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Науседа опасался "ухудшения решений саммита НАТО" из-за твита Зеленского: "Драматизм был очень высок"

науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, что опасался ухудшения решений саммита НАТО из-за гневного твита президента Украины Владимира Зеленского по дороге в Вильнюс.

Об этом сказал Науседа в интервью LRT, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

В первый день саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский написал в своем аккаунте в соцсети, что "беспрецедентно и абсурдно", когда нет никаких временных границ и для приглашения, и для членства Украины, а вместо этого добавляется "какая-то странная формулировка об условиях" даже для приглашения. Журналист спросил Науседу: действительно ли после таких слов Зеленского в Вильнюсе звучали предложения вообще убрать из итогового коммюнике абзац об Украине.

"Драматизм был очень высок, и в какой-то момент у меня, безусловно, были основания опасаться, что текст может вдруг стать гораздо хуже, или что в нем будут пропущены вещи, которые чрезвычайно важны для нас и для Украины", - сказал Науседа.

Читайте также: Одно из условий вступления Украины в НАТО - борьба с пятой колонной, - Науседа

Он добавил, что понимает эмоции Зеленского, но в то же время он отдавал себе отчет, что "мы уже достигли максимума и любая попытка пойти дальше разрушит сам Вильнюсский саммит".

"Я говорю это очень ответственно. Это могло произойти. Этого не произошло, и именно поэтому мы сегодня говорим в совсем ином тоне. Наконец, президент Зеленский, как вы очень хорошо видели на следующий день, говорил в совсем ином тоне. И я, безусловно, приветствую решения, принятые в Вильнюсе", – сказал Науседа.

Комментируя реакцию стран-членов НАТО на твит Зеленского, Науседа сказал: "Общее мнение было таким: ну, смотрите, мы прилагаем все силы, мы действительно очень стараемся, и мы действительно не заслуживаем того, чтобы нас называли абсурдными или что-то в этом роде ".

Автор: 

членство в НАТО (1548) Науседа Гитанас (288)


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Топ комментарии
+50
Та да, "отстаивает" вовсю:

социальные выплаты - США и Европа
зарплаты бюджета - США и Европа
выплаты военным - США и Европа
оружие и боеприпасы - США и Европа
помощь ВПО и малообеспеченным - США и Европа
восстановление энергетики - США и Европа
гуманитарная помощь - США и Европа
и т.д.

А зато воровать как не в себя и щеки надувать - Зеля и холуи.
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15.07.2023 16:50 Ответить
+44
по ходу эта зеленая крыса быстрее рассорится с нашими союзниками чем уберет из своего окружения воров и корупционеров
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15.07.2023 16:47 Ответить
+38
Та да, Зелин любимый стиль быдловатого общения в стиле криворожских сявок из 90х как-то не прокатил с союзниками. А некоторые его действия, как, например, это хамство, назначение Думы в АРМА или отмена отставки вора Резникова, будто специально им назло.
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15.07.2023 16:47 Ответить
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Роса - божа
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15.07.2023 18:14 Ответить
Та почитайте провідні західні СМІ. Всюди натяки, всюди аналіз. Неусєда не єдиний.
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15.07.2023 20:59 Ответить
стаття на wp...фейк, ніякого іншого рішення те було. "Приколи" Зеленського тут ні до чого - він вимагав нереального, а реального що треба не дали - чит. заяви Залужного.
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15.07.2023 18:23 Ответить
Що вимагав? Не давати ПДЧ? Назвати конкретну дату, коли приймуть? Захід боїться Кацапії, і тому не бере нас негайно в НАТО? Ці проголошення притомної людини?
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15.07.2023 20:57 Ответить
не питайте Кросса про деталі,воно висрало тролеговно і чкурнуло до каси за копійкою!
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15.07.2023 18:45 Ответить
Країна стала заручницею містечкового нікчеми, з комплексом Наполеона та манерами криворізького гопника. За все це варто сказати "велике дякую" тим ідіотам, які довірили йому своє життя.
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15.07.2023 18:01 Ответить
ці ідіоти .як стали довіряти своє (і наше) життя в 91 подонкам Кравчуку,потім Кучмі так і продовжують,що тут дивного?
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15.07.2023 18:43 Ответить
дивно те, що ідіоти обрали туполобе зечмо під час війни - отаке самогубство реально дивує нормальних людей.... не зрівняти з жодними періодами та помилками постсовка.
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16.07.2023 03:23 Ответить
наша проблема дуже давня.наші предки-ідіоти ще в 1918-19 роках,мали тільки на підросійській Україні 1,2 млн. солдат.....які розбіглися по хатах. Скоропадського вигнали свої ж,УНР з армією до 30-40 тис програла,а потім ідіотів заставили заплатить: голод 22-23 р.р. до 0,5 млн,голод 33 від 4 до 7 млн,колективізація- сотні тисяч виселених,репресії-до 0,5 млн,війна до 6-7 млн. чол І це тільки в УССР... І зараз ми ідіоти почали вже платити за НАШ ідіотизм...
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16.07.2023 03:51 Ответить
Можливо тим привладним зрадникам, які за допомогою необмеженого адмінресурсу, за ворожого замовлення та фінансування привели цього рашиста до влади?
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16.07.2023 12:29 Ответить
Як епічно ...за півтора роки з "прогресивного,сміливого,мужнього" перетворився на такого собі авторитарного вимагайла...
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15.07.2023 18:28 Ответить
просто блазень трохи втомився грати роль президента і вже потроху вилазить на люди його реальна туполобість і нікчемність...
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16.07.2023 03:26 Ответить
Пан Науседа, при всій повазі, Вам шось брехати змісту немає - Литва наступна в черзі, якщо в Україні піде щось не так... Але, які погіршення рішень? Якби не було "історичних гарантій безпеки" щось змінилося? Країни Нато і до цього не постачали зброю? Якби не скасували ПДК до Нато - а яка різниця, якщо не було запрошення. Запрошення в яке можна було би вписати вимоги по критеріях Демократії, які би мали бути на момент закінчення війни. Було би бажання...а його не було. \\Політична складова із поваги до Литву тут не пишу те слово, що було у Вільнюсі

Але це запрошення би анулювало одну із цілей нападу путіна. Ваша, Литви, позиція відома, за це що сталися несуть відповідальність інші.

Щодо Зеленського і К. Він є зручною "палочкою виручкою" для Заходу вішати всіх собак на нього. В це положення він сам себе поклав - як поведінкою, як Нереформами тощо

Знову але. Є стратегічні задачі - зараз це наступ, підготовка до нової хвилі могилізації на росії. NYT "каже" про втрату 20% техніки, ще 10 і 30%, коли частини можуть виконувати бойові завдання частково...зараз заговорив Залужний.

Чому не було на те, що було у Вільнюсі, оголошено значне збільшення військової допомоги?

Виникає загальне питання - які задачі вирішив саміт Нато у Вільнюсі? Виховав Зеленського? Ні. Отримали політичну перемогу? Ні. Стратегічні вимоги? Ні.

Так може, ці скандали навколо того що було у Вільнюсі хоча би будуть поштовхом до вирішення стратегічних задач?
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15.07.2023 18:39 Ответить
Я особисто за незалежність. І срати хотів на цих лицемірних покидьків у ЄС та нато. Вже огидно дивитися на їхні ужраті пики. Сцяні політики одним словом. Не хочеться мешкати поряд іх занюханими інтелегентами. Ми різні люди і народи.
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15.07.2023 18:40 Ответить
ви - зебздюки звичайні, а не люди і народи.... ви самі себе зробили разом в 2019р і відкрили ворота ворогу в 2022р... а тепер, бач, зебидлу інтелігенти не подобаються....
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16.07.2023 03:30 Ответить
укропчику, зебілів було 75% це по перше. А по друге, зе допомогли пролізти і не залежно, хто кого зробив, нас всіх посадили в калюжу сорому. Дякуй довбням, для якого голосування - це прикол.
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16.07.2023 18:00 Ответить
Друзі,як вам радив не дуже бризкати слиною на так нелюбимого мені чорнявого Зельця! Те,що він,як і всякий євр любить хамити і влаштовувати геволт (як це в них називається) давно відомо. А що.як ми всього не знаємо? Може такий дивний початок,який ми називаємо зрадою,був запрограмований Заходом? Щоб заманити Рашку в Україну.щоб вона зав"язла тут?Т.з.еффект дикобраза....Не даремно ж і Чмошник і його давній коханець Дімка-бухарь періодично загадково скавчать: нас обманулі...Хто обманув і як,мовчать....А тепер і до Зельця дійшло,що і його прокидають з обіцянками....
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15.07.2023 18:42 Ответить
шо зробиш....буба в пту мєждународних атнашеній не ходив...
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15.07.2023 18:45 Ответить
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15.07.2023 18:51 Ответить
‼️Если ситуация с FPV-дронами не изменится, через год придется сесть за стол переговоров, - УП

Сегодня украинские производители не дотягивают до 10 тысяч качественно производимых FPV-дронов в месяц. А Россия выходит на ежемесячное количество в 45-50 тысяч.

В то время как Минобороны Украины, вообще не закупает такие дроны для нашей армии.

Вот че пишут в телеге.
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15.07.2023 19:19 Ответить
Партнёры насрали на гарантии безопасности и целостности Украины по Будапештскому меморандуму. Так что пусть помогают не трындят.
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15.07.2023 19:20 Ответить
З давніх давен люди замислювалися над будовою всесвіту. Колись думали, що всесвіт крутиться навколо землі, потім навколо Сонця. Але деякі дописувачі на форумі винайшли свою модель всесвіту - довбойобоцентричну. Вони думають, шо всесвіт крутиться навколо них.
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15.07.2023 19:29 Ответить
Возвращаясь к саммиту НАТО в Вильнюсе . Оказывается охраняли съезд высокопоставленных гостей нетолько Петриоты из Германий ,но и С-400 из Турций. А что это значит ?.... что Президент Эрдоган внедрил в систему НАТО и российские пво . Этот случай показывает что в НАТО ознакомились с этой "пво с-400".
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15.07.2023 20:24 Ответить
.. ну ще один ідіот виліз з придурковатими новинами!!!))))..... Де Вас дурноголових селекціонують? Ну більш ідіотського вкиду не найти!! Повний треш!
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16.07.2023 09:19 Ответить
поки захід дуже «старається» щоб не вийти зі своєї зони комфорту

кацапські фашисти щодня вбивають людей в Україні
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15.07.2023 20:35 Ответить
Держава у заручниках безмозглого чма! Зелений гандон провокує усіх, хто нас підтримує заради своїх "хотєлок".
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15.07.2023 21:13 Ответить
Це послання для Зе , було послане із кремля 100%
і тільки завдяки здоровому глузду наших партнерів , нас не послали
на ..... уй , вибачте на слові 😡
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15.07.2023 23:24 Ответить
Зе - чмо
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16.07.2023 00:05 Ответить
Слава Богу, що є у партнерів розуміння в якому болоті цей твіт для попугайчика змастирили.
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16.07.2023 00:35 Ответить
Треба взагалі відключити президентів від соцмереж. Кожне слово першої особи має бути сім разів зважене та оцінене фаховими дипломатами, інакше матимемо проблеми.
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16.07.2023 01:40 Ответить
а якщо це єрмак просуває оманський договір - тоді усе за планом
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16.07.2023 07:18 Ответить
Обиделись...
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16.07.2023 08:17 Ответить
а хто ми такі для НАТО що ми їм можемо дати? солдат? ну ок,далі ще що? зброю? а от її нема,може потужну економіку і тут нема,країна бомж яка уже півтора року на їх шиях сидить,НАТО і без нас рашку перемеле.Нагадаю для дітей природи що лише один 6 флот може дати залп в 400-500 тамагавків за раз,які ***** танкові колони і русняве мясо біля корднів нато? А є ще флоти Франції,Італії Іспанії і Британії,там ще десь стільки,а ще є авіація НАТО і навіть якщо з не ПОЛОВИНА боєздатна,то це десь тисяча бортів,рашку просто ***** перемелять ще до того як це бидло вийде на рубежі для концентрування ударних груп. Не боїться НАТО рашки,але й воювати ні за що не збирається,ота куйня малята,обирали 30 років за гречку,верещели "нато нєт" а зараз вам ***** всі винні,а ***** ніде не злипнеться?
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16.07.2023 23:01 Ответить
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