РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6589 посетителей онлайн
Новости
1 817 33

Генсекретарь ООН Гутерриш до сих пор ждет ответа Путина о продлении зернового соглашения

гутерріш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш до сих пор ждет ответа от президента России Владимира Путина на предложение продлить соглашение об экспорте украинского зерна через черноморские порты.

Об этом заявил спикер ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Дюжаррика, Гутерриш ждет ответа на письмо, которое он написал Путину ранее на этой неделе, изложив свое предложение. Спикер добавил, что обсуждения продолжаются, включая обмен сообщениями в мессенджерах WhatApp и Signal.

Гутерриш написал Путину 11 июля с просьбой продлить Черноморское соглашение в обмен на подключение дочерней компании российского Сельскохозяйственного банка (Россельхозбанк) к международной платежной системе SWIFT, сообщили источники Reuters.

Как сообщает российское информационное агентство ТАСС, Путин сказал, что не видел письма Гутерриша, но Россия контактировала с представителями ООН.

Напомним, ранее Путин озвучил условия, при которых Россия готова продолжить участие в "зерновом соглашении".

ООН предлагает России продлить соглашение в обмен на подключение "дочки" "Россельхозбанка" к международной платежной системе SWIFT.

Пока Россия продолжает блокировать работу "зерновой инициативы".

Автор: 

ООН (4208) Гутерриш Антониу (344) зерновой коридор (226)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
А цей г@ндон все листи х##лу пише...
показать весь комментарий
14.07.2023 23:35 Ответить
+11
Гуті дуй до путі.
показать весь комментарий
14.07.2023 23:33 Ответить
+6
Гутерешу не голодні негри потрібні, а відкати. Та відсоток від внесків росії до фонду.
показать весь комментарий
15.07.2023 00:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гуті дуй до путі.
показать весь комментарий
14.07.2023 23:33 Ответить
А цей г@ндон все листи х##лу пише...
показать весь комментарий
14.07.2023 23:35 Ответить
Бабло не капа?
показать весь комментарий
14.07.2023 23:36 Ответить
Прохання ******** до *****...
В цьому весь хуоон...
показать весь комментарий
14.07.2023 23:36 Ответить
ще один дурник
показать весь комментарий
14.07.2023 23:37 Ответить
навколішки просив ?
показать весь комментарий
14.07.2023 23:38 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2023 23:41 Ответить
Интрига.
показать весь комментарий
14.07.2023 23:41 Ответить
Оце путя кошмарить світ.
показать весь комментарий
14.07.2023 23:42 Ответить
Думаю поломается немного для приличия и согласится на продолжение. Вряд ли бы Эрдоган трындел, если бы не было каких то договоренностей.
показать весь комментарий
14.07.2023 23:45 Ответить
Хрен его знает. Это такой же Путя, только с ятаганом. И, скорее всего, такой же брехливый.
показать весь комментарий
14.07.2023 23:49 Ответить
Ця ООН мабуть забула про своє призначення... а цього старого осла потрібно втихомирити трохи... ми після війни підключемо цього гутереша до чогось іншого... щоб це падло не срало на двох унітазах. Якщо воно взагалі доживе до цього.. ВСІ відповідатимуть за свої дії чи бездіяльність. І рамахвоста теж..
показать весь комментарий
14.07.2023 23:46 Ответить
Терпила б.....
показать весь комментарий
14.07.2023 23:50 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2023 23:52 Ответить
В п"зду Гутереша та його зернову угоду. Ці ліваки, взагалі нічого не роблять, окрім протирання штанів за наші гроші. ООН це помийка.
показать весь комментарий
14.07.2023 23:55 Ответить
Гутерешу не голодні негри потрібні, а відкати. Та відсоток від внесків росії до фонду.
показать весь комментарий
15.07.2023 00:10 Ответить
Судячи по фотке , у гуттереша прргресуе деменція
показать весь комментарий
15.07.2023 00:19 Ответить
Та судячи по рожевій наїденій пиці він цим не дуже переймається.
показать весь комментарий
15.07.2023 07:24 Ответить
Гутьєреш, може ще й навколішки перед ху@лом впадеш? ... Жалюгідні паяци...
показать весь комментарий
15.07.2023 00:43 Ответить
Генсек ООН - полнейшее ЧМО. Хмуесос.
Он должен уметь поставить путина раком.
А не сидеть и ждать ответа на письмо.
показать весь комментарий
15.07.2023 01:30 Ответить
Какая ирония-у организации-импотента руководитель-х@есос.
показать весь комментарий
15.07.2023 07:28 Ответить
гутер иди нах.р
показать весь комментарий
15.07.2023 04:51 Ответить
Ну да, письмо в котором ты просишь денег я не получал!
показать весь комментарий
15.07.2023 06:24 Ответить
Макрон і той зрозумів, що далекобійні ракети - це є аргумент в розмовах з рососією.
показать весь комментарий
15.07.2023 09:42 Ответить
Как https://meduza.io/news/2023/05/17/erdogan-ob-yavil-o-prodlenii-zernovoy-sdelki-esche-na-dva-mesyatsa писала "Медуза", российский МИД называл пять "системных проблем", без решения которых продлить зерновую сделку невозможно:
1) переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT;
2) возобновление поставок сельхозтехники в Россию;
3) разблокирование зарубежных активов российских компаний, связанных с производством;
4) отмена ограничений на страхование и перестрахование;
5) восстановление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса. При этом ни одно из этих условий в официальном документе соглашения не прописано.
показать весь комментарий
15.07.2023 10:57 Ответить
Если только в обмен на Запорожскую и Херсонскую область.
показать весь комментарий
15.07.2023 13:53 Ответить
Гутериш - опущеное чмо
показать весь комментарий
15.07.2023 11:10 Ответить
А что генеральный импотент секретарь ООН Ещё может делать?
Ху...ло его на балде вертит как хочет, впрочем как и всю ООН.
показать весь комментарий
15.07.2023 11:32 Ответить
Этому гондону уже давно пора на пенсию.
показать весь комментарий
15.07.2023 11:47 Ответить
 
 