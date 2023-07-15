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Запад до сих пор не понимает, что делать с Россией, - Данилов

кремль

Российская Федерация после войны с Украиной перестанет существовать в том виде, как мы ее знаем, убежден секретарь СНБО Алексей Данилов. Однако, добавляет он, Запад этого до сих пор не осознал.

"Западные партнеры на сегодняшний день не понимают вопроса, что делать с Россией. Когда началась война, мы фактически с первого дня объясняли, что это конец Российской империи, конец РФ в том виде, в каком она существует. К сожалению, мало кто до этого прислушался. Никто не верил, что так будет происходить", — отметил Данилов в эфире Radio NV, передает Цензор.НЕТ.

Секретарь СНБО отмечает, что попытка бунта в России при участии главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина ярко подтверждает, что никакой России не существует, что это фейковая история.

Читайте также: Данилов о контрнаступлении: "Больше уничтожено - больше освобождено"

"И это очень опасная вещь. Это говорит о том, что территория, на которой находится большое количество ядерного оружия, является абсолютно неконтролируемой, на которой любая частная военная группировка (которых там до черта они создали сами себе) может в любой момент принять решение идти на те или иные объекты, тем или иным путем, и не встречать на своем пути никакого сопротивления", - объясняет Данилов.

Он делает такой вывод, ведь российские власти должным образом не отреагировали на мятеж Пригожина:

"Никакой реакции властей России на те действия, которые совершал Пригожин, не было. Люди убили 39 военных РФ. Из них подавляющее большинство — офицеры. Они уничтожили российскую технику, самолеты, вертолеты. После того с ними встречается президент (диктатор. — Ред.) и что-то им там предлагает. Вы понимаете, в каком театре абсурда в целом находится РФ?"

Читайте также: Война окончится внутри РФ. Процесс начат, - Данилов

Поэтому у секретаря СНБО возникает сразу несколько вопросов к Западу, которые до сих пор остаются без ответа:

"Что делать с Россией после нашей победы? И это является большой проблемой, о которой нужно публично начинать говорить. Какая будет конфигурация России после ее фрагментации? Какое место будет России в современном мире? Если оно будет. И кто чем в этом случае должен заниматься?"

Автор: 

Данилов Алексей (1066) россия (96420)


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Топ комментарии
+30
Українці і досі не розуміють, що робити з цією ***** владою.
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15.07.2023 20:25 Ответить
+19
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15.07.2023 20:44 Ответить
+18
Тоді може ветеринар розкаже?
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15.07.2023 20:24 Ответить
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Тоді може ветеринар розкаже?
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15.07.2023 20:24 Ответить
і патологоаНАТОм
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15.07.2023 21:10 Ответить
Українці і досі не розуміють, що робити з цією ***** владою.
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15.07.2023 20:25 Ответить
Всі все прекрасно розуміють. Після закінчення війни ця влада, конкретно Президент, буде переобрана на новий термін. Як би не ковбасило від усвідомлення беззаперечності цього купку маргіналів.
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15.07.2023 20:34 Ответить
Я про українців кажу, а не про "всіх".
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15.07.2023 20:41 Ответить
Іще до суду переоберуть?
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15.07.2023 20:46 Ответить
Тобі подобається як зелені розкрадають бюджет? Чи на підсосі в д'єрмака?
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15.07.2023 20:47 Ответить
Маргінали це якраз зе і його команда. Читайте визначення в словниках.
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15.07.2023 21:01 Ответить
Це зелені вологі мрії. Насправді - обрання Зе президентом 100% не є гарантованим. Тим більше - навряд чи зелені зможуть набрати в майбутньому парламенті не просто більшість - а й просто досить велику фракцію. там просто нема людей авторитетних, що мають хоч якийсь значимий рейтинг особисто.. Не бачу їх. Майже всі защкварені корупцією і тупістю . Ще такий нюанс - знаючи як у нас проходять вибори можу сказати що 73 % фанатів зе є міфом . З початку 2000 х високий результат на виборах у нас досягався банальним підмальвуванням результатів. Так особливість українських полттехнологій. Якщо спочатку (90х р)ще засівали гречкою - потім мафіозні депутати зрозуміли - що то не потрібно і просто підкупали членів комісій які і підмальовували результат потрібному кандидату. Що і зробив Кал в 19-му році.. Так що 73 % Зе - це те ще питання. Так, була частина прихильників Голобордька. Але чи вдасться Зеко -манді провести вибору щоб не було свободи слова? Чи є в нього така непорушна вертикаль влади як було в Кучми чи Янека? Немає. Чи є в зе така міцна підтримка заходу? Нема. Чи будуть люди - ті що залишились в україні прямо так зачаровані новими обіянками ні про що? Ні. Так що і переобрання зе презідентом я не вірю.
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15.07.2023 21:19 Ответить
Тут по поводу второго срока Зе я вас поддержу. Также нужно учитывать что Зеленский на президентских выборах применял уловки, например, все время молчал и проигнорировал дебаты с главным конкурентом, на стадионе читал с бумажки. Если бы тогда его хозяева разрешили ему говорить, сразу стал бы понятен его уровень развития. В следующий раз он не сможет проигнорировать дебаты и ему придется говорить без бумажки. Следующая его уловка - новые лица. Он как бы взял в команду новых и прогрессивно мыслящих людей (разумков, Богдан, Гончаренко и прочих, всех уже и не вспомнишь), но потом со временем избавился от них. На их место пришли рыги.
Лозунги. С чем он пойдет на выборы? Кажется, весь потенциал лозунгов был использован на прошлых выборах, лучше уже не придумаешь. Разом делать некого, в конец эпохи бедности никто второй раз не поверят, а хуже уже некуда. История с Маркусом, как мне кажется, была попыткой пиариться на военных, но потерпела неудачу.
В итоге, Зеленскому просто не с чем идти на новые выборы. Ни одно обещание не выполнено, реформы предшественников свёрнуты. Коррупция вернулась и расцвела в ещё больших масштабах. Победу, если она будет, придется делить с военными и волонтёрами.
Война, видимо затянется, и после 7-10 лет вынужденного президентства Зеленского народ спросит, а что оно нам дало, где мы были в 19 году и к чему пришли? От него у народа может возникнуть усталость, а изнасилованный гетманцевым малый бизнес скорее всего будет голосовать за другого кандидата, тех кого звали на шашлыки и не предупредили о надвигающейся войне, тоже.
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15.07.2023 22:09 Ответить
Добавлю ще - значна частина електорату Зе просто виїхала - жінки, невелика частина чоловіків. А це в основному жителі сходу україни. Багато хто і не планує повертатися. Зайняті просто виживанням. Політика в україні їх мало цікавить - внаслідок особливості жіночої психології . Хочу дожити і побачити - Х..ла на шибениці а Зе - на зоні.))
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15.07.2023 22:56 Ответить
Но за пару кг гречки+проезд до посольства они поедут голосовать, за зе. т.к. в его каденцию им "пощастило"
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15.07.2023 23:17 Ответить
цілком можливо, що він зможе ще раз обратись за рахунок адмінресурсу і майже повного контролю інформпростору . Але без більшості в Раді він дуже пагано закінчить. Сподіваюсь, в тюрмі.
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15.07.2023 21:20 Ответить
Сходите у Кошевого орден за мужество заберите,Марта…заслужили.
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15.07.2023 21:23 Ответить
вологі мріï зелених
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15.07.2023 21:41 Ответить
Ну й насмішили ви, мадам!🤣
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15.07.2023 22:29 Ответить
тобто ти ***** рвана бажаєш добити Україну аби тільки твого ідолка вилизували рабиха тупорила,***** здала біометрію і ****** до кацапів,потолоч,дарма Порох роздав всякому бидлу закордонки,один хєр мозгів не додалось
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16.07.2023 00:07 Ответить
Дебільна істота щось патякає про маргиналів. Зедебільний бот не розуміє, що тобі можна поставити жирний хрест на Україні, та прокричати: "хай живе хазарський каганат".
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16.07.2023 07:51 Ответить
Я тут в архів цензорський зайшов. А там такий ужас, шо капець...

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15.07.2023 21:12 Ответить
Ну, там під статтею є коментарі. Зелень не відважилась на таку х**ню. Там ще арахамія після відступу кацапів з півночі України їздив по військових частинах на Чернігівському напрямку, і переконував командування, що досягнуте на полі бою треба затвердити на переговорах. Чому всі ці кікімори і досі живі?!
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15.07.2023 21:17 Ответить
Захід наразі продовжує срацца-тому йому не до розуміння...
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15.07.2023 20:25 Ответить
Які аргументи для заходу щодо розвалу кацапії? Прям мріє США віддати Китаю половину кацапії з ресурсами.
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15.07.2023 20:28 Ответить
А чому Китаю, а не Україні?? - Зеле́ний Клин, Зелена Україна, Закитайщинаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD#cite_note-2 [2] - історична українська назва території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%27%D1%8F Приамур'я (Зовнішня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%96%D1%8F Маньчжурія ) - південної частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 Далекого Сходу , у нижній частині річки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Амур і над https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD Тихим океаном ; площею близько 1 млн км².
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15.07.2023 20:30 Ответить
Давайте по іншому - як розвалити кацапію так щоб Китай нічого не отримав? І це не враховуючи наявність ЯЗ у кацапії. Т
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15.07.2023 20:35 Ответить
Відроджувати українство на росіі.
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15.07.2023 20:39 Ответить
Нам українство відроджувати в Україні для початку треба. А то скоро зайдемо в магазин, а там виключно англійська.
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15.07.2023 20:44 Ответить
Англійська?...ну ну...
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15.07.2023 20:50 Ответить
Ким відроджувати? У нас зараз в країні 29 млн.. По війні переважна більшість жінок і дітей не повернеться. У нас демографічна криза.
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15.07.2023 21:05 Ответить
Всьо прапала...
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15.07.2023 21:06 Ответить
Не все, але проблема серйозна.
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15.07.2023 21:11 Ответить
Всі проблеми серйозні.
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15.07.2023 21:13 Ответить
Ця проблема - фундаментальна.
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15.07.2023 21:17 Ответить
На початку дев'яностих біля Верховної Ради зібрався натовп, з вимогою зняти комуністичну зірку зі шпиля...хтось там вийшов і сказав, що для цього треба дуже великі капіталовкладення, а в нас грошей нема. Тоді якийсь чоловік прокричав - дайте мені плоскогубці і я її безкоштовно зніму!..."25 лютого 2014 року зі шпиля будівлі Верховної Ради була демонтована бронзова зірка."
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15.07.2023 21:27 Ответить
Я, звісно, сподіваюсь на краще.
Але живу в реальності, а не мріях. Тому демографічна проблема зручніше не помічати, але необхідно вирішувати, від неї багато залежить. Здатність в майбутньому протистояти ворогу також
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15.07.2023 21:37 Ответить
А сподівання - це не мрія?
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15.07.2023 21:42 Ответить
Ні. Я лише припуска, що більш позитивний реальний сценарій може справдитись.
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15.07.2023 21:54 Ответить
на кому на отому бидлі,яке мовчки дивиться як нищать їх історичну Батьківщину? срати вони хтіли на Неньку,"рузгіє оні"...
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16.07.2023 00:14 Ответить
а давайте в реальність повернемось,ніхто нам нічого не віддасть то раз,китай ці землі вважає своїми,тому хер нам на шиворот,а не зелений клин,то два,а по третє США взагалі не хочуть щоб замість 140 млн ********** з величезними ресами,виріс півтора міліардний ********* з цими ж ресурсами.
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16.07.2023 00:12 Ответить
Думай для початку як звільнити Україну. Пи*дабол
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15.07.2023 20:25 Ответить
Захід не розуміє що робити з зелєю
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15.07.2023 20:26 Ответить
Эти счастливые для зели времена закончились. Только вот не факт, что он это осознал.
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15.07.2023 20:28 Ответить
У США рейтинг Зеленського більший, ніж рейтинг Байдена. 70% схвально до нього ставляться.
По "Радіо Свобода"пару днів тому розказували.
Може тому, що простим американцям невідомо про Єрмака?
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15.07.2023 20:32 Ответить
у США є свій шоумен--Трамп
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15.07.2023 20:37 Ответить
Наші люди не розуміють, як працює мозок у іноземців на Заході. Ми думаємо, що це особисто у зепдра рейтинг 70%, хоч насправді, під "зеленським" на Заході розуміють колективну Україну.
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15.07.2023 20:49 Ответить
А какое дело Западу до собственности Китая?
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15.07.2023 20:29 Ответить
пряме,бо китай це ********* помножений на 10,і нічого там на китай дрочити така сама параша як і кацапія,тільки трохи більш вилизаніша,і сидитиь той великий ********* тихо тільки тому що дуже залежить від привізних ресурсів.
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16.07.2023 00:17 Ответить
Тут Данилов правий.

Захід досі абсолютно переконаний, що якось-то воно "розсосецця", і залишатиметься величезна країна під назвою russia так, як і було раніше.

99% умовного "заходу" поняття не мають про існування ерзі, мокші, удмуртів, карелів, ненців, тувинців, татарів і іншої мордви -- десятків пригноблених парашою народів. Для них це все russians who speak russian.
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15.07.2023 20:30 Ответить
Тут питання потрібно ставити, а ким себе вважають оці "пригноблені народи".
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16.07.2023 00:25 Ответить
шо..шо...сохраніть ліцо
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15.07.2023 20:36 Ответить
Я сьогодні прихуів від того як зняли мера Рівного. З бюджету міста виділили 400 мільйонів "на оборону", - ну то таке. А коли мер попросив розказати на що пішли гроші, вони дочекалися поки той поїде у відрядження і через суд його відсторонили. Тепер красота - замість мера якись пупс, який ні за що не відповідає, а бабло з міста йде як в яму.
От що з цим Заходу робити товарісч Данілов?
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15.07.2023 20:36 Ответить
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15.07.2023 20:44 Ответить
А нам що робити з Безвуглою Каклетою Юзіком, Потапом та Ермаком?
Ми досі не розуміємо.
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15.07.2023 20:46 Ответить
А що робити Каломойським, Ахметоввим, Фірташем, Тимохою та іншими типу олігархами? Це вони в нас - олігархи, а за західними мірками - це голодранці, які якщо не крастимуть з бюджету не спроможні і драної гривні заробити. Та вони кістками ляжуть щоб в україна не була ні в нато ні в ЄС. А головне - якщо сюди прийде західний бізнес - то їм місце тільки на базарі насінням торгувати. Тому вони кісками ляжуть щоб ніяких реформ, демократії, європи та іншого не було.
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15.07.2023 20:55 Ответить
Тобі Тимоха на х наступила?
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15.07.2023 21:16 Ответить
Тімоха в тому пості є mine idea
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15.07.2023 21:29 Ответить
Розуміємо ... але в тюрму ніхто не хоче. Чекаємо на хунту або Комітети Лінча на місцях. Згодні навіть на Ку-Клукс-Клан.
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15.07.2023 21:09 Ответить
Гарна ідея. Можна забронювати 1 місце в Харківському відділенні Суду Лінча? Обіцяю бути сумлінним і чесним
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15.07.2023 23:05 Ответить
Захід, з росією? *****. Вони Іран нагинають вже 50 років і все ніяк. А росія зі своєю тупою ментальністю взагалі нездолана вже кілька сторічь. Ці мордоорки звикли жити у лайні і їх просто ніяк не здолати, бо смердить від тої гидоти дуже сильно.
А ще, коли західні концерни зі своїми технологіями поставили на потік видобуток родовищ, то як добавити каплю пахощів в купу лайна.
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15.07.2023 20:52 Ответить
********* це світова комора ресурсів на якій розляглось *****. Ця країна займає 1/8 планетарної суші, але має мізерне населення (89-92 млн.). Тому прийнятним рішенням має стати контрольоване розчленування на менші держави, що суттєво покращить життя населення сьогоднішніх колоній з яких москва висмоктує все в обмін на "ліш би нє било войни". Як тільки москва стане нездатною гарантувати спокій в регіонах в результаті втрат в Україні лояльність місцевих керівників та населення в регіонах зникне. Спершу це буде яек парад автономій, а потім масовий вихід з федерації. ********* знищить не Захід і не Україна, а внутрішні процеси які запустило *****.
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16.07.2023 00:43 Ответить
Агову , ''данілови''! Чим ви кінець мордору зробите, отією зброєю яку дають союзники і забороняють нею мордор обстрілювати? Може для початку почніть свою зброю робити! Бо три роки про***ли.Стратегі хрєнові!
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15.07.2023 20:52 Ответить
Та куди там західним лідерам до Найвеличнішого Зідора.
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15.07.2023 20:54 Ответить
гарна посада - секретар рнбо. отримуй зарплату і накидуй гівна на вентилятор.
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15.07.2023 20:54 Ответить
"Яка буде конфігурація Росії після її фрагментації?" Джерело:

Вам не знати, пане Данілов, соромно! Погано вчились. Хвіст - окремо, роги - окремо.
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15.07.2023 20:54 Ответить
рашка не розвалиться -- Заходу це не вигодно -- бо туди всунеться Китаи
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15.07.2023 20:59 Ответить
Самое смешное - что западная геронтократия и бюрократия точно также не понимает современный Китай, как и росию.

Для Байдена Китай остался таким же как и был 20-30 лет назад.
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15.07.2023 21:10 Ответить
Китай, зважаючи на сумний досвід **********, не зможе "всунутись" в міжнародно визнану країну яка виникне на його кордоні. До речі, в Китаї своїх сепаратистів вистачає...
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15.07.2023 21:12 Ответить
Сибір до Уралу Китаю треба буде перетравлювати не один рік. А це роки, які будуть працювати на захід
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15.07.2023 21:25 Ответить
Мені іноді здається, що легше мудрий нарід мігрувати в ЄС, чим довірити мудрому наріду збудувати "ЄС" в Україні. Залишити Віслюка і шапіто в знелюдненій країні, всі гроші на відбудову України роздати мудрому наріду в ЄС для придбання житла. Це буде набагато дешевше.
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15.07.2023 21:00 Ответить
Бюрократия и геронтократия.
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15.07.2023 21:07 Ответить
Закрив би ти рота, ветеринар…
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15.07.2023 21:11 Ответить
вітірінар, йди нхй.
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15.07.2023 21:14 Ответить
Саме так. І це єдина відповідь чому захід дає зброю по чайній ложці. Вони уявлення не мають, що робити з переможеною рф, та хто там буде контролювати ядерну зброю. І саме тому вони затягують хід війни. Фактично вони зацікавлені у тому, як це не парадоксально звучить, щоб ***** залишилось при владі, і при цьому, щоб воно від своїх цілей відмовилось самостійно. Але воно не відмовляється і захід не знає що робити далі. І саме тому війна буде на виснаження, поки хтось не зробить суттеву помилку, або не трапиться якийсь випадок. Але кажучи мовою якогось невідомого - "якщо п'янки не вдасться запобігти, то її краще організувати". Тобто вони поки не усвідомлять того, що процесом потрібно почати керувати, вони (захід) будуть дивитись на війну як на мозоль та пускати пузирі. Нажаль. А трапилось це бо свого часу дехто (купа недоумків та ворогів) продав стратегічні літаки рф, віддав ядерню зброю за фантики від цукерок, пустив чорноморський флот у Крим, довів рівень корупції у країні до рівня політичної мети, провів бутафорські реформи суду, поліцїї, та врешті решт заявив , що у своїй голові він вже закінчив війну. І саме останній керує кріною досі. Бо народ в решті решт хотів щоб було як у кіно і поржати, а думати народ вже відучили. І судячи з кількості людей , які продовжують довіряти цьому пРеЗеДенту, нічого не зміниться на краще в осяжному майбутньому. Буду радий помилитись, а також послухати інший погляд, більш оптимістичний, ала головне, що б переконливий.
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15.07.2023 21:15 Ответить
Усе вірно, як не прикро. А саме хворобливий акцент на нарід України. Допустивши до влади блазня-бідоносця, люд показав, що мізку там просто немає. Особливо небезпечні оті пох_їсти, котрі бігли ставити галку по причині "тільки б не Порошенко". Питаю їх, він вам що зробив? - зависають у відповідь.
Ще є купка населення, котрим Бендера нагадив у ліжку і на Майдані були проплачені майдауни. Більшість з таких, як правило - колаборанти. Більшість з них були за всіми кінцівками за опзж.
Ну і упороті в боневтіка просто вражають своєю тупістю. Починаєш їм відкривати очі, показуючи правду, відповідають - ой, а твій порох краще був?
Занавіс.
Якась безвихідь.
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16.07.2023 08:21 Ответить
Обожнюю цю країну, але ненавиджу цю державу.
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15.07.2023 21:18 Ответить
Якщо захід не вирішить питання з Рашою, то Раша може вирішити питання з заходом ще раніше
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15.07.2023 21:18 Ответить
Іноді краще промовчати
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15.07.2023 22:57 Ответить
Данилка - Сказочный долбо...б который верит что повар ху..ла что-то там делал самостоятельно. И не понимает что это был дешёвый балаган. С таким СНБО стаёт опасно, а он вообще в чём то разбирается ?
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16.07.2023 10:38 Ответить
 
 