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Новости Агрессия России против Украины Война
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Несмотря на очевидные доказательства, Путин утверждает, что Россия не применяла кассетные боеприпасы в Украине

путін

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что Россия не использовала в войне против Украины кассетные боеприпасы, хотя и правозащитники, и украинские власти, и иностранные СМИ сообщали о сотнях таких случаев.

Об этом Путин заявил в интервью кремлевскому журналисту Павлу Зарубину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"В Российской Федерации достаточный запас разного рода кассетных боеприпасов, до сих пор этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас боеприпасов, но мы этого не делали. Но, конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия", – заявил он.

Напомним, международная правозащитная организация Human rights watch сообщала, что Россия регулярно использует кассетные боеприпасы, вызывая сотни смертей среди гражданских и нанося ущерб школам и частным домам. Приводят, в частности, случай в Краматорске.

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"Одна такая атака на вокзал в Краматорске 8 апреля 2022 года унесла жизни по меньшей мере 58 мирных жителей, еще 100 были ранены. Стигматизация, созданная конвенцией, привела к широкому международному осуждению этих атак", - говорится в их отчете.

Автор: 

информационная война (680) путин владимир (31660) кассетные боеприпасы (99)


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Топ комментарии
+46
Головне щоб ЗСУ застосовували без рефлексії.
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16.07.2023 17:33 Ответить
+32
Х У Й Л У вірити - себе не поважати
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16.07.2023 17:34 Ответить
+32
Якщо русский дише - значить бреше
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16.07.2023 17:34 Ответить
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Головне щоб ЗСУ застосовували без рефлексії.
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16.07.2023 17:33 Ответить
Наче слово ху#ла щось варте..
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16.07.2023 22:14 Ответить
Х У Й Л У вірити - себе не поважати
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16.07.2023 17:34 Ответить
Вони і кинджали не застосовували.
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16.07.2023 17:41 Ответить
Это само , собой ЗАЧЕМ , вообще обговаривать то , что брешит сумасшедший вурдалак ? Оно брехало всю свою педофильную извращенческую жизнь ! Мерзость 🇷🇺💩🤮
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16.07.2023 18:24 Ответить
печально что столько дебилов тебя лизнуло.
Мы ОБЯЗАНЫ знать, что думает или говорит вслух враг.
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16.07.2023 20:39 Ответить
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16.07.2023 19:34 Ответить
Якщо русский дише - значить бреше
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16.07.2023 17:34 Ответить
Угу..і фосфорні не застосовуєте..і взагалі, із салютами на шашлики приперлись..
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16.07.2023 17:36 Ответить
в чому проблєма?

російськомовні недоноски вже довели всьому світу що вони недоноски, то нащо сперечатися?
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16.07.2023 17:38 Ответить
А хіба нам не наср@ти на те застосовує кацапія чи не застосовує?

Адже напали кацапи. І ми маємо поводитися з ними як з колорадськими жуками: не добирати жодних методів для знищення.
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16.07.2023 17:39 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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16.07.2023 17:40 Ответить
***** бреше, як голодні собаки на місяць... яка мерзотна скотина...
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16.07.2023 17:42 Ответить
Мелкое, старое, сморщенное и ********* ********!
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16.07.2023 17:42 Ответить
штани на виріст і в пальто, кольру холєрної срачки, в жарку літню днину... замерзав напевне...
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16.07.2023 18:01 Ответить
Рукава як у ГОСТах совшвейпрома- до середини долоні.
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16.07.2023 19:55 Ответить
Яке дістав,не було його розміру.
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16.07.2023 20:45 Ответить
Чи то пальто зі старшого товариша, чи то щоб ширше ширєє у плечах бути..тут він вату підкладає, а зараз - тухлі на каблуках йому шиють))
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16.07.2023 21:30 Ответить
Це такий собі "собіратєльний образ" кацапа, тому за нього так голосує стадо.
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16.07.2023 18:05 Ответить
Та,той кусок гівна і на Україну ненападав!
То,просто, трактарісти в "зарніцу" іграют..
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16.07.2023 17:43 Ответить
Да-да, путлер, и Украины никогда не было. Мало того что кровавый маньяк, так его еще и прет как наркошу после химиотерапии от рака.
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16.07.2023 17:43 Ответить
Спочатку про "сіммєтрічний отвєт", триндів, потім про різні "красниє лінії", потім погрожував, що надання касетних *********** - це вступ НАТО у війну - нічого виродку не допомогло. Вирішив ще на жалість придавить? Мовляв, ми не використовуємо, за що ж ви так з нами?
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16.07.2023 17:44 Ответить
Перший факт засчтосування касетних *********** по мирному населенню Чернігова - 4 березня 2022 року На тротуарі коло торгівельного комплексу АТБ (перехрестя Войкова та 1 гвардійської армії) та перед входом в обласну дитячу лікарню сліди розриву ************** до цих пір видно Коло АТБ шрапнель різонула по черзі по хліб Кілька вбитих та поранених
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16.07.2023 18:50 Ответить
Та звичайно застосовують. Але ж як бреше, падло!
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16.07.2023 19:45 Ответить
Значить обстріли Краматорська ще в 14-му (чи 15-му забув точно) нє всчьот? Коли по всьому місті тирчали залишки від касєтниць? Кацапи мабуть думають, що урагани і смєрчі тільки фугасами пуляють. Та й лєпєстки розкидані касєтами теж мабуть вважають нє всчьот....
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16.07.2023 21:00 Ответить
"Краматорськ" - це передмістя Чернігова?
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16.07.2023 21:05 Ответить
То скоріше було риторичне питання до *****... Я мав на увазі, що кацапи їх постійно застосовавали, можна сказати, завжди. Правда, що в 14-му, що тепер вони постійно брешуть.
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16.07.2023 21:20 Ответить
С первого дня они кассетные снаряды применяли,Харьков,Кривой Рог,Зеленодольск...это что точно знаю,есть погибшие мирные от кацапских "кассеток".
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16.07.2023 17:44 Ответить
ху\йло может брехать что угодно. почему шапито-95, выделяет 35 млн грв на ток шоу шлюхи кравец и 14 млн на сьемки комедий телеканалу "Дом". сколько кассетных снарядов можно было КУПИТЬ у той же Турции за эти деньги?
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16.07.2023 17:44 Ответить
Тому що мозок тільки на виробництво шоу заточений. Політичного досвіду немає. Бажання його добувати і використовувати на благо України теж немає і не буде. Тому потрібно вибирати досвідчених політиків, і тих, хто бере патріотів в команду.
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16.07.2023 17:49 Ответить
Патамушта ани веселые пацаны
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16.07.2023 17:58 Ответить
Харків Салтівка кінець лютого - березень 2022 втикалися в асфальт деякі ракети від Смерчів прямо у дворах житлових будинків.
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16.07.2023 17:46 Ответить
Чому тільки тоді. В нас мер Третяк вже з пів року продовжує цю дуже дохідливу справу прямо зараз
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16.07.2023 19:30 Ответить
когда Николаев бомбили там было полно доказательств , щас не бомбят потому что кончились у них кассеты
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16.07.2023 17:46 Ответить
Цього плешиваго дєдушку в місто Миколаїв щоб побачив і не ********, правда воно тут через 5 хвилин стані бабушкой з мохнатим передком.
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16.07.2023 18:40 Ответить
Кончились, как ракеты?) У них эти кассетных снарядов тысячи тонн на складах есть. А не бомбят потому что линия фронта немного сдвинулась.
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16.07.2023 18:46 Ответить
нащо взагалі писати що воно там верзе? щоби що?
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16.07.2023 17:49 Ответить
очередное доказательство что он брехун
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16.07.2023 17:51 Ответить
ты за Лу Пу ?
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16.07.2023 17:52 Ответить
Шо, *****, скажеш шо і в чумайдан не срав?
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16.07.2023 17:51 Ответить
у него личный горшок
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16.07.2023 17:53 Ответить
Він підор.
Усьо, нема чого додати, дурість гаяти час на те щоб якось його зрозуміти
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16.07.2023 17:53 Ответить
Піздіт как троцкій.
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16.07.2023 17:59 Ответить
https://t.me/voinasordoy/1535 Сергей Ауслендер , воєний журналіст з Ізраїлю, нагадує:

Это начало войны, российские снаряды, сложенные в кучу. Четверть - кассетные. Фото миньона Паши Зарубина


Поразительная, конечно, манера, врать всякий раз, когда открываешь рот. В медицине это называется «патологическая ложь» или «псевдология». Некоторые психологи полагают, что патологические лгуны отличаются от обычных тем, что патологический лгун уверен в том, что говорит правду. Большинство психиатров считают, что этот тип личности является либо результатом психического заболевания, либо низкой самооценки.
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16.07.2023 18:08 Ответить
Тут оба признака на **********.
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16.07.2023 18:29 Ответить
звертати увагу на те що верзе цей кусок лайна це взагалі нонсенс, але мені не зрозуміло навіщо захіт підняв медійну шуміху навколо цих поставок?
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16.07.2023 18:14 Ответить
Все поля правобережной Херсонщины были утыканы кацапскими "Смерчами" и "Торнадо С",о чём вообще говорить с этой гнилью?
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16.07.2023 18:15 Ответить
президент расіі путін не розуміє що він двбойоб, тому що він двбойоб.
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16.07.2023 18:15 Ответить
Ось і нам треба не застосовувати касетні бомби як "не застосовувало" ***** і по дитячим майданчикам також "не застосовувало", жидовська істота! В Гаазі, про будеш верещати...
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16.07.2023 18:17 Ответить
ПІд Сєвєродонецьком (був понеділок) мого товариша -артилериста було важко контужено. Останнім, близько 21.00 був кдар Точкою-У з касетами... Він ще живий....
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16.07.2023 18:17 Ответить
У меня на шкафу в кухне лежит кусок корпуса от кассетного града. В прошлом году весной прилетел на улицу, Киевская область.
Могу подарить Гомосеку ООН Гуттеришу в качестве доказательства (недорого)...
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16.07.2023 18:22 Ответить
А у мене - жменя шрапнелі від нього
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16.07.2023 18:52 Ответить
А ще є ідіоти які вірять путіну.
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16.07.2023 18:27 Ответить
путин циничный лживый мерзавец, впрочем, как и все кацапы. в интернете есть видео применения "смерчей" с кассетными зарядами по мирным жителям на Салтовке в Харькове. дети с детской площадки рядом с домом уже пол банки шариков насобирали от кассетных зарядов, разорванные корпуса которых забрали саперы. такие вот "игрушки" у украинских деток в наше время, благодаря долбанутым на всю голову соседям из за поребрика.
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16.07.2023 18:28 Ответить
Если вам показалось что запоребрик не врёт - ткните его палкой - скорее всего он сдох
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16.07.2023 18:36 Ответить
Кассетные бомбы, и кассетные снаряды россия начала применять с первых часов вторгнения в Украину . Касетные боеприпасы особенно опасны против гражданских людей,и менше против военных , военные пристреленны и знают где и как укрыватся в блиндажах ,и окопах . Гражданское население очень подвержены огромной опасности , люди незнают как спасатся от их, и для этого кремлевская хунта подвергла масированному уничтожению граждан Украины. При том, что российские касетные боеприпасы невзрываются от 30% до 50 %. Еще начали разбрасывать против - пехотныемины ... мини "лепестки" ,они опасны особенно для гражданских и детей . "лепестки" неубивают но делают колекой ,отрывают кисть руки или стопу ноги . Верить кремлевской гадине себя неуважать.
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16.07.2023 18:41 Ответить
По Харкову застосовувала, я свідок. А те що Пукін не в курсі то таке...
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16.07.2023 18:49 Ответить
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16.07.2023 18:51 Ответить
Менталітет класичного кацапа: "Я живу на Крещатике Но хачу чтобы из маево акна была видна Рассия!…" (слова старої курви журналісту у 2014 році)
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16.07.2023 19:14 Ответить
в Николаеве не один гражданский убит и сотни стекол выбито от кацапского "не применения"
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16.07.2023 18:54 Ответить
Пуйло ******** і сцикливе уй%обище
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16.07.2023 18:58 Ответить
То что єто лысое- ***** известно с 2014 года
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16.07.2023 19:15 Ответить
Лживая плешивая вошь
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16.07.2023 19:15 Ответить
птн - хло- пнх
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16.07.2023 19:19 Ответить
*****, усе своє життя на брехні прожив!!
Типовий іхтамнєт, серед срюскіх мішєбратіяв.
Кари, московітам *****, страшної кари
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16.07.2023 19:23 Ответить
***** збрехать шо в лужу бздикнуть
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16.07.2023 19:28 Ответить
про "зеркальные действия" насчет двух аэс надо не забыть. ну и за Мариуполь с кацапов отдельно спросить.
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16.07.2023 19:34 Ответить
Брехло. На початку березня вони вже використовувалися
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16.07.2023 19:42 Ответить
2022
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16.07.2023 20:00 Ответить
Полтора года война, цену точную пока не знаем, но догадываемся. Он говорит, что не применяли, ну пусть так. Но это они. А мы применим!!! А фосфорные!? Какой долбо,,,бизм в мозгах у нас? Идиоту же ясно с 24 февраля 22 г что или мы их, или они нас! На кацапии вообще такой темы нет. Никогда.
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16.07.2023 20:15 Ответить
Цей недоносок хоть один раз правду сказав? Завжди бреше!
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16.07.2023 20:47 Ответить
Треба запросити #уйла посидіти в наших окопах - от просто, нехай посидить
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16.07.2023 20:58 Ответить
старий маразматик, нічого дивного
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16.07.2023 21:59 Ответить
не згадуйте нечисту силу проти ночі.
Там на московських болотах суцільний морок і сморід.
Ігноруйте, мовчки робіть своє.
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16.07.2023 22:12 Ответить
Эти твари даже Марик покрывали кассетниками. Выжившие уже по звуку их определяли...
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16.07.2023 22:13 Ответить
А ще росія не нападала на нас, а намагається визволити. А ще ми самі себе бомбимо і обстрілюємо, а путєнг просто диву дається, нащо
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16.07.2023 22:37 Ответить
вопрос, сколько их у русских?
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17.07.2023 01:51 Ответить
Воно навіть не хЙло
Воно кончене хЙлішко
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17.07.2023 06:02 Ответить
 
 