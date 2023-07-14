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Новости Война
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Зафиксирован запуск врагом ударных БпЛА типа Shahed в сторону Украины, - Воздушные силы ВСУ

шахед

Зафиксирован запуск врагом ударных беспилотников типа Shahed из Приморско-Ахтарска (Краснодарский край, РФ) в сторону Украины.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Зафиксирован запуск ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска. В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие!", - говорится в сообщении.

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беспилотник (3847) Воздушные силы (2471) воздушная тревога (816)


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Горіть в пеклі москалі. Україна понад усе
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14.07.2023 21:49 Ответить
Без допомоги Західних партнерів, точне місце запуску московітами мопедів, Українцям важко буде визначити та обстріляти!!
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14.07.2023 21:51 Ответить
Трясця кацапській матері!
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14.07.2023 21:54 Ответить
В Україні будуть колись власні аналоги, які так само щодня кошмаритимуть рашистів, чи і далі будемо замість виробництва безпілотників ремонтувати стадіони, фонтани, торгові центри і т.п.?
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14.07.2023 21:57 Ответить
На жаль ! Вже майже два роки війни, а власні аналоги відсутні. Хоча пів світу наразі сюди кошти вливає.. Але кошти то для мордатих неголених брехунів.
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14.07.2023 22:05 Ответить
щось виробляють поштучно щоб потім з помпою на рубльовку запустити...
а мали вже давно десятки на день запускати
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14.07.2023 22:18 Ответить
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14.07.2023 22:11 Ответить
Иран может наладить производство оружия в Зимбабве под крышей тракторного завода
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15.07.2023 00:50 Ответить
зелена влада грає в піддавки.чому ми до сих пір не запускаємо шахіди по кацапах а натомість спиз дили 34 мільярди ! де безпілотники ?
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15.07.2023 08:28 Ответить
 
 