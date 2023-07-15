Враг обстрелял село в Харьковской области, погиб мужчина, 1 человек ранен, - ОВА
Враг продолжает обстреливать территорию Харьковщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продолжает терроризировать мирное население Харьковщины. Только что россияне обстреляли с. Колодезное Купянского района. К сожалению, погиб гражданский 33-летний мужчина. Еще один человек получил ранения. Сейчас на месте работают экстренные службы", - информирует глава региона.
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