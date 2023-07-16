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Новости Агрессия России против Украины Война
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Вечером 16 июля россияне третий раз за сутки ударили по Харькову, - мэр

харків

Харьков третий раз в течение 16 июля оказался под ударом российских оккупационных войск

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил городской голова Игорь Терехов.

"По предварительной информации, снова обстрел Основянского района", - написал Терехов.

Как сообщалось ранее, оккупанты в воскресенье вечером нанесли удар по Основянскому району Харькова, как следствие 1 человек погиб, 3 ранены.

Автор: 

обстрел (28290) Харьков (7638) Терехов Игорь (258)


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Топ комментарии
+9
Тіх зто у Харкові за ху&ла вже нічому не навчишь.

Бо вони совки та не здатні до навчвння.

« Руський мир» він завжди один. Це Тупі, агресивні, фанатики « великої расеи».
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16.07.2023 23:03 Ответить
+9
На жаль, ответ уже просрали. Год назад говорили, что скоро у нас будут аналоги Шахедов, которыми можно бы было выбить кацапские С-300 (летят толпы Шахедов, и кацапам нужны их С-300 для уничтожения Шахедов, а не для обстрелов Харькова и Запорожья). К сожалению, ответ на вопрос "Где украинские Шахеды?" там же, где и "Хто разминировал Чонгар?"
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16.07.2023 23:24 Ответить
+8
ніякого мера не иснує, це вигадка лінивих.

є міський голова.

і губернаторів не иснує. є обласні голови.

і кієва не иснує. є Київ.

і кієвскай руси не иснувало. була Русь.

диявол в деталях.
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16.07.2023 22:50 Ответить
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Тіх зто у Харкові за ху&ла вже нічому не навчишь.

Бо вони совки та не здатні до навчвння.

« Руський мир» він завжди один. Це Тупі, агресивні, фанатики « великої расеи».
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16.07.2023 23:03 Ответить
Шановні, не "рюzzьге мир", а "свинопсиний мир"!
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16.07.2023 23:28 Ответить
только моральній урод может так злоралствовать...
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17.07.2023 02:49 Ответить
ніякого мера не иснує, це вигадка лінивих.

є міський голова.

і губернаторів не иснує. є обласні голови.

і кієва не иснує. є Київ.

і кієвскай руси не иснувало. була Русь.

диявол в деталях.
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16.07.2023 22:50 Ответить
Що не здатні захопити - рівняють з землею. Типова тактика для цих потвор.
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16.07.2023 22:50 Ответить
вороги, пане мер, ВОРОГИ а не росіяни
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16.07.2023 22:55 Ответить
Скільки можна писати так ласково "росіяни" , "росія". Рашисти і мордор - ось їх справжні "імена"
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16.07.2023 23:07 Ответить
Пі**от, нє?!!!
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16.07.2023 23:19 Ответить
я про це топчу вже давно
сама лагідна назва, ворог...
а краще орки вата московити підари
але не росіяни
і взагалі, нама такої нації
є СРАМОН
союз разномордих народов
а то якось не по рюське
якут-руский
удмурт-руский
вже й чеченець та дагестанец-руский
а реально, руских, московитів, вже й в москві нема нікуя
*****,
і те втікло за урал
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16.07.2023 23:24 Ответить
где зеркальный ответ? или так и будем сопли утирать...
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16.07.2023 23:01 Ответить
На жаль, ответ уже просрали. Год назад говорили, что скоро у нас будут аналоги Шахедов, которыми можно бы было выбить кацапские С-300 (летят толпы Шахедов, и кацапам нужны их С-300 для уничтожения Шахедов, а не для обстрелов Харькова и Запорожья). К сожалению, ответ на вопрос "Где украинские Шахеды?" там же, где и "Хто разминировал Чонгар?"
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16.07.2023 23:24 Ответить
Хто дасть відповідь на запитання : коли почнемо х..ярити бєлгород? удар на удар?
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16.07.2023 23:05 Ответить
Політична воля вся йде на суперечки з союзниками і їх звинувачення у всіх своїх про**бах
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16.07.2023 23:21 Ответить
В зеркале, Люба.

Посмотри в зеркало.
Ты видишь там военное превосходство Украины над парашей?
Видишь баланс сил?
или ты видишь там слабого врага?

Вот и ответ на твой вопрос.
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16.07.2023 23:08 Ответить
для того чтобы адекватно ответить не нужно превосходство, нужны возможности, а они у нас есть. история знает множество примеров, когда враг превосходящий противника терпел поражение. победит тот, кто верит в свою победу, и это будет Украина, потому что уверенности нам не занимать.
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16.07.2023 23:18 Ответить
Стосовно "Спроможностей" - це до пана Резнікова - він спеціаліст по спроможностям!

Нажаль - не військовим...
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16.07.2023 23:47 Ответить
Люба, про Україну - это правильно.

А вот про про врага нет. Не надо заниматься шапкозакидательство.

Это дорого стоит - недооценка противника стоит много крови.
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17.07.2023 02:39 Ответить
Сучі діти!

І найголовніше - вони настільки ****#ті, що реально вважають, що це ми на них напали, а вони обороняють свою землю!

Навіть Гітлеру не вдалось те, що вдалось зробити з російського народу Х.йлу!
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16.07.2023 23:18 Ответить
Не навішуйте тваринкам таких у**бііщнх дітей
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16.07.2023 23:23 Ответить
http://sum.in.ua/s/**** ****, и, жін.

2. перен., вульг. Уживається як лайливе слово, перев. щодо жінки. Лупила, лупила його Уляна, а далі випхала з хати. - Чекай, ****! - тільки й промовив Андрійко (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 442);
// Взагалі про підлу, нікчемну людину. - То, люди, не моя дочка, а ****! - говорив Коваль на сході і закляв тяжкою клятьбою (Яків Качура, II, 1958, 108); - Я тобі не скажу, що ти сучий син, бо тебе породила чесна мати, а ****ю ти став пізніше... (Михайло Томчаній, Жменяки, 1964, 96
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16.07.2023 23:28 Ответить
Істоти з інтелектом амеби... Що вони зі знищеним містом робитимуть? Хіба німці таке робили??? Так то хфошизди як-ніяк!!!! А тут же культура, балєт, ікона "на троіх", першонахі в космосі .. πідораси імперських.
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16.07.2023 23:24 Ответить
зробити з російського народу Х.йлу!
Ви маєте на увазі, що Гітлер хотів зробити із кацапів, кацапів?
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16.07.2023 23:25 Ответить
Це то місто де бидло стояло у чергах щоби подивитися на дохлого гепу? Сподіваюся що люди там змінились
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16.07.2023 23:40 Ответить
Не був Харків руським містом ніколи. Навпаки осередком української культури на Слобожанщині. Але стріляють росіяни не з якихось ідейних міркувань, а просто тому що вони бісові діти і в них є чим стріляти. Якби думали в Україні влада більш патріотично і хитро, можливо б скористалася моментом конфлікту між Іраном і РФ (за острови і за літаки) і купила б Мальв - 2 в іранців декілька тисяч. Західні країни навряд би щось сказали погане на це.
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17.07.2023 00:01 Ответить
старинная украинская поговорка. «Папа, папа, черт в дом входит. тихо сынок, пусть будет дьявол, не было бы moskaļ.
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17.07.2023 00:44 Ответить
google translate
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17.07.2023 00:47 Ответить
Надо уже привыкнуть ракет 500+ как не было так и скорей всего не будет. Без адекватного ответа это будет и 5 и 10 лет. Д
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17.07.2023 01:16 Ответить
Что то с Крымским мостом случилось !.
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17.07.2023 05:45 Ответить
Как пишут в соцсетях : альтернативный путь (сухопутный) обратно через Чернобаевку.
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17.07.2023 05:58 Ответить
На Крымском мосту "упал" пролет
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17.07.2023 06:19 Ответить
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17.07.2023 06:21 Ответить
На Крымском мосту прогремели взрывы, есть разрушения и погибшие: движение перекрыли, люди в панике. Фото и видео
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17.07.2023 06:23 Ответить
було двi бавовни
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17.07.2023 06:30 Ответить
https://24tv.ua/ru/vzryvy-na-krymskom-mostu-17-ijulja-2023-goda-kakaja-situacija-na-mostu-24-kanal_n2354256 Рухнул пролет и расходятся плиты: в сети показали последствия "хлопка" на Крымском мосту
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17.07.2023 07:19 Ответить
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17.07.2023 07:52 Ответить
Россияне уже опубликовали маршрут возврата для туристов. "Джанкое-Мелитополь-Бердянск-Мариополь и Ростов-на-Дону" .Это означает что проходит боевые действия на этом маршруте и россияни будут живой шчит для армий московий.
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17.07.2023 08:07 Ответить
я бы хотел посмотреть на тех идиотов кто тудой поедет
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17.07.2023 08:08 Ответить
был живой шит - будет мертвый
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17.07.2023 08:10 Ответить
В результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека
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17.07.2023 08:12 Ответить
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17.07.2023 08:17 Ответить
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17.07.2023 08:20 Ответить
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17.07.2023 08:22 Ответить
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17.07.2023 08:25 Ответить
 
 