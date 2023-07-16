Вечером 16 июля россияне третий раз за сутки ударили по Харькову, - мэр
Харьков третий раз в течение 16 июля оказался под ударом российских оккупационных войск
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил городской голова Игорь Терехов.
"По предварительной информации, снова обстрел Основянского района", - написал Терехов.
Как сообщалось ранее, оккупанты в воскресенье вечером нанесли удар по Основянскому району Харькова, как следствие 1 человек погиб, 3 ранены.
Топ комментарии
+9 Drbest Good #551142
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+9 сергей юрко
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+8 Сашко Бабенко #553471
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Бо вони совки та не здатні до навчвння.
« Руський мир» він завжди один. Це Тупі, агресивні, фанатики « великої расеи».
є міський голова.
і губернаторів не иснує. є обласні голови.
і кієва не иснує. є Київ.
і кієвскай руси не иснувало. була Русь.
диявол в деталях.
сама лагідна назва, ворог...
а краще орки вата московити підари
але не росіяни
і взагалі, нама такої нації
є СРАМОН
союз разномордих народов
а то якось не по рюське
якут-руский
удмурт-руский
вже й чеченець та дагестанец-руский
а реально, руских, московитів, вже й в москві нема нікуя
*****,
і те втікло за урал
Посмотри в зеркало.
Ты видишь там военное превосходство Украины над парашей?
Видишь баланс сил?
или ты видишь там слабого врага?
Вот и ответ на твой вопрос.
Нажаль - не військовим...
А вот про про врага нет. Не надо заниматься шапкозакидательство.
Это дорого стоит - недооценка противника стоит много крови.
І найголовніше - вони настільки ****#ті, що реально вважають, що це ми на них напали, а вони обороняють свою землю!
Навіть Гітлеру не вдалось те, що вдалось зробити з російського народу Х.йлу!
2. перен., вульг. Уживається як лайливе слово, перев. щодо жінки. Лупила, лупила його Уляна, а далі випхала з хати. - Чекай, ****! - тільки й промовив Андрійко (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 442);
// Взагалі про підлу, нікчемну людину. - То, люди, не моя дочка, а ****! - говорив Коваль на сході і закляв тяжкою клятьбою (Яків Качура, II, 1958, 108); - Я тобі не скажу, що ти сучий син, бо тебе породила чесна мати, а ****ю ти став пізніше... (Михайло Томчаній, Жменяки, 1964, 96
Ви маєте на увазі, що Гітлер хотів зробити із кацапів, кацапів?