Если Россия выйдет из зерновой сделки, это нанесет ей "огромные дипломатические потери", - Салливан

Соединенные Штаты рассматривают все сценарии, в том числе возможность выхода России из "зернового соглашения". Такой шаг будет стоить РФ "огромных дипломатических потерь".

Об этом в программе Face the Nation телеканала CBS News заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ.

"Это возможно, Россия выйдет из ("зернового соглашения". - Ред.), возможно, они продолжат. Если они действительно выйдут из этого соглашения, остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от обеспечения стран Глобального Юга, Африки, Южной Америки продовольствием по доступным ценам. И я думаю, что в дальнейшем это приведет к огромным дипломатическим затратам для России", - отметил он.

Он подытожил, что российскому диктатору Владимиру Путину придется сделать выбор. США готовятся ко всем сценариям и тесно сотрудничают с Украиной по этому вопросу.

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Напомним, утром 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно с украинским зерном в рамках зернового соглашения.