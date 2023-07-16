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На оккупированной части Луганщины рашисты не восстанавливают ни дома, ни инфраструктуру, - ОВА

луганщина

Во временно оккупированных россиянами в прошлом году городах ситуация катастрофическая. Захватчики не восстанавливают разрушенные дома и инфраструктуру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал начальника Луганской областной военной администрации Артема Лысогора.

"В оккупированных в прошлом году городах россияне не восстанавливают ни жилье, ни инфраструктуру. Там обостренная санитарная ситуация – с засильем крыс никто не борется. В городах, где отключена связь, коллаборанты и военные РФ за деньги предоставляют людям право одноразового пользования интернетом", - говорится в сообщении.

Он также рассказал, что, несмотря на отсутствие интернета, оккупанты сообщили о подключении избирательных участков к централизованной системе выборов.

Прокомментировал Лысогор и мощный взрыв, прогремевший сегодня на окраине Луганска.

"На складах в Луганске, как показала сегодняшняя "бавовна", было очень много вооружения. Единственное, что могу сказать: курить следует в специально отведенных местах", - отметил глава Луганской области.

Читайте также: В течение 16 июля россияне нанесли 6 ракетных и 38 авиационных ударов, - Генштаб

Напомним, сегодня Вооруженные силы Украины уничтожили склад ракетного вооружения оккупантов на временно оккупированной части Луганской области.

Автор: 

оккупация (10217) военные преступления (1471) Лысогор Артем (33) Луганская область (6519)


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Топ комментарии
+7
Їх ціль - знищення нашої нації. Нафіга їм вкладувати сюди гроші?
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16.07.2023 22:27 Ответить
+7
Зате дозволяють ґаваріть парускі скільки хош.
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16.07.2023 22:33 Ответить
+5
Натомість, поставлять бюстик чЛєніна серед руїн, "піанєрав" з червоною ганчіркою біля "вєчнава агня" та зроблять усі надписи на "язикє". Типовому мешканцю "маладих рєспублік" більше нічого і не треба.
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16.07.2023 22:46 Ответить
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Їх ціль - знищення нашої нації. Нафіга їм вкладувати сюди гроші?
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16.07.2023 22:27 Ответить
Зате дозволяють ґаваріть парускі скільки хош.
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16.07.2023 22:33 Ответить
Зато без НАТо і "бендер"! "Нам всьо наравится!"
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17.07.2023 05:41 Ответить
Ну той що, ще скажіть, що населення не проголосує за хутіна. Буде 146%, як у них завжди.
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16.07.2023 22:35 Ответить
Який інтернет? ЛуГандон має дякувати, що путан прийшов і "допоміг" їм стати злиднями.
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16.07.2023 22:35 Ответить
Рашисти нічого не будуть відновлювати бо відчувають поступово втратять території навіть лнр - днр
Це питання часу
Як звільнять південь і не буде логістичного сполучення
Кацапам доведеться обирати
Донбас чи
Крим
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16.07.2023 22:37 Ответить
Натомість, поставлять бюстик чЛєніна серед руїн, "піанєрав" з червоною ганчіркою біля "вєчнава агня" та зроблять усі надписи на "язикє". Типовому мешканцю "маладих рєспублік" більше нічого і не треба.
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16.07.2023 22:46 Ответить
Танки на постаменти же
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16.07.2023 23:29 Ответить
Понашкрябають всюди свої улюблені слова і картинки
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16.07.2023 23:31 Ответить
А подоляк думав що будуть бережно ставитись до інфраструктури та відновлювати те що зруйнували .
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16.07.2023 23:15 Ответить
Еслтглавкрыса прислала свои полчища куда-то, что там должно быть птичий базар штоле?
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16.07.2023 23:28 Ответить
Подоляк в курсі що роблять "люди" заради яких влада не підривала мости.
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17.07.2023 00:58 Ответить
Ишь, сукины дети, чего захотіли и русской мир и дома одновременноэто бывает только по отдельности, или или!
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17.07.2023 04:45 Ответить
Людям там цього не потрібно головне що вони с рассієй.Хоть в гамні но з матушкой.
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17.07.2023 07:23 Ответить
 
 