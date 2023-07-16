Несмотря на очевидные доказательства, Путин утверждает, что Россия не применяла кассетные боеприпасы в Украине

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что Россия не использовала в войне против Украины кассетные боеприпасы, хотя и правозащитники, и украинские власти, и иностранные СМИ сообщали о сотнях таких случаев.

Об этом Путин заявил в интервью кремлевскому журналисту Павлу Зарубину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"В Российской Федерации достаточный запас разного рода кассетных боеприпасов, до сих пор этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас боеприпасов, но мы этого не делали. Но, конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия", – заявил он.

Напомним, международная правозащитная организация Human rights watch сообщала, что Россия регулярно использует кассетные боеприпасы, вызывая сотни смертей среди гражданских и нанося ущерб школам и частным домам. Приводят, в частности, случай в Краматорске.

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"Одна такая атака на вокзал в Краматорске 8 апреля 2022 года унесла жизни по меньшей мере 58 мирных жителей, еще 100 были ранены. Стигматизация, созданная конвенцией, привела к широкому международному осуждению этих атак", - говорится в их отчете.