ВСУ уничтожили С-400, из которой россияне ударили по кафе в Краматорске. ФОТО

Защитники Украины уничтожили с помощью HIMARS дорогую российскую ЗРС С-400 "Триумф", которая располагалась под Дебальцево.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Північ", передает Цензор.НЕТ.

"По имеющимся в Центре стратегическим коммуникациям данным, это именно та С-400, из которой была выпущена ракета по пиццерии в Краматорске", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 июня российские захватчики ударили по Краматорску. Ракета попала в заведение питания. Погибли 12 человек, в том числе 3 ребенка. 60 человек получили ранения.

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