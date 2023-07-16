Вечером россияне нанесли авиаудар по Бериславской громаде, погиб человек, - Офис генпрокурора
Враг нанес авиаудара по Бериславской громаде Херсонской области. В результате атаки погибла женщина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, около 20:00 16 июля российские захватчики ударили по населенному пункту в Бериславской территориальной громаде.
Вследствие вражеской атаки несовместимые с жизнью травмы получила местная жительница. Уточнение данных о травмированных продолжается.
По предварительной информации, российской армией были нанесены два удара управляемыми авиационными бомбами.
В течение дня в результате российской агрессии на территории Херсонской области травмы получили еще пять гражданских, двое из них - дети.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Йа.
Український мова йэ дуже важке! А текст крутому журналісту вичитувати западло - і так сайдьот!