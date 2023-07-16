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Новости Война
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Более 3600 оккупантов, 29 танков и 62 ББМ: ВСУ подсчитали потери россиян за прошедшую неделю

війна,зсу

Силы обороны Украины на прошлой неделе уничтожили 3640 российских оккупантов. Кроме того, удалось создать условия для дальнейшего прорыва украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал первого заместителя Министра обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

Как отмечается, за неделю, с 10 по 16 июля, Силы обороны Украины уничтожили около 3640 человек личного состава противника.

Также было уничтожено:

- 29 танков;
- 62 боевых бронированных машины;
– 115 артиллерийских систем;
- 13 РСЗО;
- 12 установок ПВО;
– 115 единиц автотехники;
– 38 единиц спецтехники.

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Кроме этого, наши защитники сбили 1 вражеский вертолет, 2 ракеты и 135 БпЛА.

Автор: 

ликвидация (3779) уничтожение (7415) техника (1762) ВСУ (6740)


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Топ комментарии
+2
на паРаше мертвые в радость , они всем селом гуляют когда их односельчанин исдох , они на гробовые жрут и пьют как в последний раз , с танцами и мордобоем , не возлогай надежд , это уже не люди , и даже не население , самая здоровая их часть в дурдомах и психбольницах , там нет телевизора.
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16.07.2023 16:56 Ответить
+1
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги рукій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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16.07.2023 16:35 Ответить
+1
Чудовий результат без переплат...Вбийте їх всіх..
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16.07.2023 16:36 Ответить
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тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги рукій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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16.07.2023 16:35 Ответить
на паРаше мертвые в радость , они всем селом гуляют когда их односельчанин исдох , они на гробовые жрут и пьют как в последний раз , с танцами и мордобоем , не возлогай надежд , это уже не люди , и даже не население , самая здоровая их часть в дурдомах и психбольницах , там нет телевизора.
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16.07.2023 16:56 Ответить
Чудовий результат без переплат...Вбийте їх всіх..
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16.07.2023 16:36 Ответить
Говорили,що кацапи втрачають в пять раз.......чим ми,даже якщо ми атакуемо......Не знаю якщо правда,то наших за тиждень,тоже не мало....На жаль.
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16.07.2023 16:38 Ответить
Тут только один вопрос: это мы наколотили или нащёлкали ?
Короче, нравится, не нравится - танки будут плавиться !!!
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16.07.2023 16:44 Ответить
Нравиться не нравиться, резиновая попа паится
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16.07.2023 16:55 Ответить
"....ми подбілі прімєрно(???!!!) 467 єдініц бронєтєхнікі..."(с)-діагноз-******** підарас.
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16.07.2023 16:48 Ответить
Цікаво це більше або менше, ніж нарахував Конашенков?
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16.07.2023 16:50 Ответить
Хіба 2 ракети і вертоліт це не БПЛА?
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16.07.2023 16:53 Ответить
От вам русским Азов колет кое-где. "Распиаренный Азов" 82 дня держал в Мариуполе в полном окружении многотысячную группировку вашу, которая благодаря этому не дошла до Приднестровья как хотела. Распиаренный Азов и другие военные и не только вынес ваших из Харьковской области.
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16.07.2023 17:41 Ответить
Це все гарно, але я не розумію, який сенс в тижневих звітах? Чи першому заступнику Міністра оборони України генералу-лейтенанту Олександру Павлюку теж хочеться, після перемоги, побути "генералом-переможцем"? Та й взагалі, яким чином Міністерство оборони до цих звітів? Маляршу це теж стосується. Задовбав вже цей піар з кожної праски!
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16.07.2023 19:53 Ответить
 
 