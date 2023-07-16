Ночью российские оккупанты ударили по Харькову, есть "прилеты" в центре города.

Ночью в Харькове прогремели мощные взрывы. Российские захватчики ударили по городу, по предварительным данным, ракетами С-300.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно "прилеты" в центральной части города. Один в Шевченковском районе Харькова - без разрушений, информации о пострадавших пока нет", - говорится в сообщении.

Городской голова добавил, что работники ГСЧС обследуют территории по которым были нанесены удары.

"С высокой долей вероятности можно говорить о том, что по Харькову ударили ракетами С-300", – отметил Терехов.

Смотрите: Военные РФ за прошедшие сутки нанесли 52 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области, - ОВА. ФОТО