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Новости Бюджет-2023 Финансовая помощь Украине
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Украина получила более $23 млрд от партнеров для финансирования дефицита бюджета, - Шмыгаль

шмигаль

Партнеры Украины с начала года выделили 23 миллиарда долларов для финансирования дефицита государственного бюджета Украины.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарны международным партнерам, которые с начала года выделили более 23 млрд долларов для финансирования дефицита бюджета", - написал он.

Шмыгаль также рассказал о прогрессе в восстановлении Украины. По его словам, правительство уже выделило более 1,7 млрд грн на восстановление медучреждений в девяти областях Украины и начало прокладку магистральных водопроводов на Днепропетровщине для обеспечения людей питьевой водой после российского теракта на Каховской ГЭС. Правительство выделило на этот проект 1,5 млрд грн. К осени работы должны быть завершены.

"Для восстановления экономики продолжаем программу безвозвратных грантов "єРобота". В пределах десятой волны подачи заявок по программе "Власна справа" выделено 72 млн грн для 306 бизнесов. Всего с начала 2023 года победителями программы стали уже 2 800 предпринимателей, которым будут предоставлены гранты на 665 млн грн", - добавил Шмыгаль.

Начата также работа над Ukraine Facility — четырехлетней программой ЕС на 50 млрд евро, призванной помочь Украине с финансированием бюджета и проектов восстановления. Правительство создало Межведомственную рабочую группу по подготовке плана мероприятий по реализации программы реформ и изменений.

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Напомним, недавно Шмыгаль сообщал, что за первые шесть месяцев 2023 правительство справилось с задачей финансирования всех ключевых расходов бюджета. Все налоговые поступления от граждан и бизнеса направлены на оборону.

Автор: 

бюджет (4843) дефицит (305) помощь и поддержка (879) Шмыгаль Денис (2746)


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Топ комментарии
+17
Пора знову замовляти неіснуючим фірмам військові замовлення, яких не буде виконано ніколи. Мають вже багатий досвід.
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16.07.2023 16:22 Ответить
+16
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16.07.2023 16:32 Ответить
+13
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16.07.2023 16:42 Ответить
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Пора знову замовляти неіснуючим фірмам військові замовлення, яких не буде виконано ніколи. Мають вже багатий досвід.
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16.07.2023 16:22 Ответить
Їм то очко десь бачиться не вайне
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16.07.2023 16:24 Ответить
навіть очевидне, водогін та відновлення лікатень, як що будуть "працювати" старі тендещики
то гарантовано скиздять половину+
але є страшніше
чотирирічний план зелених
а це жопа
і не лише грошам...
вони не збираються йти з влади!!!!
саме тому дуже страшно
бо ***, буде громадянська після цієї, народ на таких нервах від дій влади, поліції, чиновників, шо вже край
і, я нікому нічого не должен крім батьків, вже не пройде
я президент, не проканає, він мій друг а ви гавно, теж не пройде
я техенько в ліс, то лише з мотузкою
та й фсбешники у владі нам не потрібні
світла в кінці тонеля не видно нікуя, лиш темнота
а у них, ***ть, чотирирічний план. то вони вже все знають на перед
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16.07.2023 21:31 Ответить
Озвучь скільки скиздили млять?
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16.07.2023 16:22 Ответить
В гуглі забанили?

https://www.ar25.org/article/specmarodery-yak-importery-zbroyi-vkraly-milyardy-gryven-u-rozpal-viyny.html
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16.07.2023 16:29 Ответить
кажуть злі люди, що Байден оскаженів, коли побачив звіт про бюджетно-фінансовий стан від Шмигаля (чи стан Шмигаля?)
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16.07.2023 16:23 Ответить
не сказав, скільки бабла отримав в якості грантів (безповоротної допомоги), а скільки в якості кредитів.
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16.07.2023 16:23 Ответить
Є до чого рук докласти .
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16.07.2023 16:30 Ответить
Чому не можна знайти креативну людину на таку критичну посаду!?! Навіщо тримати "ні риба, ні м'ясо"!?! Бо може статися Трамп і дурняк закінчиться.
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16.07.2023 16:30 Ответить
Зеленський ніколи не звільняє злодіїв.
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16.07.2023 16:59 Ответить
А бабло моют видать по старым схемам. Тут не нужно придумывать велосипед. Так сказать из поколения в поколение по наследству схемами делятся.
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16.07.2023 16:31 Ответить
...то цього внукам вистачить чи замало буде?
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16.07.2023 16:31 Ответить
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16.07.2023 16:32 Ответить
Это Твое лицо -- Украина!
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16.07.2023 19:50 Ответить
Гроші є а тепер головне як їх розпорошити по офшорах та замести сліди.
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16.07.2023 16:33 Ответить
З 12 млрд євро- 3,8млрд грн сяк так пішло на справу, а решту прожерли чи вже декомунізували..
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16.07.2023 16:41 Ответить
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16.07.2023 16:42 Ответить
якраз "на часі", чо.
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16.07.2023 17:19 Ответить
Так ви ці гроші пилети ,піднімаючи пенсії недодепутатам бувшим і бувшим дерслужбовцям ,вони що мало награбили.
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16.07.2023 16:42 Ответить
500 млн. грн. на музей недавно проголосовали, а дефицит бюджета профинансировали партнеры.
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16.07.2023 16:44 Ответить
завтра, Денисе, теж подякуй, і післязавтра. кожного ранку не забувай, як наказано
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16.07.2023 16:49 Ответить
23 млрд это - 23 000 млн дол.

а на экономику вы выдали 72 млн грн это все равно что 2 м дол. простите а куда пошли остальные 22 998 млн дол???? А!?
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16.07.2023 16:50 Ответить
23 МІЛЬЯРДІВ доларів. Якби мільйонів ми би вже "скопитились".
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16.07.2023 16:56 Ответить
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16.07.2023 17:11 Ответить
та они надеятся парашкиными замороженными все вернуть, вот и гребут как не в себя.
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16.07.2023 17:17 Ответить
Ага. Шмигаль вже сказав, що він з бюджетом "впорався".
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16.07.2023 17:23 Ответить
А як вони будуть доказувати Заходу, що вони ******* ге їхні гроші, а податки українських платників? Чи какаяразніца, бюджет то один і дирявий як друшлаг у маланського поца.
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16.07.2023 17:47 Ответить
Майже вся ця допомога йде на виплати - транш в пенсійний фонд - легко відслужити, на з/п лікарям, вчителям і так далі - легко відстежити.
На фінансування оборонного комплексу ми витрачаємо (майже) всі внутрішні надходження бюджету - таким чином союзники, наче, напряму не фінансують війну. Допомагають зброєю але ми отримуємо в натуральному вигляді - фонди для придбання зброї контролюють союзники.
Все розкрадання з внутрішніх надходжень які союзники напряму не контролюють. Але як воно на справді всім зрозуміло, від перекладання грошей по різним кишеням їх кількість не збільшується
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16.07.2023 18:33 Ответить
Що критика діє??? А то уряд все зробив, розробив, дефіциту немає!!! От ж, так і кажи що завдяки Заходу,..........!!!!
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16.07.2023 17:51 Ответить
Скільки спіздив?
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16.07.2023 20:11 Ответить
От буде що дерибанить.
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16.07.2023 20:15 Ответить
Ще ні одному уряду України не було такої *лафи*.
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16.07.2023 21:38 Ответить
Ого.

А тепер згадуємо бюджет 2021. Він там на рівні 30-35 мільярдів доларів.

Тобто де-хто стверджує що податки в країні взагалі ніхто не платить порівняно із 2021? Так це ж брехня. Суки де гроші? Де ***** наші шахеди, ланцети та сотні тисяч фпв?
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17.07.2023 02:18 Ответить
 
 