Генсекретарь ООН Гутерриш до сих пор ждет ответа Путина о продлении зернового соглашения

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш до сих пор ждет ответа от президента России Владимира Путина на предложение продлить соглашение об экспорте украинского зерна через черноморские порты.

Об этом заявил спикер ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Дюжаррика, Гутерриш ждет ответа на письмо, которое он написал Путину ранее на этой неделе, изложив свое предложение. Спикер добавил, что обсуждения продолжаются, включая обмен сообщениями в мессенджерах WhatApp и Signal.

Гутерриш написал Путину 11 июля с просьбой продлить Черноморское соглашение в обмен на подключение дочерней компании российского Сельскохозяйственного банка (Россельхозбанк) к международной платежной системе SWIFT, сообщили источники Reuters.

Как сообщает российское информационное агентство ТАСС, Путин сказал, что не видел письма Гутерриша, но Россия контактировала с представителями ООН.

Напомним, ранее Путин озвучил условия, при которых Россия готова продолжить участие в "зерновом соглашении".

ООН предлагает России продлить соглашение в обмен на подключение "дочки" "Россельхозбанка" к международной платежной системе SWIFT.

Пока Россия продолжает блокировать работу "зерновой инициативы".