малая Токмачка, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье Запорожской области; Антоновка, Тягинка, Чернобаевка, Никольское Херсонской области и Херсон. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях".

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