Посольство Украины ответило президенту Болгарии Радеву: тот заявил, что Украина настаивает на продолжении войны, а платить должна Европа
В украинском посольстве отметили, что перевести вину за войну на Украину – один из самых распространенных столбов российской пропаганды и гибридной войны в Европе.
Посольство Украины отреагировало на недавнее заявление президента Болгарии Румена Радева о том, что "Украина настаивает на продолжении войны, а платить должна Европа", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.
"Больше всего Украина хочет мира, а именно агрессор настаивает на ведении войны!" – говорится в заявлении посольства.
Посольство Украины в Республике Болгарии категорически заявило, что Украина прилагает все усилия для восстановления мира.
"Украинский народ с 2014 года героически отстаивает и сохраняет свою территориальную целостность и государственный суверенитет. Россия как государство-террорист продолжает свою вооруженную агрессию против Украины, усиливая угрозы и ядерный шантаж демократического международного сообщества", – говорится в сообщении.
Отмечается, что перевести вину за войну на Украину – один из самых распространенных столбов российской пропаганды и гибридной войны в Европе.
"Только кремлевский режим и его последователи избегают называть войну России против Украины словом "война", маскируя российскую агрессию и геноцид против украинского народа под фразами "конфликт" и "спецоперация". Хотим отметить, что предоставление Украине средств на оборону не приводит к увеличению количества жертв и разрушений, наоборот, это означает больше спасенных жизней простых граждан и их жилищ", – говорится в заявлении.
Посольство отмечает, что обеспечение гарантий безопасности Украины – это гарантии безопасности Европы, включая Болгарию.
Учитывая начатую предвыборную кампанию местных выборов, посольство обращается к некоторым политсилам с призывом воздерживаться от предъявления обвинений против Украины, страдающей от российской военной агрессии, за достижение положительных политических целей.
"Украина благодарна Республике Болгария за оказанную помощь и постоянную поддержку в политической, военно-технической, финансовой и гуманитарной сферах. Посольство Украины искренне благодарит миллионы болгар, которые выразили соболезнования и протянули руку помощи в этот чрезвычайно трудный для украинского народа момент. Пользуясь случаем, Посольство Украина благодарит всех друзей за интерес к визиту президента Украины Владимира Зеленского в Республику Болгария 6 июля текущего года", – отметили в посольстве.
Вчера Радев в очередной раз выступил против оказания военной помощи Украине: "Наши правители судорожно пытаются убедить нас в том, что направляя военную помощь, они, наоборот, повышают нашу безопасность. Этот конфликт усугубляется, жертв становится больше, чем больше оружия он поглощает, тем больше будет мертвых людей и разрушений".
Президент Болгарии Румен Радев обвинил Украину в "настаивании" на ведении войны, которую начала против нее Россия.
"Украина настаивает на продолжении этой войны, но расплачивается вся Европа", – сказал президент.
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якщо у мого друга біда і йому знадобиться допомога то я заплатю і платитиму допоки допомога буде потрібна.
то отой гівнюшник просто нам не друг.
Интересно, в Европе или хотя бы у НАТО есть общая служба безопасности?
...и правильно делают!..
Европа должна воевать вместе с вами.
На практике это выглядело так.В софийском кафедральном соборе Святой Недели во время отпевания «заблаговременно» убитого коммунистами военного коменданта столицы произошел чудовищной силы взрыв.Произошел в условиях массового скопления народа, буквально в многосотенной толпе,в которой обретались и все намеченные на уничтожение официальные лица, кроме царя (тот в момент взрыва еще приближался к собору). Причем для пущей верности взрыв тротила был дополнен пуском ядовитого газа.
На месте погибли 134 человека (среди них целых класс девочек-гимназисток, певших в церковном хоре). Еще сотни раненых, включая едва живые, извлеченные из-под обломков тела, отправлены в больницы, где в длительных мучениях умерли около ста. Общее число убитых - 213 человек. Были еще, разумеется, искалеченные, осиротевшие, потерявшие родных и близких.Однако, чтобы в полной мере оценить преступление, важно иметь в виду еще одну деталь. Взрыв был произведен накануне Пасхи - на Страстной неделе, в Великий четверг.
К тому же ваш президент это уже сделал (когда обяснял Радеву в чем разница между "конфликтом" и "войною"):
Я знаю, здесь Зеленского не очень любят, но только по факту этого его ответа Радеву - вы можете гордится своим президентом. Он защитил Украину.
...а вот это:
"Они думают что украинцы отбирают деньги причитающиеся им." - ?!?!?!
(Я удивлен Вашим мастерством сочинить ТАКОЕ!)
"Невозможно отрицать что в ЕС есть страны второго сорта." - согласен.
Таке враження, що його відвідав Зеленський і не встиг йому про розтлумачити ….
Пильнуймо Україну!
класична шизофренічна кацапська "логіка"!
передайте тому лисому дауну, що якщо Україна програє (а все до цього йде), то мосКАЛі без проблем окупують і кінчену болгарію! між іншим, чому цей лисий даун так схожий на інших двох даунів - маму-папу римську і пєрдожина?
"мосКАЛі без проблем окупують і кінчену болгарію!"
...а все таки - мы в НАТО.
Президент і ВР на законодавчому рівні теж не визнали, що Україна перебуває в стані війни з РФ. Чиї вони послідовники?
А може цій бидлоті криворізькій пора попуститися. Бо вже їхні, ***, бикування задовбали весь світ.
Але до них не доходе і далі бикують.
От скажіть мені, хіба не було образою Болгарії, коли послом була призначена сексологіня-спец по мінету. Це що за приниження? Невже в нас розумних людей нема?
А тепер ми вимагаємо поваги?
Ця зелена шобла робить все, щоб від нас відвернувся світ і вони побігли в обійми росії.
Знають, суки, що їх чекає після нашої перемоги, тому всі ці ви***дки зелені можуть сподіватись тільки на росію.