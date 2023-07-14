Суд арестовал наместника Лавры Павла с возможностью внесения залога 33 млн. грн.
Суд изменил меру пресечения митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу (Петру Лебедю) на содержание под стражей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина заявила представитель Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева.
По ее словам, суд принял решение изменить меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа.
Также ему предоставили возможность внести залог в размере более 33 миллиона гривен.
Напомним, 1 апреля Служба безопасности Украины выдвинула подозрение экс-наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. В его доме также проводились обыски.
Позже митрополита Павла вызвали в суд, где ему избирали меру пресечения. Экс-наместнику стало плохо во время заседания, поэтому судья решил перенести слушания на понедельник, 3 апреля. Но это решение было пересмотрено, и суд состоялся вечером. Митрополит Павел был отправлен под домашний арест.
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Власник тютюново-горілчаної Корпорації, Владика над людськими душами, що проживають на 1/9 частини суші, Кирило Люциферович Хундяєв благословив Збройні православні сили на війну в Україні, а про звірства російських «визволителів» у Бучі, Ірпені та Гостомелі, заявив, що в «военное время служба в Вооруженных силах России - это настоящий подвиг и что сейчас именно такое время». Кінець цитати.
Тим часом Предстоятель РПЦ мп в Україні митрополит Онуфрій продовжує називати у своїй молитві «господином нашим» Гундяєва, який благословив звірства окупантів.
Ісус Христос сказав: «Коли побачите гидоту запустіння, промовлену через пророка Даниїла, що стоїть на святому місці, тоді ті, хто перебуває в Юдеї, нехай біжать у гори».
Під час війни з російськими православними окупантами заарештував та посадив у в'язницю бойових генералів: Дмитра Марченка та Ігоря Павловського, останнього випустили з буцегарні під заставу в розмірі вісімнадцять мільйонів гривень.
Чотирижди уклоніст пригнічував волонтерів і утримував їх у тюремних камерах СІЗО по півроку, а терористів Надію Савченко та Володимира Рубана, а також вбивцю наших військових громадянку московії Ларису Чубарову з позивним «Тереза», достроково випустив на волю. Володимира Цемаха вважають людиною, яка могла багато розповісти слідчим щодо збитого «Боїнга» MH17, тому Боневтік Оманський віддав його путіну.
Його нахабству немає кордонів. Блазень порушив кримінальну справу навіть проти Джо Байдена. На попередження США Великобританії, Туреччини про наближення повномасштабного вторгнення від гугнявого пролунало відверте хамство та запрошення на шашлики!
За кілька днів до початку війни розмінував Перекопський перешийок, греблі та всі мости, що ведуть до Херсона, що дало змогу російським загарбникам за кілька днів захопити територію як половина Німеччини чи Італії. Загарбники увірвалися на Каховську ГЕС, зірвали український прапор, повісили свій триколор та пустили безкоштовно з водосховища воду до Північно-Кримського каналу.
Обіцяв, що якщо не впорається, піде добровільно з посади президента. Чекаємо!
Патріарх російської тютюново-горілчаної православної Корпорації генерал держбезпеки (кличка в КДБ «Михайлів») Кирило Люциферович Гундяєв у Різдвяній проповіді 7 січня 2023 сказав наступне: ««Российская армия ведёт на Украине величайшую битву за спасение всего человечества».
При цьому постає питання: з якою метою православні росіяни бомбять в Україні крилатими ракетами храми рпц мп і перетворюють на руїни нажиту тяжкою та непосильною працею нерухомість Гундяєва.
Артилеристи Збройних Православних Сил московії кількома ракетними ударами перетворили Свято-Георгіївський скит Святогірської лаври Української православної церкви МОСКІВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ на купу будівельного сміття.
Російські військові моряки теж роблять свій «внесок», щоб зробити підлість Гундяєву. Наблизившись уночі на субмарині у підводному положенні до одеського узбережжя, підводники обстріляли надточними крилатими ракетами одеський Іверський православний чоловічий монастир МОСКІВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ. Були сильні руйнації та постраждалі. Ченці замість того, щоб молитися про благоденство путіна та за багато років життя митрополита Агафангела, ліквідували наслідки обстрілу: виймали із рам залишки вибитого скла, збирали уламки від корпусу ракети та підмітали територію. Після цього варварства ратники «Русского мира» бомбардували мечеть султана Сулеймана Чудового та його дружини Роксолани в місті Маріуполі, в якій знайшли притулок 80 мирних жителів, включаючи громадян Туреччини.
Схоже на те, що для православних немає нічого святого. У світлі сказаного вище згадуються витяги з Послання Патріарха Тихона: ««Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей - загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей - земной. Заклинаем и всех вас, верных чад Православной Церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение». Кінець цитати.
«Як хто нівечить Божого храма, того знівечить Бог…» 1Кор.3:17
Черговий судовий плювок в українців
Там є величезний простір для звинувачень!
Это логика жука - навозника, или колорадского, как можно так мыслить, вообще не представляю..
"Служба безопасности Украины расследует все обстоятельства, повлекшие массированный ракетный удар по аэродрому "Канатово" 23 июля 2022 года. По данным следствия, этот обстрел спровоцировали самовольные действия отдельных военнослужащих, решивших провести т.н. "спецоперацию" по завладению самолетом воздушно-космических сил России, чей пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины"..
"Как следствие - вражеский борт не заполучили, зато враг узнал, где размещались украинские самолеты и личный состав. И нанес ракетный удар. Погиб командир воинской части, а 17 защитников получили ранения. Не говоря уже о полностью разбитых двух боевых истребителях, разрушенных взлетной полосе, другой технике и здании"
там в той час срібло не ходило навіть.
попівчортів
і заросле в футболці ще їде в Литву і там бикує. позорище
Яхве может занят, собирает 33млн. на заставу попу
правда Новинский внесет, так как Яхве беден как был св. Пердогляд Пергамский.
https://www.youtube.com/watch?v=oWvOhXfVGV8 Я пастор Эти рубель пожертвования ему! Осталось немножко Берегись автомобиля 1966 г - YouTube