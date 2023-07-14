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Суд арестовал наместника Лавры Павла с возможностью внесения залога 33 млн. грн.

павло,лебідь

Суд изменил меру пресечения митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу (Петру Лебедю) на содержание под стражей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина заявила представитель Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева.

По ее словам, суд принял решение изменить меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа.

Также ему предоставили возможность внести залог в размере более 33 миллиона гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ повідомила наміснику Лаври Павлу про підозру у нових злочинах: заперечував існування України як суверенної держави. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 1 апреля Служба безопасности Украины выдвинула подозрение экс-наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. В его доме также проводились обыски.

Позже митрополита Павла вызвали в суд, где ему избирали меру пресечения. Экс-наместнику стало плохо во время заседания, поэтому судья решил перенести слушания на понедельник, 3 апреля. Но это решение было пересмотрено, и суд состоялся вечером. Митрополит Павел был отправлен под домашний арест.

арест (10465) УПЦ МП (1567) Павел Петр Лебедь (31)


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Топ комментарии
+46
садизм какой то...воландают туда-сюда пожилого кгбшника...имейте уже сострадание и пристрелите животное
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14.07.2023 22:21 Ответить
+44
Сьогодні вже буде вдома - сума застави для РПЦ ФСБ просто смішна.

Черговий судовий плювок в українців
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14.07.2023 22:20 Ответить
+24
На обмін готують паскуду?
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14.07.2023 22:20 Ответить
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На обмін готують паскуду?
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14.07.2023 22:20 Ответить
це було би дуже не погано
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14.07.2023 22:25 Ответить
був паша-мерседес, потім паша-тесла, а тепер буде паша-заПорожець
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15.07.2023 01:18 Ответить
Мерзота запустіння на святому місці.

Власник тютюново-горілчаної Корпорації, Владика над людськими душами, що проживають на 1/9 частини суші, Кирило Люциферович Хундяєв благословив Збройні православні сили на війну в Україні, а про звірства російських «визволителів» у Бучі, Ірпені та Гостомелі, заявив, що в «военное время служба в Вооруженных силах России - это настоящий подвиг и что сейчас именно такое время». Кінець цитати.

Тим часом Предстоятель РПЦ мп в Україні митрополит Онуфрій продовжує називати у своїй молитві «господином нашим» Гундяєва, який благословив звірства окупантів.

Ісус Христос сказав: «Коли побачите гидоту запустіння, промовлену через пророка Даниїла, що стоїть на святому місці, тоді ті, хто перебуває в Юдеї, нехай біжать у гори».

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15.07.2023 10:39 Ответить
Скоріш за все: паша ЖОПОрожець, або паша беззубий.
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16.07.2023 10:38 Ответить
🤡🤢😈🎪 гебнявые выПИТОРИ, а Героя Романа Червінського без права залога , за те що рятував Україну !
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15.07.2023 07:19 Ответить
Слуга Коломойського, який «никому ничего не должен» дуже боїться українських військових. Причому не лише чоловіків, а й жінок. На леді Софію Федину Верховний потерпілий подав позовну заяву до Суду.

Під час війни з російськими православними окупантами заарештував та посадив у в'язницю бойових генералів: Дмитра Марченка та Ігоря Павловського, останнього випустили з буцегарні під заставу в розмірі вісімнадцять мільйонів гривень.

Чотирижди уклоніст пригнічував волонтерів і утримував їх у тюремних камерах СІЗО по півроку, а терористів Надію Савченко та Володимира Рубана, а також вбивцю наших військових громадянку московії Ларису Чубарову з позивним «Тереза», достроково випустив на волю. Володимира Цемаха вважають людиною, яка могла багато розповісти слідчим щодо збитого «Боїнга» MH17, тому Боневтік Оманський віддав його путіну.

Його нахабству немає кордонів. Блазень порушив кримінальну справу навіть проти Джо Байдена. На попередження США Великобританії, Туреччини про наближення повномасштабного вторгнення від гугнявого пролунало відверте хамство та запрошення на шашлики!

За кілька днів до початку війни розмінував Перекопський перешийок, греблі та всі мости, що ведуть до Херсона, що дало змогу російським загарбникам за кілька днів захопити територію як половина Німеччини чи Італії. Загарбники увірвалися на Каховську ГЕС, зірвали український прапор, повісили свій триколор та пустили безкоштовно з водосховища воду до Північно-Кримського каналу.

Обіцяв, що якщо не впорається, піде добровільно з посади президента. Чекаємо!
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15.07.2023 10:40 Ответить
У прицілі - Храми!

Патріарх російської тютюново-горілчаної православної Корпорації генерал держбезпеки (кличка в КДБ «Михайлів») Кирило Люциферович Гундяєв у Різдвяній проповіді 7 січня 2023 сказав наступне: ««Российская армия ведёт на Украине величайшую битву за спасение всего человечества».

При цьому постає питання: з якою метою православні росіяни бомбять в Україні крилатими ракетами храми рпц мп і перетворюють на руїни нажиту тяжкою та непосильною працею нерухомість Гундяєва.

Артилеристи Збройних Православних Сил московії кількома ракетними ударами перетворили Свято-Георгіївський скит Святогірської лаври Української православної церкви МОСКІВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ на купу будівельного сміття.

Російські військові моряки теж роблять свій «внесок», щоб зробити підлість Гундяєву. Наблизившись уночі на субмарині у підводному положенні до одеського узбережжя, підводники обстріляли надточними крилатими ракетами одеський Іверський православний чоловічий монастир МОСКІВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ. Були сильні руйнації та постраждалі. Ченці замість того, щоб молитися про благоденство путіна та за багато років життя митрополита Агафангела, ліквідували наслідки обстрілу: виймали із рам залишки вибитого скла, збирали уламки від корпусу ракети та підмітали територію. Після цього варварства ратники «Русского мира» бомбардували мечеть султана Сулеймана Чудового та його дружини Роксолани в місті Маріуполі, в якій знайшли притулок 80 мирних жителів, включаючи громадян Туреччини.

Схоже на те, що для православних немає нічого святого. У світлі сказаного вище згадуються витяги з Послання Патріарха Тихона: ««Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей - загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей - земной. Заклинаем и всех вас, верных чад Православной Церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение». Кінець цитати.

«Як хто нівечить Божого храма, того знівечить Бог…» 1Кор.3:17
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15.07.2023 10:31 Ответить
.. ні..Шановний! Завтра внесуть 33 млн. грн..( для МП це копійки) ..Паша вийде на волю..і чекайте його у Лаврі у повній красі. Нічого зелені паскуди йому не зроблять... бо НЕ ХОЧУТЬ!!! І тліє і буде тліти протистояння УПЦ МП проти ПЦУ..України ...що влаштовує зелених повністью. От цей не втіче у смердячу..а буде гадити тут..бо знає..що немічна влада йому нічогісенько не зробить.
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15.07.2023 22:22 Ответить
Сьогодні вже буде вдома - сума застави для РПЦ ФСБ просто смішна.

Черговий судовий плювок в українців
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14.07.2023 22:20 Ответить
Не проблема - знайдуть іншу підставу!

Там є величезний простір для звинувачень!
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14.07.2023 22:42 Ответить
Оце суддівська зрада...За державну зраду -застава?Та ще й такому попу?Та зараз по селах-бабки хати і паї попродають,щоб попа випустили.Це ж менше 1 мілліона євро.Колись це була ціна посади нач.міліції області.Вони там у судах-геть подуріли?
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15.07.2023 00:48 Ответить
«Российская Федерация не является агрессором, потому что там живет моя сестра. А те, кто делает эту агрессию, - тех осуждаю. Я что, свою сестру назову агрессором?»

Это логика жука - навозника, или колорадского, как можно так мыслить, вообще не представляю..
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15.07.2023 09:41 Ответить
Слава Богу!
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14.07.2023 22:21 Ответить
если бы бог был то русни бы точно не было...ну либо он больной садист..выберите сами
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14.07.2023 22:23 Ответить
хм., почитать то шо боб делал .... ну, у нас бы был Сталин тогда, было бы все хорошо, главное шо не боб'!
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14.07.2023 22:35 Ответить
Дурачек , для МАФИИ ПУЗАТИХ ПЕДОФИЛОВ В РЯСАХ И СУДЕЙСКОЙ БАНДЫ - это ПРОФАНАЦИЯ ! Жрите придурки ЛОШАРЫ 73%, а РИФМАСТЕР СИДЕЛ БЕЗ ПРАВА ЗАЛОГА и Роман Червинский СИДИТ БЕЗ ПРАВА ЗАЛОГА‼️
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15.07.2023 07:22 Ответить
Что-то с Червинским здесь не всё понятно..
"Служба безопасности Украины расследует все обстоятельства, повлекшие массированный ракетный удар по аэродрому "Канатово" 23 июля 2022 года. По данным следствия, этот обстрел спровоцировали самовольные действия отдельных военнослужащих, решивших провести т.н. "спецоперацию" по завладению самолетом воздушно-космических сил России, чей пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины"..

"Как следствие - вражеский борт не заполучили, зато враг узнал, где размещались украинские самолеты и личный состав. И нанес ракетный удар. Погиб командир воинской части, а 17 защитников получили ранения. Не говоря уже о полностью разбитых двух боевых истребителях, разрушенных взлетной полосе, другой технике и здании"
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15.07.2023 09:51 Ответить
Цей військовий аеродром хіба був таємно від кацапів збудований і тільки завдяки Червінському вони про це дізнались? А хто тоді місце розташування адмінбудівлі в Харкові здав? Чи адреси висоток в Києві, чи географічну позицію ЖД в Краматорську?
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15.07.2023 10:21 Ответить
Цікаво а карти топогрфічні Генштабу МО СССР уже відмінили? Чи вже всі будівлі на цих картах в натурі змінили свою локацію? Що уже В/Ч на території якої розміщена Академія Сухопутніх військ у Львові вже щезла з цих карт ГШ МО СССР?
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15.07.2023 10:29 Ответить
Слышал другую версию: для самолета-перебежчика с ПВО договорились про "коридор", по которому полетел не самолет, а ракеты.
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15.07.2023 19:33 Ответить
Всё может быть..
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15.07.2023 20:08 Ответить
..більш дурноватої версії і не найти!!)))) ППО не навчилося відрізняти літак від РАКЕТ? Ви теж яхту від човника з веслами не відрізняєте? А чи до цього обстрілу аеродром Канатово у Кропивницькому не обстрілювали? Ракети не прилітали? ЗПС не розбивали? Намагайтеся трохи критично думати....бо написане Вами верх дитячих роздумів!!))))
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15.07.2023 22:30 Ответить
33 млн., то "дрібниця' для його контори- викуплять.
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14.07.2023 22:21 Ответить
Так, але можуть дати наказ аби трохи посидів для того, аби створити картинку "мучєніка за вєру" та верещати про це на весь світ.
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14.07.2023 22:35 Ответить
Ну откуда у слуги божьего такие деньжищи😅Он 33 гривны с трудом нашкрябает.
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14.07.2023 22:21 Ответить
Бог внесе.
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14.07.2023 22:21 Ответить
садизм какой то...воландают туда-сюда пожилого кгбшника...имейте уже сострадание и пристрелите животное
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14.07.2023 22:21 Ответить
Житіє св*ятих і нечестивих -- кучеряво як для монаха
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14.07.2023 22:23 Ответить
Напевно Паша і на обмін може піти з таким хватом правосуддя. На рашці правда із нього мученика зліплять, але то таке, як казав класик.
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14.07.2023 22:23 Ответить
Сто вагонів свічок треба різко реалізувати.
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14.07.2023 22:24 Ответить
****** самопомазаний
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14.07.2023 22:24 Ответить
Такі гроші він мабуть в багажнику возить😂
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14.07.2023 22:24 Ответить
малохольному попу - пашці, смішки закінчились(надіюсь), в камері голити ноги вже не буде можливості... зато в бороді вошей буде заводити... ще й співкамерники будуть йому "гріхи відпускати", як він "відпускав" молоденьким монахам... де піп-злочинець знайде 33 лімони? роспархатна каса - новінський, втік...
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14.07.2023 22:25 Ответить
Для нього це копійки - у нього лише прикрас та годинників на в рази більшу суму, а ще елітні авто, маєтки, бізнес і т.п. Навіть якби це була сума в доларах це не було б проблемою.
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14.07.2023 22:30 Ответить
ну-ну... завтра побачимо... а сьогодні пашка буде ночувати на казенних нарах?
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14.07.2023 22:32 Ответить
Я не проти, навіть якщо воно згниє за ґратами.
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14.07.2023 22:37 Ответить
не встигне... стаття всього на 8 років тягне, ще й кацапи на 99.9% будуть пропонувати його поміняти... погоджуватись не менше, як на 1000 наших полонених.
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14.07.2023 22:40 Ответить
Краще на всіх
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14.07.2023 23:20 Ответить
на всіх, лише онухрія можна поміняти, разом з усима моспархатими попами України.
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14.07.2023 23:41 Ответить
a нафуя воно здалося касяпам на расэї?
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15.07.2023 09:06 Ответить
чорта в ПЕКЛО.
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14.07.2023 22:25 Ответить
Хм, цікаве число. Наче 33 срібленика.
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14.07.2023 22:26 Ответить
Могли б стібанутись з нього - запросити 66 666 666 грн..
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14.07.2023 23:22 Ответить
а, точно. одразу видно віруна. а нічо шо то все вигадки хитрих попів?
там в той час срібло не ходило навіть.
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15.07.2023 07:51 Ответить
мерс кофіскувати в пользу ЗСУ. для пашки й мішка не жалко.
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14.07.2023 22:34 Ответить
бункерний підвищив у званні цінного агента стільки років народ баламутив і крав...поїде назад у моцківське царство
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14.07.2023 22:28 Ответить
новина... радує своїм наповненням... пашка-мерс в буцегарні - пісня!
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14.07.2023 22:29 Ответить
Вважаю, що це сценарій 95 кварталу. Нічого не буде.
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14.07.2023 22:30 Ответить
Ща малхасян(новинський) підтягнеться з рукою допомоги. Це той олігарх, який пішки дістався Швейцарщини, там працює мацковським попом і до якого питань немає.
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14.07.2023 22:31 Ответить
Паша ж нічого нового не відчебучив. Точно обмінювати будуть. Як на мене, негайно потрібно.
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14.07.2023 22:34 Ответить
Добра новина. Тепер його можливо поміняти на наших хлопців, що в полоні.
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14.07.2023 22:40 Ответить
Заставу внесуть , бо для цього гундяївського бидла в рясах і кадилом в руках, мілліон доларов це дрібʼязок😡
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14.07.2023 22:44 Ответить
Добре що хоча б при цій владі взялись московских попів чортів
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14.07.2023 22:50 Ответить
А чому його досі не зарізано?
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14.07.2023 22:51 Ответить
Треба було 666 666 666 заставу
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14.07.2023 23:04 Ответить
В военкомат сатаниста !!!
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14.07.2023 23:08 Ответить
та звідки у попа 33 ляма , він же син божий ,сирота , недоїдав недопивав все життя . А ви ***** 33 лями требуєте
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14.07.2023 23:08 Ответить
Він не намісник Лаври, а кацапський колаборант паша-мерседес.
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14.07.2023 23:15 Ответить
***** БЕЗ МОЖЛИВОСТІ ВНЕСЕННЯ ЗАСТАВИ!!! Це цирк для лохів.
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14.07.2023 23:21 Ответить
А хлопці та ДІВЧАТКА, ПРОДОВЖУЮТЬ ГИНУТИ НА ФРОНТІ!.... Але, зеленому кодлу до дупи... Вони "в шоколаді" та й годі....
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14.07.2023 23:34 Ответить
по прапорцю помітно твоє право соромити тих,хто не на фронті
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15.07.2023 09:07 Ответить
Поки не почнемо відстрілювати, толку не буде... Інакше свинособаки не розуміють...
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14.07.2023 23:32 Ответить
Відстріляні показів не дають. В цьому випадку потрібен публічний суд. Якось пофіг що там свинособаки розуміють. Головне щоб українці побачили беззаперечні докази моральної деградації служителів феесбешної секти кірюші гундяєва.
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15.07.2023 00:12 Ответить
выменяют, а влияние у него останется. И будут в церквях опять ныть про руцкий мир и примирение
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15.07.2023 10:24 Ответить
Вплив на кого якщо всі храми у них будуть забрані, а секта заборонена.
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15.07.2023 12:19 Ответить
Тобто офіцера-розвідника Романа Червінського, вся "вина" якого в тому, що в 2021 р. чесно розказав суспільству про злив з ОП москалям операції по затриманню вагнерівців, кидають за грати по шитій білими нитками справі, без права застави. А москальського агента Пашу мерседеса, який все своє життя працює проти України та проти її незалежності, слуги кремля готові випустити за гроші, бо для агента ФСБ Паші ті 33 лями гривень то копійки... Це все, що треба знати про москальську шоблу з ОП...
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14.07.2023 23:41 Ответить
так і Гуменюка тримали 8 років. дивно, але навіть більше 5 років без вироку = порушення європейського чогось там.(та навіть 5 - слідство шо, ведуть ідіоти?)
і заросле в футболці ще їде в Литву і там бикує. позорище
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15.07.2023 07:50 Ответить
Паші стане сумно у віп-камері без мерседеса, тесли та служок. Він викладе гроші і опинившись на свободі дремене в *********. На це і розрахунок. Його оголосять в розшук і він ніколи більше в Україні не з'явиться. От такий от зе-хеппі-енд.
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15.07.2023 00:03 Ответить
33ляма грн то для них фантікі..вони стількі бабла згрібли..і ті божевільні сектанти самі принесли їм,,на їх бабло можна замовити атомний авіаносець 2-3 одиниці це точно.
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15.07.2023 00:50 Ответить
Цирк продовжується ! Вони що, нас за дурнів мають ?
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15.07.2023 00:59 Ответить
Свят, свят,свят....
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15.07.2023 02:41 Ответить
ЗААРЕШТОВУВАТИ ЩОТИЖНЯ З СУМОЮ 22 000 000 ГРИВЕНЬ А ГРОШІ НА АРМІЮ ! НЕ РЕЗНІКОВУ ТА ЄРМАКУ А НА АРМІЮ !
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15.07.2023 03:42 Ответить
Йому заставу потрібно було встановити 666 млн.
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15.07.2023 03:53 Ответить
Постепенно превращается из Паши-мерседеса в Пашу-самоката.Ну-с Богом.
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15.07.2023 07:35 Ответить
Любителю сладкой жизни пора на опыте познать что такое аскеза. Да, и по сану положено.
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15.07.2023 07:40 Ответить
"стало плохо"? а чо Яхве не сделал хорошо? а, хорошо попу только свечники, или как там этих рабов-мальчиков зовут?
Яхве может занят, собирает 33млн. на заставу попу
правда Новинский внесет, так как Яхве беден как был св. Пердогляд Пергамский.
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15.07.2023 07:47 Ответить
Та грохнути його під час спроби втечі!
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15.07.2023 07:57 Ответить
Та цей чорт з кішені виймє та віддасть.... треба 33ляма баксів...
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15.07.2023 08:11 Ответить
или пару икон заложит
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15.07.2023 10:26 Ответить
на келию собаку
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15.07.2023 09:16 Ответить
Зараз "правосуддя" в Україні, - це щось на кшталт "розважальної фантастики"! Чому? Можна роками (понад 8 років!!!) тримати людей у СІЗО без вироків, тому як не вистачає доказової бази, а потім їх просто "тупо" вбити, при цьому розказувати тупому "плебсу" казки про якісь "гранати", а можна відвертим ворогам Неньки та Народу України (але не влади) присуджувати або тримання вдома (де умови кращі, ніж у 5-зірковому готелі) "під домашнім арештом", а можна наче і "посилити умови утримання", але при цьому "присудити" заставу у 33 "ляма баксів". Що це означає? Перше. В цьому разі з "мерседеса" буде знятий "браслет", який він носив під час домашнього арешту. Друге. Після звільнення з СІЗО (невже хтось має сумнів, що для звільнення власного важливого агента феесбе не знайде 33 мільйона доларів?) "пашка" та його агентура зроблять все, аби зникнути назавжди для українського "правосуддя". Третє. Якщо хтось має думку, що ці 33 "ляма" підуть на зміцнення оборони країни, того хочу засмутити, тому як вони підуть "на дєрібан" поміж учасниками "дійства" (звичайно, якісь там "прокурори" або взагалі нічого не отримають, або щось на кшталт "кістки зі столу" від господаря)! Ось і все... П.С. Як колись казав "герой" ще "совкової" комедії: "да здравствуєт наш суд, - самий гуманий суд в мірє". Хто зрозумів, тому Респект, хто ні, тому раджу не напружувати "сіру рідину", тому як ще голова заболить... І що, ще хтось досі звинувачує Захід у тому, що вони нас "не хочуть бачити" у НАТО?! Еге ж...
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15.07.2023 10:53 Ответить
А не можна його вивезти на кордон Московії і...

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15.07.2023 11:05 Ответить
Одно из писем протопопа Аввакума-" Вспомни Павло,как жилМелхиседек на горе Фаворской.Ел ростки древес и вместо пития росу лизал.Прямой был священник,не искал ренских и романеи, и водок,и вин процеженных,и пива с кардамоном.На вороных в каретах не тешился,ездя. А ты кто попенок? В мерседес садишься,растопыришься,что пузырь на воде,сидя в мерсе на подушке,расчесав волосы,что девка, да и едешь,выставя рожу,по площади,чтоб Упоротые дуры восхищались..Ох,ох бедной..Явно ослепил тебя дьявол...И не ведал ты и не знаешь духовного жития...Этот Павло не является духовным лицом..Менеджер от церкви...Никакого отношения к вере не имеющий...Любитель заднего привода..
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15.07.2023 11:12 Ответить
Отлично ! Эта крыса из мацковскага сатаната должна гнить в клетке.
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15.07.2023 11:26 Ответить
Нехорошая и смешная сумма - 33 "лимона". Надо было - 666 "лимонов".
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15.07.2023 11:35 Ответить
Звідки гроші на заставу бо він монахі?! Може по курсу молитвами за здравіє, свічками або кагором?
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15.07.2023 11:56 Ответить
Цікаво буде, як "монах" Паша-брабус пояснить васі ломаченко звідки він взяв тридцять три, мать його, мільйонів гривень
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15.07.2023 14:46 Ответить
Може, ось так?

https://www.youtube.com/watch?v=oWvOhXfVGV8 Я пастор Эти рубель пожертвования ему! Осталось немножко Берегись автомобиля 1966 г - YouTube
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15.07.2023 22:56 Ответить
Как же он без ягодиц молодых парней то выживет, бедненький.
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15.07.2023 23:34 Ответить
 
 