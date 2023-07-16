ВСУ подтвердили удар по складу ракетного вооружения россиян в Луганской области, - СтратКом ВСУ. ВИДЕО
Вооруженные силы Украины уничтожили склад ракетного вооружения оккупантов на временно оккупированной части Луганской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"Фото и видео поражения Силами обороны Украины склада ракетного вооружения во временно оккупированном Юбилейном на Луганщине", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее российские пропагандисты и местные жители сообщали о взрывах в этом районе.
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+24 Сергей Хитушко #551363
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Цей танец називається Заули (Zauli) народа Гуро (Gouro), і вважається, що його виконання приносить в село достаток і процвітання, а оці маски, в яких виступають танцюристи, вважаються гордістю у найкращих музеях світу.
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Тримайтесь, і це я серьозно!
склады, военные части, ПВО, нефтебазы - да.