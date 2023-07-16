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Новости Агрессия России против Украины
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Ночью российские оккупанты ударили по Харькову, есть "прилеты" в центре города.

пожежа,дснс,прильот

Ночью в Харькове прогремели мощные взрывы. Российские захватчики ударили по городу, по предварительным данным, ракетами С-300.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно "прилеты" в центральной части города. Один в Шевченковском районе Харькова - без разрушений, информации о пострадавших пока нет", - говорится в сообщении.

Городской голова добавил, что работники ГСЧС обследуют территории по которым были нанесены удары.

"С высокой долей вероятности можно говорить о том, что по Харькову ударили ракетами С-300", – отметил Терехов.

Смотрите: Военные РФ за прошедшие сутки нанесли 52 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области, - ОВА. ФОТО

ракеты (3644) Харьков (7638) атака (443) Терехов Игорь (258)


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Топ комментарии
+25
Поки на кожен прильот по Харкову не буде два по Бєлгороду нічого не зміниться.
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16.07.2023 07:38 Ответить
+6
Москали по Белгороду и сами могут добавить - им своих не жалко. А так глядишь белгородцы от безнадеги побегут в армию записываться.
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16.07.2023 08:08 Ответить
+6
Да, вон в руснявом городе военкомат сгорел. Это потому, что русня побежала массово записываться в военкомат и от трения шариковых ручек о бумагу при полписывании контракта произошло возгорание
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16.07.2023 11:46 Ответить
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Поки на кожен прильот по Харкову не буде два по Бєлгороду нічого не зміниться.
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16.07.2023 07:38 Ответить
Москали по Белгороду и сами могут добавить - им своих не жалко. А так глядишь белгородцы от безнадеги побегут в армию записываться.
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16.07.2023 08:08 Ответить
Кацапский трооль с польским флажком и с кацапским валерий - не переживай от безнадеги убегут за урал и вонять "вяличиям" уже оттуда и поддерживать войну любят только с дивана. Так что недалек тот час , что будет прилет на прилет
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16.07.2023 10:41 Ответить
По цивільним не будуть бити, хоча як на мене, вони це заслуговують, реально на них пофіг. Самі пускові треба шукати і знищувати, дрг потрібні, або щось більш технологічне.
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16.07.2023 14:06 Ответить
Это я от главного сержанта по воспитанию личного состава Диванных Войск Украины слышу?
Как вы, взводно-дивизионные агитаторы, уже задрали меня за 50 лет... Политотделов в армии уже вроде нет, а политгандоны не перевелись!
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16.07.2023 14:40 Ответить
А чого ти на руснявому пишеш
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16.07.2023 22:46 Ответить
Да, вон в руснявом городе военкомат сгорел. Это потому, что русня побежала массово записываться в военкомат и от трения шариковых ручек о бумагу при полписывании контракта произошло возгорание
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16.07.2023 11:46 Ответить
Це нічого не дасть, але бити треба
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16.07.2023 08:21 Ответить
в бєлгороді одні Українці живуть
бить нада по рубльовці
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16.07.2023 10:31 Ответить
Эх б***ь, я бы порадовался, да как вспомню, сколько еще военкоматов по 1/6 части земной суши да то, шо в России никогда не кончиться - плохие дороги и дураки.
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16.07.2023 14:37 Ответить
Ти Україну пугаешь «1/6 земної суши»!?!

Пішов геть, москаль!

До свої параші- там і розповідай які ви « великие»
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16.07.2023 15:21 Ответить
А ты значит у нас, судя по прапорцю, "дядя СЭМен" з брайтонско-коломийськой громады...
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16.07.2023 15:39 Ответить
давно уже 1/7 и уменьшается...
1/6 - это было давно при первом царе с тех пор только на убыль
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16.07.2023 17:00 Ответить
Рашисти не виграють цю війну!
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16.07.2023 14:38 Ответить
Я много чего понял к 70 годам - ты все равно не поймешь меня!
Между нами одна разница - я знаю, что жизнь очень коротка, а ты думаешь , что жить будешь очень долго. Мы идем по жизни как по минному полю - ступая за другом след в след, и повторяя ошибки друг друга! Потому что родителям говорили: "мапа(папа) - ты не понимаешь..."
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16.07.2023 14:45 Ответить
Военной наукой уже доказано что удары по гражданским объектам, типа бомбежек городов, имеют полностью обратный эффект - увеличивается поддержка среди населения обороняющейся стороны, даже если были какие то поддерживающие или нейтральные силы,все становятся более радикальные и озлобленные. Смысла в гражданских ударах с военной точки зрения вообще нет.
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16.07.2023 19:29 Ответить
Якби я був кацапом, як Ви, то я б також проповідував, що бомбардування території росії немає ніякого сенсу. Бо якщо руйнувати навіть не будинки, а заводи та структуру люди залишаться без роботи та розсердяться на українців. Я б доповнив, що й військових з кацаармії не потрібно нищити, бо є їхні родичі які дуже будуть злі. Руйнувати мости та дороги на кацапії не потрібно, деякі населені пункти можуть залишитись без продовольства. А це вже зовсім негуманно. Якось так. Але я не кацап. Тому для мене чим більше руйнувань на росії тим ліпше. Американці знищили декілька німецьких міст вщент і не боялись підтримки цивільними німцями військових. Росіяни знищили цілі сірійські міста і таки добились перемоги свого друга Асада. 7 мільонів українських біженців внаслідок російських бомбардувань невже приближають нашу перемогу бо розсердились? Обстріл цілей на території ворога є законним і має бути. Нажаль немає чим.Ось це погано.
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16.07.2023 19:46 Ответить
Хамство на уровне интеллекта, дальше общаться смысла нет. На досуге почитайте "доктрина Дуэ", поймете о чем я.
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17.07.2023 08:35 Ответить
Вас тут вже як тараканів у неприбраній хаті. І всі роздають поради чому Україна не може робити спротив Москві. Ніякий. Ні військовий, ні інформаційний, ні економічний. Бо недоцільно, бо неефективно, бо негуманно. І все аргументується. А насправді ви з іншої сторони фронту і пропагуєте швидке закінчення спротиву.
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17.07.2023 10:20 Ответить
А мы сейчас не сопротивляемся по вашему, что это вообще за бред написан? Если вы так "умно" хотите сказать про запрет ударов по территории рашы западным оружием, то тут все просто, запад третью мировую не хочет. А своим оружием никто не мешает наносить удары, было бы оно конечно...
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17.07.2023 12:21 Ответить
Мы сопротивляемся. Але такі як ви хочете щоб цього не було. Тому намагаєтесь тут пацифізм по відношенню до росії якийсь пропагувати. Все. Тема закрита.
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17.07.2023 12:58 Ответить
За то, если ты специалист Воздушных сил и придешь в военкомат, то тебя отправят в какую-нибудь пехотную бригаду
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16.07.2023 08:04 Ответить
але не чути про удари по бєлгороду
а відстани постріла гаубиці
не хаймерса, не нептуна, ні цього штормхедела чи як він там
постріл гаубиці
і може спитали б містяни мера
а накуя нам таке щастя
а може пора зав"язувати
чи не на часі, млять???
Харків ********, а за 70 км, в бєлгороді танцюють, співають, бухають
норм????
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16.07.2023 23:42 Ответить
А чому це по ХаркОву, а не по ХаркІву? Ми ж не кажемо: вдарили о Тель АвОву, кажемо по Тель АвІву. Чому у відмінюванні Харків присутній русизм?
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17.07.2023 03:28 Ответить
В тіктоці вчора в парку танці устроїли харківчани....а якась ***** скорегувала....
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17.07.2023 07:35 Ответить
 
 