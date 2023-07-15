Науседа опасался "ухудшения решений саммита НАТО" из-за твита Зеленского: "Драматизм был очень высок"
Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, что опасался ухудшения решений саммита НАТО из-за гневного твита президента Украины Владимира Зеленского по дороге в Вильнюс.
Об этом сказал Науседа в интервью LRT, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.
В первый день саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский написал в своем аккаунте в соцсети, что "беспрецедентно и абсурдно", когда нет никаких временных границ и для приглашения, и для членства Украины, а вместо этого добавляется "какая-то странная формулировка об условиях" даже для приглашения. Журналист спросил Науседу: действительно ли после таких слов Зеленского в Вильнюсе звучали предложения вообще убрать из итогового коммюнике абзац об Украине.
"Драматизм был очень высок, и в какой-то момент у меня, безусловно, были основания опасаться, что текст может вдруг стать гораздо хуже, или что в нем будут пропущены вещи, которые чрезвычайно важны для нас и для Украины", - сказал Науседа.
Он добавил, что понимает эмоции Зеленского, но в то же время он отдавал себе отчет, что "мы уже достигли максимума и любая попытка пойти дальше разрушит сам Вильнюсский саммит".
"Я говорю это очень ответственно. Это могло произойти. Этого не произошло, и именно поэтому мы сегодня говорим в совсем ином тоне. Наконец, президент Зеленский, как вы очень хорошо видели на следующий день, говорил в совсем ином тоне. И я, безусловно, приветствую решения, принятые в Вильнюсе", – сказал Науседа.
Комментируя реакцию стран-членов НАТО на твит Зеленского, Науседа сказал: "Общее мнение было таким: ну, смотрите, мы прилагаем все силы, мы действительно очень стараемся, и мы действительно не заслуживаем того, чтобы нас называли абсурдными или что-то в этом роде ".
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Але це запрошення би анулювало одну із цілей нападу путіна. Ваша, Литви, позиція відома, за це що сталися несуть відповідальність інші.
Щодо Зеленського і К. Він є зручною "палочкою виручкою" для Заходу вішати всіх собак на нього. В це положення він сам себе поклав - як поведінкою, як Нереформами тощо
Знову але. Є стратегічні задачі - зараз це наступ, підготовка до нової хвилі могилізації на росії. NYT "каже" про втрату 20% техніки, ще 10 і 30%, коли частини можуть виконувати бойові завдання частково...зараз заговорив Залужний.
Чому не було на те, що було у Вільнюсі, оголошено значне збільшення військової допомоги?
Виникає загальне питання - які задачі вирішив саміт Нато у Вільнюсі? Виховав Зеленського? Ні. Отримали політичну перемогу? Ні. Стратегічні вимоги? Ні.
Так може, ці скандали навколо того що було у Вільнюсі хоча би будуть поштовхом до вирішення стратегічних задач?
Сегодня украинские производители не дотягивают до 10 тысяч качественно производимых FPV-дронов в месяц. А Россия выходит на ежемесячное количество в 45-50 тысяч.
В то время как Минобороны Украины, вообще не закупает такие дроны для нашей армии.
Вот че пишут в телеге.
кацапські фашисти щодня вбивають людей в Україні
і тільки завдяки здоровому глузду наших партнерів , нас не послали
на ..... уй , вибачте на слові 😡