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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 237 180 человек (+590 за сутки), 4102 танка, 4463 артсистемы, 8019 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 15 июля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 237 180 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 237 180 (+590) человек ликвидировано,

танков - 4102 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 8019 (+11) ед,

артиллерийских систем - 4463 (+14) ед,

РСЗО - 680 (+0) ед,

средства ПВО - 425 (+2) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3807 (+24),

крылатые ракеты – 1273 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7036 (+17) ед,

специальная техника – 664 (+2).

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 237 180 человек (+590 за сутки), 4102 танка, 4463 артсистемы, 8019 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Читайте также: В течение 14 июля россияне сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои, - Генштаб

Автор: 

армия РФ (19885) Генштаб ВС (6571) ликвидация (3764) уничтожение (7383)


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Топ комментарии
+15
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3431 день.
51 одиниця техніки та 590 чумардосів. Логістика супер, броня і арта теж гуд. ППО:спецтехніка нічия - 2:2. Відбиті чергові повітряні хвилі. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 237 000!!! більше, ніж таке місто, як Комсомольськ-на-Амурі ...
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15.07.2023 08:29 Ответить
+9
Похоже, что артсистемы у парашки недалеко от линии фронта куда-то деваются.
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15.07.2023 08:35 Ответить
+2
До кобзона,па батальйоно,кроком руш!
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15.07.2023 09:03 Ответить
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Продовжується москальсько-українська війна, минув 3431 день.
51 одиниця техніки та 590 чумардосів. Логістика супер, броня і арта теж гуд. ППО:спецтехніка нічия - 2:2. Відбиті чергові повітряні хвилі. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 237 000!!! більше, ніж таке місто, як Комсомольськ-на-Амурі ...
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15.07.2023 08:29 Ответить
237 000!!! набагато більше чим на Рублевці
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15.07.2023 10:56 Ответить
Камсамольці-дабравольці,ми вас всіх запакуєм в пакети..
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15.07.2023 11:15 Ответить
Похоже, что артсистемы у парашки недалеко от линии фронта куда-то деваются.
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15.07.2023 08:35 Ответить
До кобзона,па батальйоно,кроком руш!
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15.07.2023 09:03 Ответить
А ти,часом не кацап?
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15.07.2023 09:38 Ответить
До кінця року сухопутні війська орків в особовому складі та техниці будуть заполовинені.
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15.07.2023 10:05 Ответить
дуже схоже, що в ЗСУ знову дефіцит БК...
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15.07.2023 12:08 Ответить
 
 