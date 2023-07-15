Между Россией и Ираном разгорелся дипломатический скандал из-за принадлежности островов в Ормузском проливе

Тегеран выдвинул требование к Москве пересмотреть позицию о принадлежности островов в Ормузском проливе, на которые претендуют Иран и ОАЭ. Политические деятели страны крайне негативно отнеслись к позиции России из-за этого спорного вопроса.

Об этом сообщает Iran International, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В Иране критикуют власти России за то, что они подвергли сомнению право собственности Ирана на три небольших острова в Персидском заливе, которые оспаривают Объединенные Арабские Эмираты.

Иранские СМИ и пользователи социальных сетей были глубоко раздражены, когда в начале этой недели Россия присоединилась к арабским государствам Персидского залива с требованием урегулировать спор о принадлежности островов, которые, по словам Ирана, являются его неотъемлемой частью.

Министерство иностранных дел вызвало посла России, а министр иностранных дел Хосейн Амир Абдолахян и спикер правительства Али Бахадори написали в отдельных сообщениях, что "Иран не пойдет на компромисс по поводу своих национальных интересов и территориальной целостности".

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Однако официальная реакция Тегерана на действия России была сдержанной. Пользователи социальных сетей заявили, что официальные лица действительно пошли на компромисс, не называя Россию в своих сообщениях.

Впрочем, многие иранские политические деятели, аналитики и СМИ крайне недовольны такими действиями России и открыто высказывают свои претензии на счет страны-агрессора.

В частности, свое мнение высказала политик-реформист Элахе Кулайи, заявив, что предположения о том, что Россия заботится об интересах Ирана, полностью противоречат реалиям международных отношений.

"Россияне никогда не будут учитывать интересы Ирана в своих отношениях с Ираном или какой-либо другой страной", – считает политик.

Бывший законодатель Али Мотахари отметил, что "Россия понимает, что Иран был изолирован из-за его радикальной антизападной политики, и ему нужна поддержка России".

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"Поведение России было фактически еще одним предупреждением Ирану и его пророссийским политикам прекратить свою проходящую политику и вернуться к идее "ни Востока, ни Запада", что являлось ее внешнеполитическим лозунгом после революции 1979 года (в Иране – ред.)", - добавил он.

Иранские политические аналитики отмечают, что таким образом Россия стремится покончить со своей изоляцией, пожертвовав интересами Ирана.

Как сообщалось, Москва и Иран тайно продолжают сотрудничество в производстве боевых БПЛА и активно строят завод по изготовлению боевых дронов.