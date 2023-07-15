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Новости Война
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17 и 18 июля Совбез и Генассамблея ООН будут обсуждать ситуацию в Украине

оон,радбез

В понедельник Совбез ООН проведет заседание министерского уровня по пункту повестки дня "Поддержание мира и безопасности Украины".

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На следующий день – во вторник – состоятся открытые дебаты Генеральной Ассамблеи ООН "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

В обоих мероприятиях примут участие ряд высокопоставленных чиновников из разных стран, а также украинская делегация.

В частности, ожидается участие министров иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, Франции – Катрин Колонны, Германии – Анналены Бербок.

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Заседание Совбеза начнется 17 июля в 15:00 (22:00 по Киеву), дебаты в Генассамблее - 18 июля в 10:00 (17:00 по киевскому времени).

Будет вести заседание Совбеза Клеверли, поскольку в июле в этом органе председательствует Великобритания.

Автор: 

ООН (4208) Совбез ООН (1130)


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Топ комментарии
+4
Занепокоєння буде?
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15.07.2023 20:36 Ответить
+4
так, про "зернову угоду" і голодаючих абизян
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15.07.2023 21:06 Ответить
+3
шуруйте за курсом корабля, імпотенти гр..бані
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15.07.2023 21:03 Ответить
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Занепокоєння буде?
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15.07.2023 20:36 Ответить
так, про "зернову угоду" і голодаючих абизян
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15.07.2023 21:06 Ответить
Знов буде бурленіє в бочкє с лайНООм...
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15.07.2023 20:53 Ответить
то гази "миру"
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15.07.2023 21:05 Ответить
шуруйте за курсом корабля, імпотенти гр..бані
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15.07.2023 21:03 Ответить
наобсуждают озабоченность
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15.07.2023 21:19 Ответить
Для "вето" від небензявого підготували тару? Прибиральниці готові прибирати після накладання? Розмір глибини узгодили? Ну і головне: торгівців поруч попередили про наплив покупців на обідній перерві?
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15.07.2023 21:23 Ответить
По чому пшениця сьогодні?
Аа
Дешева!
Ну його нах
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15.07.2023 21:55 Ответить
Пи@діти - не мішки з мукою таскати.
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15.07.2023 22:04 Ответить
поки в оон буде право вето 20%
я навіть не кажу що наразі ветує одна країна
а саме 20%
до тієї пори оон просто безкорисна контора яка нічого не може зробити
бо як в мультику
має бути ось так.....
всі за
один проти
рішення не принято
а саме гірше в оон що навіть сторона конфлікту, може ветувати
а це просто абсурд
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15.07.2023 22:25 Ответить
І язики не повідпадають...
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15.07.2023 22:34 Ответить
Повестка дня ООН:
Как заставить Украинцев согласится с оккупацией территорий?
Как заставить Украинцев прекратить стрелять?
Как поставить Украинцев на колени перед кремлевским хйлом?
Как заставить Украинцев работать за трудодни, а заработанное отдавать в москву?
Как заставить Украинских крестьян выращивать зерно и отправлять за копейки в Африку?
И это еще без мата, а так, максимально сдержанно...
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15.07.2023 22:48 Ответить
З підтриманням миру ви запізнилися на дев'ять із половиною років
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15.07.2023 23:19 Ответить
 
 