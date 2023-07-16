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ВСУ подтвердили удар по складу ракетного вооружения россиян в Луганской области, - СтратКом ВСУ. ВИДЕО

вибух,ювілейне

Вооруженные силы Украины уничтожили склад ракетного вооружения оккупантов на временно оккупированной части Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Фото и видео поражения Силами обороны Украины склада ракетного вооружения во временно оккупированном Юбилейном на Луганщине", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее российские пропагандисты и местные жители сообщали о взрывах в этом районе.

Смотрите также: Бойцы 92 ОМБр поразили вражеский УРАЛ с БК в Луганской области. ВИДЕО

Автор: 

ВСУ (6740) Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (31) склад БК (60) Луганская область (6519)


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Топ комментарии
+24
Был в том Юбилейном в лагерях после военной кафедры. Ещё при совке. Технический дивизион полка ПВО. Хорошие были там ангары, полные старых ракет 75 комплекса. И автопарк неплохой, мы даже участвовали в строительстве боксов. Шахта как раз рядом. Думаю, ту площадку и те ангары-боксы и бомбанули. Надеюсь, там ракеты уже были по-новее.
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16.07.2023 18:23 Ответить
+17
А может Залужный лучше знает как воевать?
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16.07.2023 18:55 Ответить
+15
Красівчикі!

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16.07.2023 18:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
це новий склад? не везе раша-фашистам...
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16.07.2023 18:06 Ответить
Зняли перші "Скальпи"... походу..
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16.07.2023 19:57 Ответить
++
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16.07.2023 18:07 Ответить
А шо таке? Салют?
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16.07.2023 18:10 Ответить
цілий день по телебаченню показують...
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16.07.2023 18:11 Ответить
Ось це по-нашому, по-бразильськи 🤔🧐😁🇷🇺💩💩💩🐐🐐🐐
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16.07.2023 18:11 Ответить
Вот так сказал Залужный!
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16.07.2023 18:13 Ответить
Был в том Юбилейном в лагерях после военной кафедры. Ещё при совке. Технический дивизион полка ПВО. Хорошие были там ангары, полные старых ракет 75 комплекса. И автопарк неплохой, мы даже участвовали в строительстве боксов. Шахта как раз рядом. Думаю, ту площадку и те ангары-боксы и бомбанули. Надеюсь, там ракеты уже были по-новее.
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16.07.2023 18:23 Ответить
Увидел фото последствий - оно самое!!!
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16.07.2023 19:08 Ответить
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16.07.2023 19:12 Ответить
в поселке Юбилейном (на Юбике, местные говорят) - в июне 14 года на территории больницы стоял град и херачил по городу. Тогда еще в ВК общались, местные рассказывали. и какой-то москаль из Новсибирска влез и возмущался - как это так, мы считаем что город обстреливают "повстанцы"? а ему ответили - вот у меня за окном как раз град зерачит по городу - приедь, убедись.
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16.07.2023 20:44 Ответить
Красівчикі!

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16.07.2023 18:33 Ответить
родич Шойгу ?
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16.07.2023 20:14 Ответить
Ні - ці більш цивілізовані!

Цей танец називається Заули (Zauli) народа Гуро (Gouro), і вважається, що його виконання приносить в село достаток і процвітання, а оці маски, в яких виступають танцюристи, вважаються гордістю у найкращих музеях світу.
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16.07.2023 21:25 Ответить
А може краще бити по касапах, а не тупих залізяках, якими вони ще й користуватися не вміють
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16.07.2023 18:49 Ответить
А может Залужный лучше знает как воевать?
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16.07.2023 18:55 Ответить
А кацапів без "залізяк" бить зручніше - вони тоді кучніше" у стадо збиваються…
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16.07.2023 19:47 Ответить
Гадаю, що застосування по Севастополю дронів даремна втрата. Їх треба використовувати по найближчим цілям у Донецьку, Луганську та Мелітополі.
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16.07.2023 19:15 Ответить
А хто використовує дрони по Севасу?

.
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16.07.2023 19:21 Ответить
Розбудіть вже єнота!!!
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16.07.2023 19:43 Ответить
Отлично конечно! Но и по Белгороду пора бы. Только что прилетело в Харьков две с-300. И ночью в пол второго четыре. И сутки ещё не кончились. Очень ждут харьковчане. Пора.
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16.07.2023 19:45 Ответить
Вибачте, Харків'яни, але наразі можуть лише асфальтом, і яблуками... зато по 51 гривні!

Тримайтесь, і це я серьозно!
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16.07.2023 19:59 Ответить
удары по мирняку толку не дадут путину на них насрать. да и им самим на себя - тоже.
склады, военные части, ПВО, нефтебазы - да.
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16.07.2023 20:45 Ответить
ху..лу может насрать, а быдлу нет. А склады это просто мусор, ещё наклепают за пару дней.
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16.07.2023 21:40 Ответить
100% но есть ещё другие болота не только Бе. Например Кра, Ро
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16.07.2023 21:38 Ответить
Хорошо, но пока свиносабачьи матки не завизжат - толку НОЛЬ. А этого дерьма у них вагонами
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16.07.2023 21:37 Ответить
 
 