Более 3600 оккупантов, 29 танков и 62 ББМ: ВСУ подсчитали потери россиян за прошедшую неделю

Силы обороны Украины на прошлой неделе уничтожили 3640 российских оккупантов. Кроме того, удалось создать условия для дальнейшего прорыва украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал первого заместителя Министра обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

Как отмечается, за неделю, с 10 по 16 июля, Силы обороны Украины уничтожили около 3640 человек личного состава противника.

Также было уничтожено:

- 29 танков;

- 62 боевых бронированных машины;

– 115 артиллерийских систем;

- 13 РСЗО;

- 12 установок ПВО;

– 115 единиц автотехники;

– 38 единиц спецтехники.

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Кроме этого, наши защитники сбили 1 вражеский вертолет, 2 ракеты и 135 БпЛА.