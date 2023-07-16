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Новости Помощь Украине
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Передача кассетных боеприпасов Украине не влияет на "моральный авторитет" Киева или Вашингтона, - Салливан

джейк,салліван

Украине необходимы кассетные боеприпасы, чтобы защитить свою землю и своих людей, поэтому их передача не влияет на "моральный авторитет" ни Киева, ни Вашингтона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире NBC News заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мнение о том, что предоставление украинцам оружия, которое они используют, чтобы защитить свое мирное население и свою Родину, является каким-то вызовом нашему моральному авторитету, я считаю сомнительным", - подчеркнул он.

Он добавил, что моральный авторитет в этой войне определяют другие вещи.

"Наш моральный авторитет и моральный авторитет Украины в этом конфликте вытекает из того факта, что мы поддерживаем страну, которая испытала жестокую атаку со стороны ее соседа с ракетами и бомбами, падающими на ее города, убивая ее мирных жителей, разрушая ее школы, церкви, ее больницы", – резюмировал Салливан.

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Напомним, российский диктатор Владимир Путин утверждает, что Россия не использовала в войне против Украины кассетные боеприпасы, хотя и правозащитники, и украинские власти, и иностранные СМИ сообщали о сотнях таких случаев.

Автор: 

США (27348) помощь и поддержка (879) Салливан Джейк (257) кассетные боеприпасы (99)


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Топ комментарии
+8
Ловіть русского патріота

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16.07.2023 22:03 Ответить
+7
Кацапы с первого дня войны лупили по нам кассетными боеприпасами и по мирным городам в том числе,кассетные боеприпасы с нашей стороны не станут никакой "вундервафлей" для кацапов,но они увидят то,что мы будем ипашить по ним тем-же самым что и они по нам,то есть-ответкой и это уже-прекрасно!
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16.07.2023 22:03 Ответить
+5
Нет, это уже за*****ло! Сколько можно оправдываться и давить на моральный аспект?! Дали кассетные снаряды? Получили их? Всё, бл**дь, тема закрыта! Хватит трындеть по этому поводу ВСЕМ РАЗОМ!!!!
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16.07.2023 22:11 Ответить
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Правільна у нацистав тока адна мараль-нацистская...
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16.07.2023 21:58 Ответить
Щось я Саллівана останнім часом не впізнаю.... То Єрмака в Вільнюсі мало не побив, то зараз...
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16.07.2023 22:02 Ответить
Дивись уважніше

і тоді побачишь що Саліва е Саліван.
Кірбі е Кірбі,
а Бернс е Бернс.

Та не треба бути маленьким хлопчиком та слухати слова.
Треба дивитись на діла.
А діла скажуть хто саботує поміч Україні.
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16.07.2023 22:20 Ответить
Кацапы с первого дня войны лупили по нам кассетными боеприпасами и по мирным городам в том числе,кассетные боеприпасы с нашей стороны не станут никакой "вундервафлей" для кацапов,но они увидят то,что мы будем ипашить по ним тем-же самым что и они по нам,то есть-ответкой и это уже-прекрасно!
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16.07.2023 22:03 Ответить
Ловіть русского патріота

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16.07.2023 22:03 Ответить
Депортація, або позбавлеання громадянських прав обирати і бути обраним
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16.07.2023 23:52 Ответить
Продовження радянської концепції про ліміти необхідної самооборони. Ті ж яйця, але тепер моральний аспект.
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16.07.2023 22:05 Ответить
нє,впевнений що рашистам сподобається і впєчатлєніямя ані будут дєліцца в антрактє у кабзона...
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16.07.2023 22:14 Ответить
Нет, это уже за*****ло! Сколько можно оправдываться и давить на моральный аспект?! Дали кассетные снаряды? Получили их? Всё, бл**дь, тема закрыта! Хватит трындеть по этому поводу ВСЕМ РАЗОМ!!!!
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16.07.2023 22:11 Ответить
розмов з цими касетними патронами як розмов про контрнаступ .у п ідсумку буде такий же пшик
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16.07.2023 22:11 Ответить
нє-там від пшику будуть повні рашистські парткі...
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16.07.2023 22:22 Ответить
Дай Бог. передали вже майже як тиждень але на полі бою ніхто ті касетні патрони так і не побачив.
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16.07.2023 22:24 Ответить
Говорить о моральных авторитетах по отношению к вонючей параше и её Ху#лу вообще не приходится. Всех парашников надо истреблять безжалостно как клопов или тараканов.
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16.07.2023 22:17 Ответить
Саліван говорить о «моральних авторитетах» України та США не випадково.

Він спеціально перемішано акцент з Россії на Україну та США.

Весь світ зрозумів що росія е «абсолютної зло».

Але у Кремля е «адвокати» і вони міняють тему-
замість засудження агрессора ,
вони починають говорити/виправдовувать США та Україну.

Тому треба розуміти хто і як підтримуе рф. Лист таків діячів дуже великий.
Починая з Меркель, Обами та інших…
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16.07.2023 22:42 Ответить
"Засранець Саліван" (с) А.Піонтковський) поволі стає "яструбом" Саліваном
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17.07.2023 00:48 Ответить
 
 