ВСУ выбили россиян из части Старомайорского на Донетчине, враг неудачно попытался восстановить утраченное положение, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о наступательных действиях ВСУ на Шахтерском направлении, где была освобождена часть населенного пункта Старомайорское.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "На Шахтерском направлении, в северной части Старомайорского Донецкой области, противник предпринял неудачную попытку восстановления утраченного положения. Нанес авиационные удары в районах Времевки, Благодатного и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Благодатное".
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+25 сергей юрко
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+14 Алекс Мышкевич
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+13 Red_Sky_On
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В тилу усі стратєги великі...
Он не обманет. 😕
Бережи вас Бог, Воїни !
Ну... істерики монтян - штука, яка ще нічого не гарантує. Їй поголосити - як дурному з гори збігти.
Але направду було б непогано, коли б дійсно ваньок стало бракувати.
Бережи та допомагай вам Господь, рідненькі