Ночью российские оккупанты ударили по Харькову, есть "прилеты" в центре города.
Ночью в Харькове прогремели мощные взрывы. Российские захватчики ударили по городу, по предварительным данным, ракетами С-300.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Предварительно "прилеты" в центральной части города. Один в Шевченковском районе Харькова - без разрушений, информации о пострадавших пока нет", - говорится в сообщении.
Городской голова добавил, что работники ГСЧС обследуют территории по которым были нанесены удары.
"С высокой долей вероятности можно говорить о том, что по Харькову ударили ракетами С-300", – отметил Терехов.
Топ комментарии
+25 Михаил Дужик #512165
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+6 Valery Koulga
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+6 Магирус
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Как вы, взводно-дивизионные агитаторы, уже задрали меня за 50 лет... Политотделов в армии уже вроде нет, а политгандоны не перевелись!
бить нада по рубльовці
Пішов геть, москаль!
До свої параші- там і розповідай які ви « великие»
1/6 - это было давно при первом царе с тех пор только на убыль
Между нами одна разница - я знаю, что жизнь очень коротка, а ты думаешь , что жить будешь очень долго. Мы идем по жизни как по минному полю - ступая за другом след в след, и повторяя ошибки друг друга! Потому что родителям говорили: "мапа(папа) - ты не понимаешь..."
а відстани постріла гаубиці
не хаймерса, не нептуна, ні цього штормхедела чи як він там
постріл гаубиці
і може спитали б містяни мера
а накуя нам таке щастя
а може пора зав"язувати
чи не на часі, млять???
Харків ********, а за 70 км, в бєлгороді танцюють, співають, бухають
норм????