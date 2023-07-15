Переселенцев, которые находятся за границей без оснований, будут лишать выплат, - Минсоцполитики
Украинцы, которые 45 дней без веских причин находятся за границей, не будут считаться внутренне перемещенными лицами. С 1 августа их лишат государственных выплат.
Об этом в эфире телемарафона заявила первый заместитель министра социальной политики Дария Марчак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если человек... по состоянию на 15 июля минимум в течение 30 дней без серьезных оснований находится за границей и до момента назначения помощи на 1 августа не вернулся в Украину, то есть он более 45 дней совокупно находится за границей, то тогда он выбрал не внутреннее, а внешнее перемещение. А помощь направляется на внутренне перемещенных лиц", - объяснила Марчак.
Она подчеркнула, что у государства есть информация по поводу того, уезжал ли человек за границу.
"Если через государственные реестры будем видеть, что человек в течение длительного времени находится за границей и для этого нет таких временных оснований, как лечение, стажировка, командировка, то выплаты такому лицу будут прекращены. Но если в государственных реестрах ошибочная информация, или человек или семья уже вернулись из-за границы, то человек может уточнить информацию в органах социальной защиты, и такие выплаты продолжатся", - сказала замминистра.
Чиновница напомнила, что с 1 августа выплаты от государства будут прекращены тем, кто вернулся на место жительства, а также тем, кто постоянно находится за границей.
По словам замминистра, в 2023 году на выплаты внутренне перемещенным лицам направлено 57 млрд грн, ежемесячно выплачивается 6,2 млрд грн. Взрослые трудоспособные лица получают 2 тыс. грн ежемесячно, дети и лица с инвалидностью – 3 тыс. грн.
Как сообщалось, по данным Минреинтеграции, в Украине насчитывается около 7 млн внутренне перемещенных лиц.
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Овёс-то нынче дорог.(с)
Да и эпоха бедности давно закончилась))
Только телемарафон, "дороги", "крадивництво" и ЗП себе любимым не постигла злая участь
Допомога надається щомісячно з місяця звернення (за повний місяць незалежно від дати звернення) на кожну ВПО, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, у таких розмірах:
для осіб з інвалідністю та дітей - 3000 гривень; для інших осіб - 2000 гривень.
сепаратистам ДНР на карточки зачислять. Им нравиться по две пенсии получать. Одну от злобных укров, другую которая намного меньше, от родной говени.
а що досі вони отримували і там і тут?
тобто знов в сраці лиш ті, хто не виїхав
то пропоную западенцям, які виїхали та здали своє житло внутрішнім переселенцям видати преміальні в 100к в місяць