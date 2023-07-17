Когда воздушный щит Украины станет достаточно крепким, мы защитим всю Европу, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявляет, что когда воздушный щит Украины станет достаточно крепким, Украина обеспечит защиту всей Европы от российского террора.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время вечернего обращения.
Зеленский заявил: "Мы уже показали, что нет таких российских ракет, которые не могли бы уничтожить украинцы. И когда украинский воздушный щит станет достаточно крепким, а это будет Украина обеспечит реальную свободу и защищенность всей Европы от российского террора.
Безопасность нашего континента начинается здесь, суверенитетом и силой Украины.
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+32 Snart
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+26 Zynoviy Zenon #568769
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+23 Olga Pelle #551280
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Як «український щит» захищає Литву чи Естонію
Критикувати Боневтіка "не на часі", а асфальтувати повторно нормальну дорогу завжди "на часі".
Дякую з посилання, давненько не дивився Сергія Пояркова.
Как много в этом звуке. Так из клоуна гидранта сделали.
Среднестатистический украинец, на месте руоводителей запада и сша, учтя подготовку Украины к войне, махнул бы рукой и усиливал бы балтийские, Польшу, Молдавию, Словакию, мадьяров и т.п.
было бы дешевле.
Чем сейчас Германия, Франция, Италия, и многие другие страны и занимаются
Размер имеет значение))
Курс страны стабилен, демократический, представители НАТО по три раза на день пороги обивают на Банковой, говорят:
- Сцаныч, айда с нами!
Вы в поселок на побережье Сомали к их, типа сельскому голове придите и предложите денег и оружия за защиту от сомалийских пиратов!))
"Самая большая..." - зелю, с его "величием наслушались?
Ну и в финале - "единая россия от владивостока до лиссабона"
А кого ж і від кого ЗСУ захищали б, якби ти сюди рашистів не запустив???
зробимо рогатки і орському ВКС кіздєц
європа в безпеці
Дострокові
ми будемо купувати ппо, про і збивати ці ракети
а фініш, ***, коли????
нам дають парасольку бо сусід сере на голову....
дайте молоток щоб ..обнути сусіда по голові???
тим ідіотам які "іржали" що ссикуни на саміт у Вільнюсі притащили 16 петріотів.
Захистун млять.
Такое впечатление, что ты готов говорить любую чушь, лишь бы привлечь к себе внимание.
Тяга к славе шоу-мэна не проходит, это у тебя в крови...
Но ты же президент. Мыслить и говорить надо уже по государственному, а не как в квартале 95.