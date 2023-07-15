РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7220 посетителей онлайн
Новости Война
6 321 57

Индия совместно с Францией будет готовить план прекращения российско-украинской войны, - Le Monde

макрон,моді

Индия хочет вместе с Францией разработать свой мирный план по урегулированию войны России против Украины. Отмечается, что план будет отличаться от предложенных ранее инициатив.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.

По данным издания, соответствующее поручение премьер-министр Индии Нарендра Моди дал во время своего визита в Париж 13 и 14 июля. Глава правительства Индии прибыл по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.

Лидеры приняли важные решения о поставках истребителей и подводных лодок. Среди тем переговоров также была война в Украине. Макрон призвал Моди активизировать международную деятельность Индии и присоединиться к урегулированию войны.

Индийский премьер подчеркнул, что выступает за дипломатическое разрешение конфликта, но не подтвердил, что хочет выступить посредником.

Читайте также: Макрон объявил, что посетит Китай, и призвал Пекин оказывать давление на Россию

По данным французской газеты, Моди после встречи с Макроном дал поручение своим подчиненным разработать вместе с Францией мирный план для Украины, чтобы выйти из "дипломатического угла".

Издание подчеркивает, что речь идет об инициативах, отличающихся от предложений, выдвинутых Китаем и "Глобальным Югом", то есть странами Латинской Америки, Африки и Азии.

Напомним, несколько стран уже анонсировали, что хотят выступить посредниками между Украиной и Россией и представили свои так называемые мирные планы.

В частности, одним из первых "мирный план" разработал Китай, хотя Украина и партнеры подвергли его критике. Также мирные инициативы представили Бразилия, Индонезия и страны Африки. Однако большинство этих планов предусматривает территориальные уступки Украины, а также замораживание конфликта. Руководство Украины неоднократно отмечало, что на уступки наша страна не пойдет, а для завершения войны Россия должна вывести свои войска.

Автор: 

Индия (426) план (189) Франция (3555)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+33
Циганам для початку варто було б припинити купувати кацапську нафту, а вже потім про якісь "мирні плани" говорити.
показать весь комментарий
15.07.2023 15:09 Ответить
+28
Чекаємо пінгвінів з мирним планом по Україні?
показать весь комментарий
15.07.2023 15:06 Ответить
+25
спільний ядерний удар по кремлю?
показать весь комментарий
15.07.2023 15:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чекаємо пінгвінів з мирним планом по Україні?
показать весь комментарий
15.07.2023 15:06 Ответить
Ага, макрономоди в комедийный боевика с песнями и танцами...
показать весь комментарий
15.07.2023 15:15 Ответить
Хай,вже,краще Гондурас з Лаосом щось приготують..))
показать весь комментарий
15.07.2023 15:06 Ответить
спільний ядерний удар по кремлю?
показать весь комментарий
15.07.2023 15:06 Ответить
Оооо, це найкращий варіант!
показать весь комментарий
15.07.2023 15:15 Ответить
Індія ******** ху@лу, активно купує її нафту і робить заяви, які подобаються Кремлю.

"В Індії хотіли б бачити не підтримку України з боку НАТО, а припинення поставок зброї і перемир'я.

https://www.thehindu.com/opinion/editorial/reflective-pause-the-hindu-editorial-on-nato-and-ukraine/article67076301.ece Індійський англомовний щоденник Hindu вважає, що зараз настав час для НАТО «взяти оперативну паузу» та «перестати рекрутувати» нових членів альянсу.

На думку коментатора індійського видання, в Україні точиться «проксі війна», яку ведуть ядерні суперники часів холодної війни, і вона небезпечна ескалацією, наприклад, через обіцяні Вашингтоном касетні **********.

При цьому індійський оглядач не згадує, що Росія використовує касетні бомби в Україні від самого початку війни."

https://ukrainian.voanews.com/a/amerykanski-ta-indijski-ohliadachi-pro-summit-nato-i-ukrajinu/7180543.html?nocache=1

показать весь комментарий
15.07.2023 15:32 Ответить
Таак, ''військовий конфлікт'' вже називали. Ну яка курва додумалася війну назвати ''дипломатичним кутом"??? Взяти б отого мудрагелика і повозити по Бахмутах, Бучах щоб воно на своїй шкурі відчуло отой ''дипломатичний кут''!
показать весь комментарий
15.07.2023 15:09 Ответить
Циганам для початку варто було б припинити купувати кацапську нафту, а вже потім про якісь "мирні плани" говорити.
показать весь комментарий
15.07.2023 15:09 Ответить
как там эй на палубе вам туда т.е. НА.**.УЙ
показать весь комментарий
15.07.2023 15:23 Ответить
Скільки не вози їх по Бучах та Бахмутах, вони вірять лише Параша Тудой. А чого вимагати від індусів, якщо навіть тут, у Польщі, в черзі за гуманітаркою, "дафачькі с Маріупаля" теревеніли: "ета фсьо біндєрафци с западной нас апстрєлівалі".
показать весь комментарий
15.07.2023 15:53 Ответить
франція продавала тепловізори для російський танків а індія допомогає путіну обходити санкції і продає росії електроніку для ракет в обмін на знижку по нафті.

і ці два хлопака щось принесуть нове окрім путінської формули миру а саме ОБМІН УКРАЇНСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ НА ПЕРЕДИШКУ РОСІЇ ПОКИ ВОНА НАКЛЕПАЄ РАКЕТ ТА ТАНКІВ НА НОВИЙ НАПАД?
показать весь комментарий
15.07.2023 15:10 Ответить
Щоб припинити зло, його треба вбити!!!!
показать весь комментарий
15.07.2023 15:14 Ответить
план простий Франція дає нам Рафалі і далекобійні ракети , а Індія танки і снаряди . тоді до кінця року війна закінчиться .
показать весь комментарий
15.07.2023 15:15 Ответить
А давайте ми видамо замість територій Беню в Штати, Ермака в рф а Зеленський тихонечко піде до лісу, та зробим перевибори, оберемо нову демоктичну фахову з незапятнаним ім'ям владу і потім будемо рішать як розділити роziю?!)
показать весь комментарий
15.07.2023 15:15 Ответить
Беню давно надо было выдать, не было бы "Великого крадивніцьтва". А Дерьмак и зеледент будут сокамерников в СИЗО веселить. Будет "Квартал-я на шконочке лежал".
показать весь комментарий
15.07.2023 15:27 Ответить
А для демонстрації нейтральності, Індія придбає в парашці ще нафти, фінансуючи її ВПК.
показать весь комментарий
15.07.2023 15:16 Ответить
Це як? Вдарять по кацапах Макрон з фронту, а Моді з тилу? 🤔 Ой! Хоча про що це я? Прийде ж у голову така фантастика! Звісно, будуть пропонувати надерти пуцину зад, вибачте, зберегти пуцину обличчя, і вигнати кацапів, вибачте, залишити кацапам кавалок України. Можливо, в оренду, можливо за бабло.
показать весь комментарий
15.07.2023 15:17 Ответить
Даааа... Зеля опять лох... Не запатентовал бренд "Мирный план"....
показать весь комментарий
15.07.2023 15:18 Ответить
. Слушай ***** сяргэй гусаченка ,троляра ты конченная и срущая на всех ветках цензора. Твоя заежженая пластинка особенно о зеле , о асфальте и тд ******* уже всех. Нигде больше в кацапстане зароботать денег? Так иди просто нах..й с этого сайта и как и под другими своими логинами
показать весь комментарий
15.07.2023 21:23 Ответить
Чекаємо ще на сомалійський та талібський мірні плани.
показать весь комментарий
15.07.2023 15:19 Ответить
африканці і китайці вже пропонували
показать весь комментарий
15.07.2023 16:02 Ответить
План простий - Індія перестає купувати російську нафту.
показать весь комментарий
15.07.2023 15:21 Ответить
Мабуть зовсім куево діла ввх.
показать весь комментарий
15.07.2023 15:24 Ответить
Хай щось зробить Індія ! Ача !
показать весь комментарий
15.07.2023 15:24 Ответить
Як що зараз не добити цю помийку-кінця войні,не буде.
показать весь комментарий
15.07.2023 15:26 Ответить
Мируни, там залужний відповів виданню The Washington Post який у нього план, там нічого гарного для кацапів нема)
показать весь комментарий
15.07.2023 15:30 Ответить
Хитра держава Індія,дуже хитра... Кожен пересічний громадянин вважає,що це країна ,де по річці Ганг пливуть дохлі корови та мертві люди. Це правда,але не вся. Індуси давно навчилися перемогати кількістю,але ж хитру якість мають. Ядерну зброю,космічні сили не гірші від кацапських...
показать весь комментарий
15.07.2023 15:32 Ответить
Китайський план не пройшов, індійський запускають?
показать весь комментарий
15.07.2023 15:33 Ответить
Индия чтото может?
1.5 млрд населения.
Гандоны раздайте.
Будет помощь Земле
показать весь комментарий
15.07.2023 15:40 Ответить
індуси це ..населення каст..каста-правителів ..каста -рабів..ніколи з однієї касти до іншої неможливо в природі перейти ,вони живуть по тваринному розподілу. є каста наприклад прибиральників нечистот --то їх покоління навіть в столітньому проміжку так і буде--прибиральниками нечистот..це така,так би мовити культура,розподіл праці на касти
показать весь комментарий
15.07.2023 16:08 Ответить
Тепер організують касту миротворцев шкандибаючих за російським кораблем.
показать весь комментарий
15.07.2023 21:31 Ответить
Ще одні срані миротворці
показать весь комментарий
15.07.2023 15:47 Ответить
РФ не погодиться ні на шо, а ми ні на шо крім кордони 91 - і того все це без сенсу
показать весь комментарий
15.07.2023 15:47 Ответить
"У вас эсть план мистер Фукс. Да, У меня есть план." Проти скажених звірів існує тільки один план.
показать весь комментарий
15.07.2023 15:47 Ответить
Скк. Шо значить оте "припинення війни"?
Це на тебе напав гопник, вдарив по голові, забрав телефон і тепер вимагає припинення конфлікту, - бо бачить що ти вже очуняв, взяв в руки арматуру та покликав друзів...
показать весь комментарий
15.07.2023 15:47 Ответить
А война где идёт , в Индии или во Франции ? Одни , б___ь , плановики , затейники .
показать весь комментарий
15.07.2023 15:49 Ответить
Може хіндуси спочатку припинять смоктати російську нафту на міліарди? п*дараси...
показать весь комментарий
15.07.2023 15:50 Ответить
Це мабуть буде болівудський сценарій с пєснямі і танцамі...
показать весь комментарий
15.07.2023 15:52 Ответить
Брахмапутра..мвать вашу
показать весь комментарий
15.07.2023 15:56 Ответить
я так думаю що ..Макрон ,мяко кажучи--підар..а його женячка на пристарілій -то шоу...
показать весь комментарий
15.07.2023 16:01 Ответить
Джимі Джимі Ача Ача...
показать весь комментарий
15.07.2023 15:58 Ответить
Спросите у Залужного,если его план не устроит, то можно на крайняк у индуса с французом поинтесоватся, но упаси вас бог спрашивать у бениногоклоуна.
показать весь комментарий
15.07.2023 16:02 Ответить
Індія може просто припинити війну, треба просто припинити купувати у куйла нафту та давати йому гроші на цю війну, а не нарощувати закупівлю у десятки разів, як вона зараз робить.
показать весь комментарий
15.07.2023 16:02 Ответить
"Отмечается, что план будет отличаться от предложенных ранее инициатив".

Типа того, что будем ***** и дальше морду лица сохранять, но так чтобы никто не догадался.
А ещё лучше Митхуна Чакраборти пригласите, он враз всему лаптестану наваляет.
показать весь комментарий
15.07.2023 16:07 Ответить
у нас теж е план- дайте ******* необхідну зброю...
показать весь комментарий
15.07.2023 16:08 Ответить
Ви мене вибачте,але я не можу сприймати Індію адекватно. Начебто і промисловість, і бюджет... Але через країну тече канава зі нечистотами - Ганг, пів країни живе у лайні, пів країни без води, вмиваются сечею корів, тощо. Та ну *****!
показать весь комментарий
15.07.2023 16:21 Ответить
А що там Бурунді з Нікарагуа? План свій для України коли представлять?
показать весь комментарий
15.07.2023 16:54 Ответить
"мирный план прекращения российско-украинской войны" ВЕЛИКОЛЕПНО ! Только вот за счёт территорий Франции и Индии. Ок ?
показать весь комментарий
15.07.2023 17:08 Ответить
Хто пам"ятає - один француз (якось недавно) уже "врегулював" конфлікт між росією і Грузією. У результаті так званого "плану Мєдвєдєва- Саркозі" Грузія позбулася значних територій (Абхазію і Півд. Осетію). Попри те, що грузини цю кацапсько-французьку сперму хвацько заковтнули, -у жодному разі не можна вірити кацапам, французам, і бусурманам! Ці ПОСЕРЕДНИКИ розірвуть Україну якраз ПОСЕРЕДИНІ.
показать весь комментарий
15.07.2023 17:12 Ответить
Залужний вже оголосив український план виходу з «дипломатичного кута», влаштувати москалям «п'ятий кут». Інших планів нам не треба.
показать весь комментарий
15.07.2023 17:51 Ответить
Китайский план - сиди спокойно и жди на берегу реки,когда трупы твоих врагов проплывут мимо,индуский план - откойте камасутру,сделайте себе сто миллионов дивизий войска и сокрушите всех врагов,французкий план - постройте непроходимую линию мажино и принимайте гостей в Париже через неделю вялых боев,кто там еще мирноплановый на очереди?
показать весь комментарий
15.07.2023 18:28 Ответить
кастрировать всю индурастическую нечисть и пожизненно в трудовые лагеря, хоть какая польза от этих выблюдков будет, и планета чище !!!
показать весь комментарий
15.07.2023 19:02 Ответить
Индийские танцы в хореографии Макрона
показать весь комментарий
15.07.2023 19:17 Ответить
Индийские танцы в хореографии Макрона
показать весь комментарий
15.07.2023 19:18 Ответить
Господи, до чого дійшла ця цивілізація! Усі старці повилазили!
показать весь комментарий
15.07.2023 22:21 Ответить
 
 