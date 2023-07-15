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Новости Санкции против России
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Несмотря на санкции Запада, в обломках российских ракет есть компоненты из США, Германии и Японии, - Frankfuter Allgemeine Zeitung

ракети

Страна-террорист РФ продолжает получать западные компоненты, которые используются в ракетах для обстрелов гражданского населения Украины.

Среди найденных останков российских ракет есть компоненты из США, Японии и Германии, говорится в статье немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Как отмечается в статье, при осмотре остатков российских ракет все чаще замечают наличие западных компонентов. На первом месте находятся США (обнаружено до 81%), на втором — Швейцария с 8%, а Германия и Япония имеют доли по 3,5%.

Издание обращает внимание, что среди остатков уничтоженных ракет были найдены компоненты из Германии. Они использовались в крылатых ракетах Х-101, в двух модификациях баллистических ракет "Искандер" и в гиперзвуковой ракете "Кинжал".

Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет о серьезной обеспокоенности Украины. Эту ситуацию для журнала прокомментировал советник руководителя ОП Владислав Власюк. Он считает, что главная причина состоит в том, что "Россия продолжает обходить западные санкции через другие страны".

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В целом для создания российского оружия использовались "материалы или услуги" 16 компаний с немецкой регистрацией. Экспорт нужной продукции для РФ шел в основном через Китай, страны Центральной Азии, страны Кавказского региона и Турцию. Необходимые компоненты поставлялись через фиктивные компании в транзитных странах. А потому, пишет издание, владельцы этой продукции просто не могут знать, куда она может попасть.

Frankfuter Allgemeine Zeitung обратилось в МИД Германии с вопросом о поставках подсанкционных товаров и компонентов, которые попали в РФ. Представители внешнеполитического ведомства заявили, что "очень серьезно относятся к сообщениям украинских коллег об использовании санкционных компонентов в российских ракетах".

В МИД ФРГ подчеркнули, что очень внимательно изучают эту информацию и высказали предположение, что некоторые компоненты могли попасть в РФ еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины и еще до момента введения санкционных ограничений.

Автор: 

крылатые ракеты (890) россия (96420) санкции (11569)


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Топ комментарии
+13
А,нас в Україні,є підсакційні депутати: Дубінський,Дума.А,нас в Україні,є самий ,,найбільший злочинець світу,в міжнародному розшуку,по грабуванні банків Беня коломойський,який навіть не громадянин України,,,А внас є зе/оманський ФСБшний,який відкрив двері рашонацистам,який знищив всі інститути влади,закатав у асфальт весь оборонний бюджет і ракетну програму,а все що осталось розмародерує МО.А внас є зе/оманський,який не евакуював дітей і жінок,які загинули.....а далі слів і сил не має,щоб перечислити всі злочини,зе/оманської ФСБшної,злочинно/шпигунського угрупування.
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15.07.2023 21:11 Ответить
+9
Нет, вообще НИКАКИХ САНКЦИЙ !!!
Тысячи фур и десятки составов идут в ********** каждый день.
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15.07.2023 21:21 Ответить
+7
Бо кацапи готувались до війни, от і все. А де наші ракети, хоч з японськими компонентами, хоч з американськими?
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15.07.2023 21:42 Ответить
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"Nothing personal, it's just business" (с)
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15.07.2023 21:02 Ответить
тільки нажаль на крові українських дітей жінок та іньших громадян...
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15.07.2023 21:04 Ответить
на крови к шашлыкам готовились.

а чипы не сегодня и не вчера покупались

запас был, запас увеличивают как могут.

у них же не нелох43года, а ***** керует
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15.07.2023 23:11 Ответить
Московія всю свою історію крала і має унікальний досвід.
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15.07.2023 21:56 Ответить
Виробникам насрати куди іде їхня продукція, особливо якщо ця продукція не має нічого спільного з військовою тематикою. При цьому у того ж уряду США не має важелів аби заборонити компанії яка виробляє чіпі чи якісь мікросхеми продавати продукцію у туреччину
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15.07.2023 22:30 Ответить
А к герою БУБКЕ , ТОРГУЮЩЕМУ С ТЕРРОРИСТАМИ , У ВСЕХ ПРАВООХРЕНИТЕЛЬНых органов , вопросов , ВООБЩЕ НЕТ 😀 ПРЯМО С СЕБЯ и , как можно быстрее начинайте
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16.07.2023 05:52 Ответить
Деньги не пахнут. Куй бабло, не отходя от клиента.
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15.07.2023 21:06 Ответить
как битум и электроэнергия из беларусии?
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15.07.2023 23:12 Ответить
А,нас в Україні,є підсакційні депутати: Дубінський,Дума.А,нас в Україні,є самий ,,найбільший злочинець світу,в міжнародному розшуку,по грабуванні банків Беня коломойський,який навіть не громадянин України,,,А внас є зе/оманський ФСБшний,який відкрив двері рашонацистам,який знищив всі інститути влади,закатав у асфальт весь оборонний бюджет і ракетну програму,а все що осталось розмародерує МО.А внас є зе/оманський,який не евакуював дітей і жінок,які загинули.....а далі слів і сил не має,щоб перечислити всі злочини,зе/оманської ФСБшної,злочинно/шпигунського угрупування.
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15.07.2023 21:11 Ответить
16000 тис км кордону з рашкою -- десяток краін -- як зупинити
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15.07.2023 21:12 Ответить
Не 16000км,а 2200км.кордону з рашонацистами.
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15.07.2023 21:14 Ответить
У Раянського Союзу було 22000 км, а не 2200.
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16.07.2023 10:09 Ответить
то сказали б що там за список - якщо це ширвжиток то перекрити постачання неможливо

всі електронні компоненти на сотню ракет помістяться в спортивній сумці
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15.07.2023 21:15 Ответить
Нет, вообще НИКАКИХ САНКЦИЙ !!!
Тысячи фур и десятки составов идут в ********** каждый день.
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15.07.2023 21:21 Ответить
Бо кацапи готувались до війни, от і все. А де наші ракети, хоч з японськими компонентами, хоч з американськими?
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15.07.2023 21:42 Ответить
І далі будуть отримувати, бо "нічєво лічнава, толька бізнес!"
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15.07.2023 22:36 Ответить
Та невже? Яка несподіванка. А купували мабуть за долари виручені за продаж нафти в Європу?
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15.07.2023 23:32 Ответить
Та ці компанії напряму можуть і не продавати кацам свої вироби. Каци спокійно товари із Японії, США, інших країн можуть перекуповувати через Казахстан, ОАЕ, Грузію, африканські країни. Скільки не вводь санкцій, каци постійно будуть створювати нові прокладки і шляхи їх обходу. Цей процес може тільки зупити заборона на експорт і РЕЕКСПОРТ цих товарів у рашу. та й то каци будуть нелегально це все перевозити контрабандою. особливо через своїх "дипломатів", тобто шпигунів.
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15.07.2023 23:52 Ответить
Советских фильмов насмотрелись? Какие дипломаты когда их магазины ломятся от западной техники. Просто смех.
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16.07.2023 05:29 Ответить
зараз - так, магазини ломляться. проте якби G7 ввели би заборону на експорт і реекспорт своїх товарів у рашку як планували це зробити кілька місяців тому і щось забуксувало те питання, то тоді магазини не ломилися би. хоча "дипломати" їхні постійно перевозять заборонені речі через дипломатичну пошту, в тому числі наркоту тягають.
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16.07.2023 08:57 Ответить
Що так важко нанести на мікрочіпи коди,а потім прослідкувати який саме код вспливе в підбитому шахеді і переглянути в яку саме країну відправляли ці компоненти?
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16.07.2023 02:52 Ответить
І що? Після поставок в першу країну далі може бути ще с десяток посередників. І кого карати?
Треба вводити 100 відсоткову заборону експорту мікросхем в рашу, в тому числі і в пральних машинах, і в інших товарах. Без них ракети не полетять.
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16.07.2023 10:16 Ответить
Для цього в США і Європи є фінансова розвідка.Якщо знаєш першого посередника то прослідкувати весь трек товару можна.Але це поки що ніхто не хоче робити.
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16.07.2023 14:20 Ответить
Скільки років борються з обігом наркотиків у світі? Результати є, але наркоманів менше не стає. Так і тут.
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16.07.2023 18:19 Ответить
 
 