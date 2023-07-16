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ВСУ выбили россиян из части Старомайорского на Донетчине, враг неудачно попытался восстановить утраченное положение, - Генштаб

війна,зсу

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о наступательных действиях ВСУ на Шахтерском направлении, где была освобождена часть населенного пункта Старомайорское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На Шахтерском направлении, в северной части Старомайорского Донецкой области, противник предпринял неудачную попытку восстановления утраченного положения. Нанес авиационные удары в районах Времевки, Благодатного и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Благодатное".

Смотрите также: Воины 10-й ОГШБр отражают вражеское наступление на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

Генштаб ВС (6599) Донецкая область (10158)


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Топ комментарии
+25
Скоро, таким як ти, цікаві відосики піднесуть. Насправді, наскільки я знаю, в Старомайорському ідуть дуже важкі бої. Тому хоч трошки совісті майте
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16.07.2023 20:00 Ответить
+14
Слава ЗСУ!

Бережи вас Бог, Воїни !
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16.07.2023 20:25 Ответить
+13
Так лапки догори, і чеши в бік кацапського кордону!
В тилу усі стратєги великі...
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16.07.2023 20:19 Ответить
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Скоро, таким як ти, цікаві відосики піднесуть. Насправді, наскільки я знаю, в Старомайорському ідуть дуже важкі бої. Тому хоч трошки совісті майте
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16.07.2023 20:00 Ответить
То був любитель "вечірнього мудозвону" 😕
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16.07.2023 20:22 Ответить
в спам его. без разговоров.
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16.07.2023 20:25 Ответить
Напевно потрібно було спочатку сказати, що ми звільнили північну частину села. Хіба ні? Інакше новина звучить дивно.
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16.07.2023 19:57 Ответить
Наче росіяни намагаються вибити звідти марсіан.
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16.07.2023 19:58 Ответить
вторая армия на Марсе - после илона, конешно
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17.07.2023 11:20 Ответить
Так лапки догори, і чеши в бік кацапського кордону!
В тилу усі стратєги великі...
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16.07.2023 20:19 Ответить
Слухай конашонкова.
Он не обманет. 😕
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16.07.2023 20:24 Ответить
А коли тебе кадировці в два ствола пользують, тобі , кацап, все ясно?)))
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16.07.2023 21:59 Ответить
Тебе кадировці зробили дебілом чи ти таким вродилось?
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16.07.2023 22:08 Ответить
Не бреши, кацап. Тільки недавно бухий медведев заявив, що за останні 6 місяців кацапи мобілізували 160 тисяч (Це навіть більше ніж у нас за цей час)
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16.07.2023 21:16 Ответить
Свинособачою патякати - себе не поважати.
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16.07.2023 21:17 Ответить
Забаньте кацапа
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16.07.2023 21:23 Ответить
Слава ЗСУ!

Бережи вас Бог, Воїни !
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16.07.2023 20:25 Ответить
слава ЗСУ! Тримайтеся, хлопці, удачі вам!
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16.07.2023 20:26 Ответить
как говорит Галина Кондратьевна - "русне не стоит даже рыпаться "
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16.07.2023 20:33 Ответить
"США-убеждены,что вопрос о вступлении Украины в НАТО-решён".-Госдепартамент США. P,S на "болотах"-истерика.
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16.07.2023 21:16 Ответить
Если Пуйло и всякие военкоры с ботами говорят шо наш контрнаступ ничего не добился,почему они постоянно пытаются контратаковать шоб назад отбить?Там Монтян уже плачет шо у орков пехота заканчивается
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16.07.2023 21:23 Ответить

Ну... істерики монтян - штука, яка ще нічого не гарантує. Їй поголосити - як дурному з гори збігти.
Але направду було б непогано, коли б дійсно ваньок стало бракувати.
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16.07.2023 23:11 Ответить
Героям слава !!!
Бережи та допомагай вам Господь, рідненькі
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16.07.2023 22:15 Ответить
 
 