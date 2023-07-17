Когда воздушный щит Украины станет достаточно крепким, мы защитим всю Европу, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что когда воздушный щит Украины станет достаточно крепким, Украина обеспечит защиту всей Европы от российского террора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время вечернего обращения.

Зеленский заявил: "Мы уже показали, что нет таких российских ракет, которые не могли бы уничтожить украинцы. И когда украинский воздушный щит станет достаточно крепким, а это будет Украина обеспечит реальную свободу и защищенность всей Европы от российского террора.

Безопасность нашего континента начинается здесь, суверенитетом и силой Украины.

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