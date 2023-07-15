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Новости Война
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Посольство Украины ответило президенту Болгарии Радеву: тот заявил, что Украина настаивает на продолжении войны, а платить должна Европа

радєв,румен

В украинском посольстве отметили, что перевести вину за войну на Украину – один из самых распространенных столбов российской пропаганды и гибридной войны в Европе.

Посольство Украины отреагировало на недавнее заявление президента Болгарии Румена Радева о том, что "Украина настаивает на продолжении войны, а платить должна Европа", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.

"Больше всего Украина хочет мира, а именно агрессор настаивает на ведении войны!" – говорится в заявлении посольства.

Посольство Украины в Республике Болгарии категорически заявило, что Украина прилагает все усилия для восстановления мира.

"Украинский народ с 2014 года героически отстаивает и сохраняет свою территориальную целостность и государственный суверенитет. Россия как государство-террорист продолжает свою вооруженную агрессию против Украины, усиливая угрозы и ядерный шантаж демократического международного сообщества", – говорится в сообщении.

Смотрите также: Зеленский подискутировал с президентом Болгарии Радевым о войне: Если Россия придет сюда, что вы тогда будете делать?. ВИДЕО

Отмечается, что перевести вину за войну на Украину – один из самых распространенных столбов российской пропаганды и гибридной войны в Европе.

"Только кремлевский режим и его последователи избегают называть войну России против Украины словом "война", маскируя российскую агрессию и геноцид против украинского народа под фразами "конфликт" и "спецоперация". Хотим отметить, что предоставление Украине средств на оборону не приводит к увеличению количества жертв и разрушений, наоборот, это означает больше спасенных жизней простых граждан и их жилищ", – говорится в заявлении.

Посольство отмечает, что обеспечение гарантий безопасности Украины – это гарантии безопасности Европы, включая Болгарию.

Учитывая начатую предвыборную кампанию местных выборов, посольство обращается к некоторым политсилам с призывом воздерживаться от предъявления обвинений против Украины, страдающей от российской военной агрессии, за достижение положительных политических целей.

"Украина благодарна Республике Болгария за оказанную помощь и постоянную поддержку в политической, военно-технической, финансовой и гуманитарной сферах. Посольство Украины искренне благодарит миллионы болгар, которые выразили соболезнования и протянули руку помощи в этот чрезвычайно трудный для украинского народа момент. Пользуясь случаем, Посольство Украина благодарит всех друзей за интерес к визиту президента Украины Владимира Зеленского в Республику Болгария 6 июля текущего года", – отметили в посольстве.

Вчера Радев в очередной раз выступил против оказания военной помощи Украине: "Наши правители судорожно пытаются убедить нас в том, что направляя военную помощь, они, наоборот, повышают нашу безопасность. Этот конфликт усугубляется, жертв становится больше, чем больше оружия он поглощает, тем больше будет мертвых людей и разрушений".

Читайте также: Предоставление правительством военной помощи Украине подталкивает Болгарию к войне, - президент Радев

Президент Болгарии Румен Радев обвинил Украину в "настаивании" на ведении войны, которую начала против нее Россия.

"Украина настаивает на продолжении этой войны, но расплачивается вся Европа", – сказал президент.

Автор: 

Болгария (661) Радев Румен (23)


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Топ комментарии
+68
це потрібно мати талант Зе-******** щоб у про-московську країну направити послом про-російську *****
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15.07.2023 22:40 Ответить
+56
Тільки покидьки перекладають провину на жертву агресії.
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15.07.2023 22:38 Ответить
+51
Я так розумію що не покладая губ працює наша сосліца....
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15.07.2023 22:37 Ответить
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формально він правий.

якщо у мого друга біда і йому знадобиться допомога то я заплатю і платитиму допоки допомога буде потрібна.

то отой гівнюшник просто нам не друг.
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15.07.2023 23:08 Ответить
купленный президент не друг - а другие болгары партии парламент друзья
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16.07.2023 11:08 Ответить
*ідарським язиком не розмовляю.
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16.07.2023 11:14 Ответить
ты гандон зеленый розмовляешь через гугл переводчик - спалился ботяра ватная
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16.07.2023 11:20 Ответить
Так хто папік в нашої "болгарської" смокталки?
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15.07.2023 23:11 Ответить
Европа кишит агентами ФСБ, занимающими высшие государственные посты.
Интересно, в Европе или хотя бы у НАТО есть общая служба безопасности?
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15.07.2023 23:17 Ответить
Болгарию к секретам НАТО все еще не допускают.

...и правильно делают!..
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16.07.2023 03:47 Ответить
зачем агенты? просто купленные с потрохами президенты премьеры министры и просто политики
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16.07.2023 11:09 Ответить
так Європа має платити - Україна вбиває їхнього головного ворога
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15.07.2023 23:17 Ответить
Нееее...
Европа должна воевать вместе с вами.
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16.07.2023 03:48 Ответить
очень много добровольцев с ЕС и Америки воюет и некоторые уже погибли
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16.07.2023 11:12 Ответить
Ну так прийди і почни! Чи ти особисто -не "Європа"?
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16.07.2023 12:22 Ответить
так Европа и платит по полной - а зеленский ермак резников воруют миллиардами и что теперь делать..
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16.07.2023 11:11 Ответить
уже ничего - всё ж украли
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16.07.2023 14:13 Ответить
16 апреля 1925 года, состоялся самый кровавый теракт ХХ столетия. О нем немногие знают, особенно в Эрэфии. Ибо организован он был из Москвы по плану Коминтерна и силами Разведупра РККА (нынешнее ГРУ), а наследники организаторов, естественно, не склонны признавать за государством, правопреемником коего они являются, каких бы то ни было преступлений, тем более беспрецедентного масштаба.Теракт был совершен в столице Болгарии с целью уничтожить сразу всё правительство страны и ее высшее военное командование.По замыслу кремлевских теоретиков результатом должна была стать ситуация безвластия, растерянности и паники в силовых структурах, позволяющая боевикам Болгарской компартии объявить о завоевании власти «авангардом рабочего класса» и начале «пролетарской революции».
На практике это выглядело так.В софийском кафедральном соборе Святой Недели во время отпевания «заблаговременно» убитого коммунистами военного коменданта столицы произошел чудовищной силы взрыв.Произошел в условиях массового скопления народа, буквально в многосотенной толпе,в которой обретались и все намеченные на уничтожение официальные лица, кроме царя (тот в момент взрыва еще приближался к собору). Причем для пущей верности взрыв тротила был дополнен пуском ядовитого газа.
На месте погибли 134 человека (среди них целых класс девочек-гимназисток, певших в церковном хоре). Еще сотни раненых, включая едва живые, извлеченные из-под обломков тела, отправлены в больницы, где в длительных мучениях умерли около ста. Общее число убитых - 213 человек. Были еще, разумеется, искалеченные, осиротевшие, потерявшие родных и близких.Однако, чтобы в полной мере оценить преступление, важно иметь в виду еще одну деталь. Взрыв был произведен накануне Пасхи - на Страстной неделе, в Великий четверг.
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15.07.2023 23:20 Ответить
Природа віддихає -- як иому вдалося пробратися в президенти.
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15.07.2023 23:22 Ответить
ще одна потвора
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15.07.2023 23:23 Ответить
Радев вот гадина
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15.07.2023 23:23 Ответить
Що заважає посольству України в Болгарії публічно охарактеризувати цього радєва,як кремлівську підстилку? Сцикуни.
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15.07.2023 23:32 Ответить
А это всем в Болгарии давно уже известно.
К тому же ваш президент это уже сделал (когда обяснял Радеву в чем разница между "конфликтом" и "войною"):

Я знаю, здесь Зеленского не очень любят, но только по факту этого его ответа Радеву - вы можете гордится своим президентом. Он защитил Украину.
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16.07.2023 04:19 Ответить
так почему так далеко ходить? а кто охарактеризует украинских предателей зеленых шашлычников и наркоманов оманских?
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16.07.2023 11:13 Ответить
гандон...
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15.07.2023 23:33 Ответить
Все, сказанное Вами, (мягко говоря) не-правда. Так звучит пропаганда.
...а вот это:
"Они думают что украинцы отбирают деньги причитающиеся им." - ?!?!?!
(Я удивлен Вашим мастерством сочинить ТАКОЕ!)
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16.07.2023 04:27 Ответить
Болгар даже в Шенген не пускают. Невозможно отрицать что в ЕС есть страны второго сорта.
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16.07.2023 05:33 Ответить
"Болгар даже в Шенген не пускают." - с новым правительством - хотя бы появилась надежда. Хотя, я могу понять ЕС - мы "неправовое" госсударство (закон не одинаков для всех), а общество наше раздирает коррупция.
"Невозможно отрицать что в ЕС есть страны второго сорта." - согласен.
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16.07.2023 05:51 Ответить
Тупеньким дурником, прикинувся ********** Болгарії, який сидячи на ТАКІЙ посаді та вдає, що не розуміє, ХТО окупував Український Крим та Схід України з лютого 2014 року!!!
Таке враження, що його відвідав Зеленський і не встиг йому про розтлумачити ….
Пильнуймо Україну!
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15.07.2023 23:37 Ответить
тобто напали і почали стріляти мосКАЛі 9 років і нападають, окуповують, стріляють, вбивають, руйнують, гвалтують по сьогодні, але при цьому на продовженні війни наполягає Україна??? АХАХХАХАХААХ

класична шизофренічна кацапська "логіка"!

передайте тому лисому дауну, що якщо Україна програє (а все до цього йде), то мосКАЛі без проблем окупують і кінчену болгарію! між іншим, чому цей лисий даун так схожий на інших двох даунів - маму-папу римську і пєрдожина?
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15.07.2023 23:47 Ответить
С марта 2022 года всему миру стало ясно, что РФ не сможет выиграть эту войну.
"мосКАЛі без проблем окупують і кінчену болгарію!"
...а все таки - мы в НАТО.
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16.07.2023 04:40 Ответить
а "фсє такі" на нато вже падали москальські ракети минулого року, але нато засунуло язик в сраку і тупо проперділо, що "периферійні ризики не варті їх уваги"! АХАХАХАХАХАХА!!!
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16.07.2023 04:42 Ответить
Да, Европа ссет... ...,но только - перед своими гражданами (которые голосуют), а не - перед Россией
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16.07.2023 05:24 Ответить
Венгры, болгары, словаки, македонцы в ЕС нахлебники, на дотации и траншах. Видно подрезали подачку. Иной причины гавкать тут нет.
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15.07.2023 23:49 Ответить
как это иной причины нет? а кэш из кремля?
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16.07.2023 11:15 Ответить
Тільки кремлівський режим та його послідовники уникають називати війну Росії проти України словом "війна", маскуючи російську агресію та геноцид проти українського народу під фразами "конфлікт" та "спецоперація" Джерело:

Президент і ВР на законодавчому рівні теж не визнали, що Україна перебуває в стані війни з РФ. Чиї вони послідовники?
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16.07.2023 00:00 Ответить
купа бредятіни від ***** устами болгарського президента; певно, через компромат, бо зараз ***** жадне
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16.07.2023 00:13 Ответить
Дивно. Болгарія нам дуже добре допомагала радянською зброєю та снарядами. Навіщо вони це робили, якщо насправді на Україну їм начхати?
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16.07.2023 00:27 Ответить
Мне кажется - наше новое правительство намерено очистить все военные склады. Только сделает это втайком, боясь "промытых российскою пропагандой" мозгов своих граждан. Потому что - скоро выборы.
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16.07.2023 06:05 Ответить
ты идиот Болгария парламентская республика и очень сильно помогает нам боеприпасами а президент просто купленный русней уплюдок так же как и в Хорватии
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16.07.2023 11:17 Ответить
так само кацапи кажуть про свободу слова та про "зангівающій запад"... краще споживайте "марафон офісного єдінства", арєстовічєй, бєзуглих та подоляков... там справжнє дно замасковане під поляну для рожевих поні... таке собі "полє чудєс для бєзнадьожних дураков".
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16.07.2023 00:48 Ответить
А що ви від того турка хотіли щось інше почути. Століття панування Османської імперії безслідно не пройшли. Подивіться на його рило і все стає зрозумілим - потомок згвалтованих і принижених залишається рабом.
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16.07.2023 01:01 Ответить
...и я так думаю
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16.07.2023 06:07 Ответить
Какое говно надо иметь в голове чтобы пологое изрекать?хорошо что в Болгарии президент - никто, и звать его никак
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16.07.2023 01:39 Ответить
А вибір не великий, не хочете платити потім будете самі воювати, а які з вас вояки історія вже показала.
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16.07.2023 05:16 Ответить
Болгарія, Хорватія - країни нормальні з президентами-пидо.асами
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16.07.2023 06:11 Ответить
Насмотрелся рос. ТВ или начитался NYT и WP
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16.07.2023 07:43 Ответить
ему просто чемодан кэша занесли от русни или биткоинтами
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16.07.2023 11:18 Ответить
Шо може заявити снксологиня? Вибачте,це не посол заявив ,а хтось замість неї. А це виходить ,що кадри потрібно направляти відносно освіти і ,фаху а також досвіду
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16.07.2023 09:05 Ответить
Якщо я правильно розумію, у Болгарії абсолютно проросійський президент і абсолютно проєвропейський парламент. Але влада там парламентсько-президентська. Тобто президент може молоти бозна що, але і далі Болгарія підтримує Україну та постачає зброю.
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16.07.2023 09:20 Ответить
да так и есть Болгария очень сильно помогает нам снарядами и будет еще больше
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16.07.2023 11:32 Ответить
Ну от чесно, читаючи деякі коменти просто жахаюсь. Скрізь всі погані, одна опа на чолі з " найвеличнішим" хороші.
А може цій бидлоті криворізькій пора попуститися. Бо вже їхні, ***, бикування задовбали весь світ.
Але до них не доходе і далі бикують.
От скажіть мені, хіба не було образою Болгарії, коли послом була призначена сексологіня-спец по мінету. Це що за приниження? Невже в нас розумних людей нема?
А тепер ми вимагаємо поваги?
Ця зелена шобла робить все, щоб від нас відвернувся світ і вони побігли в обійми росії.
Знають, суки, що їх чекає після нашої перемоги, тому всі ці ви***дки зелені можуть сподіватись тільки на росію.
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16.07.2023 15:02 Ответить
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