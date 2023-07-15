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Новости Война
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Россияне пытаются создать "судебные органы" на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

феміда

В частности, на ВОТ юга и востока Украины россияне проводят мероприятия по принятию новых законопроектов, направленных на внесение изменений в "судебную систему", в частности формирование в ней "новых органов" и системы управления.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Такими действиями враг прилагает усилия, чтобы активизировать судебную ветвь власти на ВОТ юга и востока Украины, что предоставит оккупантам новые рычаги давления на гражданское население. Через эти органы, полностью подконтрольные центральной власти в Москве, российско-оккупационная администрация будет иметь псевдозаконные основания лишать граждан Украины на ВОТ свободы, отчуждать их имущество и принимать решения в пользу оккупационных органов.

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Напомним, Высший совет правосудия отметил, что решения созданных на ВОТ фейковых судов будут считаться ничтожными, а обращение в такие суды будет свидетельствовать о признании незаконно созданных РФ на захваченной территории нелегитимных органов власти и будет способствовать их оккупационной деятельности", - говорится в сообщении.

Автор: 

оккупация (10209) коллаборационизм (891)


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розгорнули бурхливу діяльність....памятаєте?--расія здєсь навсєгда
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15.07.2023 18:22 Ответить
вас це дивує?
ще жидоугрофінобуряти формують загони судоплатова...
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15.07.2023 18:28 Ответить
І тільки прості хлопці і дівчата з української армії відділяють світ від цього мороку. Звичайно НАТО теж готується до війни. Але Україна як і в період навали монголів в 13 столітті стримує в 21 столітті російських зайд.
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15.07.2023 18:29 Ответить
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15.07.2023 18:39 Ответить
Дякуємо , Зе ! Дякуємо !
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15.07.2023 19:25 Ответить
 
 