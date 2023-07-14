Суд арестовал наместника Лавры Павла с возможностью внесения залога 33 млн. грн.

Суд изменил меру пресечения митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу (Петру Лебедю) на содержание под стражей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина заявила представитель Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева.

По ее словам, суд принял решение изменить меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа.

Также ему предоставили возможность внести залог в размере более 33 миллиона гривен.

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Напомним, 1 апреля Служба безопасности Украины выдвинула подозрение экс-наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. В его доме также проводились обыски.

Позже митрополита Павла вызвали в суд, где ему избирали меру пресечения. Экс-наместнику стало плохо во время заседания, поэтому судья решил перенести слушания на понедельник, 3 апреля. Но это решение было пересмотрено, и суд состоялся вечером. Митрополит Павел был отправлен под домашний арест.