Науседа опасался "ухудшения решений саммита НАТО" из-за твита Зеленского: "Драматизм был очень высок"

Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, что опасался ухудшения решений саммита НАТО из-за гневного твита президента Украины Владимира Зеленского по дороге в Вильнюс.

Об этом сказал Науседа в интервью LRT, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

В первый день саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский написал в своем аккаунте в соцсети, что "беспрецедентно и абсурдно", когда нет никаких временных границ и для приглашения, и для членства Украины, а вместо этого добавляется "какая-то странная формулировка об условиях" даже для приглашения. Журналист спросил Науседу: действительно ли после таких слов Зеленского в Вильнюсе звучали предложения вообще убрать из итогового коммюнике абзац об Украине.

"Драматизм был очень высок, и в какой-то момент у меня, безусловно, были основания опасаться, что текст может вдруг стать гораздо хуже, или что в нем будут пропущены вещи, которые чрезвычайно важны для нас и для Украины", - сказал Науседа.

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Он добавил, что понимает эмоции Зеленского, но в то же время он отдавал себе отчет, что "мы уже достигли максимума и любая попытка пойти дальше разрушит сам Вильнюсский саммит".

"Я говорю это очень ответственно. Это могло произойти. Этого не произошло, и именно поэтому мы сегодня говорим в совсем ином тоне. Наконец, президент Зеленский, как вы очень хорошо видели на следующий день, говорил в совсем ином тоне. И я, безусловно, приветствую решения, принятые в Вильнюсе", – сказал Науседа.

Комментируя реакцию стран-членов НАТО на твит Зеленского, Науседа сказал: "Общее мнение было таким: ну, смотрите, мы прилагаем все силы, мы действительно очень стараемся, и мы действительно не заслуживаем того, чтобы нас называли абсурдными или что-то в этом роде ".