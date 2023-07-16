РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12293 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
854 2

Вечером россияне нанесли авиаудар по Бериславской громаде, погиб человек, - Офис генпрокурора

область,обстріл,запорізька

Враг нанес авиаудара по Бериславской громаде Херсонской области. В результате атаки погибла женщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, около 20:00 16 июля российские захватчики ударили по населенному пункту в Бериславской территориальной громаде.

Вследствие вражеской атаки несовместимые с жизнью травмы получила местная жительница. Уточнение данных о травмированных продолжается.

По предварительной информации, российской армией были нанесены два удара управляемыми авиационными бомбами.

Читайте также: Россияне снова нанесли удар по Харькову, - ОВА (обновлено)

В течение дня в результате российской агрессии на территории Херсонской области травмы получили еще пять гражданских, двое из них - дети.

Автор: 

обстрел (28290) Офис Генпрокурора (2521) Берислав (153) Херсонская область (4968)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Внаслідок атаки загунал жінка

Йа.
Український мова йэ дуже важке! А текст крутому журналісту вичитувати западло - і так сайдьот!
показать весь комментарий
16.07.2023 21:49 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2023 22:19 Ответить
 
 