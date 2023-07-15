В оккупированном Мелитополе россияне собрали из пенсионерок "отряд Путина", - мэр Федоров
Россияне запустили на оккупированных территориях пропагандистскую машину. Они зомбируют и стариков, и детей. Из пенсионерок собрали "отряд Путина".
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что россияне создают новые пропагандистские медиа, чтобы рассказывать, как хорошо живется в оккупации. Они захватили типографию, в которой печатают свои агитки, а каждому жителю города предлагают пакет бесплатного телевизионного оборудования – чтобы те смотрели российские телеканалы.
Кроме того, детей отправляют в "лагеря отдыха", где учат истории России. А молодежь загоняют в милитарные организации и молодежные центры с патриотическим воспитанием и пропагандой.
"Не стесняются привлекать и пожилых людей. В Мелитополе создали свой "отряд путина" - из пенсионерок, которые ходят на всевозможные мероприятия и пропагандируют "русский мир"", - отметил мэр.
По словам Федорова, оккупанты пытаются промыть мозги жителям оккупированных территорий, надеясь, что это поможет сохранить незаконную власть.
"Однако надежды захватчиков бесполезны. У ВСУ на оккупированный Юг совсем другие планы. Верим, что совсем скоро эти планы станут реальностью", - добавил он.
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" А мине какая разница,73%"
Ютубі можна і зараз подивитись. 😊 Проблема в тому, що є речі, які приховати не можливо. Як би комусь не хотілося і не свербіли руки.
Але попереджую, ці відео викликають одночасно сміх, сльози та бажання розбити екран, аби лише ніколи не бачити цих клоунів. Це справжня психічна зброя Путіна проти нормальних людей.
Де-яких старушенцій з отрядов путлєра вчили говорити, щось про про Твіттер, а в них виходив - клітор ...
Нет договора про пенсии со страной-пенсии не начисляются.
А с Срацеей его пора анулировать, до выплаты всех репараций.