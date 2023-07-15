ФСБ якобы предотвратила покушение на Симоньян и Собчак. В подготовке обвинили СБУ
ФСБ РФ совместно с МВД и Следственным комитетом РФ якобы предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора "России сегодня" и RT Маргариты Симоньян.
Кроме того, планировалось убийство Ксении Собчак. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское новостное агентство РИА-Новости.
"В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, задержанные подтвердили, что готовили покушения якобы по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн руб за каждое убийство.
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Для ФСБ И РИА Неновости.
След взяли вы ложный. СБУ не платит в рублях, давно с 2022 с февраля то есть не при чём.
Замах был не в Москве, а на речке Волга, когда эти " патриотки" драпали по Волге подальше от Москвы, когда Пригожин психанул.
Да и замахом это назвать сложно - украли прокладки на теплоходе, чтобы выманить их на берег поговорить про жизнь...
Кто это сделал? Братья по цеху. Венедиктов, Симоньян и Собчак сидели на схеме "Мой район", читайте BBC или ФБК. Когда Пригожин психанул, а эти побежали появилось окно возможности усилить "либерализм"("Эхо\живой труп") в Москве. Венедиктову - надо было уточнить у них навсегда ли сбежали с Москвы? Вот и вся история.
Можете проверить, "Параграф-88" издание "Дилетант"?