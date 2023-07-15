Между Россией и Ираном разгорелся дипломатический скандал из-за принадлежности островов в Ормузском проливе
Тегеран выдвинул требование к Москве пересмотреть позицию о принадлежности островов в Ормузском проливе, на которые претендуют Иран и ОАЭ. Политические деятели страны крайне негативно отнеслись к позиции России из-за этого спорного вопроса.
Об этом сообщает Iran International, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В Иране критикуют власти России за то, что они подвергли сомнению право собственности Ирана на три небольших острова в Персидском заливе, которые оспаривают Объединенные Арабские Эмираты.
Иранские СМИ и пользователи социальных сетей были глубоко раздражены, когда в начале этой недели Россия присоединилась к арабским государствам Персидского залива с требованием урегулировать спор о принадлежности островов, которые, по словам Ирана, являются его неотъемлемой частью.
Министерство иностранных дел вызвало посла России, а министр иностранных дел Хосейн Амир Абдолахян и спикер правительства Али Бахадори написали в отдельных сообщениях, что "Иран не пойдет на компромисс по поводу своих национальных интересов и территориальной целостности".
Однако официальная реакция Тегерана на действия России была сдержанной. Пользователи социальных сетей заявили, что официальные лица действительно пошли на компромисс, не называя Россию в своих сообщениях.
Впрочем, многие иранские политические деятели, аналитики и СМИ крайне недовольны такими действиями России и открыто высказывают свои претензии на счет страны-агрессора.
В частности, свое мнение высказала политик-реформист Элахе Кулайи, заявив, что предположения о том, что Россия заботится об интересах Ирана, полностью противоречат реалиям международных отношений.
"Россияне никогда не будут учитывать интересы Ирана в своих отношениях с Ираном или какой-либо другой страной", – считает политик.
Бывший законодатель Али Мотахари отметил, что "Россия понимает, что Иран был изолирован из-за его радикальной антизападной политики, и ему нужна поддержка России".
"Поведение России было фактически еще одним предупреждением Ирану и его пророссийским политикам прекратить свою проходящую политику и вернуться к идее "ни Востока, ни Запада", что являлось ее внешнеполитическим лозунгом после революции 1979 года (в Иране – ред.)", - добавил он.
Иранские политические аналитики отмечают, что таким образом Россия стремится покончить со своей изоляцией, пожертвовав интересами Ирана.
Как сообщалось, Москва и Иран тайно продолжают сотрудничество в производстве боевых БПЛА и активно строят завод по изготовлению боевых дронов.
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будуть ті дрони та куплені іраном літаки їх же і куярити
як що ми не розкуярим парашу раніше
Видно, в орків з грошима не дуже....
И без условий куда им можно лететь, а куда нельзя
Може нам це якось допоможе...Росії смоктали і іран і оае. Але тут на 2х стільцях не всидиш. доведеться обирати.
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Треба писати "політикиня-реформістиня". Шо за неполіткоректність?
Наприкінці 1940-х островами поперемінно володіли шейхи Абу-Дабі і Дубая, що знаходилися під британським протекторатом.
У 1971 році, після відходу Великої Британії з регіону, острови повинні були дістатися ОАЕ, до складу яких увійшли обидва цих емірати, але їх захопив Іран.
На островах донині розташований значний військовий контингент.
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Можливо, тому на це ніхто не звернув увагу.
пуйло може ще один літак додасть і все порішається