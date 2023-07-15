17 и 18 июля Совбез и Генассамблея ООН будут обсуждать ситуацию в Украине

В понедельник Совбез ООН проведет заседание министерского уровня по пункту повестки дня "Поддержание мира и безопасности Украины".

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На следующий день – во вторник – состоятся открытые дебаты Генеральной Ассамблеи ООН "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

В обоих мероприятиях примут участие ряд высокопоставленных чиновников из разных стран, а также украинская делегация.

В частности, ожидается участие министров иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, Франции – Катрин Колонны, Германии – Анналены Бербок.

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Заседание Совбеза начнется 17 июля в 15:00 (22:00 по Киеву), дебаты в Генассамблее - 18 июля в 10:00 (17:00 по киевскому времени).

Будет вести заседание Совбеза Клеверли, поскольку в июле в этом органе председательствует Великобритания.