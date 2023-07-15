ВСУ уничтожили С-400, из которой россияне ударили по кафе в Краматорске. ФОТО
Защитники Украины уничтожили с помощью HIMARS дорогую российскую ЗРС С-400 "Триумф", которая располагалась под Дебальцево.
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Північ", передает Цензор.НЕТ.
"По имеющимся в Центре стратегическим коммуникациям данным, это именно та С-400, из которой была выпущена ракета по пиццерии в Краматорске", - говорится в сообщении.
Напомним, 27 июня российские захватчики ударили по Краматорску. Ракета попала в заведение питания. Погибли 12 человек, в том числе 3 ребенка. 60 человек получили ранения.
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"Кафедестройєр", скблнх!
Грязь, смород и смерть.
Какой на....уй пушкин.
..буду не в тренді - але чому не ДО пострілів?.. - стільки БПЛА-"супутників Притули" в роботі, а люди гинуть...
зы народжений та виріс за кільканадцять км від подій.. і наразі, походу, для ЗСУ - вже типу старий, і не кличуть - а сам не йду аби не виглядати "неповносправним з 300 Спартанців"