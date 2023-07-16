РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12079 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 464 53

Если Россия выйдет из зерновой сделки, это нанесет ей "огромные дипломатические потери", - Салливан

салліван

Соединенные Штаты рассматривают все сценарии, в том числе возможность выхода России из "зернового соглашения". Такой шаг будет стоить РФ "огромных дипломатических потерь".

Об этом в программе Face the Nation телеканала CBS News заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ.

"Это возможно, Россия выйдет из ("зернового соглашения". - Ред.), возможно, они продолжат. Если они действительно выйдут из этого соглашения, остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от обеспечения стран Глобального Юга, Африки, Южной Америки продовольствием по доступным ценам. И я думаю, что в дальнейшем это приведет к огромным дипломатическим затратам для России", - отметил он.

Он подытожил, что российскому диктатору Владимиру Путину придется сделать выбор. США готовятся ко всем сценариям и тесно сотрудничают с Украиной по этому вопросу.

Читайте также: Путин пожаловался президенту ЮАР Рамафоси, что требования России по зерновому соглашению не выполнили

Напомним, утром 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно с украинским зерном в рамках зернового соглашения.

Автор: 

россия (96481) Салливан Джейк (257) зерновой коридор (226)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+22
Какие еще к черту дипломатические потери? Одна только сладкая парочка "унылая лошадь+алко Маня" опускают рашистскую дипломатию ниже плинтуса.
показать весь комментарий
16.07.2023 19:02 Ответить
+20
А цей Салліван - смішний дядько. Значить, величезних дипломатичних втрат, каже завдасть? Ну-ну...
показать весь комментарий
16.07.2023 19:11 Ответить
+19
кацапам тупо на те все накласти... з чемодана *****... вони зрозуміють тільки фізичні й військові втрати.
показать весь комментарий
16.07.2023 19:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ти ще на калина стать, щоб росія не виходила!
показать весь комментарий
16.07.2023 19:00 Ответить
на что стать? вы даже гугл-переводчиком не заморачиваетесь, троли кацапские.
показать весь комментарий
16.07.2023 20:27 Ответить
Какие еще к черту дипломатические потери? Одна только сладкая парочка "унылая лошадь+алко Маня" опускают рашистскую дипломатию ниже плинтуса.
показать весь комментарий
16.07.2023 19:02 Ответить
Якби не кацапська бикувата дипломатія, Саліван і далі б казав, шо вони тоже люді. Так, люді - походять від Шарікова.
показать весь комментарий
17.07.2023 09:17 Ответить
кацапам тупо на те все накласти... з чемодана *****... вони зрозуміють тільки фізичні й військові втрати.
показать весь комментарий
16.07.2023 19:04 Ответить
А цей Салліван - смішний дядько. Значить, величезних дипломатичних втрат, каже завдасть? Ну-ну...
показать весь комментарий
16.07.2023 19:11 Ответить
как бы да. И это очень важно для Украины - дипломатически опускать в глазах африканских стран имидж Раши.
Это только кремлеботы и полезные Кремлю идиоты с утра до ночи воют на пабликах что зернова угода Украине нинада и т.д.
показать весь комментарий
16.07.2023 20:29 Ответить
не виду связи. При чем тут одно к другому? как опускание раши по зерновому соглашению указывает на то что в Украине нет войны?
ну да, африканцам важнее получить зерно чем мир в Украине. Вам же насрать сколько в судане погибло народу в прошлом году - им также на нас.
показать весь комментарий
16.07.2023 20:30 Ответить
а шо,,,дипломатичні втрати,ще ні були застосовані??,),,чи ето другоє??,,),
показать весь комментарий
16.07.2023 19:13 Ответить
что ты выпердило, можешь перевести на человеческий язык?
показать весь комментарий
16.07.2023 20:32 Ответить
Російського інтелігента видно з далеку.
показать весь комментарий
16.07.2023 20:49 Ответить
а вот в вас кремлебота выдает безграмотность.
ти хоча б гугл-перекладачем скористався чи шо. за шо вам тільки платять.
показать весь комментарий
16.07.2023 21:10 Ответить
тобі хромосома заважає це сприйняти,,,і ще,наступного разу,звертайся на китайскому,,я поруЦки,не розумію,
показать весь комментарий
16.07.2023 22:30 Ответить
Набагато більших втрат, ніж масове вбивство українців, які це зерно вирощують..

якоюсь мірою він правий - це гребане ООН, Амнести Інтернешал, Червоний хрест та інші захисники ЛГБТ весь час харчувалися на темі вічно голодних нігерів Африки - підніметься великий дипломатичний шум
показать весь комментарий
16.07.2023 19:18 Ответить
Стосовно Червоного хреста - свинособаки по повній використовують на своїй бойовій техніці червоні хрести - знаки цієї організації. Ви десь чули, аби Червоний хрест виказав хоча б якесь незадоволення, я вже не кажу про обурення?

показать весь комментарий
16.07.2023 20:08 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2023 20:09 Ответить
так ми всі пам'ятаємо як червоний хрест усі 8 років постачав у Лугандон через територію вільної України все необхідне рашистам від медицини до будівельних матеріалів, а наші імпотенти в Києві засунули свої язики собі в дупи
показать весь комментарий
16.07.2023 20:14 Ответить
ну да, это как бы их работа - поставлять медикаменты мирняку. Да, может попасть и к военным. Но это не их миссия - воевать.
Точно так же красный крест поставлял еду и лекарства и в прошлом и в этом году в Украину. В первые же дни в Киеве когда полки внезапно опустели - КК пришел на помощь и кормил нас 2 недели, пока поставки не наладили.
показать весь комментарий
16.07.2023 20:33 Ответить
Але і свою роботу він не виконує - просто констатує "Ну нас не пускають до Українських полонених", і на цьому вважає свою задачу виконаною!
показать весь комментарий
16.07.2023 21:17 Ответить
Все одно все вирішуватиме Ердоґан.

Якщо він захоче нагнути кацапію, то нагне. А ні, то не буде жодних утрат.
показать весь комментарий
16.07.2023 19:18 Ответить
Захищаите зерновози від піратів -- і буде вам щастя
показать весь комментарий
16.07.2023 19:21 Ответить
кацапи тим часом дрони камікадзе виготовляють
а в нас марафон гроші жере
показать весь комментарий
16.07.2023 19:23 Ответить
Бандера Подільський

@bandera_khm

·

https://twitter.com/bandera_khm/status/1680592053665775619 1 год

Під новий дрон було зроблено нову пускову установку, а сам БПЛА-камікадзе планують застосовувати в концепції "Рій дронів" для ударів по груповим цілям: один "Ланцет", який помітив бронетехніку або її скупчення, передає інформацію іншим дронам, після чого ті знищують цілі.
показать весь комментарий
16.07.2023 19:24 Ответить
Я Вам більше скажу - якщо наші виробники (за гроші волонтерів, звісно ж - МОУ зовсім не дає на це гроші!) зараз можуть виробляти меньше 10 тисяч FPV-дронів, то росіяни вже виходять на рівень 45-50 тисяч на місяць, і збираються на них ставити системи зв'язку і управління, неччутливі до наших РЕБ.

І дуже, дуже скоро це реально може призвести до великої біди на фронті.

Але нашому незмінному, і незамінному яйценосному міністру на це начхати!
показать весь комментарий
16.07.2023 20:19 Ответить
фиговая новость((
показать весь комментарий
16.07.2023 20:35 Ответить
Це де? Координати є?
показать весь комментарий
16.07.2023 19:53 Ответить
Збираєтесь бомбити асфальтом !?
показать весь комментарий
16.07.2023 20:37 Ответить
Що це ***? Не потрібно скігліти.
показать весь комментарий
16.07.2023 19:28 Ответить
не завдасть.

що дохле померти не може. там вже нема що втрачати.
показать весь комментарий
16.07.2023 19:28 Ответить
Само по себе такое соглашение- это результат нарушения кацапами международного права и ограничение суверенитета Украины и других стран на свободу мореплавания. Никчёмный ООН даже это боится констатировать.
А Салливан - это аналог на Ермака. Такая же прокацапленная гнида, советующая не давать Украине оружие для победы
показать весь комментарий
16.07.2023 19:32 Ответить
Під час війни (сподіваюся ви не заперечуєте, що йде війна, а не СВО) ні про яку свободу мореплавання для воюючих сторін не може бути мови.
показать весь комментарий
16.07.2023 19:50 Ответить
А не для воюючих сторін? Цивільні судна під прапорами третіх країн? Якщо кацапи готові по ним бити, то ООН повинна втрутитися в цей процес та забезпечити конвой. Ті ж африканці повинні про це казати
показать весь комментарий
16.07.2023 20:29 Ответить
Якщо судна будь - якої країни йдуть в одну з воюючих сторін - вони мета. Якщо з Румунії до Грузії, наприклад, - їх чіпати не можна.
показать весь комментарий
16.07.2023 20:36 Ответить
Кацапія оголосила війну Україні офіційно? Ні. Тому, якщо хоча б одна кацапська ракета попаде в іноземне цивільне судно, то як це сприймати? Теракт чи оголошення війни країні, під прапором якої це судно? Звичайно, по факту ніхто зараз не наважиться без захисту лізти в Чорне море, бо всі розуміють, що ссикливе ***** навіть побоявся війну офіційно оголошувати
показать весь комментарий
16.07.2023 20:57 Ответить
Це не важливо. Війна не залежить від того оголосили її чи ні. Ніхто ООН про війну не повідомляє. Японія наприклад взагалі ніколи нікому не оголошувала війну, що не завадило їй отримати дві атомні бомби.
показать весь комментарий
16.07.2023 21:17 Ответить
Лига Наций турнула кацапов в свое время. а ООН - нет. раньше - было лучше как-то приличнее.
показать весь комментарий
16.07.2023 19:37 Ответить
Але я не розумію. Чорне море, це міжнародни води чи ні . Так в чому питання, введіть конвой, та ковоїруєте судна з зерном . Це по-перше. По друге поякий цені його купляють , що Поляки заборонили ввозити його ,. Та і до речі це зерно є власністю якихось ста людей, та хай вони і стурбовуются .
показать весь комментарий
16.07.2023 19:39 Ответить
Зерна в світі валом. Зокрема кацапського з Краснодарського краю. ********* мріє витіснити Україну з ринків Африки. Але ми на тих ринках продаємо фуражне зерно по $69 (світова ціна $362). Прибравши наше дешеве кацапи продадуть своє дорожче. В випадку блокади нам варто перейматися лише знищенням кацапського військового та торговельного флоту в Чорному морі і ... піднімати ціни. Не бачу жодного сенсу в торгівлі фуражним зерном "за дешево". Жодна африканська країна нам нічого дешевше світових цін не продає. У нас "чомусь" якийсь односторонній гуманізм що прирікає українське село на бідність...
показать весь комментарий
16.07.2023 19:47 Ответить
Та і до речі це зерно є власністю якихось ста людей, та хай вони і стурбовуются
------------------------------------------------------------------------------------------------
В таком случае ОП с ... потеряют свой процент. А оно им надо?
Они больны деньгами. Их уже ничего не остановит, кроме ...
показать весь комментарий
16.07.2023 19:49 Ответить
Вот кацапы--- поржали по части имидж потерять!
показать весь комментарий
16.07.2023 19:57 Ответить
Налякав кацапів на смерть!! Зовсім слабкий став!
показать весь комментарий
16.07.2023 20:15 Ответить
Для країни в який відсутня дипломатія, це не велика втрата.
показать весь комментарий
16.07.2023 20:16 Ответить
Таке відчуття, що саліван трохи ніхера не ргеально дивиться на стан справ, а точніше дупля не рубає, абр навпаки...
показать весь комментарий
16.07.2023 20:28 Ответить
Які втрати?Лавруху розстріляють?
показать весь комментарий
16.07.2023 20:33 Ответить
А напад на суверенну країну це ще не "величезні дипломатичні втрати"?! Очманіти, що в голові у цього Салівана!
показать весь комментарий
16.07.2023 20:49 Ответить
100 проц. Повыкобенивается рашка и вернётся. Бегом. В импорте зерна нуждается и Китай, и его потребности в этом году значительно вырастут из-за засухи в Китае. Ждём звоночек от Си. Последний.
показать весь комментарий
16.07.2023 21:42 Ответить
Какое же ПОДЛОЕ ГАВНО этот Саливан. Выходит по Селивановской логике - не поставка зерна "дипломатические потери", а бомбёжка мирняка в Харькове и взорваная платина - ерунда, даже очередной "озабочености" нет
показать весь комментарий
16.07.2023 21:44 Ответить
блокада Чорного/Азовського морів, перешкоджання міжнародному судноплавству - цього мало? Це вже загроза не тільки Україні це по суті загроза блоку НАТО. Проблему штучно звузили до "зернової угоди" - хитрожопа маніпуляція інтернаціональних бариг.
Чи є у НАТО флот і для чого він взагалі.
показать весь комментарий
16.07.2023 21:57 Ответить
Та ви шо? Невже завдасть більших втрат ніж агресія проти сусідньої держави, ядерні погрози та екоцид Херсонщини?
показать весь комментарий
16.07.2023 23:07 Ответить
 
 