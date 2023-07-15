Общие боевые потери РФ с начала войны – около 237 180 человек (+590 за сутки), 4102 танка, 4463 артсистемы, 8019 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 15 июля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 237 180 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 237 180 (+590) человек ликвидировано,

танков - 4102 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 8019 (+11) ед,

артиллерийских систем - 4463 (+14) ед,

РСЗО - 680 (+0) ед,

средства ПВО - 425 (+2) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3807 (+24),

крылатые ракеты – 1273 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7036 (+17) ед,

специальная техника – 664 (+2).

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

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