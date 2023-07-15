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Новости Война
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Российская атака беспилотниками на Запорожье: повреждены 16 многоэтажек, медучреждение и два учебных учреждения, - горсовет

запоріжжя

Вследствие атаки россиян на Запорожье в ночь на субботу пострадал мужчина, поврежден инфраструктурный объект, 16 многоэтажек, два учебных учреждения и медучреждение.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

В городе продолжается ликвидация последствий ночных событий.

Всего в настоящее время поступило 174 заявки о поврежденном жилье. Сейчас известно о 16 пострадавших многоэтажках, двух учебных учреждениях и одном медучреждении.

Представители "Запорожремсервиса" и управляющей компании "Город для людей" продолжают закрывать окна в домах с использованием ремонтных материалов из городского резерва.

Смотрите также: Враг атаковал беспилотниками окрестности Запорожья, ранен мужчина, поврежден инфраструктурный объект и жилищный фонд. ФОТО

В учебном учреждении, которое находится в подчинении города, уже закрыты все выбитые окна.

На месте продолжают работать соцработники, специалисты райадминистраций и благотворители. БФ "Улыбка" оказывает психологическую помощь и оформляет заявки на получение средств; "Пролисок" выдает стройматериалы для ремонта; "Врачи без границ" присоединились к оказанию медицинской помощи; БО "АРТАК" предлагает эвакуацию жителям пострадавших многоэтажек; "Каритас Запорожье" с понедельника начнет оформление выплат по 6600 гривен жителям пострадавших квартир (за информацией о том, как и кто может их получить, нужно обратиться в палатку городского совета)", - рассказал он.

Автор: 

Запорожье (2695) обстрел (28205)


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Топ комментарии
+10
Ні , клоуни це ті хто його обрав у президенти
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15.07.2023 21:02 Ответить
+6
Всю країну не закриєш ППО. Якщо в Києві півміста пролітає піторський шахєд, то що ж тоді казати про інші міста.
Просто замість тєлємарафону, треба витрачати мільярди у вітчизняні шахєди аби щоночі горіло у Москві. Однак президент країни - клоун, він не розуміє реальність, йому рейтинги важливіші.
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15.07.2023 20:46 Ответить
+1
Маеш міцний сон.
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15.07.2023 19:49 Ответить
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Вопше нічого не чув.
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15.07.2023 19:42 Ответить
Маеш міцний сон.
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15.07.2023 19:49 Ответить
Я ще не спав, але де бахнуло вже знаю.
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15.07.2023 19:59 Ответить
Та і "мопедів" взагалі не було...
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15.07.2023 19:51 Ответить
а хтось із партнерів казав що
ви побачите на скільки ми посилили ЗСУ коли почнеться наступ....
а я бачу що нема чим збивати бпла при обороні не те що при наступі
нестиковочка
захищений лиш Київ
і то не на 100%
це правильно але де обіцяний лендліз вашуметь
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15.07.2023 20:25 Ответить
Нда.. Засобів ПП(Р)О у нас реально брак(.
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15.07.2023 20:25 Ответить
Всю країну не закриєш ППО. Якщо в Києві півміста пролітає піторський шахєд, то що ж тоді казати про інші міста.
Просто замість тєлємарафону, треба витрачати мільярди у вітчизняні шахєди аби щоночі горіло у Москві. Однак президент країни - клоун, він не розуміє реальність, йому рейтинги важливіші.
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15.07.2023 20:46 Ответить
Ні , клоуни це ті хто його обрав у президенти
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15.07.2023 21:02 Ответить
 
 