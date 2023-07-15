Минобороны напомнило, что запрещено снимать и публиковать в военное время. СПИСОК

В Минобороны напомнили СМИ, блогерам и гражданам, освещающим войну и армию, об информационной гигиене в социальных сетях.

Об этом сообщает Military Media Center, передает Цензор.НЕТ.

"Что запрещено освещать в военное время:

❌ наименование частей и подразделений, а также их расположение;

❌ количество военных в частях и подразделениях;

❌ количество вооружения и техники, их состояние и место хранения;

❌ условные отметки объектов.

Информацию о:

❌ проводимых или запланированных операциях;

❌ системе охраны и обороны воинских частей.

❌ вооружении и технике военных.

❌ порядке привлечения сил (военных) и средств (вооружения).

❌ сборе разведывательных данных.

❌ перемещении и развертывании войск (наименование, количество, маршруты).

❌ воинских частях и их тактике, методах действий.

❌ уникальных операциях и способах их выполнения.

❌ эффективности радиоэлектронной борьбы противника.

❌ отложенных или отмененных операциях.

❌ пропавших или сбитых самолетах, кораблях и операциях по поиску и спасению.

❌ планах безопасности наших войск (дезинформация, маскировка, противодействие).

❌ проводимых или запланированных информационно-психологических операциях.

❌ пропаганде или оправдании широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

Читайте также: Украина поднялась в рейтинге свободы прессы со 106 на 79 место. ИНФОГРАФИКА

Не публикуйте в социальных сетях:

❌ последствия попадания вражеских ракет или снарядов или моменты их пролетов в небе. Так вы поможете врагу корректировать огонь.

❌ время и место "прилетов" (ни в публикациях, ни в комментариях).

❌ данные о работе украинского ПВО.

❌ фото, где видны номера, особые отметки и отметки на уничтоженной или сбитой вражеской технике.

❌ непроверенную информацию о пострадавших или погибших", - говорится в сообщении.