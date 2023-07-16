Вечером 16 июля россияне третий раз за сутки ударили по Харькову, - мэр

Харьков третий раз в течение 16 июля оказался под ударом российских оккупационных войск

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил городской голова Игорь Терехов.

"По предварительной информации, снова обстрел Основянского района", - написал Терехов.

Как сообщалось ранее, оккупанты в воскресенье вечером нанесли удар по Основянскому району Харькова, как следствие 1 человек погиб, 3 ранены.