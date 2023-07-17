Россия меняет тактику ракетных и дроновых атак, оккупанты начали корректировать маршруты, - ОК "Південь"

Враг перешел к тактике корректировки маршрутов движения ракет и дронов. Данные об определенной локации они применяют, направляя воздушные цели там, где их труднее обнаружить, например, по рекам.

Об этом рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Мы уже наблюдаем определенную корректировку маршрутов движений, маневрирование ракетами и "Шахедами". Использование особенностей местности, в том числе русла рек, прибрежная территория – там где не так заметны они для ПВО", – отметила она.

Чиновница также прояснила ситуацию по так называемым смешанным атакам. Гуменюк объяснила, что российские войска сначала запускают по разным направлениям группы ударных дронов, а только потом ракеты. Таким образом, враг рассчитывает, что ракеты могут проскользнуть мимо ПВО и достичь цели, однако украинские военные "срабатывают на все сто".

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Целью смешанных атак Москвы являются попытки обойти западные системы ПВО в Украине и сэкономить свои исчерпываемые ресурсы. И при этом нанести ущерб по-максимуму.

В России все еще большое количество ракет и дронов, а их производство продолжается. Поэтому Гуменюк предупредила, поэтому количество российских атак против Украины вряд ли уменьшится.