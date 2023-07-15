Враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 28 боевых столкновений, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 15 июля 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "В течение текущих суток Российская Федерация нанесла ракетно-авиационный удар двумя иранскими ударными БпЛА типа "Shahed" и двумя зенитными управляемыми ракетами по Украине. В результате успешной боевой работы ПВО Украины уничтожены два ударных БпЛА.

Кроме того, враг нанес 32 авиационных удара и совершил 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло 28 боевых столкновений.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационные удары в районах Волфино Сумской области и Устиновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе это Железный Мост Черниговской области; Белокопытово и Прогресс Сумской области и Казачья Лопань, Ветеринарное и Красное Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области. В том же районе нанес авиационный удар. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречная, Красное Первое, Колодезное, Новомлынск и Берестово Харьковской области.

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На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Ивано-Дарьевки, Федоровки и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе юго-западнее Андреевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Дилиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Марково, Хромово, Дилиевка, Васюковка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского и нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Невельское, Первомайское, Степное и Авдеевка Донецкой области.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе это Красногоровка, Марьинка, Екатериновка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационный удар в районе Благодатного Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка и Благодатное.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Никольского Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе это Левадное, Новодаровка, Гуляйполе Запорожской области; Ивановка, Куцуруб Николаевской области; Днепровское, Золотая балка, Ромашково, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

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В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Противник продолжает использовать гражданские учреждения здравоохранения временно захваченных территорий Украины в своих целях. В частности, установлено, что в населенном пункте Показное Запорожской области из здания Михайловского психоневрологического интерната вывезено около 200 пациентов в неизвестном направлении, а обслуживающий персонал уволен. В дальнейшем на территории и в помещениях запланировано размещение военного госпиталя для лечения раненых российских военнослужащих.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками в течение суток уничтожено 6 разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 склада боеприпасов, 4 артиллерийских средства на огневых позициях и 2 средства противовоздушной обороны противника".

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