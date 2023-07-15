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Новости Помощь Украине
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Уоллес рассказал, как обсуждал с Резниковым поставки виски в Украину: Nlaw была Glenfiddich, а Harpoon - Islay. Бутылку Glenfiddich я подарил Шойгу. Такая шутка

воллес

Бутылку виски Glenfiddich, что было кодом для Nlaw, Уоллес также привез в подарок Шойгу.

Еще до начала войны, до того, как с Киевом была установлена безопасная связь, министры обороны Украины и Британии, обсуждая поставки оружия Киеву, пользовались кодовыми словами, рассказал Бен Уоллес в интервью британскому изданию The Times, передает Цензор.НЕТ из ссылкой на ZN.UA.

В частности, британский министр обороны называл системы вооружений, которые Великобритания поставляет в Украину, партиями напитков.

"Я просто выбрал виски. Итак, Nlaw была Glenfiddich, а противокорабельные ракеты Harpoon - Islay. Я посылал ему [Резникову] сообщение: "У меня есть для вас немного виски" или "виски уже в пути". Мы просто выбрали кодовые слова, от министра к министру", - рассказал Воллес.

Читайте также: Уоллес думает оставить пост министра обороны Великобритании, - The Times

Накануне конфликта британский министр поехал в Москву, чтобы встретиться с солгавшим ему в глаза российским министром обороны Сергеем Шойгу, сказав, что вторжения не будет.

"Мы обменивались подарками, и я подарил ему бутылку Glenfiddich. Он не знал, что это значит. Такая шутка", - поделился воспоминанием Уоллес.

В конце концов именно Nlaw, поставки которых лоббировали министр обороны Бен Уоллес и тогдашний премьер-министр Борис Джонсон, в первые дни вторжения помогли Украине остановить российское наступление и стали символом летальной военной помощи Великобритании Украине.

Автор: 

Резников Алексей (1170) Уоллес Бен (185)


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Топ комментарии
+34
А Резников то хоть знал что это закодированные слова? А то может зе-***** и правда ждала виски, к шашлыкам...
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15.07.2023 21:15 Ответить
+33
Тонкий британський гумор-респект...
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15.07.2023 21:15 Ответить
+28
God bless Great Britain
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15.07.2023 21:21 Ответить
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Зараз Резніков вже використовує інші кодові слова
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15.07.2023 21:15 Ответить
"чувак, короче, нам в міноборону треба ФОБЕРЖЕ, плачу 250 за десяток"
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15.07.2023 21:30 Ответить
Яйця, завжди яйця
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15.07.2023 22:09 Ответить
Тонкий британський гумор-респект...
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15.07.2023 21:15 Ответить
А Резников то хоть знал что это закодированные слова? А то может зе-***** и правда ждала виски, к шашлыкам...
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15.07.2023 21:15 Ответить
Whiskey - сила
русская водка - могила
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15.07.2023 21:18 Ответить
Ну все . 😂
Тепер Рєзнікову дадуть поганяло - алкаш .
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15.07.2023 21:18 Ответить
Фаберже.
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15.07.2023 21:25 Ответить

Но-но! Один сівохо тоді страшенно розсердиться!
...А до речі, Хто в курсі: цей недолугий персонаж ще не відправився споювати лихих парфумів на концертах кобздона та Хіру Алєксандрова?
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16.07.2023 02:01 Ответить
God bless Great Britain
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15.07.2023 21:21 Ответить
Віскі, а яйця на закусь.
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15.07.2023 21:25 Ответить
А шо відповідав резніков -- віскі видудлив -- висилаите бренді.
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15.07.2023 21:26 Ответить
Тоді зрозуміло, чому все те було на складах, а потім туди прилетіло: дєрьмаківці думали, що то дійсно бухло і вже планували "шашлики", а рашисти, яким сказали що там бухло, а вони не взмозі до нього дійти, вирішили його знищити...
Чим не варіант?
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15.07.2023 21:27 Ответить
Бен Уоллес гідний Уільйяма Уолеса ("Хоробре Серце")

москалі мусять знати - ті на чий стороні шотландці - ніколи не здаються
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15.07.2023 21:28 Ответить
Жартівник допоміг Україні без жартів.
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15.07.2023 21:40 Ответить
Схоже на подачку від "Амазона"? Тоді не дякуйте. Особливо зранку.
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15.07.2023 22:02 Ответить
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15.07.2023 21:34 Ответить
Бен Воллес - для нас більше, ніж Біг-Бен!
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15.07.2023 21:35 Ответить
Бен Волес подарував Шойгу пляшку віскі, а Шойгу показав Бену Волесу свою колекцію іграшкових солдатиків.

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15.07.2023 21:36 Ответить
щас абрахамія, юзавший верессучку і в хвіст і в парасольку, розкаже, шо малось на увазі під "гарним сухим вином" та "сухою мівіною", яку саме сухим вином розмочували.
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15.07.2023 21:39 Ответить
Чорти забирай!

Особисте сьогоднішнє
"сто разів дякую, Бен !"

.
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15.07.2023 21:41 Ответить
І налив яйцекраду рюмашку.
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15.07.2023 22:13 Ответить
British humor. Walles got tired of dealing with our greens and resigned.

Британський гумор. Воллес втомивсь мати стосунки з нашими зеленими і подав у відставку
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15.07.2023 22:20 Ответить
Стидаюся запитати: як пан гадає, що робив би містер Воллес, якби замість Боневтіка Відважного йому довелося б мати справу з однією Блідою Дамою З Косою?
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16.07.2023 02:05 Ответить
Мабуть пан Воллес робив би те саме, що б він за часи прем"єрства Маргарет Тетчер, яка казала, що такі, як Юля, народжуються раз на Триста років
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16.07.2023 08:03 Ответить
Гленфідік то Джемейсон мої улюблені віскаріки))
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16.07.2023 10:02 Ответить
Биг Бен Уолллес!
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16.07.2023 13:43 Ответить
 
 