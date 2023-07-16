Украина получила более $23 млрд от партнеров для финансирования дефицита бюджета, - Шмыгаль

Партнеры Украины с начала года выделили 23 миллиарда долларов для финансирования дефицита государственного бюджета Украины.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарны международным партнерам, которые с начала года выделили более 23 млрд долларов для финансирования дефицита бюджета", - написал он.

Шмыгаль также рассказал о прогрессе в восстановлении Украины. По его словам, правительство уже выделило более 1,7 млрд грн на восстановление медучреждений в девяти областях Украины и начало прокладку магистральных водопроводов на Днепропетровщине для обеспечения людей питьевой водой после российского теракта на Каховской ГЭС. Правительство выделило на этот проект 1,5 млрд грн. К осени работы должны быть завершены.

"Для восстановления экономики продолжаем программу безвозвратных грантов "єРобота". В пределах десятой волны подачи заявок по программе "Власна справа" выделено 72 млн грн для 306 бизнесов. Всего с начала 2023 года победителями программы стали уже 2 800 предпринимателей, которым будут предоставлены гранты на 665 млн грн", - добавил Шмыгаль.

Начата также работа над Ukraine Facility — четырехлетней программой ЕС на 50 млрд евро, призванной помочь Украине с финансированием бюджета и проектов восстановления. Правительство создало Межведомственную рабочую группу по подготовке плана мероприятий по реализации программы реформ и изменений.

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Напомним, недавно Шмыгаль сообщал, что за первые шесть месяцев 2023 правительство справилось с задачей финансирования всех ключевых расходов бюджета. Все налоговые поступления от граждан и бизнеса направлены на оборону.