Россия меняет тактику ракетных и дроновых атак, оккупанты начали корректировать маршруты, - ОК "Південь"
Враг перешел к тактике корректировки маршрутов движения ракет и дронов. Данные об определенной локации они применяют, направляя воздушные цели там, где их труднее обнаружить, например, по рекам.
Об этом рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
"Мы уже наблюдаем определенную корректировку маршрутов движений, маневрирование ракетами и "Шахедами". Использование особенностей местности, в том числе русла рек, прибрежная территория – там где не так заметны они для ПВО", – отметила она.
Чиновница также прояснила ситуацию по так называемым смешанным атакам. Гуменюк объяснила, что российские войска сначала запускают по разным направлениям группы ударных дронов, а только потом ракеты. Таким образом, враг рассчитывает, что ракеты могут проскользнуть мимо ПВО и достичь цели, однако украинские военные "срабатывают на все сто".
Целью смешанных атак Москвы являются попытки обойти западные системы ПВО в Украине и сэкономить свои исчерпываемые ресурсы. И при этом нанести ущерб по-максимуму.
В России все еще большое количество ракет и дронов, а их производство продолжается. Поэтому Гуменюк предупредила, поэтому количество российских атак против Украины вряд ли уменьшится.
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А щодо частоти атак, вона просто забула додати "найближчим часом".
А Данілов та Буданов про це знають?
https://novynarnia.com/2023/07/17/rosiyany-zayavlyayut-shho-narostyly-vyrobnycztvo-lanczetiv-u-50-raziv-i-rozroblyayut-novu-versiyu-drona/
Влада нездатна навіть закупити мавіки, а бож організувати їх ремонт.
Ті одиничні екземпляри що поступають, це курам на сміх, в порівнянні з потребами підрозділів.