На оккупированной части Луганщины рашисты не восстанавливают ни дома, ни инфраструктуру, - ОВА

Во временно оккупированных россиянами в прошлом году городах ситуация катастрофическая. Захватчики не восстанавливают разрушенные дома и инфраструктуру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал начальника Луганской областной военной администрации Артема Лысогора.

"В оккупированных в прошлом году городах россияне не восстанавливают ни жилье, ни инфраструктуру. Там обостренная санитарная ситуация – с засильем крыс никто не борется. В городах, где отключена связь, коллаборанты и военные РФ за деньги предоставляют людям право одноразового пользования интернетом", - говорится в сообщении.

Он также рассказал, что, несмотря на отсутствие интернета, оккупанты сообщили о подключении избирательных участков к централизованной системе выборов.

Прокомментировал Лысогор и мощный взрыв, прогремевший сегодня на окраине Луганска.

"На складах в Луганске, как показала сегодняшняя "бавовна", было очень много вооружения. Единственное, что могу сказать: курить следует в специально отведенных местах", - отметил глава Луганской области.

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Напомним, сегодня Вооруженные силы Украины уничтожили склад ракетного вооружения оккупантов на временно оккупированной части Луганской области.