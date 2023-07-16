В течение 16 июля россияне нанесли 6 ракетных и 38 авиационных ударов, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов российских оккупантов по территории Украины в течение 16 июля 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток враг нанес 6 ракетных и 38 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой".
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Це дуже погано. Але з цього повідомлення випливає, що ВСУ не постраждали ніяк?
Интересно - и почему так "медленно" идет контрнаступление ?