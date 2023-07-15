Российская атака беспилотниками на Запорожье: повреждены 16 многоэтажек, медучреждение и два учебных учреждения, - горсовет

Вследствие атаки россиян на Запорожье в ночь на субботу пострадал мужчина, поврежден инфраструктурный объект, 16 многоэтажек, два учебных учреждения и медучреждение.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

В городе продолжается ликвидация последствий ночных событий.

Всего в настоящее время поступило 174 заявки о поврежденном жилье. Сейчас известно о 16 пострадавших многоэтажках, двух учебных учреждениях и одном медучреждении.

Представители "Запорожремсервиса" и управляющей компании "Город для людей" продолжают закрывать окна в домах с использованием ремонтных материалов из городского резерва.

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В учебном учреждении, которое находится в подчинении города, уже закрыты все выбитые окна.

На месте продолжают работать соцработники, специалисты райадминистраций и благотворители. БФ "Улыбка" оказывает психологическую помощь и оформляет заявки на получение средств; "Пролисок" выдает стройматериалы для ремонта; "Врачи без границ" присоединились к оказанию медицинской помощи; БО "АРТАК" предлагает эвакуацию жителям пострадавших многоэтажек; "Каритас Запорожье" с понедельника начнет оформление выплат по 6600 гривен жителям пострадавших квартир (за информацией о том, как и кто может их получить, нужно обратиться в палатку городского совета)", - рассказал он.