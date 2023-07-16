На оккупированной части Луганщины рашисты не восстанавливают ни дома, ни инфраструктуру, - ОВА
Во временно оккупированных россиянами в прошлом году городах ситуация катастрофическая. Захватчики не восстанавливают разрушенные дома и инфраструктуру.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал начальника Луганской областной военной администрации Артема Лысогора.
"В оккупированных в прошлом году городах россияне не восстанавливают ни жилье, ни инфраструктуру. Там обостренная санитарная ситуация – с засильем крыс никто не борется. В городах, где отключена связь, коллаборанты и военные РФ за деньги предоставляют людям право одноразового пользования интернетом", - говорится в сообщении.
Он также рассказал, что, несмотря на отсутствие интернета, оккупанты сообщили о подключении избирательных участков к централизованной системе выборов.
Прокомментировал Лысогор и мощный взрыв, прогремевший сегодня на окраине Луганска.
"На складах в Луганске, как показала сегодняшняя "бавовна", было очень много вооружения. Единственное, что могу сказать: курить следует в специально отведенных местах", - отметил глава Луганской области.
Напомним, сегодня Вооруженные силы Украины уничтожили склад ракетного вооружения оккупантов на временно оккупированной части Луганской области.
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