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Когда воздушный щит Украины станет достаточно крепким, мы защитим всю Европу, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявляет, что когда воздушный щит Украины станет достаточно крепким, Украина обеспечит защиту всей Европы от российского террора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время вечернего обращения.

Зеленский заявил: "Мы уже показали, что нет таких российских ракет, которые не могли бы уничтожить украинцы. И когда украинский воздушный щит станет достаточно крепким, а это будет Украина обеспечит реальную свободу и защищенность всей Европы от российского террора.

Безопасность нашего континента начинается здесь, суверенитетом и силой Украины.

Смотрите: Наше государство никогда не откажется от своего суверенитета, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский Владимир (21108) обращение (779) Воздушные силы (2485)


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Топ комментарии
+32
Дибіл ***** - ЄС і США будують цей щит в Україні, для України, опосередковано для себе. І в себе мають і розбудовують ще кращий. Кому ти ***** це париш?
Як «український щит» захищає Литву чи Естонію
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16.07.2023 23:38 Ответить
+26
Це ж скільки роботи попереду. Президентом Європи можуть обрати!
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16.07.2023 23:38 Ответить
+23
Там уже все заасфальтовано
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16.07.2023 23:51 Ответить
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Це ж скільки роботи попереду. Президентом Європи можуть обрати!
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16.07.2023 23:38 Ответить
Там уже все заасфальтовано
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16.07.2023 23:51 Ответить
Максимум-завгоспом Монті Пайтон.
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17.07.2023 00:47 Ответить
насмішив. дякую))))
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17.07.2023 03:50 Ответить
После такого заявления ему надо клистрон в жопу засунуть. Один из тех, что ДБР сняло с зрк на Юге.
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17.07.2023 06:27 Ответить
тебе 73% малоросов в Украине самому загнали в 2019…и еще раз повторят.И не обижайся на правду.
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17.07.2023 08:54 Ответить
Так, так, десь приблизно було таке. А вы бачу встиглы сдристнути до Немечины з вставленим у сраку чи витягли одразу перетнув кордон?
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17.07.2023 15:52 Ответить
Иди дальше спать,пьяница…ЗЕермаки еще не все украли. Янукович два дивана уже задницей вытер глядя что так можно было красть и ничего не будет. Даже мог Крым не продавать лаптеногим.)
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17.07.2023 16:03 Ответить
Дибіл ***** - ЄС і США будують цей щит в Україні, для України, опосередковано для себе. І в себе мають і розбудовують ще кращий. Кому ти ***** це париш?
Як «український щит» захищає Литву чи Естонію
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16.07.2023 23:38 Ответить
Накатаєш на щит асфальту?
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16.07.2023 23:39 Ответить
Вже почав. Окружну Києва між Жулянськи і Одеськи мостами асфальтують знову. Хоча там ремонтували дорогу десь так в 2019 чи 2020 році.
Критикувати Боневтіка "не на часі", а асфальтувати повторно нормальну дорогу завжди "на часі".
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16.07.2023 23:54 Ответить
https://twitter.com/i/status/1680483385293111296 https://twitter.com/i/status/1680483385293111296

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17.07.2023 08:32 Ответить
"Ничего святого" від "художника, который может обидеть каждого".
Дякую з посилання, давненько не дивився Сергія Пояркова.
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17.07.2023 08:39 Ответить
в последнее время общественное мнение на Западе разворачивается в сторону того, что Украина защищает их от орды. Это было понятно сразу после 22 02, но тем не менее
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16.07.2023 23:40 Ответить
Можете подробнее объяснить? Многие впервые слышат о таком тренде
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16.07.2023 23:45 Ответить
общественное мнение...

Как много в этом звуке. Так из клоуна гидранта сделали.

Среднестатистический украинец, на месте руоводителей запада и сша, учтя подготовку Украины к войне, махнул бы рукой и усиливал бы балтийские, Польшу, Молдавию, Словакию, мадьяров и т.п.

было бы дешевле.
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16.07.2023 23:53 Ответить
херасе. Украина самая большая страна в Европе. Логично тут установить линию обороны от орды.
Чем сейчас Германия, Франция, Италия, и многие другие страны и занимаются
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17.07.2023 00:03 Ответить
Ага)))

Размер имеет значение))

Курс страны стабилен, демократический, представители НАТО по три раза на день пороги обивают на Банковой, говорят:

- Сцаныч, айда с нами!

Вы в поселок на побережье Сомали к их, типа сельскому голове придите и предложите денег и оружия за защиту от сомалийских пиратов!))

"Самая большая..." - зелю, с его "величием наслушались?
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17.07.2023 00:31 Ответить
перераховані вами країни всі в НАТО))) вони самі собі щит.
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17.07.2023 03:56 Ответить
Україна,захищає сама себе!,,все інше--додумки,,НАТО--не потребує захисту, інакше, це б альянс на саміті просився б в Україну,
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17.07.2023 00:00 Ответить
ну как сказать. Серая зона - это тоже захист....
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17.07.2023 00:34 Ответить
Женя,,то--Таке,
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17.07.2023 00:50 Ответить
І Латвію? І Фінляндію? Він звичайно говорить, то що повинен говорити, але по факту всі розуміють, що Європі набагато практичніше залишити ППО у себе.
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16.07.2023 23:40 Ответить
Та так, захистимо,тільки Європа вже усвідомила,що рашка в теперішньому стані вже не сунеться в Європу(на НАТО),на кого ця *пурга*.
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16.07.2023 23:42 Ответить
Мрія путлера відновити Совок. Тому крім Балтії, Білорусі та Молдови в Європі особливо хвилюватися нікому.
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16.07.2023 23:52 Ответить
не так. Почитайте про его требования о нато в старых границах, без чехии и ко. А потом возродить союз+ страны варшавского договора
Ну и в финале - "единая россия от владивостока до лиссабона"
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17.07.2023 00:36 Ответить
Ось він, найвеличнівшивий захісник всія і всіх!
А кого ж і від кого ЗСУ захищали б, якби ти сюди рашистів не запустив???
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16.07.2023 23:46 Ответить
Юпітєру більше не наливати!
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16.07.2023 23:48 Ответить
Довбойоб . Клінічний. Або ж просто - цинічний ...
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16.07.2023 23:54 Ответить
"щіт європи" ти давно в асфальт закатав, ще з нього й клістрони познімав, готував країну до "шашличків"...
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16.07.2023 23:54 Ответить
ща, ***, лиш виковираємо з асфальту камінці
зробимо рогатки і орському ВКС кіздєц
європа в безпеці
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16.07.2023 23:54 Ответить
дурний думкою багатіє!
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16.07.2023 23:55 Ответить
Ти Південь вже "захистив" у Лютому 2022му. Тепер наші військові це кровію харкають. Брешиш ти все, зєля

Дострокові
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16.07.2023 23:55 Ответить
Ога! Дострокові.... Каторжани, прикуті до зомбі-маратону, з піснями та танцями , збиваючи одне одного з ніг, побіжать голосувати за Щеневтіка...
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17.07.2023 08:43 Ответить
*****,тисячи питань до нього,"шашликі",просраний Південь,я не знаю,якісь там "договорнякі",але на цей момент він є моїм Президентом, Президентом воюючиї країни,й якщо хтось мені запропонує зараз якийсь варіант,законний, давайте.
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16.07.2023 23:56 Ответить
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17.07.2023 00:07 Ответить
Законний з оцим ? Де закон, а де оце? Очуняй. Він не піде по закону ніколи. Виколупати його буде жертовніше ніж зека.
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17.07.2023 00:17 Ответить
***** буде клепати ракети і пускати на нас
ми будемо купувати ппо, про і збивати ці ракети
а фініш, ***, коли????
нам дають парасольку бо сусід сере на голову....
дайте молоток щоб ..обнути сусіда по голові???
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16.07.2023 23:59 Ответить
Не звертайте увагу, слова цього дурачка адресовані зе ідіотам.
тим ідіотам які "іржали" що ссикуни на саміт у Вільнюсі притащили 16 петріотів.
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17.07.2023 00:01 Ответить
Скажи мені,ти чому не воюєш?
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17.07.2023 00:05 Ответить
А ти чому? Подоляк білі квитки на ферму поробив?
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17.07.2023 00:09 Ответить
Я чому? Я своє відвоював,кацапів багато їбанув,чекаю МСЕК,прийдуть знову поповзу вбивати,ти чому ховаєшся?
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17.07.2023 00:15 Ответить
Ти троль- звичайний. Воюєш фігово, Подоляк може премії лишити.
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17.07.2023 00:41 Ответить
Я б на твоєму місці зупинився би. Тебе немов заклинило за Зе (хоча ти й сам розумієш, що те гівно не достойне, щоб його захищали). З нинішньою ситуацією вже нічого не поробиш, далі буде гірше. Але не отчаюйся, можеш зайти в коментарі під якимось з відосіків Іванова-Петрова, думаю, там всі коментатори тільки хвалять Зе
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17.07.2023 00:48 Ответить
за кого ти голосував в 2019? тільки ЧЕСНО. за "Армія.Мова.Віра" чи "нужна проста пєрєстать стрєлять/сайдьомся пасрєдінє"?
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17.07.2023 04:05 Ответить
зефанатик зараз з окопу пише ?
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17.07.2023 00:10 Ответить
і Америку.
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17.07.2023 00:02 Ответить
... з Новою Зеландією
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17.07.2023 00:25 Ответить
Залишиться питання захисту мами Рімми і папи Саши.
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17.07.2023 00:51 Ответить
о, ні! цих воно відперло в Ізраїль ще після першого попередження про можливу війну - так що з цими все нормально... це тільки лохам - шашликі.
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17.07.2023 04:08 Ответить
Я тоже хочу такое употребить.
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17.07.2023 00:04 Ответить
У нбого іх єсть.
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17.07.2023 00:09 Ответить
Если оборона Европы ляжет на плечи Зелелоха, то минимум с Польшей им пришлось бы распрощаться, а Прибалтика вся ушла бы за 3 дня.
Захистун млять.
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17.07.2023 00:07 Ответить
Всю Европу.. Вова, ****,. останавливайся. Говорун *уев. Спаситель Вселенной. Скромнее будь.
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17.07.2023 00:07 Ответить
Чому всі підараси -ухилянти візжать на "гнусавого"-чотири ухилянта,а самі не йдуть? Ви що,такі ж підари як і він?
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17.07.2023 00:09 Ответить
ухилянти якраз не візжать на гундосого ухилянта - ухилянти його всюди виправдовують, вони ж за нього голосували....
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17.07.2023 04:16 Ответить
Нєєєє,підете всі,піздаболи,а там як Бог дасть.
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17.07.2023 00:11 Ответить
Підуть не всі, а приблизно половина, якщо війна продовжиться на 5-10 років. Остальна половина нікуди йти не збирається, це ті, що "какая разніца" і "сделаєм їх разом". На жаль, президентів нам впарюють саме вони, то Януковича впарять, то Зеленського
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17.07.2023 00:54 Ответить
ага, і на наступних виборах голосуватимуть за кошового або притулу. щоб остаточно просрать те. що ще залишиться...
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17.07.2023 04:12 Ответить
Когда же ты трепаться перестанешь? Кокс подвезли?
Такое впечатление, что ты готов говорить любую чушь, лишь бы привлечь к себе внимание.
Тяга к славе шоу-мэна не проходит, это у тебя в крови...
Но ты же президент. Мыслить и говорить надо уже по государственному, а не как в квартале 95.
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17.07.2023 00:49 Ответить
Коли це ще буде, убогий? Цікаво, у нього є хоч якесь розуміння того, що його і Ко чекає після Перемоги?
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17.07.2023 06:51 Ответить
У всієї зеленої сволоти є розуміння. Тому відчайдушно й воюють проти України... Другий фронт, ***!
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17.07.2023 08:49 Ответить
Правильно. А потом Америку.
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17.07.2023 07:14 Ответить
Агент ФСБ защіщатєль всіх і вся.
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17.07.2023 07:46 Ответить
Приберіть цей мерзенний писок. Ця гнида позасерала своїми відосиками увесь ефір. Здати в дурку лайно, нехай там пи...ть
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17.07.2023 08:14 Ответить
Тільки не з тобою.
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17.07.2023 09:43 Ответить
 
 