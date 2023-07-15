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На Таврическом направлении враг потерял две роты солдат, 6 единиц техники, - Тарнавский

війна,зсу

Командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский обнародовал информацию о ситуации на южном фронте 15 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его официальном телеграм-канале.

Генерал отметил: "За прошедшие сутки на Таврическом направлении враг 16 раз атаковал наши позиции и совершил 536 обстрелов.

Артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1296 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот.

Уничтожены 6 единиц военной техники противника. В частности, 2 ББМ, комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М", РЭБ "Поле-21" и автомобильная техника.

Также были уничтожены 3 склада боеприпасов врага".

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Автор: 

Тарнавский Александр (223) контрнаступление на Юге (289)


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Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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15.07.2023 21:31 Ответить
Подались до кабзона на концерт?
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15.07.2023 21:38 Ответить
Я дуже сподіваюсь, що "касети" збільшать втрати від "роти" до "батальйону"... А якщо ще провести рекламну кампанію "МК-60 з неба - кожному!" або "Касети VHS безкоштовно!"...
Звісно - жарт, але так хочеться, щоб їх дійсно батальйонами знищували
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15.07.2023 21:39 Ответить
От коли по батальйону, полку, бригаді.... Розумію, важко. Та як хочеться чути за таке. І бульдозерами в ями зребти дохлий скот, засипати вапном та недробленим гранітом. І верхній шар вже глей-чорнозем.
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15.07.2023 21:47 Ответить
Шо там в Олешках грохотает....военкоры русни пишут движуха какая-то,взрывы.
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15.07.2023 21:51 Ответить
 
 