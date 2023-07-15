Россияне пытаются создать "судебные органы" на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

В частности, на ВОТ юга и востока Украины россияне проводят мероприятия по принятию новых законопроектов, направленных на внесение изменений в "судебную систему", в частности формирование в ней "новых органов" и системы управления.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Такими действиями враг прилагает усилия, чтобы активизировать судебную ветвь власти на ВОТ юга и востока Украины, что предоставит оккупантам новые рычаги давления на гражданское население. Через эти органы, полностью подконтрольные центральной власти в Москве, российско-оккупационная администрация будет иметь псевдозаконные основания лишать граждан Украины на ВОТ свободы, отчуждать их имущество и принимать решения в пользу оккупационных органов.

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Напомним, Высший совет правосудия отметил, что решения созданных на ВОТ фейковых судов будут считаться ничтожными, а обращение в такие суды будет свидетельствовать о признании незаконно созданных РФ на захваченной территории нелегитимных органов власти и будет способствовать их оккупационной деятельности", - говорится в сообщении.