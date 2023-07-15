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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Мелитополе россияне собрали из пенсионерок "отряд Путина", - мэр Федоров

путіна,мелітополь,загони

Россияне запустили на оккупированных территориях пропагандистскую машину. Они зомбируют и стариков, и детей. Из пенсионерок собрали "отряд Путина".

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что россияне создают новые пропагандистские медиа, чтобы рассказывать, как хорошо живется в оккупации. Они захватили типографию, в которой печатают свои агитки, а каждому жителю города предлагают пакет бесплатного телевизионного оборудования – чтобы те смотрели российские телеканалы.

Кроме того, детей отправляют в "лагеря отдыха", где учат истории России. А молодежь загоняют в милитарные организации и молодежные центры с патриотическим воспитанием и пропагандой.

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"Не стесняются привлекать и пожилых людей. В Мелитополе создали свой "отряд путина" - из пенсионерок, которые ходят на всевозможные мероприятия и пропагандируют "русский мир"", - отметил мэр.

По словам Федорова, оккупанты пытаются промыть мозги жителям оккупированных территорий, надеясь, что это поможет сохранить незаконную власть.

"Однако надежды захватчиков бесполезны. У ВСУ на оккупированный Юг совсем другие планы. Верим, что совсем скоро эти планы станут реальностью", - добавил он.

Автор: 

Мелитополь (616) пенсионеры (838) пропаганда (3703) Федоров Иван (470)


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Топ комментарии
+28
Цікаво, яким буде виправдовування цих божих кульбаб після деокупації? Біс попутав? Альцгеймер взяв у полон? Якщо після деокупації таким продовжать платити пенсію з українського б'юджету, то війна з кацапами не закінчиться ніколи. Їх пенсій позбавляти треба було ще з 2014 року, висилаючи до пуцина. Тоді можливо "русскій мір" не просунувся далі ордло.
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15.07.2023 11:11 Ответить
+20
В Украине таких пенсионеров долго искать не надо,они табунами бегают.
" А мине какая разница,73%"
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15.07.2023 11:00 Ответить
+15
Какаяразніца сидить в кріслі президента.
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15.07.2023 11:05 Ответить
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В Украине таких пенсионеров долго искать не надо,они табунами бегают.
" А мине какая разница,73%"
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15.07.2023 11:00 Ответить
Какаяразніца сидить в кріслі президента.
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15.07.2023 11:05 Ответить
Кто ето не подскажешь?
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15.07.2023 11:19 Ответить
Про це фото тут вже писали не раз, а ти як заморожений. Зміни методичку.
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15.07.2023 11:25 Ответить
А який це рік, не підкажеш? А тобі відомо, які фото є за цей період з тим, що "какая разніца"? 😊
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15.07.2023 11:45 Ответить
"Какая разніца" в цей же час ослбисто давав концерти в окупованій Горлівці бєзлєру і комппнії. Про що теж є фото. 😊А ще вів репортажі із мацкви на фоні *******. Є також цґкаві скріни з кацапських соцмереж однієї дами і з закликом повідомляти декого про переміщення ЗСУ за певну винагороду.😊
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15.07.2023 12:22 Ответить
Канєшна! РаІк нєувіновєн! Он жи бубачька! 😁 От лише скрини не горять, інтернет пам'ятає все, а номери про ********* палички і Україну, як актрису німецьких фільмів для дорослих на
Ютубі можна і зараз подивитись. 😊 Проблема в тому, що є речі, які приховати не можливо. Як би комусь не хотілося і не свербіли руки.
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15.07.2023 12:41 Ответить
Так це ж був Гелоувін, коли вдягають страшні костюми. От він і надів костюм страшного орка.
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15.07.2023 13:07 Ответить
Так етоже друґоє!
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15.07.2023 13:27 Ответить
Колективна шизофренія, виявляється, теж існує.
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15.07.2023 11:57 Ответить
Це десятиліттями ядрьоний електорат Йулі
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15.07.2023 14:01 Ответить
Старі там вже зомбовані від часів царя Гороха.
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15.07.2023 11:02 Ответить
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15.07.2023 12:50 Ответить
Цікаво, яким буде виправдовування цих божих кульбаб після деокупації? Біс попутав? Альцгеймер взяв у полон? Якщо після деокупації таким продовжать платити пенсію з українського б'юджету, то війна з кацапами не закінчиться ніколи. Їх пенсій позбавляти треба було ще з 2014 року, висилаючи до пуцина. Тоді можливо "русскій мір" не просунувся далі ордло.
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15.07.2023 11:11 Ответить
Депортация нах в родную говень
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15.07.2023 12:48 Ответить
Почитай ростик!Когда по Оманским договаренностям сдали юг УКРАИНЫ,благодаря этому был сдан Марик и Мелитополь и всё остальное за пенсионеров и остольной народ не было разговоров.Был разговор за сухопутный коридор через Одесу в приднестровье.ВЫ об этом в своих методичках не пишете и не читаете.Что делать в таком случае пенсам?НА ДАННЫЙ МОМЕНТ им нужно както выживать.ПЕНСИИ отУКР. они не получают-пришли московыти и предлогают пенсии в размере 12 000 руб.за это нужно подать прошение на получение свиносабачего паспорта плюс пиар,может быть какая работа.Пенсы соглашаютя.У нас В ВРполовина депутатов с разными паспортами других стран включая росийкими-им можно, а пенсам нельзя.ЭТО МОЯ Думка.
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15.07.2023 13:09 Ответить
Я надрукував відпоідь ростиславу про ,маючи про пенсів пенсі іншу думку,но адмін вилучив це повідомлення,вилно що ЗЕ патріоти за гроші влазять на сайт по повній
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15.07.2023 13:14 Ответить
Якщо Ви студент медик і хочете побачити увесь спекрт психічних відхилень людини, та крайнощі старечого маразму, то пошукайте на ютубі виступи російських "загонів Путіна". Напевно і в даному випадку будуть виїздні засідання психлікарні в Мелітополі.
Але попереджую, ці відео викликають одночасно сміх, сльози та бажання розбити екран, аби лише ніколи не бачити цих клоунів. Це справжня психічна зброя Путіна проти нормальних людей.
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15.07.2023 11:12 Ответить
Так таки так, бачили.
Де-яких старушенцій з отрядов путлєра вчили говорити, щось про про Твіттер, а в них виходив - клітор ...
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15.07.2023 11:20 Ответить
сама не жила- і внукам не дам!!
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15.07.2023 12:54 Ответить
Будуть на подпевках - бо на підтанцовки вже не годяться .
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15.07.2023 11:15 Ответить
Оту всю зграю гамузом і відправити на мордор-нехай там ''царя-*уйла поославляють''!
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15.07.2023 11:17 Ответить
Це добре. Їх мармизи відомі. Після звільнення Мелітополя зібрати це стадо та вивезти на "ноль" до Криму на російські міни. Нехай топають у бік Керченської протоки, а хто дійде - попливе брасом до рідного берега.
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15.07.2023 11:26 Ответить
І тих хто лежить на дівані!ПІЗ"" не мішки тягать.
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15.07.2023 13:29 Ответить
Вам не здається, що це дуже неправильно платити їм пенсії з карману українського народу, який спливає кровʼю від рук росіян? Чому не приймається ніяких мір по відношенню до колаборантів? Скільки можна прикриватися брехнею про "тамжежнашілюде"?
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15.07.2023 11:37 Ответить
Не неправильно,а противозаконно.
Нет договора про пенсии со страной-пенсии не начисляются.
А с Срацеей его пора анулировать, до выплаты всех репараций.
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15.07.2023 12:06 Ответить
А де ти бачив що в Марике або в МЕЛІТОПОЛІ і іших захоплених теріторіях-тунгметіорит-ти бачив щоб пенси получали УКР ПЕНСІЮ?
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15.07.2023 13:19 Ответить
Та по нашому телебаченню не раз показували, як Донецькі і Луганські пенсіонери дуже гарно отримують українські пенсії, хто їде на неокуповану територію, а більшість отримують прямо на картку, тільки з них списується 10 процентів з сумми. На картки вони стали отримувати вже при новій владі десь з 2019. Це пояснювалося ніжною турботою української влади про "тамжежнашихлюдей" на окупованих землях. .
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15.07.2023 13:45 Ответить
Метеорит-ну нащо брехати про 2019?Та одержували пенсії громадяни України завжди.На окупованій вони території, чи ні.Це були гуманітарні домовленості між Україною,Мінськими домовленостями і кацапами.Кацапи давали ще по 5 тисяч.Ну "справжній" українець,який в ОРДЛО ненавидів Україну все робив,щоб одержувати і з України і від кацапів.Так там таксисти озолотилися,перевозячи картки через блокпости,а гроші в зворотньому напрямку...
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15.07.2023 14:05 Ответить
Коли відбудеться визволення хоч би півдня УКРАЇНИ-МЕЛІТОПОЛЯ,МАРИКА,я вже не кажу за Крим тоді і булемо казати хто винен і кому платити а кому ні.
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15.07.2023 13:33 Ответить
Пенсійний фонд, пане Капінус! Ви цим старим шкапам досі пенсії нараховуєте? Україна їм винна і чим далі тим більше? А як подохнуть, нащадки невиплачене успадкують?
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15.07.2023 12:00 Ответить
колобрантам срок нараховують
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15.07.2023 12:51 Ответить
Громадські роботи по прибиранню міських клозетів на півроку - після визволення Метітополя.
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15.07.2023 12:07 Ответить
Именно такими из ума выжившими бабушками х"ло будет оправдывать свою агрессию против Украины на суде в Гааге.
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15.07.2023 12:16 Ответить
Ці путінські курятники дуже легко знешкоджуються.Вирахувати з кожної клуші пенсію за моральну шкоду Україні і задонатити на ЗСУ.Скільки коштів витрачається на утримування цьго морального баласту а молодим хлопцям які віддають своє життя боронячи батьківщину нема коштів на доплати. Питання друге де діти і онуки цих фанаток руского миру?
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15.07.2023 12:17 Ответить
После освобождения пенсии таким ****** не платить.
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15.07.2023 12:33 Ответить
первые побегут и второе гражданство припрячут, скажут что пальцы ломали что бы взяли.
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15.07.2023 14:29 Ответить
отряд пи здютина
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15.07.2023 13:37 Ответить
ну надо же! а если бы в Украине их попросили что то похожее сделать сразу ущемления прав и демократии. А там все тихо и патриотично слились кацапские прости....ки
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15.07.2023 14:28 Ответить
 
 