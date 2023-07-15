РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7220 посетителей онлайн
Новости
10 598 62

Переселенцев, которые находятся за границей без оснований, будут лишать выплат, - Минсоцполитики

біженці

Украинцы, которые 45 дней без веских причин находятся за границей, не будут считаться внутренне перемещенными лицами. С 1 августа их лишат государственных выплат.

Об этом в эфире телемарафона заявила первый заместитель министра социальной политики Дария Марчак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если человек... по состоянию на 15 июля минимум в течение 30 дней без серьезных оснований находится за границей и до момента назначения помощи на 1 августа не вернулся в Украину, то есть он более 45 дней совокупно находится за границей, то тогда он выбрал не внутреннее, а внешнее перемещение. А помощь направляется на внутренне перемещенных лиц", - объяснила Марчак.

Она подчеркнула, что у государства есть информация по поводу того, уезжал ли человек за границу.

"Если через государственные реестры будем видеть, что человек в течение длительного времени находится за границей и для этого нет таких временных оснований, как лечение, стажировка, командировка, то выплаты такому лицу будут прекращены. Но если в государственных реестрах ошибочная информация, или человек или семья уже вернулись из-за границы, то человек может уточнить информацию в органах социальной защиты, и такие выплаты продолжатся", - сказала замминистра.

Читайте также: Украинцы, переехавшие из опасных регионов страны поездами, могут получить денежную помощь сразу на вокзалах, - Минреинтеграции

Чиновница напомнила, что с 1 августа выплаты от государства будут прекращены тем, кто вернулся на место жительства, а также тем, кто постоянно находится за границей.

По словам замминистра, в 2023 году на выплаты внутренне перемещенным лицам направлено 57 млрд грн, ежемесячно выплачивается 6,2 млрд грн. Взрослые трудоспособные лица получают 2 тыс. грн ежемесячно, дети и лица с инвалидностью – 3 тыс. грн.

Как сообщалось, по данным Минреинтеграции, в Украине насчитывается около 7 млн внутренне перемещенных лиц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Как переселенцам получить юридическую помощь

Автор: 

беженцы (1659) выплаты (665) Министерство социальной политики (882) переселенцы (531)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+29
Молодцы, верной дорогой идете, зелень. Делаете все возможное чтобы в стране после войны остался минимум людей. И в основном чтобы это были пенсионеры.
показать весь комментарий
15.07.2023 15:46 Ответить
+18
Гетьманцев це знову перемога.
показать весь комментарий
15.07.2023 15:44 Ответить
+18
Відомо що деяким дупататам та посадовцям втікачам Україна до цього часу платить заробітну платню...-а ета другоє...
показать весь комментарий
15.07.2023 15:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гетьманцев це знову перемога.
показать весь комментарий
15.07.2023 15:44 Ответить
Ну да.

Овёс-то нынче дорог.(с)

Да и эпоха бедности давно закончилась))
показать весь комментарий
15.07.2023 15:47 Ответить
ну да пусть попробуют пенсию не выплачивать ****** вам ЕСПЧ таких пенделей напринимает массово что ********* выплачивать проценты на проценты только...у жидковато кошерной ВЛАСТИ ЧТО ВЫ**ЛЯДКИ БЕРЛИН ВЗЯЛИ ОЙ МИЛЬ ПАРДОНЕС МОСКВА КАПИТУЛЯЦИОН СДЕЛАЛА??? война встране это пилять не уважительная причина геть ********* во владе квартальные конченные на гиляку собак...
показать весь комментарий
15.07.2023 16:41 Ответить
при чём тут пенсия?
показать весь комментарий
15.07.2023 16:45 Ответить
ИДИОТ....
показать весь комментарий
15.07.2023 16:48 Ответить
Согласен.
показать весь комментарий
15.07.2023 16:54 Ответить
Пока ЕСПЧ выиграете через суд-пенсионер помрёт..Долго это и затратно..
показать весь комментарий
16.07.2023 15:57 Ответить
За такі виплати можна 2 рази на ринок сходити по картоплю.. Налякали
показать весь комментарий
15.07.2023 17:07 Ответить
Молодцы, верной дорогой идете, зелень. Делаете все возможное чтобы в стране после войны остался минимум людей. И в основном чтобы это были пенсионеры.
показать весь комментарий
15.07.2023 15:46 Ответить
Так якщо людина виїхала з України, то нахєра їй платити "переселенські"?
показать весь комментарий
15.07.2023 15:56 Ответить
Выехать можно по разному. Она же не от нехрен делать уехала из оккупированных территорий и зоны боев от своего нажитого дома. Выплаты и так получают только те, кто попадает по критериям списков кабмина: оккупированные территории и зоны активных боевых действий, которые постоянно обновляет кабмин. Просто зеленые начинают тотальную экономию на всем.
показать весь комментарий
15.07.2023 16:05 Ответить
начиная с отмены гражданской зарплаты мобилизованым, около года назад, +30К военным и т.п.

Только телемарафон, "дороги", "крадивництво" и ЗП себе любимым не постигла злая участь
показать весь комментарий
15.07.2023 16:40 Ответить
Дозволю собі уточнення: "зелені починають тотальну економію на всіх, крім себе, коханих".
показать весь комментарий
15.07.2023 17:03 Ответить
ти зовсім довбойоб? а якщо дім розбомбило ***** ракетою, чи артою?
показать весь комментарий
15.07.2023 18:48 Ответить
Саме цікаве - ті хто покинув зону активних бойових дій - виплату мають. У тих хто залишився - часто ні роботи, ні виплат.....
показать весь комментарий
15.07.2023 17:36 Ответить
ну ви ж розумієте, що ніхто не поїде з мішком грошей на окуповані території?
показать весь комментарий
15.07.2023 18:49 Ответить
Маю на увазі наприклад Харків. У багатьох нема постійної чи будь-якої роботи. Виплат також нема....
показать весь комментарий
27.07.2023 08:41 Ответить
Потому что в Украине не принят закон о беженцах, которыми и являются эти люди, бежавшие от войны.
показать весь комментарий
15.07.2023 16:12 Ответить
Хай держава платить, якщо вона впустила ворога. Люди позбулися житла, майна, хай платять. Резніков разом з блазнем зпиз@ив 36 млрд гривень так це нормально і не жу ж
показать весь комментарий
15.07.2023 16:31 Ответить
Тобто людина виїхала і держава на неї плюнула, нехай нею опікується хто завгодно? Запустили ворога через Чонгар, Щоб зруйнував життя людям, а тепер пшлі нах. Це нормально по твоєму?
показать весь комментарий
15.07.2023 16:35 Ответить
Поясни мені будь-ласка, чим людина яка віїхала з Харкова до Мукачева відрізняється від тієї, що виїхала наприклад до Вроцлава?
показать весь комментарий
15.07.2023 17:34 Ответить
якщо людина виїхала і отримує там допомогу країни, яка прийняла, то отримувати допомогу ще й тут - мародерство
показать весь комментарий
15.07.2023 16:01 Ответить
Да. Но это никак не 30 дней за границей. Тут нужен обмен данными с ЕС о перемещенных лицах и сравнение списков.
показать весь комментарий
15.07.2023 16:08 Ответить
Все набагато простіше. Бази даних прикордонної служби України.
показать весь комментарий
15.07.2023 16:12 Ответить
"У держави є інформація з приводу того, чи виїжджала людина за кордон."
показать весь комментарий
15.07.2023 16:13 Ответить
30 дней - это не о чем.
показать весь комментарий
15.07.2023 16:18 Ответить
Відомо що деяким дупататам та посадовцям втікачам Україна до цього часу платить заробітну платню...-а ета другоє...
показать весь комментарий
15.07.2023 15:48 Ответить
Ну в целом логично, если они уехали заграницу, то скорее всего получают выплаты где-то по директиве
показать весь комментарий
15.07.2023 15:50 Ответить
Та вы чего?? Как же те, что свои хаты тут сдают по 10-20 тыков харчеваться будут?
показать весь комментарий
15.07.2023 15:57 Ответить
жорстко, але справедливо. У насдеякі хитро зроблені ще з радянських часів звикли отримувати з різних джерел. А це не правильно
показать весь комментарий
15.07.2023 16:00 Ответить
а яку суму платить Україна переселенцям знаєте?
показать весь комментарий
15.07.2023 16:07 Ответить
уявлення не маю. І знати не хочу.
показать весь комментарий
15.07.2023 16:14 Ответить
Розмір допомоги та порядок її виплати

Допомога надається щомісячно з місяця звернення (за повний місяць незалежно від дати звернення) на кожну ВПО, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, у таких розмірах:
для осіб з інвалідністю та дітей - 3000 гривень; для інших осіб - 2000 гривень.
показать весь комментарий
15.07.2023 16:26 Ответить
ну дякую, тепер я маю непотрібну мені інформацію. Трохи менше звичайної пенсії. І шо? Їм там саме стільки не вистачає після допомоги приймаючої країни? так можна піти працювати. Більшість так і робить. Всі, кого я знаю, там працюють. І тут ,до речі, також влаштовуються і працюють, а дехто навіть свій бізнес відкриває.
показать весь комментарий
15.07.2023 16:33 Ответить
сепары работать не любят, им всегда все должны
показать весь комментарий
15.07.2023 16:41 Ответить
хавло закрой, по твоєму 20 %населення країни , південь та схід сєпари? тодідо тебе приємна новина ти сам сєпор бо розпалюєш ворожнечу
показать весь комментарий
15.07.2023 21:17 Ответить
дурко ватое ты ждунишко
показать весь комментарий
15.07.2023 21:55 Ответить
У нас в стране официально 30% безработица.
показать весь комментарий
15.07.2023 16:44 Ответить
держава так багато робить для своїх громадян, так напружується щоб їх повернути на Батьківщину, так "економить" на фінансуванні харчування ЗСУ, так "допомагає" бізнесу що, звісно, ці 2000 грн на людину мабуть відіграють важливу роль для здобуття Перемоги!
показать весь комментарий
15.07.2023 16:56 Ответить
яка плять держава???? ви натякаєте, що єрмак крадькома продає фамільні дорогоцінності, щоб допомогти громадянам? ні. Ці виплати беруться з спільного бюджету, якого через війну не вистачає ні на шо. То варто ще й виплачувати на пряники людям, які отримують допомогу в інших країнах? за рахунок тих, хто залишився в країні, в якій бюджету не вистачає ні на шо?
показать весь комментарий
15.07.2023 17:21 Ответить
без хати залишишся, узнаєш
показать весь комментарий
15.07.2023 21:14 Ответить
дрібне ти і нерозумне
показать весь комментарий
15.07.2023 21:16 Ответить
Янукович всплакнул
показать весь комментарий
15.07.2023 16:00 Ответить
Он уже всплакнул когда увидел что можно было красть как ЗЕбанда сегодня крадет и ничего не будет…и даже Крым лаптеногим можно было не продавать.
показать весь комментарий
15.07.2023 16:32 Ответить
И батальон Монако тоже????
показать весь комментарий
15.07.2023 16:02 Ответить
а що таке "вагомі причини"? Не любов до зеленої влади рахується?
показать весь комментарий
15.07.2023 16:06 Ответить
Чужим значить більше потрібні ніж цьому зеленому кодлу.
показать весь комментарий
15.07.2023 16:06 Ответить
Главное не забывайте пенсии
сепаратистам ДНР на карточки зачислять. Им нравиться по две пенсии получать. Одну от злобных укров, другую которая намного меньше, от родной говени.
показать весь комментарий
15.07.2023 16:10 Ответить
П'ятдесят євро не такі великі гроші, але житрожопих багато. Якщо виїхали з прифронтових районів, але в Україні, зрозуміло треба платити. Але якщо за кордоном по програмі ЄС отримують допомогу, та ще і виїхали звідти, де про війну лише з мапи тривог знають, чого їм платити? Варто було б ще і раніше отримане стягнути...
показать весь комментарий
15.07.2023 16:13 Ответить
Ну так сепари ж це ж "нашілюде"! Про них турбуватися стали особливо з 2019.
показать весь комментарий
15.07.2023 16:17 Ответить
Ви пропонуєте лугандонцям, що марили, щоб путін ввів, а тепер розбіглися по Україні, не платити? Ну, я мабуть за. Але ж це не означає, що патріотам із Кіцмані, які вже 24 лютого ввечорі дриснули до ЄС, а тепер здають свої квартири, треба платити бо вони патріоти.
показать весь комментарий
15.07.2023 16:55 Ответить
Это будет особенно серьезным ударом по батальону Монако и Куршавель.Им нанесут серьезную психологическую травму и ощутимый удар по семейному бюджетуДругим будет легче пережить такие мелочи.
показать весь комментарий
15.07.2023 16:24 Ответить
если выехали без оснований, то правильно.
показать весь комментарий
15.07.2023 16:35 Ответить
Зрозуміло - бабуся із внучатами ... невістка працює медсестрою у лікарні, син - на фронті. Але сотні тисяч здорових кнурів призивного віку - ухилянтів з липовими грижами, язвами, плоскостопіями, сикунів, сачкунів, "опікунів", халявщиків, паразитів, плавіків ... сидять падлюки в дешевих хібарах, на халявні подачки, нічого не роблять, воювати, звісно обсераються. І регулярно кличуть до себе жінок з України на палкодроми: грошей - то заплатити повії немає, а нахаляву ніхто не відсмокче навіть в Румунії... Правильно роблять наші закордонні "партнери" - гнати в шию сраними віниками. На фронт, суки!
показать весь комментарий
15.07.2023 16:37 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2023 16:38 Ответить
А якщо людина виїхала із громади в якій йдуть бойові дії. Не хоче людина сидіти під обстрілами ракетними, то що виплат їй теж не передбачено?
показать весь комментарий
15.07.2023 16:53 Ответить
Це давно потрібно було зробити....
показать весь комментарий
15.07.2023 16:56 Ответить
Беженцы из Чопа окажутся без выплат! Как дальше жить?
показать весь комментарий
15.07.2023 17:10 Ответить
ВДАВІТЬСЯ СВОЄЮ ЖЕБРАЦЬКОЮ ПОДАЧКОЮ!!!!!!
показать весь комментарий
15.07.2023 19:42 Ответить
та ну нах...
а що досі вони отримували і там і тут?
тобто знов в сраці лиш ті, хто не виїхав
то пропоную западенцям, які виїхали та здали своє житло внутрішнім переселенцям видати преміальні в 100к в місяць
показать весь комментарий
15.07.2023 20:18 Ответить
 
 