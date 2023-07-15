В течение 15 июля россияне нанесли 32 авиационных удара и совершили 15 обстрелов с РСЗО, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ударах российских оккупантов по территории Украины в течение 15 июля 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение текущих суток Российская Федерация нанесла ракетно-авиационный удар двумя иранскими ударными БпЛА типа "Shahed" и двумя зенитными управляемыми ракетами по Украине. В результате успешной боевой работы ПВО Украины уничтожены два ударных БпЛА.
Кроме того, враг нанес 32 авиационных удара и совершил 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой".
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пане генерал
шановний пане Шаптала
скажіть своїм людям не називати орків, ********, ватанів, підерів, добриво і т.д. росіянами
бо скоро напишуть що наші північні брати пустили на нас ракети