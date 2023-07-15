Бербок о переговорах Украины и России: Надо смотреть правде в глаза – именно РФ ведет жестокую агрессивную войну

Германия каждый день делает все возможное, чтобы "дипломатическим путем попытаться заставить Россию прекратить" войну в Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, пока Россию не удается убедить, поэтому Украина должна получать поддержку в защите своих граждан.

На вопрос о том, возможны ли переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, Бербок ответил отрицательно: "Я бы хотела, чтобы мы могли вести переговоры. Но в данный момент речь идет не о том, что вы хотите, а о том, что нужно смотреть правде в глаза".

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А она, по ее словам, заключается в "жестокой агрессивной войне России".