Посольство Украины ответило президенту Болгарии Радеву: тот заявил, что Украина настаивает на продолжении войны, а платить должна Европа

В украинском посольстве отметили, что перевести вину за войну на Украину – один из самых распространенных столбов российской пропаганды и гибридной войны в Европе.

Посольство Украины отреагировало на недавнее заявление президента Болгарии Румена Радева о том, что "Украина настаивает на продолжении войны, а платить должна Европа", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.

"Больше всего Украина хочет мира, а именно агрессор настаивает на ведении войны!" – говорится в заявлении посольства.

Посольство Украины в Республике Болгарии категорически заявило, что Украина прилагает все усилия для восстановления мира.

"Украинский народ с 2014 года героически отстаивает и сохраняет свою территориальную целостность и государственный суверенитет. Россия как государство-террорист продолжает свою вооруженную агрессию против Украины, усиливая угрозы и ядерный шантаж демократического международного сообщества", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что перевести вину за войну на Украину – один из самых распространенных столбов российской пропаганды и гибридной войны в Европе.

"Только кремлевский режим и его последователи избегают называть войну России против Украины словом "война", маскируя российскую агрессию и геноцид против украинского народа под фразами "конфликт" и "спецоперация". Хотим отметить, что предоставление Украине средств на оборону не приводит к увеличению количества жертв и разрушений, наоборот, это означает больше спасенных жизней простых граждан и их жилищ", – говорится в заявлении.

Посольство отмечает, что обеспечение гарантий безопасности Украины – это гарантии безопасности Европы, включая Болгарию.

Учитывая начатую предвыборную кампанию местных выборов, посольство обращается к некоторым политсилам с призывом воздерживаться от предъявления обвинений против Украины, страдающей от российской военной агрессии, за достижение положительных политических целей.

"Украина благодарна Республике Болгария за оказанную помощь и постоянную поддержку в политической, военно-технической, финансовой и гуманитарной сферах. Посольство Украины искренне благодарит миллионы болгар, которые выразили соболезнования и протянули руку помощи в этот чрезвычайно трудный для украинского народа момент. Пользуясь случаем, Посольство Украина благодарит всех друзей за интерес к визиту президента Украины Владимира Зеленского в Республику Болгария 6 июля текущего года", – отметили в посольстве.

Вчера Радев в очередной раз выступил против оказания военной помощи Украине: "Наши правители судорожно пытаются убедить нас в том, что направляя военную помощь, они, наоборот, повышают нашу безопасность. Этот конфликт усугубляется, жертв становится больше, чем больше оружия он поглощает, тем больше будет мертвых людей и разрушений".

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Президент Болгарии Румен Радев обвинил Украину в "настаивании" на ведении войны, которую начала против нее Россия.

"Украина настаивает на продолжении этой войны, но расплачивается вся Европа", – сказал президент.