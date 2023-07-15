Уоллес рассказал, как обсуждал с Резниковым поставки виски в Украину: Nlaw была Glenfiddich, а Harpoon - Islay. Бутылку Glenfiddich я подарил Шойгу. Такая шутка
Бутылку виски Glenfiddich, что было кодом для Nlaw, Уоллес также привез в подарок Шойгу.
Еще до начала войны, до того, как с Киевом была установлена безопасная связь, министры обороны Украины и Британии, обсуждая поставки оружия Киеву, пользовались кодовыми словами, рассказал Бен Уоллес в интервью британскому изданию The Times, передает Цензор.НЕТ из ссылкой на ZN.UA.
В частности, британский министр обороны называл системы вооружений, которые Великобритания поставляет в Украину, партиями напитков.
"Я просто выбрал виски. Итак, Nlaw была Glenfiddich, а противокорабельные ракеты Harpoon - Islay. Я посылал ему [Резникову] сообщение: "У меня есть для вас немного виски" или "виски уже в пути". Мы просто выбрали кодовые слова, от министра к министру", - рассказал Воллес.
Накануне конфликта британский министр поехал в Москву, чтобы встретиться с солгавшим ему в глаза российским министром обороны Сергеем Шойгу, сказав, что вторжения не будет.
"Мы обменивались подарками, и я подарил ему бутылку Glenfiddich. Он не знал, что это значит. Такая шутка", - поделился воспоминанием Уоллес.
В конце концов именно Nlaw, поставки которых лоббировали министр обороны Бен Уоллес и тогдашний премьер-министр Борис Джонсон, в первые дни вторжения помогли Украине остановить российское наступление и стали символом летальной военной помощи Великобритании Украине.
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русская водка - могила
Тепер Рєзнікову дадуть поганяло - алкаш .
Но-но! Один сівохо тоді страшенно розсердиться!
...А до речі, Хто в курсі: цей недолугий персонаж ще не відправився споювати лихих парфумів на концертах кобздона та Хіру Алєксандрова?
Чим не варіант?
москалі мусять знати - ті на чий стороні шотландці - ніколи не здаються
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Британський гумор. Воллес втомивсь мати стосунки з нашими зеленими і подав у відставку