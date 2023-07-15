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Путин пожаловался президенту ЮАР Рамафоси, что требования России по зерновому соглашению не выполнили

путін

В субботу Владимир Путин и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса обсудили мирный план стран Африки по прекращению войны РФ с Украиной и зерновое соглашение, которое имеет решающее значение для некоторых из беднейших государств мира.

Об этом сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Черноморское зерновое соглашение должно завершиться 17 июля, если Россия и Украина не договорятся о его продлении.

В ходе разговора Путин снова заявил, что его требования не были выполнены.

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Зерновое соглашение обеспечивает безопасный коридор для экспорта украинского зерна через Черное море в развивающиеся страны, его сторонники говорят, что оно помогает снизить цены на продовольствие в африканских странах.

Но Путин исключает продолжение соглашения на том основании, что Запад должен устранить препятствия для экспорта российской продовольствия и удобрений.

Путин также отверг попытку, предпринятую в прошлом месяце делегацией африканских лидеров, включая президента Рамафоса, добиться договоренности между Украиной и Россией относительно "мер укрепления доверия", поскольку они базировались на принципе восстановления международно признанных границ Украины.

ЮАР выработала менее четкий подход к войне РФ против Украины, чем страны Запада или такие ключевые союзники Москвы как Беларусь.

США обвинили ЮАР в предоставлении оружия Москве в декабре, эти обвинения представители ЮАР отрицают.

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Как сообщалось, 8 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским отметил, что власти страны ведут работу по продлению Черноморской зерновой инициативы и прилагают все усилия, чтобы увеличить срок ее действия на два года. 17 июля истекает срок действия зерновой сделки. Россия уже заявила, что не намерена ее продлевать и требует, чтобы с нее сняли часть санкций и стали покупать ее товары.

Автор: 

путин владимир (31651) зерновой коридор (226) Рамафоса Сирил (25)


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Топ комментарии
+27
Штаты - суки. Немцы - бяки.
Турки - подлые собаки.
С Грузией - была война.
Украина - не страна.
Террористы - египтяне.
Вражья морда - англичане.
Индия - марионетки.
Пакистан - зверята в клетке.
Греция - пособник Штатов.
Латвия - подстилка НАТО.
Европейцы - ********.
Чурки - люди низшей расы.
Белоруссия - и та
партизанит из куста!
Мексика, Вьетнам, Канада -
даром нам говна не надо!
Не особо-то Китай
с нами дружит, и пускай!
Остаются Сомали
и пигмеи Чада -
вот с кем мы дружить могли!
Только ***** надо!
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15.07.2023 17:33 Ответить
+15
ГОСПОДИ.!! ПУСТЬ ПУТЛЕР СДОХНЕТ В СТРАШНІХ МУКАХ ..АМИНЬ
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15.07.2023 17:28 Ответить
+8
тепер залишилась остання інстанція для скарг - СПОРТЛОТО
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15.07.2023 17:28 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Апмануле!!!
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15.07.2023 17:27 Ответить
тепер залишилась остання інстанція для скарг - СПОРТЛОТО
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15.07.2023 17:28 Ответить
нас кінулі.обманулі,надулі,надурілі дурачка на чєтирі кулачка
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15.07.2023 17:28 Ответить
ГОСПОДИ.!! ПУСТЬ ПУТЛЕР СДОХНЕТ В СТРАШНІХ МУКАХ ..АМИНЬ
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15.07.2023 17:28 Ответить
Ще трохи і пуйло буде шукати співчуття у вождя Лесото і папуасів Гвінеї.
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15.07.2023 17:29 Ответить
Штаты - суки. Немцы - бяки.
Турки - подлые собаки.
С Грузией - была война.
Украина - не страна.
Террористы - египтяне.
Вражья морда - англичане.
Индия - марионетки.
Пакистан - зверята в клетке.
Греция - пособник Штатов.
Латвия - подстилка НАТО.
Европейцы - ********.
Чурки - люди низшей расы.
Белоруссия - и та
партизанит из куста!
Мексика, Вьетнам, Канада -
даром нам говна не надо!
Не особо-то Китай
с нами дружит, и пускай!
Остаются Сомали
и пигмеи Чада -
вот с кем мы дружить могли!
Только ***** надо!
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15.07.2023 17:33 Ответить
Вмеморіз !!!
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15.07.2023 17:48 Ответить
Далі ще краще …., далі буде ***** скаржитися в СПОРТЛОТО!!
Там таких вислухають….
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15.07.2023 17:31 Ответить
Жалуйся бункєрная бабушка в лігу сєксуальних рєформ...
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15.07.2023 17:34 Ответить
Так на паРаші забронили стать змінювати...Він дєдужка тіки пратівний...
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15.07.2023 17:47 Ответить
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15.07.2023 17:35 Ответить
Обоссали его как обычно...
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15.07.2023 17:35 Ответить
В дупу засунь свої вимоги, ***** ти обісцяне, ми ще й кукурузи туду досиплемо...
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15.07.2023 17:38 Ответить
Ну Сі Дзіньпіну не пожалієшься... Недобре буде якщо привселюдно проведуть лінію зв'язку, тому африканський сателіт КНР стає промежною точкою між двама диктаторами.
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15.07.2023 17:41 Ответить
прєзідєнт расіі владімір путін, іді к йбєнєй матєрі. мразь йбана.
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15.07.2023 17:41 Ответить
Рідкісна мерзота і дебіл цейПутін. Терорист жаліється, що його вимоги не виконуються!
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15.07.2023 17:42 Ответить
Так точно,кеп !!! Мерзота і дебіл !!!
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15.07.2023 17:44 Ответить
той хто слухає потвору також падлюка
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15.07.2023 18:55 Ответить
"Да это же какой-то пазор джунглям!!!" "Головний вяликаросс", "вершитель судеб мира" скаржиться якомусь негру на те, що на нього у світі "болт поклали" і "через хер кинули"!!!
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15.07.2023 17:42 Ответить
Опущений жаліється на свою долю
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15.07.2023 17:42 Ответить
В Ахриці на одних бананах можна прожить,так що іде Йухло болотами...
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15.07.2023 17:42 Ответить
Пахан "свєрьхдєржави" скаржиться нігеру на свою сумну долю. Це "вялічіє"👍
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15.07.2023 17:43 Ответить
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15.07.2023 17:45 Ответить
Ху#ло уже жалуется на нас всяким людоедам. Проще забрать одного из них, поселить в параше, и пусть двойник Ху#ла ему каждый день жалуется- для парашников сойдёт.
А будет двойник плохо жаловаться- тот его съест.
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15.07.2023 17:56 Ответить
Кінулі, надулі, подставілі 😁😁😁
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15.07.2023 18:01 Ответить
отодрали😁
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15.07.2023 18:56 Ответить
"груповуха"...
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15.07.2023 19:45 Ответить
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15.07.2023 19:51 Ответить
За спиною України путлер не може нічого вирішувати і тим більше з країнами
Африки
Для України вони взагалі ніякої ролі не грають
А путлер хоче показати світу що комусь потрібний тому веде сміхотворні переговори з пар
Хоча й сам розуміє що переговори за спиною України нічого не дадуть
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15.07.2023 18:09 Ответить
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15.07.2023 18:10 Ответить
Все йде по плану. Досить путляра нити.
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15.07.2023 18:14 Ответить
Нехай ***** їде до Гааги. Там є міжнародний суд, він там може подати позов на своїх кривдників.
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15.07.2023 18:18 Ответить
убейся ап стену
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15.07.2023 18:20 Ответить
ЮАР должна арестовать путлера согласно ордера МКС. Теперь путлер начинает сраться с ЮАР, боясь туда лететь. Но в том что он обыкновенное сцыкло все равно будет виноват кто-то другой. Ну тот, который сдачи не даст, а то опять стирать мокрые штаны дедушке не под силу...
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15.07.2023 18:25 Ответить
у чому проблема організувати морські конвої під охороною НАТО...
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15.07.2023 18:32 Ответить
І що без Вовки обійдуться
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15.07.2023 18:58 Ответить
то бздуни, війни бояться
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15.07.2023 18:58 Ответить
Ну чого ж, сомалійців з калашами не бздять.
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15.07.2023 20:23 Ответить
та отож
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15.07.2023 21:00 Ответить
Навіщо перекручувати? Україна домовлялася з ООНі Туречиною.
А вже вони хай забезпечують що ху&ло сиділо і не пручалося.
Все інше - пусті балачки.
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15.07.2023 19:02 Ответить
Ердоган поставив ***** раком і той побіг до Рамафоси.Ручний шнирь Єрмака,Володимир Санич Зеленський,також відразу побіг дзвонити Рамафосі після того,як його рагулячий гоп-стоп,в Вільнюсі,Байден попустив.Походу Рамафоса став для двох карликових диктаторів тою подружкою,якій можна поплакатися в сорочку на свого колишнього).
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15.07.2023 19:42 Ответить
УУУУУУУУУУУ, ************************ ! Воно ще й скаржиться !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.07.2023 19:46 Ответить
А Рамафоса - вегетерианец, или как ?
Ему зерно для лепёшек, или он любит бигмаки с русским миром ?
Стейк "Толстой". Отбивная "Достоевский". "Пельмени с мальчиком Никитой"
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15.07.2023 19:52 Ответить
шантажист скаржиться чому його шантаж погано діє
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15.07.2023 20:29 Ответить
Ну и дэбил этот пыня. Каазламордый полит бомонд хоть понимает, шо кацапськi вимоги при поставке украинского зерна голодающим Африки - это пир во время чумы, со стороны каазламордии.
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15.07.2023 21:32 Ответить
 
 