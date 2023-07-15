Бербок о переговорах Украины и России: Надо смотреть правде в глаза – именно РФ ведет жестокую агрессивную войну
Германия каждый день делает все возможное, чтобы "дипломатическим путем попытаться заставить Россию прекратить" войну в Украине.
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По ее словам, пока Россию не удается убедить, поэтому Украина должна получать поддержку в защите своих граждан.
На вопрос о том, возможны ли переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, Бербок ответил отрицательно: "Я бы хотела, чтобы мы могли вести переговоры. Но в данный момент речь идет не о том, что вы хотите, а о том, что нужно смотреть правде в глаза".
А она, по ее словам, заключается в "жестокой агрессивной войне России".
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+6 ZoV KobZona
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показать весь комментарий15.07.2023 18:08 Ответить Ссылка
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Правильно говорит. Ибо нечего ***** в глаза смотреть, один там мир увидел...
Навіть часові рамки майже однакові, з урахуванням похибки, звісно.
І там, і тут - "локальні конфлікти", "необхідність враховувати інтереси Італії-Німеччини-Японії", "умиротворення агресора", "дипломатичні зусилля... шляхом переговорів", "привозителі миру", п'яті колони", "корисні ідіоти" з титулованих свмейств...
.Друга Світова..Битва за Атлантику....Конвої з Америки..Вовчі зграї Деніца.. фільм "Das Boot "
Ну, можливо.