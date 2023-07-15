Минобороны напомнило, что запрещено снимать и публиковать в военное время. СПИСОК
В Минобороны напомнили СМИ, блогерам и гражданам, освещающим войну и армию, об информационной гигиене в социальных сетях.
Об этом сообщает Military Media Center, передает Цензор.НЕТ.
"Что запрещено освещать в военное время:
❌ наименование частей и подразделений, а также их расположение;
❌ количество военных в частях и подразделениях;
❌ количество вооружения и техники, их состояние и место хранения;
❌ условные отметки объектов.
Информацию о:
❌ проводимых или запланированных операциях;
❌ системе охраны и обороны воинских частей.
❌ вооружении и технике военных.
❌ порядке привлечения сил (военных) и средств (вооружения).
❌ сборе разведывательных данных.
❌ перемещении и развертывании войск (наименование, количество, маршруты).
❌ воинских частях и их тактике, методах действий.
❌ уникальных операциях и способах их выполнения.
❌ эффективности радиоэлектронной борьбы противника.
❌ отложенных или отмененных операциях.
❌ пропавших или сбитых самолетах, кораблях и операциях по поиску и спасению.
❌ планах безопасности наших войск (дезинформация, маскировка, противодействие).
❌ проводимых или запланированных информационно-психологических операциях.
❌ пропаганде или оправдании широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
Не публикуйте в социальных сетях:
❌ последствия попадания вражеских ракет или снарядов или моменты их пролетов в небе. Так вы поможете врагу корректировать огонь.
❌ время и место "прилетов" (ни в публикациях, ни в комментариях).
❌ данные о работе украинского ПВО.
❌ фото, где видны номера, особые отметки и отметки на уничтоженной или сбитой вражеской технике.
❌ непроверенную информацию о пострадавших или погибших", - говорится в сообщении.
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В которых лечат раненых?
Они фотографировали больницу
Здание которой - архитектурная памятка
Я спросила у мужчины экскурсовода
Понимает ли он,что фото больницы/ а на лавочках сидели раненые в военной форме/
Может закончиться прилетом ракеты?
Я спросила - какое агентство занимается подобными экскурсиями?
Он отказался назвать
Я пообещала ему позвонить в полицию
И позвонила
И там отнеслись к моим словам очень серьезно
Хорошо,если эта ситуация -просто тупость людей
А если под прикрытием экскурсий можно делать фото объектов
Где находятся военные?
Не пора ли нам быть более бдительными?
це було б найефективнішою рекламою! ніхто б більше нічого не знімав і не викладав!
Де п.2. - заборонено обкрадати власну армію під час війни, карається пожиттєво/смертна кара з конфіскацією.?