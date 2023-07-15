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Новости Война
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Минобороны напомнило, что запрещено снимать и публиковать в военное время. СПИСОК

змі

В Минобороны напомнили СМИ, блогерам и гражданам, освещающим войну и армию, об информационной гигиене в социальных сетях.

Об этом сообщает Military Media Center, передает Цензор.НЕТ.

"Что запрещено освещать в военное время:

❌ наименование частей и подразделений, а также их расположение;
❌ количество военных в частях и подразделениях;
❌ количество вооружения и техники, их состояние и место хранения;
❌ условные отметки объектов.

Информацию о:

❌ проводимых или запланированных операциях;
❌ системе охраны и обороны воинских частей.
❌ вооружении и технике военных.
❌ порядке привлечения сил (военных) и средств (вооружения).
❌ сборе разведывательных данных.
❌ перемещении и развертывании войск (наименование, количество, маршруты).
❌ воинских частях и их тактике, методах действий.
❌ уникальных операциях и способах их выполнения.
❌ эффективности радиоэлектронной борьбы противника.
❌ отложенных или отмененных операциях.
❌ пропавших или сбитых самолетах, кораблях и операциях по поиску и спасению.
❌ планах безопасности наших войск (дезинформация, маскировка, противодействие).
❌ проводимых или запланированных информационно-психологических операциях.
❌ пропаганде или оправдании широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

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Не публикуйте в социальных сетях:

❌ последствия попадания вражеских ракет или снарядов или моменты их пролетов в небе. Так вы поможете врагу корректировать огонь.
❌ время и место "прилетов" (ни в публикациях, ни в комментариях).
❌ данные о работе украинского ПВО.
❌ фото, где видны номера, особые отметки и отметки на уничтоженной или сбитой вражеской технике.
❌ непроверенную информацию о пострадавших или погибших", - говорится в сообщении.

Автор: 

журналистика (3324) СМИ (3844)


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Топ комментарии
+13
Ти шо з дуба впав? як можна заборонити вечірні відосики найвеличнійшого
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15.07.2023 19:17 Ответить
+11
Отож бо працівників ТЦК знімати можна)
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15.07.2023 19:01 Ответить
+8
я б з задоволенням ще заборонив оцих так званих "військових блогерів"..які з ютюба роблять контрнаступи,котли,оточення ..звільняють території..
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15.07.2023 19:12 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Почему в этом списке нет госпиталей и больниц
В которых лечат раненых?
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15.07.2023 18:59 Ответить
напевно, це загально відома інформація
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15.07.2023 19:01 Ответить
На днях я увидела экскурсию
Они фотографировали больницу
Здание которой - архитектурная памятка
Я спросила у мужчины экскурсовода
Понимает ли он,что фото больницы/ а на лавочках сидели раненые в военной форме/
Может закончиться прилетом ракеты?
Я спросила - какое агентство занимается подобными экскурсиями?
Он отказался назвать
Я пообещала ему позвонить в полицию
И позвонила
И там отнеслись к моим словам очень серьезно
Хорошо,если эта ситуация -просто тупость людей
А если под прикрытием экскурсий можно делать фото объектов
Где находятся военные?
Не пора ли нам быть более бдительными?
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15.07.2023 19:26 Ответить
Чому ви пишете на кацапсячій мові? Зараз є хоча б одна нормальна лікарня, в якій не лікують наших воїнів? Всі лікарні є на гугл картах
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15.07.2023 19:46 Ответить
Отож бо працівників ТЦК знімати можна)
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15.07.2023 19:01 Ответить
Виключно тоді, коли вони щодо вас, або інших вчиняють якісь дії, тоді вони суб'єкти владних повноважень. Фоткаючи як вони просто стоять, чи йдуть - ви сильно ризкуєте. Потім довго доводити що ви не збирались поширювати інформацію про персональний склад ТЦК чи проче щось... 😳
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15.07.2023 20:22 Ответить
я б з задоволенням ще заборонив оцих так званих "військових блогерів"..які з ютюба роблять контрнаступи,котли,оточення ..звільняють території..
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15.07.2023 19:12 Ответить
Ти шо з дуба впав? як можна заборонити вечірні відосики найвеличнійшого
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15.07.2023 19:17 Ответить
За ті гундосики йому вже пора пожиттєве давати..там все, що заборонене..а взагалі бісить..чому платимо за гівномарахфон, замість нормального контенту, що був раніше..крутив би на своїх каналах і каналі Рада..
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15.07.2023 19:52 Ответить
хоч одну з сіліконових блогерш по ітогу посадили хоча б років на 5, без УДО?
це було б найефективнішою рекламою! ніхто б більше нічого не знімав і не викладав!
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15.07.2023 19:25 Ответить
а ви знаєте що марьяна безумна має посвідку УБД
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15.07.2023 19:48 Ответить
Мабудь дали після отримання довідки від психіатра..в Раді ж теж баталії, чим Вам не бойові дії..
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15.07.2023 19:54 Ответить
Вона же тоді виїзжала на фронт, в якості червоного комісара, наглядача від ОП, від неї ледве військові здихалися.
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15.07.2023 19:54 Ответить
Де п.1. - заборонено обкрадати власну армію, карається від 15 років до пожиттєво з конфіскацією?
Де п.2. - заборонено обкрадати власну армію під час війни, карається пожиттєво/смертна кара з конфіскацією.?
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15.07.2023 19:45 Ответить
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15.07.2023 19:47 Ответить
про тцк ні слова.значить вони в фокусі.
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15.07.2023 19:47 Ответить
А довбням дупутатам можна знімати полігони?
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15.07.2023 20:00 Ответить
Блогерів усіх на ФРОНТ! Годі вже язиками патякати. Коли наші герої щодня, щогодини здобувають нашу перемогу, ризикуючи життям та здоров'ям, вони непогано прилаштували свої дупи в комфортних умовах. Соромно за таких "блохерів"- громадян України. Слава Україні!
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15.07.2023 20:34 Ответить
Тактику і методи дій самі ж військові і викладають. А Жданови і Світани повним ходом розказують, де треба наступати, де краще наступати оркам тощо
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16.07.2023 05:26 Ответить
 
 