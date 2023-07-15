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Новости Война
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ВСУ уничтожили С-400, из которой россияне ударили по кафе в Краматорске. ФОТО

с-400

Защитники Украины уничтожили с помощью HIMARS дорогую российскую ЗРС С-400 "Триумф", которая располагалась под Дебальцево.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Північ", передает Цензор.НЕТ.

"По имеющимся в Центре стратегическим коммуникациям данным, это именно та С-400, из которой была выпущена ракета по пиццерии в Краматорске", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 июня российские захватчики ударили по Краматорску. Ракета попала в заведение питания.  Погибли 12 человек, в том числе 3 ребенка. 60 человек получили ранения.

Смотрите: Персонал разрушенного россиянами кафе в Краматорске почтил память коллег. РАНЯЩЕЕ ФОТО

ВСУ уничтожили С-400, из которой россияне ударили по кафе в Краматорске 01
ВСУ уничтожили С-400, из которой россияне ударили по кафе в Краматорске 02

Автор: 

Краматорськ (2333) HIMARS (290)


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Топ комментарии
+43
Гарна новина-виконавцям респект...
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15.07.2023 14:45 Ответить
+37
...сподіваюсь що рашистські вбивці там теж подохли...
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15.07.2023 14:53 Ответить
+16
у тебя лапотник интелекта отродясь не было...
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15.07.2023 15:01 Ответить
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Гарна новина-виконавцям респект...
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15.07.2023 14:45 Ответить
...сподіваюсь що рашистські вбивці там теж подохли...
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15.07.2023 14:53 Ответить
у тебя лапотник интелекта отродясь не было...
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15.07.2023 15:01 Ответить
Погоджуюсь, а фото із зажареною або порваною на шматки обслугою розкидати із дронів на позиції кацапні.
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15.07.2023 19:26 Ответить
дякуємо дядьку "хаймарсу"
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15.07.2023 15:16 Ответить
та дядьку Сему...
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15.07.2023 15:18 Ответить
Гарна то гарна але, нажаль, такого у Рашистов ще багато лайна.... вони років 20 МІНІМУМ готувалися до нападу на Україну й накопичувалися зброю для цього. Світ прогавив Рашистов, точніше продався за криваві гроші ******* й став у позицію 🙈🙉🙊.... добре хочь зараз , хоча й повільно але почали ворушитися у світі проти Рашистов.
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15.07.2023 15:17 Ответить
Не 20 а 8. З 2014.
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15.07.2023 16:15 Ответить
Юрій Гросарчук Ні. У 2014 напали - 8 років назад а готуватися до цього почали дуже давно.
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15.07.2023 17:47 Ответить
готуватись почали приблизно з 2004.
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15.07.2023 20:57 Ответить
"Тріумф", плятт!
"Кафедестройєр", скблнх!
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15.07.2023 14:47 Ответить
Виглядає як слід.
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15.07.2023 14:48 Ответить
ну трохи подгарела)
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15.07.2023 14:49 Ответить
И жареным рашистским духом смердит.
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15.07.2023 14:53 Ответить
Немає слів, який чудовий тюнінг!!
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15.07.2023 16:41 Ответить
Та чи не та, неважливо. Головне що знищили.
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15.07.2023 14:49 Ответить
ну, конкретно с-400 там не так то и много. так может и она
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15.07.2023 14:50 Ответить
Десь тиждень тому на цензорі була стаття з перехопленням,де орк своїй самці казав про цей знищений тріумф,який вразив "мільйон найманців " в піцерії
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15.07.2023 15:40 Ответить
Довоювались -- суки .
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15.07.2023 14:50 Ответить
Я так понял бог создал руских чтобы они засырали все и везде.
Грязь, смород и смерть.
Какой на....уй пушкин.
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15.07.2023 14:52 Ответить
Бог не створює лайно
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15.07.2023 15:06 Ответить
Нажаль, його створюють люди. Чи людиноподібні істоти.
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15.07.2023 16:12 Ответить
Дуже добре що знищили ,бажано що б всі рашисти які обстрілювали місто здохли.
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15.07.2023 14:52 Ответить
Якщо лише залізо пішло в утиль, то залишається трохи гіркоти. Якщо ж і обслуга пішла до біса, то можна ввпжати відплату вдалою.
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15.07.2023 14:52 Ответить
+++++
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15.07.2023 19:28 Ответить
По поводу этого удара ракетой по пицерии както незаметно прошло что умерла Виктория Амелина-это украинская писательница,которая стала журналисткой и занималась повествованиями о преступлениях рашистов.Она печаталась например у нас в таких изданиях как Штерн и была известна..Я даже бы не удивился если это был теракт нацеленый против неё.
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15.07.2023 14:56 Ответить
Тогда не умерла, а погибла.
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15.07.2023 15:06 Ответить
она получила тяжёлое ранание головы и через несколько дней скончалась
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15.07.2023 15:09 Ответить
цей факт висвітлювався в багатьох ЗМІ і у блогерів...просто про Саакашвілі кожен день пишуть, а тут..
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15.07.2023 16:11 Ответить
SUPER ! Ще б обіцяних ATACAMSів підкинув старий ковбой , мля .....
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15.07.2023 15:08 Ответить
Ердоган купив це лайно за 2,5 млрд ? Напевно злий як чорт.
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15.07.2023 15:21 Ответить
і через це лайно він посварився з США бо вони відмовили йому в постачанні F-35
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15.07.2023 16:12 Ответить
Надеюсь прямо в ад
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15.07.2023 15:21 Ответить
Помста була "гарячою" ...орки згоріли на попіл...Слава ЗСУ ..!!!
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15.07.2023 15:25 Ответить
Кто это сфотал так оперативно?
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15.07.2023 15:41 Ответить
сама ресня выложила
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15.07.2023 15:47 Ответить
хто зна, скільки в них таких штук ще є?
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15.07.2023 15:49 Ответить

..буду не в тренді - але чому не ДО пострілів?.. - стільки БПЛА-"супутників Притули" в роботі, а люди гинуть...
зы народжений та виріс за кільканадцять км від подій.. і наразі, походу, для ЗСУ - вже типу старий, і не кличуть - а сам не йду аби не виглядати "неповносправним з 300 Спартанців"
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15.07.2023 15:55 Ответить
А где биомусор ?
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15.07.2023 16:57 Ответить
Те що знищили то добре. Але С400 до того обстрілу в Краматорську відношення не мав. Враження було з Іскандер-м( Див вікіпедія заява прокурора Костіна).
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15.07.2023 18:09 Ответить
Изначально сообщали об Искандере, могли конечно там ударить и С-300, но С-400 относительно новые и тратить на это их дорогие ракеты нецелесообразно, ну только если ради уничтожения двух натовских генералов, про что три дня трындели орковские СМИ
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15.07.2023 18:17 Ответить
Суть не в этом. Вроде как модифицированные зенитные ракеты по наземным целям не отличаются высокой точностью, а по пиццерии попали точным...
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16.07.2023 09:40 Ответить
 
 