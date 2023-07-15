На Таврическом направлении враг потерял две роты солдат, 6 единиц техники, - Тарнавский
Командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский обнародовал информацию о ситуации на южном фронте 15 июля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его официальном телеграм-канале.
Генерал отметил: "За прошедшие сутки на Таврическом направлении враг 16 раз атаковал наши позиции и совершил 536 обстрелов.
Артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1296 огневых задач.
За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот.
Уничтожены 6 единиц военной техники противника. В частности, 2 ББМ, комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М", РЭБ "Поле-21" и автомобильная техника.
Также были уничтожены 3 склада боеприпасов врага".
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Звісно - жарт, але так хочеться, щоб їх дійсно батальйонами знищували