США отрицают, что они задерживают разрешение на начало обучения украинских пилотов на F-16

Соединенные Штаты отрицают информацию о том, что они не дают разрешение европейским странам на начало обучения украинских пилотов на F-16.

Такое заявление советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана приводит CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Президент дал зеленый свет, и мы позволим, поддержим, посодействуем и фактически предоставим необходимые инструменты для того, чтобы украинцы начали тренироваться на F-16, как только европейцы будут готовы", – заверил он.

Салливан добавил, что европейским странам нужно несколько недель, чтобы подготовить тренировочные возможности, и что США придерживаются любых установленных ими сроков.

"Соединенные Штаты не будут задержкой в обеспечении начала тренировок на F-16", – добавил Салливан.

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Напомним, Politico писало, что европейские страны ждут разрешения США, чтобы начать обучение украинских пилотов на F-16.