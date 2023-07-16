Передача кассетных боеприпасов Украине не влияет на "моральный авторитет" Киева или Вашингтона, - Салливан

Украине необходимы кассетные боеприпасы, чтобы защитить свою землю и своих людей, поэтому их передача не влияет на "моральный авторитет" ни Киева, ни Вашингтона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире NBC News заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мнение о том, что предоставление украинцам оружия, которое они используют, чтобы защитить свое мирное население и свою Родину, является каким-то вызовом нашему моральному авторитету, я считаю сомнительным", - подчеркнул он.

Он добавил, что моральный авторитет в этой войне определяют другие вещи.

"Наш моральный авторитет и моральный авторитет Украины в этом конфликте вытекает из того факта, что мы поддерживаем страну, которая испытала жестокую атаку со стороны ее соседа с ракетами и бомбами, падающими на ее города, убивая ее мирных жителей, разрушая ее школы, церкви, ее больницы", – резюмировал Салливан.

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Напомним, российский диктатор Владимир Путин утверждает, что Россия не использовала в войне против Украины кассетные боеприпасы, хотя и правозащитники, и украинские власти, и иностранные СМИ сообщали о сотнях таких случаев.