17 и 18 июля Совбез и Генассамблея ООН будут обсуждать ситуацию в Украине
В понедельник Совбез ООН проведет заседание министерского уровня по пункту повестки дня "Поддержание мира и безопасности Украины".
Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
На следующий день – во вторник – состоятся открытые дебаты Генеральной Ассамблеи ООН "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".
В обоих мероприятиях примут участие ряд высокопоставленных чиновников из разных стран, а также украинская делегация.
В частности, ожидается участие министров иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, Франции – Катрин Колонны, Германии – Анналены Бербок.
Заседание Совбеза начнется 17 июля в 15:00 (22:00 по Киеву), дебаты в Генассамблее - 18 июля в 10:00 (17:00 по киевскому времени).
Будет вести заседание Совбеза Клеверли, поскольку в июле в этом органе председательствует Великобритания.
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Аа
Дешева!
Ну його нах
я навіть не кажу що наразі ветує одна країна
а саме 20%
до тієї пори оон просто безкорисна контора яка нічого не може зробити
бо як в мультику
має бути ось так.....
всі за
один проти
рішення не принято
а саме гірше в оон що навіть сторона конфлікту, може ветувати
а це просто абсурд
Как заставить Украинцев согласится с оккупацией территорий?
Как заставить Украинцев прекратить стрелять?
Как поставить Украинцев на колени перед кремлевским хйлом?
Как заставить Украинцев работать за трудодни, а заработанное отдавать в москву?
Как заставить Украинских крестьян выращивать зерно и отправлять за копейки в Африку?
И это еще без мата, а так, максимально сдержанно...