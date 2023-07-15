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ФСБ якобы предотвратила покушение на Симоньян и Собчак. В подготовке обвинили СБУ

симоньян

ФСБ РФ совместно с МВД и Следственным комитетом РФ якобы предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора "России сегодня" и RT Маргариты Симоньян.

Кроме того, планировалось убийство Ксении Собчак. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское новостное агентство РИА-Новости.

"В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, задержанные подтвердили, что готовили покушения якобы по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн руб за каждое убийство.

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Автор: 

покушение (1054) ФСБ (1944) Собчак (123) Симоньян Маргарита (34)


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Топ комментарии
+37
Кому вони на*#й потрібні...
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15.07.2023 14:25 Ответить
+20
Одну бобри замовили
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15.07.2023 14:32 Ответить
+17
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной,
Остановившись, он изрек:

«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных,
Я есть твой Бог. Я всё могу.

Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?»
И человек сказал: «Я - русский»,
И Бог заплакал вместе с ним.

Николай Зиновьев
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15.07.2023 14:26 Ответить
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млять, а на Петросяна не готовили? кому они такое фуфло толкают?!
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15.07.2023 16:04 Ответить
Кацапам. Вони то зжеруть і ще добавки попросять.
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15.07.2023 16:25 Ответить
СБу не вбиває тварин.
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15.07.2023 16:07 Ответить
Ну раз пішла така заруба, треба написати про українську версію подій.

Для ФСБ И РИА Неновости.

След взяли вы ложный. СБУ не платит в рублях, давно с 2022 с февраля то есть не при чём.

Замах был не в Москве, а на речке Волга, когда эти " патриотки" драпали по Волге подальше от Москвы, когда Пригожин психанул.

Да и замахом это назвать сложно - украли прокладки на теплоходе, чтобы выманить их на берег поговорить про жизнь...

Кто это сделал? Братья по цеху. Венедиктов, Симоньян и Собчак сидели на схеме "Мой район", читайте BBC или ФБК. Когда Пригожин психанул, а эти побежали появилось окно возможности усилить "либерализм"("Эхо\живой труп") в Москве. Венедиктову - надо было уточнить у них навсегда ли сбежали с Москвы? Вот и вся история.

Можете проверить, "Параграф-88" издание "Дилетант"?
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15.07.2023 16:10 Ответить
Можете провести обыск на студии "Живой гвоздь", найдете там не только главные улики - прокладки. То что вы нашли это со студии "Союзмультфильм", просто там ремонт делают украинцы.
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15.07.2023 16:43 Ответить
Зоозахисники даремно возбудилися: самиці орків до тваринного світу не мають жодного стосунку.
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15.07.2023 16:23 Ответить
Петля затягується 😁
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15.07.2023 16:42 Ответить
Собчак, Симонян... а где Захарова? И вообще вы уверены что это был замах, а не попытка организовать тематическую вечеринку: три девицы... в светлице... Кабы я была царица, я б для батюшки царя... ну и там варианты... родила б бабыря... карася... и «зарусь усрусь»
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15.07.2023 16:55 Ответить
врятувало кгб двух ****** пукина-***** , одна ***** крестница , другая просто ***** с орденами от *****
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15.07.2023 16:57 Ответить
Як на мене, то ці курви схоже одна одну "замахали" 😂
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15.07.2023 17:20 Ответить
Зорян і Шкіряк? )))))
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15.07.2023 17:35 Ответить
То брехня - замах не готувався. Бо iнакше були би дiски з SIMS.
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15.07.2023 17:44 Ответить
Це як у тому анекдоті про "Неуловимого Гонзалеса"...)))
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15.07.2023 18:11 Ответить
Для СБУ ці дві прочми просто пусте місце.Якщо їх хтось колись грохне то тільки за власною ініціативою і тільки безкоштовно чисто щоб непсували своєю мордою ефір. і не утомляли своїм безглуздим белькотінням
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15.07.2023 18:13 Ответить
Ой а на сукубеєву ще не було замаху?
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15.07.2023 18:17 Ответить
Не виходить. Як тільки на неї навести оптичний приціл, то він чомусь моментально потіє...
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15.07.2023 18:45 Ответить
Українські кіллери за рублі не працюють.
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15.07.2023 19:06 Ответить
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