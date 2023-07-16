РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12350 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 108 7

В течение 16 июля россияне нанесли 6 ракетных и 38 авиационных ударов, - Генштаб

ракета

Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов российских оккупантов по территории Украины в течение 16 июля 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток враг нанес 6 ракетных и 38 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой".

Читайте также: Россияне снова нанесли удар по Харькову, - ОВА (обновлено)

Автор: 

Генштаб ВС (6599) обстрел (28290)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це якої зброї не достатньо, щоб було мінус 38 літаків?
показать весь комментарий
16.07.2023 22:01 Ответить
Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт. Джерело:

Це дуже погано. Але з цього повідомлення випливає, що ВСУ не постраждали ніяк?
показать весь комментарий
16.07.2023 22:06 Ответить
Вы с какой целью интересуетесь ?
показать весь комментарий
16.07.2023 22:12 Ответить
Зі шпигунської звичайно.
показать весь комментарий
16.07.2023 22:13 Ответить
З якою метою звертаєтесь до українців мовою окупанта?
показать весь комментарий
16.07.2023 23:26 Ответить
В этом и разница ... У них 38 налетов , а у нас 10 с хвостиком ... ( но самолеты не дадим , АТАКАМСЫ не дадим - мы же обещали Абрамсы ... осенью ... может быть . )
Интересно - и почему так "медленно" идет контрнаступление ?
показать весь комментарий
16.07.2023 22:11 Ответить
Всім цікаві удари у відповідь, а вони де?
показать весь комментарий
17.07.2023 05:26 Ответить
 
 