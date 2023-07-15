Череватый об обстановке на Бахмутском направлении: Силы обороны давят на врага на флангах, за сутки - 15 боестолкновений, уничтожено более 70 оккупантов

За сутки на Бахмутском направлении российские захватчики 408 раз обстреляли позиции Сил обороны, произошло 15 боестолкновений.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сказал представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Бахмутское направление остается направлением, где инициатива у наших Сил обороны. На северном и южном флангах наши подразделения давят на врага, штурмуют его позиции. Следовательно, враг оказывает сопротивление, 408 раз за эти сутки обстрелял наши позиции, совершил авианалет. Всего за сутки произошло на этом направлении 15 боестолкновений, в которых уничтожены 77 оккупантов, 172 ранены, двое взяты в плен. Также уничтожены два танка, БРТ, семь орудий, две самоходные артиллерийские установки, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", противотанковый ракетный комплекс и один беспилотник", - сказал Череватый.

Он также отметил, что по российским военнопленным можно составить общий портрет русской армии: не очень образованный, плохо экипированный, из не самых высоких социальных слоев, с очень слабой мотивацией.

Читайте также: На Бахмутском направлении Силы обороны удерживают инициативу, на Лиманском враг атаковал 5 раз в сутки, - Череватый