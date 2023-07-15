ФСБ якобы предотвратила покушение на Симоньян и Собчак. В подготовке обвинили СБУ

ФСБ РФ совместно с МВД и Следственным комитетом РФ якобы предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора "России сегодня" и RT Маргариты Симоньян.

Кроме того, планировалось убийство Ксении Собчак. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское новостное агентство РИА-Новости.



"В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, задержанные подтвердили, что готовили покушения якобы по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн руб за каждое убийство.

Смотрите также: Российский выпускник режет горло своей однокласснице на школьной линейке из-за "безответной любви". ВИДЕО