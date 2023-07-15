Запад до сих пор не понимает, что делать с Россией, - Данилов
Российская Федерация после войны с Украиной перестанет существовать в том виде, как мы ее знаем, убежден секретарь СНБО Алексей Данилов. Однако, добавляет он, Запад этого до сих пор не осознал.
"Западные партнеры на сегодняшний день не понимают вопроса, что делать с Россией. Когда началась война, мы фактически с первого дня объясняли, что это конец Российской империи, конец РФ в том виде, в каком она существует. К сожалению, мало кто до этого прислушался. Никто не верил, что так будет происходить", — отметил Данилов в эфире Radio NV, передает Цензор.НЕТ.
Секретарь СНБО отмечает, что попытка бунта в России при участии главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина ярко подтверждает, что никакой России не существует, что это фейковая история.
"И это очень опасная вещь. Это говорит о том, что территория, на которой находится большое количество ядерного оружия, является абсолютно неконтролируемой, на которой любая частная военная группировка (которых там до черта они создали сами себе) может в любой момент принять решение идти на те или иные объекты, тем или иным путем, и не встречать на своем пути никакого сопротивления", - объясняет Данилов.
Он делает такой вывод, ведь российские власти должным образом не отреагировали на мятеж Пригожина:
"Никакой реакции властей России на те действия, которые совершал Пригожин, не было. Люди убили 39 военных РФ. Из них подавляющее большинство — офицеры. Они уничтожили российскую технику, самолеты, вертолеты. После того с ними встречается президент (диктатор. — Ред.) и что-то им там предлагает. Вы понимаете, в каком театре абсурда в целом находится РФ?"
Поэтому у секретаря СНБО возникает сразу несколько вопросов к Западу, которые до сих пор остаются без ответа:
"Что делать с Россией после нашей победы? И это является большой проблемой, о которой нужно публично начинать говорить. Какая будет конфигурация России после ее фрагментации? Какое место будет России в современном мире? Если оно будет. И кто чем в этом случае должен заниматься?"
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Лозунги. С чем он пойдет на выборы? Кажется, весь потенциал лозунгов был использован на прошлых выборах, лучше уже не придумаешь. Разом делать некого, в конец эпохи бедности никто второй раз не поверят, а хуже уже некуда. История с Маркусом, как мне кажется, была попыткой пиариться на военных, но потерпела неудачу.
В итоге, Зеленскому просто не с чем идти на новые выборы. Ни одно обещание не выполнено, реформы предшественников свёрнуты. Коррупция вернулась и расцвела в ещё больших масштабах. Победу, если она будет, придется делить с военными и волонтёрами.
Война, видимо затянется, и после 7-10 лет вынужденного президентства Зеленского народ спросит, а что оно нам дало, где мы были в 19 году и к чему пришли? От него у народа может возникнуть усталость, а изнасилованный гетманцевым малый бизнес скорее всего будет голосовать за другого кандидата, тех кого звали на шашлыки и не предупредили о надвигающейся войне, тоже.
Але живу в реальності, а не мріях. Тому демографічна проблема зручніше не помічати, але необхідно вирішувати, від неї багато залежить. Здатність в майбутньому протистояти ворогу також
По "Радіо Свобода"пару днів тому розказували.
Може тому, що простим американцям невідомо про Єрмака?
Захід досі абсолютно переконаний, що якось-то воно "розсосецця", і залишатиметься величезна країна під назвою russia так, як і було раніше.
99% умовного "заходу" поняття не мають про існування ерзі, мокші, удмуртів, карелів, ненців, тувинців, татарів і іншої мордви -- десятків пригноблених парашою народів. Для них це все russians who speak russian.
От що з цим Заходу робити товарісч Данілов?
Ми досі не розуміємо.
А ще, коли західні концерни зі своїми технологіями поставили на потік видобуток родовищ, то як добавити каплю пахощів в купу лайна.
Вам не знати, пане Данілов, соромно! Погано вчились. Хвіст - окремо, роги - окремо.
Для Байдена Китай остался таким же как и был 20-30 лет назад.
Ще є купка населення, котрим Бендера нагадив у ліжку і на Майдані були проплачені майдауни. Більшість з таких, як правило - колаборанти. Більшість з них були за всіми кінцівками за опзж.
Ну і упороті в боневтіка просто вражають своєю тупістю. Починаєш їм відкривати очі, показуючи правду, відповідають - ой, а твій порох краще був?
Занавіс.
Якась безвихідь.