Враг обстрелял село в Харьковской области, погиб мужчина, 1 человек ранен, - ОВА

Враг продолжает обстреливать территорию Харьковщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает терроризировать мирное население Харьковщины. Только что россияне обстреляли с. Колодезное Купянского района. К сожалению, погиб гражданский 33-летний мужчина. Еще один человек получил ранения. Сейчас на месте работают экстренные службы", - информирует глава региона.

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