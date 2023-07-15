Путин пожаловался президенту ЮАР Рамафоси, что требования России по зерновому соглашению не выполнили

В субботу Владимир Путин и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса обсудили мирный план стран Африки по прекращению войны РФ с Украиной и зерновое соглашение, которое имеет решающее значение для некоторых из беднейших государств мира.

Об этом сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Черноморское зерновое соглашение должно завершиться 17 июля, если Россия и Украина не договорятся о его продлении.

В ходе разговора Путин снова заявил, что его требования не были выполнены.

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Зерновое соглашение обеспечивает безопасный коридор для экспорта украинского зерна через Черное море в развивающиеся страны, его сторонники говорят, что оно помогает снизить цены на продовольствие в африканских странах.

Но Путин исключает продолжение соглашения на том основании, что Запад должен устранить препятствия для экспорта российской продовольствия и удобрений.

Путин также отверг попытку, предпринятую в прошлом месяце делегацией африканских лидеров, включая президента Рамафоса, добиться договоренности между Украиной и Россией относительно "мер укрепления доверия", поскольку они базировались на принципе восстановления международно признанных границ Украины.

ЮАР выработала менее четкий подход к войне РФ против Украины, чем страны Запада или такие ключевые союзники Москвы как Беларусь.

США обвинили ЮАР в предоставлении оружия Москве в декабре, эти обвинения представители ЮАР отрицают.

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Как сообщалось, 8 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским отметил, что власти страны ведут работу по продлению Черноморской зерновой инициативы и прилагают все усилия, чтобы увеличить срок ее действия на два года. 17 июля истекает срок действия зерновой сделки. Россия уже заявила, что не намерена ее продлевать и требует, чтобы с нее сняли часть санкций и стали покупать ее товары.