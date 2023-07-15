Несмотря на санкции Запада, в обломках российских ракет есть компоненты из США, Германии и Японии, - Frankfuter Allgemeine Zeitung

Страна-террорист РФ продолжает получать западные компоненты, которые используются в ракетах для обстрелов гражданского населения Украины.

Среди найденных останков российских ракет есть компоненты из США, Японии и Германии, говорится в статье немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Как отмечается в статье, при осмотре остатков российских ракет все чаще замечают наличие западных компонентов. На первом месте находятся США (обнаружено до 81%), на втором — Швейцария с 8%, а Германия и Япония имеют доли по 3,5%.

Издание обращает внимание, что среди остатков уничтоженных ракет были найдены компоненты из Германии. Они использовались в крылатых ракетах Х-101, в двух модификациях баллистических ракет "Искандер" и в гиперзвуковой ракете "Кинжал".

Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет о серьезной обеспокоенности Украины. Эту ситуацию для журнала прокомментировал советник руководителя ОП Владислав Власюк. Он считает, что главная причина состоит в том, что "Россия продолжает обходить западные санкции через другие страны".

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В целом для создания российского оружия использовались "материалы или услуги" 16 компаний с немецкой регистрацией. Экспорт нужной продукции для РФ шел в основном через Китай, страны Центральной Азии, страны Кавказского региона и Турцию. Необходимые компоненты поставлялись через фиктивные компании в транзитных странах. А потому, пишет издание, владельцы этой продукции просто не могут знать, куда она может попасть.

Frankfuter Allgemeine Zeitung обратилось в МИД Германии с вопросом о поставках подсанкционных товаров и компонентов, которые попали в РФ. Представители внешнеполитического ведомства заявили, что "очень серьезно относятся к сообщениям украинских коллег об использовании санкционных компонентов в российских ракетах".

В МИД ФРГ подчеркнули, что очень внимательно изучают эту информацию и высказали предположение, что некоторые компоненты могли попасть в РФ еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины и еще до момента введения санкционных ограничений.