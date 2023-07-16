США отрицают, что они задерживают разрешение на начало обучения украинских пилотов на F-16
Соединенные Штаты отрицают информацию о том, что они не дают разрешение европейским странам на начало обучения украинских пилотов на F-16.
Такое заявление советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана приводит CNN, передает Цензор.НЕТ.
"Президент дал зеленый свет, и мы позволим, поддержим, посодействуем и фактически предоставим необходимые инструменты для того, чтобы украинцы начали тренироваться на F-16, как только европейцы будут готовы", – заверил он.
Салливан добавил, что европейским странам нужно несколько недель, чтобы подготовить тренировочные возможности, и что США придерживаются любых установленных ими сроков.
"Соединенные Штаты не будут задержкой в обеспечении начала тренировок на F-16", – добавил Салливан.
Напомним, Politico писало, что европейские страны ждут разрешения США, чтобы начать обучение украинских пилотов на F-16.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Свитан кричал про авиацию еще с января-февраля, власти Украины с марта-апреля. Сейчас июль. это на 4-5 месяцев позже марта. 5 это когда больше 0. и даже больше чем 1. а в каждом по 30 24 часовых дней.
прорвати таку ппо як в кацапів можуть не багато армій світу
А стосовно ATACMS, то де вони? Невже не там, де й F-16?
засоби широко відомі - від с300 до с500 і від панцирів до буків + літаки ДРЛС - і добра цього в них дуже багато
думаю що ATACMS вже десь в дорозі - з початку арти не хотіли давати - потім танків - але процес якось іде
Стосовно названого - нічогісінько нового. Я розчарований... А хіба наші пілоти настільки дурні, що F-16 спеціально по-тупому будуть підставляти під С-300 і Буки? Може вони знайдуть як правильно і для чого саме використовуватимуть ці літаки? Якась дитяча відговірка...
Стосовно славнозвісних (чи не дуже славно...) ATACMS, певно, їх на волах везуть, ніяк не інакше. І у якому тисячолітті привезуть, ще не вирахували.
Недавно зустрічав цифру 15%. Це стільки Україна реально отримала від обіцяного. Та й дають нині те, що потрібно було ще позавчора. А те, що зараз потрібно, обіцяють на післязавтра. І то - можливо...
Потрапила на очі фраза: "Нам дехто закидає, що, мовляв, ми такі невдячні, такі невдячні, бо замість того, щоб безперервно дякувати, ми ще й щось прохаємо. Та ми всім за все, що дали нам, дуже щиро подякуємо. Обов'язково. Як переможемо і коли переможемо. А як не переможемо через те, що мало давали, то вже, вибачте, ніхто тоді вам не зможе подякувати.",- сильно сказано. І правдиво.
"хіба наші пілоти настільки дурні, що F-16 спеціально по-тупому будуть підставляти під С-300 і Буки?"
це дуже наївний підхід - С-300 і буки якраз и розроблялися щоб збивати такі літаки як F16
а враховуючи щільність кацапського ППО....
тому амери і кажуть - не самий сприятливий час для F-16
Звичайне лицемірство. Яке пояснюється хронічними енурезом і діареєю перед скрепнохромосомною балалайнею тих амерів, які це кажуть. Хіба ні? Тому й лише 15% і піпеточні кількості озброєння.
PS: Мене дивує наступний парадокс. У нас військової авіації мало. Основний її склад - старючий ще совковий. Винищувачі Су-27, МіГ-29 і штурмовики Су-25. Але попри кацапську ППО вони літають і виконують свої завдання. Виходить, F-16 набагато гірші за та нашу старючу авіацію? Що, хіба не так?
А може той звіздьож стосовно F-16 - звичайна брехня і лицемірство?
Нагадаю, F-16 зараз знаходиться на озброєнні 24 країн, список і кількість літаків по країнах є у вікіпедії. А амери сруться навіть над одиницями літаків. Як можна охарактеризувати таку поведінку інакше, ніж як ганебне боягузство і нещире лицемірство?
PS: можу нагадати про обіцянки, які так і залишились обіцянками. Але це вже в іншому коменті, і там багато чого є сказати.
- мало було і ще менше залишилось (на превеликий жаль) - недавно в інеті був фільм про наших льотчиків де це частково висвітлювалося - для ппо все рівно що збивати - чи старезний радянський мотлох чи F16
- декілька одиниці взагалі нічого не вирішать - але під них потрібно специфічну інфраструктуру яка також багато коштує
- вердикт такий - якщо ми ************** від певної суми грошей - то літаки (нехай F16) - це не найкраще вкладення
Тому з величезним нетерпінням чекаю посилання на переконливий доказ. І не маю ані краплі сумніву в тому, що це посилання обов'язково буде!
https://www.youtube.com/watch?v=sb1gV5gTdTI
Ще раз повторю для тугих розумом? F-16 потрібні Україні не для того, щоб кидати їх здуру під увцапську ППО, а для виконання більш делікатних завдань, які за самим принципом не здатні виконати наші теперішні старі літаки. Думаю, така робота для F-16 знайдеться аж бігом.
І увесь затик з літаками і навчанням пілотів цілком і повністю зрозумілий, його причини видно, як на долоні. Це - хронічні застарілі енурез з діареєю від погроз плішивого кремлівського гебнюка-гопника розпочати війну з НАТО і США. Гопник понтується доти, доки його бояться, тому і діє карлик за своїми старими принципами пітерських підворіть.
Одного лише не второпаю, для чого писати про непотрібність Україні літаків F-16? Було би зрозумілим, якби це писав не громадянин України, а громадянин якоїсь там Буркіна-Фасо... А так... Навіщо ту херню писати?
те саме буде і з F16
але F16 то дуже дороге задоволення
якщо вибирати - то кошти на F16 можна більш раціонально використати
все інше -то Ваші емоції і невігластво
мені більше не цікаво з Вами спілкуватися
Не бачу далі сенсу в діалозі з упертим (чи упоротим?).
хочешь на вчера - делай сам.
просишь - проси молча, вежливо и терпеливо.
чукча писатель, даа?
Хоча може це школота тут так розважається. Так звані "нєдорослі".
Щось занадто багато тут вас розвелось.
Прийняли - тепер "заткнули" всім рота, щоб не згадували
США навчать українських пілотів літати на своїх F-16. Як це вплине на війну
Павло АксьоновВВС
21 липня 2022
https://www.bbc.com/ukrainian/features-62239874
2022 рік, карл! 2022 рік
https://www.youtube.com/watch?v=GvcYbg1fDfc
https://suspilne.media/author/aroslav-prisepa/ Ярослав Прищепа
5 березня, 14:04
Винищувач F-16 Королівських ВПС Данії пролітає над площею С. Дауканто під час святкування Дня відновлення держави у Вільнюсі, Литва, AP Photo /Mindaugas Kulbis
https://twitter.com/share?text=%D0%A3%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%20F-16%20%E2%80%94%20CNN&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F404654-ssa-navcaut-persih-ukrainskih-pilotiv-roboti-z-f-16-cnn%2F%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dps https://telegram.me/share/url?text=%D0%A3%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%20F-16%20%E2%80%94%20CNN&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F404654-ssa-navcaut-persih-ukrainskih-pilotiv-roboti-z-f-16-cnn%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F404654-ssa-navcaut-persih-ukrainskih-pilotiv-roboti-z-f-16-cnn%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps
https://suspilne.media/tag/ssa/ Сполучені Штати працюють з українськими пілотами на американській території, щоб визначити, скільки часу знадобиться для їхньої підготовки до польотів на винищувачах F-16.
Про це https://edition.cnn.com/2023/03/05/world/us-ukraine-f16-pilots-intl-hnk/index.html повідомляє CNN із посиланням на три джерела, поінформовані з цього питання.
"Два українські пілоти зараз перебувають на військовій базі в США і перевіряють свої навички на авіасимуляторах, щоб дізнатися, скільки часу їм потрібно, щоб навчитися керувати різними військовими літаками США, включаючи F-16", - йдеться у повідомленні.
Аж цілих два ?!!!
Та це вже перебір! Й одного досить, шоб закрити питання.
А потім поставити Україні цілу половину від F-16. Тільки спочатку на рівні конгресу і президента вирішити, яку. Праву, чи ліву.
Джерело: https://www.newsweek.com/2023/07/21/exclusive-cias-blind-spot-about-ukraine-war-1810355.html https://www.newsweek.com/2023/07/21/exclusive-cias-blind-spot-about-ukraine-war-1810355.htm
Є сподівання, що неназвані джерела незабаром пояснюватимуть "таємну дорожню карту" комісіям Конгресу США та американському народу.
Коли генерал Залужний каже, що його ніхто не зупинить на території ворога, він каже передусім про Крим
Україна ніколи не буде в безпеці, поки Крим окупований. Це - база.
Боятися звільняти Крим - значить, що весь спротив був марний. Російський Крим - гарантована нова агресія і війна якщо не сьогодні, то завтра.
Коли генерал Валерій Залужний каже, що його ніхто не зупинить на території ворога, він каже передусім про Крим, який багато хто намагається винести за дужки. Бо ж це улюблена цяцька Путлєра, і можуть бути наслідки.
Так, наслідки можуть бути. Кожен, хто пішов у ЗСУ, знав про наслідки такого кроку, але все одно пішов.
Сейчас чуть-что "Трамп сказал" - когда, он обычный гражданин
Ну тогда можно вспомнить, Байден вице-президент, попросил Турчинова не оказывать сопротивление в Крыму
Как президент, дал 3 дня, закрыл посольства и чтобы наверняка, предложил Зеленскому покинуть страну.
Снял санкции с СП2, наложил санкции на росию, что она заработала на 40% больше в 2022 под санкциями, чем без санкций в 2021 году
Подписал лендилз от республиканцев - обвинил что это против республиканцев, не исполняет, и "попросил" всех про закон о лендлизе не вспоминать
обещанные 31 танк - едут больше полугода
когда пригожин пошел на москву - то попросил чтобы не раскачивали "российскую" лодку
из 113млрд выделенных конгрессом за все время, только 46млрд на военную помошь, из которых 20млрд пустил на заказы (которые будут готовы через 3-5 лет), 4.3млрд забыл подписать, и они вернулись в бюджет. И только 17млрд было получено помощи за все время, т.е. по 1.2млрд в месяц
- повернув кораблі, які йшли в Одесу
- під тиском міжнародної спільности зателефонував Зе лише на початку квітня 2021, в той час, як москалі з лютого вже почали накопичувати війська на кордоні. При цьому, х**лу подзвонив 26 січня 2021 (інаугурація відбулася 20)
- санкції з ПП2 було знято "великим другом" України в оборонному бюджеті на 2022
- але індивід порушив попередній оборонний бюджет, на 2021, проголосований конгресом і підписаний Трампом: там санкції були, але він відмовився їх продовжувати
https://www.bbc.com/ukrainian/news-57182417
Північний потік-2: Байден відмовився від санкцій проти Росії
20 травня 2021
Адміністрація президента Байдена відмовилася подовжувати санкції проти компаній, що будують суперечливий газопровід між Росією та Німеччиною.
США також призупинять санкції і проти керівника Nord Stream 2 AG і союзника президента Путіна Матіаса Варнінга, колишнього офіцера "Штазі".
Критики "Північного потоку-2", зокрема, і в Конгресі США, називають газопровід найбільшим геополітичним виграшем Кремля.
У Конгресі також закликали Білий дім переглянути рішення.
"In June 2021, US Secretary of State Antony Blinken said that Nord Stream 2 completion was inevitable. In July 2021, the US urged Ukraine not to criticise a forthcoming agreement with Germany over the pipeline.[32][33] On 20 July, Joe Biden and Angela Merkel reached a conclusive deal that the US may trigger sanctions if Russia used Nord Stream as a "political weapon".
https://en.wikipedia.org/wiki/Nord_Stream_2
еще
док конгресса https://www.congress.gov/116/meeting/house/110331/documents/HMKP-116-JU00-20191211-SD994.pdf
и куча еще интересного https://www.bbc.com/russian/news-57175848
https://www.bbc.com/news/world-europe-50875935
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57180674
https://youtu.be/a80cFb8aCts ⚡Перемогу "відклали"? | Радник Байдена відповів на докори в "зливі" України | Є ПИТАННЯ
15 июля 2023 в 09:33
По данным журналистов, в первом классе будет от шести до девяти украинских пилотов. Норвегия выделяет для программы два истребителя F-16, но Госдеп не подписывает запрос на передачу инструкций и авиасимуляторов.
https://focus.ua/*******-novosti/579148-obuchenie-pilotov-vsu-na-f-16-evropa-vse-eshche-zhdet-razreshenie-ssha-smi
Зазирнемо у Вікіпедію: F-16
Призначення: багатоцільовий винищувач.
Прийнятий на озброєння: 17 серпня 1978.
Всього збудовано: 4540.
Перебуває на озброєнні 24 країн:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD Бахрейн - 20
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F Бельгія - 53
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%B0 Венесуела - 18
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Греція - 154
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Данія - 44
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82 Єгипет - 207
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C Ізраїль - 196
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F Індонезія - 33
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BA Ірак - 34
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Йорданія - 47
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE Марокко - 23
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 Нідерланди - 61
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F Норвегія - 35
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%95%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8 ОАЕ - 78
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD Оман - 23
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Пакистан - 75
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Південна Корея - 162
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща - 48
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Португалія - 30
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Румунія - 16
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80 Сінгапур - 60
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%97%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4 Таїланд - 51
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Тайвань - 141
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Туреччина - 260
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D1%96 Чилі - 46
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США - 899
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна - 0 (нуль!)
Може які питання є, чи як?
Скільки? 1, 2, 3, 4, чи аж цілих 5 ?
Коли? Через рік? Через два роки? Через 10 років? В наступному тисячолітті?
Джерело: https://www.politico.com/news/2023/07/14/europe-us-f16-training-00106433
Сполучені Штати заперечують інформацію про те, що вони не надають дозвіл європейським країнам на початок навчання українських пілотів на F16.
Джерело:
Починаючи з 2014.
Над Білим домом, над Байденом і Салліваном вона не виє.