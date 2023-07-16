ВСУ выбили россиян из части Старомайорского на Донетчине, враг неудачно попытался восстановить утраченное положение, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о наступательных действиях ВСУ на Шахтерском направлении, где была освобождена часть населенного пункта Старомайорское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На Шахтерском направлении, в северной части Старомайорского Донецкой области, противник предпринял неудачную попытку восстановления утраченного положения. Нанес авиационные удары в районах Времевки, Благодатного и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Благодатное".

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