Индия совместно с Францией будет готовить план прекращения российско-украинской войны, - Le Monde
Индия хочет вместе с Францией разработать свой мирный план по урегулированию войны России против Украины. Отмечается, что план будет отличаться от предложенных ранее инициатив.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.
По данным издания, соответствующее поручение премьер-министр Индии Нарендра Моди дал во время своего визита в Париж 13 и 14 июля. Глава правительства Индии прибыл по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.
Лидеры приняли важные решения о поставках истребителей и подводных лодок. Среди тем переговоров также была война в Украине. Макрон призвал Моди активизировать международную деятельность Индии и присоединиться к урегулированию войны.
Индийский премьер подчеркнул, что выступает за дипломатическое разрешение конфликта, но не подтвердил, что хочет выступить посредником.
По данным французской газеты, Моди после встречи с Макроном дал поручение своим подчиненным разработать вместе с Францией мирный план для Украины, чтобы выйти из "дипломатического угла".
Издание подчеркивает, что речь идет об инициативах, отличающихся от предложений, выдвинутых Китаем и "Глобальным Югом", то есть странами Латинской Америки, Африки и Азии.
Напомним, несколько стран уже анонсировали, что хотят выступить посредниками между Украиной и Россией и представили свои так называемые мирные планы.
В частности, одним из первых "мирный план" разработал Китай, хотя Украина и партнеры подвергли его критике. Также мирные инициативы представили Бразилия, Индонезия и страны Африки. Однако большинство этих планов предусматривает территориальные уступки Украины, а также замораживание конфликта. Руководство Украины неоднократно отмечало, что на уступки наша страна не пойдет, а для завершения войны Россия должна вывести свои войска.
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"В Індії хотіли б бачити не підтримку України з боку НАТО, а припинення поставок зброї і перемир'я.
https://www.thehindu.com/opinion/editorial/reflective-pause-the-hindu-editorial-on-nato-and-ukraine/article67076301.ece Індійський англомовний щоденник Hindu вважає, що зараз настав час для НАТО «взяти оперативну паузу» та «перестати рекрутувати» нових членів альянсу.
На думку коментатора індійського видання, в Україні точиться «проксі війна», яку ведуть ядерні суперники часів холодної війни, і вона небезпечна ескалацією, наприклад, через обіцяні Вашингтоном касетні **********.
При цьому індійський оглядач не згадує, що Росія використовує касетні бомби в Україні від самого початку війни."
https://ukrainian.voanews.com/a/amerykanski-ta-indijski-ohliadachi-pro-summit-nato-i-ukrajinu/7180543.html?nocache=1
і ці два хлопака щось принесуть нове окрім путінської формули миру а саме ОБМІН УКРАЇНСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ НА ПЕРЕДИШКУ РОСІЇ ПОКИ ВОНА НАКЛЕПАЄ РАКЕТ ТА ТАНКІВ НА НОВИЙ НАПАД?
надерти пуцину зад, вибачте, зберегти пуцину обличчя, і вигнати кацапів, вибачте, залишити кацапам кавалок України. Можливо, в оренду, можливо за бабло.
1.5 млрд населения.
Гандоны раздайте.
Будет помощь Земле
Це на тебе напав гопник, вдарив по голові, забрав телефон і тепер вимагає припинення конфлікту, - бо бачить що ти вже очуняв, взяв в руки арматуру та покликав друзів...
Типа того, что будем ***** и дальше морду лица сохранять, но так чтобы никто не догадался.
А ещё лучше Митхуна Чакраборти пригласите, он враз всему лаптестану наваляет.