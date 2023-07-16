Вечером россияне нанесли авиаудар по Бериславской громаде, погиб человек, - Офис генпрокурора

Враг нанес авиаудара по Бериславской громаде Херсонской области. В результате атаки погибла женщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, около 20:00 16 июля российские захватчики ударили по населенному пункту в Бериславской территориальной громаде.

Вследствие вражеской атаки несовместимые с жизнью травмы получила местная жительница. Уточнение данных о травмированных продолжается.

По предварительной информации, российской армией были нанесены два удара управляемыми авиационными бомбами.

Читайте также: Россияне снова нанесли удар по Харькову, - ОВА (обновлено)

В течение дня в результате российской агрессии на территории Херсонской области травмы получили еще пять гражданских, двое из них - дети.