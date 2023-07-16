Несмотря на очевидные доказательства, Путин утверждает, что Россия не применяла кассетные боеприпасы в Украине
Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что Россия не использовала в войне против Украины кассетные боеприпасы, хотя и правозащитники, и украинские власти, и иностранные СМИ сообщали о сотнях таких случаев.
Об этом Путин заявил в интервью кремлевскому журналисту Павлу Зарубину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"В Российской Федерации достаточный запас разного рода кассетных боеприпасов, до сих пор этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас боеприпасов, но мы этого не делали. Но, конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия", – заявил он.
Напомним, международная правозащитная организация Human rights watch сообщала, что Россия регулярно использует кассетные боеприпасы, вызывая сотни смертей среди гражданских и нанося ущерб школам и частным домам. Приводят, в частности, случай в Краматорске.
"Одна такая атака на вокзал в Краматорске 8 апреля 2022 года унесла жизни по меньшей мере 58 мирных жителей, еще 100 были ранены. Стигматизация, созданная конвенцией, привела к широкому международному осуждению этих атак", - говорится в их отчете.
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Мы ОБЯЗАНЫ знать, что думает или говорит вслух враг.
російськомовні недоноски вже довели всьому світу що вони недоноски, то нащо сперечатися?
Адже напали кацапи. І ми маємо поводитися з ними як з колорадськими жуками: не добирати жодних методів для знищення.
руZZкому міру повірити - себе обманути!
ширшеширєє у плечах бути..тут він вату підкладає, а зараз - тухлі на каблуках йому шиють))
То,просто, трактарісти в "зарніцу" іграют..
Усьо, нема чого додати, дурість гаяти час на те щоб якось його зрозуміти
Это начало войны, российские снаряды, сложенные в кучу. Четверть - кассетные. Фото миньона Паши Зарубина
Поразительная, конечно, манера, врать всякий раз, когда открываешь рот. В медицине это называется «патологическая ложь» или «псевдология». Некоторые психологи полагают, что патологические лгуны отличаются от обычных тем, что патологический лгун уверен в том, что говорит правду. Большинство психиатров считают, что этот тип личности является либо результатом психического заболевания, либо низкой самооценки.
Могу подарить Гомосеку ООН Гуттеришу в качестве доказательства (недорого)...
Типовий іхтамнєт, серед срюскіх мішєбратіяв.
Кари, московітам *****, страшної кари
Там на московських болотах суцільний морок і сморід.
Ігноруйте, мовчки робіть своє.
Воно кончене хЙлішко