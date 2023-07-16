В течение 16 июля россияне 18 раз обстреляли Сумщину – зафиксировано 126 взрывов, - ОВА

В течение дня россияне совершили 18 обстрелов приграничья. Зафиксировано 126 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Путивльская, Великописаревская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Юнаковская, Шалыгинская, Эсманская громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Сумской ОВА.

В сообщении отмечается: "Белопольская громада: с вертолета осуществлены пуски НАР (12 взрывов). Информация о пострадавших и разрушениях объектов инфраструктуры уточняется. Также был минометный обстрел (8 взрывов).

Путивльская громада: враг бил из минометов (7 взрывов) и артиллерии (4 взрыва).

Великописаревская громада: совершен минометный обстрел (2 взрыва).

Середино-Будская громада: зафиксирован гранатометный обстрел (АГС) (21 взрыв). В результате обстрела одно гражданское лицо получило травму (открытая рана нижней конечности, медицинская помощь оказана без госпитализации). Кроме того, при обстреле повреждены два домохозяйства: окна, газовая труба, гараж и автомобиль.

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Зноб-Новгородская громада: был минометный обстрел (7 взрывов).

Шалыгинская громада: совершен минометный обстрел (6 взрывов).

Краснопольская громада: враг бил из минометов (10 взрывов).

Эсманская громада: произведен артиллерийский обстрел (10 взрывов).

Юнаковская громада: зафиксирован минометный обстрел (7 взрывов) и артобстрел (26 взрывов)".

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