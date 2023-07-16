Передача кассетных боеприпасов Украине не влияет на "моральный авторитет" Киева или Вашингтона, - Салливан
Украине необходимы кассетные боеприпасы, чтобы защитить свою землю и своих людей, поэтому их передача не влияет на "моральный авторитет" ни Киева, ни Вашингтона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире NBC News заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мнение о том, что предоставление украинцам оружия, которое они используют, чтобы защитить свое мирное население и свою Родину, является каким-то вызовом нашему моральному авторитету, я считаю сомнительным", - подчеркнул он.
Он добавил, что моральный авторитет в этой войне определяют другие вещи.
"Наш моральный авторитет и моральный авторитет Украины в этом конфликте вытекает из того факта, что мы поддерживаем страну, которая испытала жестокую атаку со стороны ее соседа с ракетами и бомбами, падающими на ее города, убивая ее мирных жителей, разрушая ее школы, церкви, ее больницы", – резюмировал Салливан.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин утверждает, что Россия не использовала в войне против Украины кассетные боеприпасы, хотя и правозащитники, и украинские власти, и иностранные СМИ сообщали о сотнях таких случаев.
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і тоді побачишь що Саліва е Саліван.
Кірбі е Кірбі,
а Бернс е Бернс.
Та не треба бути маленьким хлопчиком та слухати слова.
Треба дивитись на діла.
А діла скажуть хто саботує поміч Україні.
Він спеціально перемішано акцент з Россії на Україну та США.
Весь світ зрозумів що росія е «абсолютної зло».
Але у Кремля е «адвокати» і вони міняють тему-
замість засудження агрессора ,
вони починають говорити/виправдовувать США та Україну.
Тому треба розуміти хто і як підтримуе рф. Лист таків діячів дуже великий.
Починая з Меркель, Обами та інших…