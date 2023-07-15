Запад до сих пор не понимает, что делать с Россией, - Данилов

Российская Федерация после войны с Украиной перестанет существовать в том виде, как мы ее знаем, убежден секретарь СНБО Алексей Данилов. Однако, добавляет он, Запад этого до сих пор не осознал.

"Западные партнеры на сегодняшний день не понимают вопроса, что делать с Россией. Когда началась война, мы фактически с первого дня объясняли, что это конец Российской империи, конец РФ в том виде, в каком она существует. К сожалению, мало кто до этого прислушался. Никто не верил, что так будет происходить", — отметил Данилов в эфире Radio NV, передает Цензор.НЕТ.

Секретарь СНБО отмечает, что попытка бунта в России при участии главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина ярко подтверждает, что никакой России не существует, что это фейковая история.

Читайте также: Данилов о контрнаступлении: "Больше уничтожено - больше освобождено"

"И это очень опасная вещь. Это говорит о том, что территория, на которой находится большое количество ядерного оружия, является абсолютно неконтролируемой, на которой любая частная военная группировка (которых там до черта они создали сами себе) может в любой момент принять решение идти на те или иные объекты, тем или иным путем, и не встречать на своем пути никакого сопротивления", - объясняет Данилов.

Он делает такой вывод, ведь российские власти должным образом не отреагировали на мятеж Пригожина:

"Никакой реакции властей России на те действия, которые совершал Пригожин, не было. Люди убили 39 военных РФ. Из них подавляющее большинство — офицеры. Они уничтожили российскую технику, самолеты, вертолеты. После того с ними встречается президент (диктатор. — Ред.) и что-то им там предлагает. Вы понимаете, в каком театре абсурда в целом находится РФ?"

Читайте также: Война окончится внутри РФ. Процесс начат, - Данилов

Поэтому у секретаря СНБО возникает сразу несколько вопросов к Западу, которые до сих пор остаются без ответа:

"Что делать с Россией после нашей победы? И это является большой проблемой, о которой нужно публично начинать говорить. Какая будет конфигурация России после ее фрагментации? Какое место будет России в современном мире? Если оно будет. И кто чем в этом случае должен заниматься?"