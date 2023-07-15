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Бербок о переговорах Украины и России: Надо смотреть правде в глаза – именно РФ ведет жестокую агрессивную войну

бербок

Германия каждый день делает все возможное, чтобы "дипломатическим путем попытаться заставить Россию прекратить" войну в Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, пока Россию не удается убедить, поэтому Украина должна получать поддержку в защите своих граждан.

На вопрос о том, возможны ли переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, Бербок ответил отрицательно: "Я бы хотела, чтобы мы могли вести переговоры. Но в данный момент речь идет не о том, что вы хотите, а о том, что нужно смотреть правде в глаза".

Читайте также: Бербок о возможности падения режима Путина: "Понятия не имею"

А она, по ее словам, заключается в "жестокой агрессивной войне России".

Автор: 

переговоры (5090) Анналена Бербок (349)


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Топ комментарии
+6
Аня, мы знаем, кто виноват. И что с ним делать- Залужный рассказал. Дайте нам больше такого оружия, которым можно лупить по параше, а мы всем расскажем, что оно наше, а не импортное.
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15.07.2023 18:00 Ответить
+6
«И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство» - Ф.Энгельс
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15.07.2023 18:28 Ответить
+3
"... дивитися правді в очі""

Правильно говорит. Ибо нечего ***** в глаза смотреть, один там мир увидел...
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15.07.2023 18:08 Ответить
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Та як ти іі змусиш виити з Украіни -- якшо путя не иде до рук .
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15.07.2023 18:00 Ответить
Аня, мы знаем, кто виноват. И что с ним делать- Залужный рассказал. Дайте нам больше такого оружия, которым можно лупить по параше, а мы всем расскажем, что оно наше, а не импортное.
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15.07.2023 18:00 Ответить
Асфальтом!
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15.07.2023 18:10 Ответить
Если гордиться маленькой сморщенной пиписькой Ху#ла, то больше гордиться нечем.
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15.07.2023 18:25 Ответить
Ну если тебе нравится, то ты и держись за чужую пипиську. Украина тут причем?
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15.07.2023 18:57 Ответить
На *** пшло.Як завжди.Принижуйся далі.🤣🌹
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15.07.2023 19:05 Ответить
Не знаем какая у Поигожина и не интересно даже…но куйло с роССией за нее не только подержался но и соснул даже. Ну это просто ФАКТ.Это уму не постижимо что пару тысяч вооруженных перегнули бункерного Чапаева со всей роССией что откупиться пришлось. Но и это не надолго.Деньги имеют свойство заканчиваться особенно если аппетит хороший.Продолжение не за горами.
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15.07.2023 19:18 Ответить
"... дивитися правді в очі""

Правильно говорит. Ибо нечего ***** в глаза смотреть, один там мир увидел...
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15.07.2023 18:08 Ответить
Макрону звоніть він любить секс по телефону
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15.07.2023 18:11 Ответить
Взагалі пройшло більше року..йде війна Европейські довбо**би невправні..думають листочком можна захистити дупу від куль
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15.07.2023 18:14 Ответить
довбо**би выбрали асфальт шашлыки какая разница главное перестать стрелять и хуже не будет….и это точно не они
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15.07.2023 19:22 Ответить
Прочитав допис, і вкотре зловив себе на думці про паралелі між 1927-1938-1940 і 2014-2022-2023...

Навіть часові рамки майже однакові, з урахуванням похибки, звісно.
І там, і тут - "локальні конфлікти", "необхідність враховувати інтереси Італії-Німеччини-Японії", "умиротворення агресора", "дипломатичні зусилля... шляхом переговорів", "привозителі миру", п'яті колони", "корисні ідіоти" з титулованих свмейств...
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15.07.2023 18:13 Ответить
так і починались війни..-умиротворюючи
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15.07.2023 18:16 Ответить
Чомусь згадалось.
.Друга Світова..Битва за Атлантику....Конвої з Америки..Вовчі зграї Деніца.. фільм "Das Boot "
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15.07.2023 18:20 Ответить
"Das Boot" - це вам не "Асвабаждєніє", і не "Живиє і мьортвиє".
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15.07.2023 18:57 Ответить
One of the main lessons of WWII, which is not publicly discussed, but, as one can clearly see, has been very well learned, is that WWII could have been possibly avoided altogether. WWII did not start on the day Germany invaded Poland, as on that day the war was just between the two countries. WWII began a day later when Britain and France declared war on Germany, ostensibly to defend Poland. Well, did they defend Poland? No. Did they even fight for Poland? No. Poland was gone within weeks. There was a protracted "funny war" for many months in far away places, which allowed Churchill, who had pushed for a war to finally become Prime Minister, to look tough. But then the Germans decided to take it seriously and all of a sudden France was no more, and shortly the same fate would have befallen Britain, had Germany not gotten tempted by what looked like an easy victory in the East… In order to win, the Western Allies had to give a huge chunk of Europe, including Poland they had set out to defend, to a much worse enemy than Germany was, which was hellbent on destroying capitalism itself. Now, was it all worth it? The lesson the West has learned is this: do not get into a war with a determined enemy who has tons of weapons, resources and full control over its population. Just wait. Drag out the time. It is a much safer option.
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15.07.2023 18:42 Ответить
Shortly, West wasn`t brave in 1939. Now it is such picture. USA will help to become them brave.
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15.07.2023 19:58 Ответить
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15.07.2023 18:25 Ответить
«И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство» - Ф.Энгельс
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15.07.2023 18:28 Ответить
Треба віддати належне радянській системі освіти. Надати "праізвєдєніям класіков марксізма-лєнінізма" статус "откровення Божого", і одночасно зробити все, щоб у студентів-аспірантів навіть не виникало бажання прочитати щось "свєрх праграми" - це треба було примудритися!
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15.07.2023 19:13 Ответить
Какое смелое заявление!
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15.07.2023 19:13 Ответить
Мабуть у відставку піде. Як Воллес.
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15.07.2023 19:31 Ответить
На початках своєї каденції,Бербок зовсім інше говорила,прогрес відчутний,розворот на 180 градусів.Краще пізно прозріти,чим постійно смоктати нациський нафтовий пісюн,як Орбан.
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15.07.2023 19:31 Ответить
Її попередили не ліз поперед батька. Нікуди. Захід не бачить послаблення московії. Тому треба ще почекати вирішили на Заході.
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15.07.2023 20:01 Ответить
Із такими, з дозволу сказати, "санкціями", Захід швидше побачить російські танки на вулицях Таллінна і Риги.
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15.07.2023 21:01 Ответить
а це кому вона толкує?
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15.07.2023 21:57 Ответить
ага, "министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в интервью изданию https://www.bild.de/politik/ausland/politik/klitschko-und-baerbock-im-spitzengespraech-fehlende-waffen-sind-eine-zeitbombe-84694070.bild.html Bild ."
Ну, можливо.
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15.07.2023 22:00 Ответить
 
 