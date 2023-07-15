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Между Россией и Ираном разгорелся дипломатический скандал из-за принадлежности островов в Ормузском проливе

росія,іран

Тегеран выдвинул требование к Москве пересмотреть позицию о принадлежности островов в Ормузском проливе, на которые претендуют Иран и ОАЭ. Политические деятели страны крайне негативно отнеслись к позиции России из-за этого спорного вопроса.

Об этом сообщает Iran International, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В Иране критикуют власти России за то, что они подвергли сомнению право собственности Ирана на три небольших острова в Персидском заливе, которые оспаривают Объединенные Арабские Эмираты.

Иранские СМИ и пользователи социальных сетей были глубоко раздражены, когда в начале этой недели Россия присоединилась к арабским государствам Персидского залива с требованием урегулировать спор о принадлежности островов, которые, по словам Ирана, являются его неотъемлемой частью.

Министерство иностранных дел вызвало посла России, а министр иностранных дел Хосейн Амир Абдолахян и спикер правительства Али Бахадори написали в отдельных сообщениях, что "Иран не пойдет на компромисс по поводу своих национальных интересов и территориальной целостности".

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Однако официальная реакция Тегерана на действия России была сдержанной. Пользователи социальных сетей заявили, что официальные лица действительно пошли на компромисс, не называя Россию в своих сообщениях.

Впрочем, многие иранские политические деятели, аналитики и СМИ крайне недовольны такими действиями России и открыто высказывают свои претензии на счет страны-агрессора.

В частности, свое мнение высказала политик-реформист Элахе Кулайи, заявив, что предположения о том, что Россия заботится об интересах Ирана, полностью противоречат реалиям международных отношений.

"Россияне никогда не будут учитывать интересы Ирана в своих отношениях с Ираном или какой-либо другой страной", – считает политик.

Бывший законодатель Али Мотахари отметил, что "Россия понимает, что Иран был изолирован из-за его радикальной антизападной политики, и ему нужна поддержка России".

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"Поведение России было фактически еще одним предупреждением Ирану и его пророссийским политикам прекратить свою проходящую политику и вернуться к идее "ни Востока, ни Запада", что являлось ее внешнеполитическим лозунгом после революции 1979 года (в Иране – ред.)", - добавил он.

Иранские политические аналитики отмечают, что таким образом Россия стремится покончить со своей изоляцией, пожертвовав интересами Ирана.

Как сообщалось, Москва и Иран тайно продолжают сотрудничество в производстве боевых БПЛА и активно строят завод по изготовлению боевых дронов.

Автор: 

Иран (2043) ОАЭ (198) россия (96420)


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Топ комментарии
+18
Чудово, нехай ще в з Іраном горшки потрощить.
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15.07.2023 16:16 Ответить
+15
Битва жабы с г@вном (рф)
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15.07.2023 16:17 Ответить
+8
та рососія їх ще й на су-35 кинула (за які сплатили 100% передоплату), як дешевий катала...
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15.07.2023 16:19 Ответить
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Чудово, нехай ще в з Іраном горшки потрощить.
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15.07.2023 16:16 Ответить
не потрощить, не живіть пустими мріями
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15.07.2023 16:23 Ответить
А ти про що мрієш?
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15.07.2023 16:44 Ответить
На цій війні, як і на будь-якій, працює лише доконаний факт. А враховуючи, що іран - єдиний друг параші, що постачає зброю в великих об'ємах , що б не сталось, домовляться .
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15.07.2023 16:35 Ответить
а вони думали що з підарами можна мати справу
будуть ті дрони та куплені іраном літаки їх же і куярити
як що ми не розкуярим парашу раніше
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15.07.2023 19:56 Ответить
Битва жабы с г@вном (рф)
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15.07.2023 16:17 Ответить
Може в ЗСУ мальва 2 з'явиться?
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15.07.2023 16:17 Ответить
та рососія їх ще й на су-35 кинула (за які сплатили 100% передоплату), як дешевий катала...
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15.07.2023 16:19 Ответить
Мабуть замість Шахедів таки з'являться Герані.
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15.07.2023 16:20 Ответить
Там все просто - або підвищення цін на нафту, або шахеди.
Видно, в орків з грошима не дуже....
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15.07.2023 16:57 Ответить
сподіваюсь скоро "шахеди" полетять в правильному напрямку
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15.07.2023 16:21 Ответить
не полетять, все це дитячі фантазії
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15.07.2023 16:24 Ответить
Больше конфліктов - глубокіх і разних" (між росією та її "саюзнікамі")
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15.07.2023 16:25 Ответить
Коли свиней ведуть на забій, вони починають кусати одна одну.
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15.07.2023 16:26 Ответить
Классно Иран переобулся! Вот тут действительно чувствуется, что Восток дело тонкое, но карманы для бабулесов должны быть потолще... А путлер нищий лысый неудачник.
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15.07.2023 16:27 Ответить
Мелкокалиберное, старое, сморщенное ********
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15.07.2023 19:05 Ответить
Ну так пусть теперь нам тыщу мопедов поставят
И без условий куда им можно лететь, а куда нельзя
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15.07.2023 16:29 Ответить
навіть якщо станеться неймовірне, наші "союзники" не дадуть нам їх використати....
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15.07.2023 16:37 Ответить
шайгу ! гєрасімов! --Хде істрєбітєлі
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15.07.2023 16:30 Ответить
вони зайняті, шукають штани пригожина. )
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15.07.2023 23:04 Ответить
подмога пришла откуда не ждали...
Може нам це якось допоможе...Росії смоктали і іран і оае. Але тут на 2х стільцях не всидиш. доведеться обирати.
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15.07.2023 16:36 Ответить
Та -- це з тієі опери шо Іран зчепився з Афганом за воду -- за день буза закінчилась
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15.07.2023 16:39 Ответить
Хах, тепер і Іран відчув з ким зв'язався! Може і поставки ''мопедів'' якщо не припиняться то скоротяться.
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15.07.2023 16:39 Ответить
з літаками кинули, з островами шкандаль , пора чалмоносцям ї.ашити мацкву шахедами
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15.07.2023 16:39 Ответить
и шо больше Шахедов будут поставлять
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15.07.2023 16:44 Ответить
кацапи вжитись даже зі своїми братами не в змозі... скоро даже іран буде ненавидіти ту наволоч.
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15.07.2023 16:51 Ответить
Якоб Ульфельдт о московском люде (1578 г.): ...Всё, что они не говорили, они считают незыблемым и твердым и, более того, они при переговорах не позволяют возражать себе, не придерживаются никакого порядка, но говорят необдуманно обо всём сразу, бросаются то туда, то сюда, смотря по тому, что придёт им в голову, не удостаивают внимательно выслушать чужие слова, перебивают, действуют в своих интересах, рассматривают только то, что предлагают сами; а если предложат что-нибудь, что им не нравится, они говорят, что это вздор и не имеет никакого отношения к делу; они думают хорошо только о себе и остальных по сравнению с собой считают ничем... Кроме того, они хитры и изворотливы, упрямы, своевольны, враждебны, недружелюбны, порочны, чтобы не сказать бесстыдны, склоны ко всяким мерзостям. Они предпочитают использовать насилие, а не разум....
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15.07.2023 16:54 Ответить
С тех пор ничего в козломордых не поменялось.
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18.07.2023 15:49 Ответить
висловила політик-реформіст Елахе Кулаї Джерело:
***********
Треба писати "політикиня-реформістиня". Шо за неполіткоректність?
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15.07.2023 16:54 Ответить
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15.07.2023 19:06 Ответить
Існують територіальні суперечки між Іраном і ОАЕ відносно трьох островів в Ормузькій протоці, що контролюють вхід у Перську затоку.
Наприкінці 1940-х островами поперемінно володіли шейхи Абу-Дабі і Дубая, що знаходилися під британським протекторатом.
У 1971 році, після відходу Великої Британії з регіону, острови повинні були дістатися ОАЕ, до складу яких увійшли обидва цих емірати, але їх захопив Іран.
На островах донині розташований значний військовий контингент.

Вікі
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15.07.2023 16:54 Ответить
В 1971 шахський Іран ще був союзником Америки.
Можливо, тому на це ніхто не звернув увагу.
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15.07.2023 17:01 Ответить
Ніфіга не зрозуміло, але багато дивного шуму. Сзоже на епічну битву у пісочниці пластмасовими дитячими лопатками.
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15.07.2023 16:54 Ответить
Мілиє браняццца, толька тєшаццца!
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15.07.2023 16:56 Ответить
Думаю, кацапам слід терміново денацифікувати та дамілітаризувати Іран. Герань їм в поміч.
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15.07.2023 17:05 Ответить
Новина недобра.
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15.07.2023 17:21 Ответить
..таке - завжди по-феншую
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15.07.2023 17:26 Ответить
о, мордор і орки теж не розберуться хто кому повинен щоранку дякувати.
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15.07.2023 17:34 Ответить

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15.07.2023 17:38 Ответить
Валяюсь... Супер новина! Але Пуйло віддасть острови. Як Сибір китайцям. Тільки щоб союзників не втратити.
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15.07.2023 17:49 Ответить
та іранські підстилки і далі будуть цілувати дупу х*йлу,
пуйло може ще один літак додасть і все порішається
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15.07.2023 20:38 Ответить
Іран народ негордий. За претензії може запустити 50 шахедів на росію для початку, щоб відбити охоту зазіхати на чужу територію
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16.07.2023 02:09 Ответить
Персия исторически враждовала с парашей. Эта дружба не имеет под собой ни исторической, ни культурной основы, ( да, еще кацапы самовар сп*здили у персов и обозвали его "ТУЛЬСКИМ").
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18.07.2023 15:58 Ответить
Поставляли за-дрончики ? То тримайте. "...А помнишь, подарил иностранную жевачку? Но ты, ты, ты кинула, ты ".
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18.07.2023 17:34 Ответить
 
 