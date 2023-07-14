Зафиксирован запуск врагом ударных БпЛА типа Shahed в сторону Украины, - Воздушные силы ВСУ

Зафиксирован запуск врагом ударных беспилотников типа Shahed из Приморско-Ахтарска (Краснодарский край, РФ) в сторону Украины.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Зафиксирован запуск ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска. В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие!", - говорится в сообщении.

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