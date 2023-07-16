Украина получила более $23 млрд от партнеров для финансирования дефицита бюджета, - Шмыгаль
Партнеры Украины с начала года выделили 23 миллиарда долларов для финансирования дефицита государственного бюджета Украины.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Благодарны международным партнерам, которые с начала года выделили более 23 млрд долларов для финансирования дефицита бюджета", - написал он.
Шмыгаль также рассказал о прогрессе в восстановлении Украины. По его словам, правительство уже выделило более 1,7 млрд грн на восстановление медучреждений в девяти областях Украины и начало прокладку магистральных водопроводов на Днепропетровщине для обеспечения людей питьевой водой после российского теракта на Каховской ГЭС. Правительство выделило на этот проект 1,5 млрд грн. К осени работы должны быть завершены.
"Для восстановления экономики продолжаем программу безвозвратных грантов "єРобота". В пределах десятой волны подачи заявок по программе "Власна справа" выделено 72 млн грн для 306 бизнесов. Всего с начала 2023 года победителями программы стали уже 2 800 предпринимателей, которым будут предоставлены гранты на 665 млн грн", - добавил Шмыгаль.
Начата также работа над Ukraine Facility — четырехлетней программой ЕС на 50 млрд евро, призванной помочь Украине с финансированием бюджета и проектов восстановления. Правительство создало Межведомственную рабочую группу по подготовке плана мероприятий по реализации программы реформ и изменений.
Напомним, недавно Шмыгаль сообщал, что за первые шесть месяцев 2023 правительство справилось с задачей финансирования всех ключевых расходов бюджета. Все налоговые поступления от граждан и бизнеса направлены на оборону.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
то гарантовано скиздять половину+
але є страшніше
чотирирічний план зелених
а це жопа
і не лише грошам...
вони не збираються йти з влади!!!!
саме тому дуже страшно
бо ***, буде громадянська після цієї, народ на таких нервах від дій влади, поліції, чиновників, шо вже край
і, я нікому нічого не должен крім батьків, вже не пройде
я президент, не проканає, він мій друг а ви гавно, теж не пройде
я техенько в ліс, то лише з мотузкою
та й фсбешники у владі нам не потрібні
світла в кінці тонеля не видно нікуя, лиш темнота
а у них, ***ть, чотирирічний план. то вони вже все знають на перед
https://www.ar25.org/article/specmarodery-yak-importery-zbroyi-vkraly-milyardy-gryven-u-rozpal-viyny.html
а на экономику вы выдали 72 млн грн это все равно что 2 м дол. простите а куда пошли остальные 22 998 млн дол???? А!?
На фінансування оборонного комплексу ми витрачаємо (майже) всі внутрішні надходження бюджету - таким чином союзники, наче, напряму не фінансують війну. Допомагають зброєю але ми отримуємо в натуральному вигляді - фонди для придбання зброї контролюють союзники.
Все розкрадання з внутрішніх надходжень які союзники напряму не контролюють. Але як воно на справді всім зрозуміло, від перекладання грошей по різним кишеням їх кількість не збільшується
А тепер згадуємо бюджет 2021. Він там на рівні 30-35 мільярдів доларів.
Тобто де-хто стверджує що податки в країні взагалі ніхто не платить порівняно із 2021? Так це ж брехня. Суки де гроші? Де ***** наші шахеди, ланцети та сотні тисяч фпв?