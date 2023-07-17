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Новости Агрессия России против Украины
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Россия меняет тактику ракетных и дроновых атак, оккупанты начали корректировать маршруты, - ОК "Південь"

ракети

Враг перешел к тактике корректировки маршрутов движения ракет и дронов. Данные об определенной локации они применяют, направляя воздушные цели там, где их труднее обнаружить, например, по рекам.

Об этом рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Мы уже наблюдаем определенную корректировку маршрутов движений, маневрирование ракетами и "Шахедами". Использование особенностей местности, в том числе русла рек, прибрежная территория – там где не так заметны они для ПВО", – отметила она.

Чиновница также прояснила ситуацию по так называемым смешанным атакам. Гуменюк объяснила, что российские войска сначала запускают по разным направлениям группы ударных дронов, а только потом ракеты. Таким образом, враг рассчитывает, что ракеты могут проскользнуть мимо ПВО и достичь цели, однако украинские военные "срабатывают на все сто".

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Целью смешанных атак Москвы являются попытки обойти западные системы ПВО в Украине и сэкономить свои исчерпываемые ресурсы. И при этом нанести ущерб по-максимуму.

В России все еще большое количество ракет и дронов, а их производство продолжается. Поэтому Гуменюк предупредила, поэтому количество российских атак против Украины вряд ли уменьшится.

ракеты (3644) Гуменюк Наталья (577) дроны (4223)


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"Вичерпуються...Навряд чи зменшиться..."Як це розшифрувати?
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17.07.2023 06:44 Ответить
Нескінченних ресурсів немає. Все, рано чи пізно закінчується.
А щодо частоти атак, вона просто забула додати "найближчим часом".
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17.07.2023 07:20 Ответить
Ракети в кацапів скоро закінчаться? Вже десь це чули...
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17.07.2023 10:54 Ответить
У Росії все ще велика кількість ракет і дронів, а їх виробництво триває. Тож Гуменюк попередила, тож кількість російських атак проти України навряд чи зменшиться.

А Данілов та Буданов про це знають?
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17.07.2023 07:08 Ответить
Росіяни заявляють, що наростили виробництво "Ланцетів" у 50 разів і розробляють нову версію дрона,а чим переймається'' пабідун'',щоби пришвидчити закінчення війни?

https://novynarnia.com/2023/07/17/rosiyany-zayavlyayut-shho-narostyly-vyrobnycztvo-lanczetiv-u-50-raziv-i-rozroblyayut-novu-versiyu-drona/
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17.07.2023 07:10 Ответить
У нас теж виробляють дрони. І навіть збільшують виробництво. Тільки в РФ розуміють сенс слова "військова таємниця", а у нас ні. Тому українці не мають поняття, що робить уряд для перемоги в цій війні.
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17.07.2023 07:25 Ответить
Хто виробляє? Волонтери ?
Влада нездатна навіть закупити мавіки, а бож організувати їх ремонт.
Ті одиничні екземпляри що поступають, це курам на сміх, в порівнянні з потребами підрозділів.
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17.07.2023 07:43 Ответить
А КОНРТМЕРЫ КАКИЕ !!!???
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17.07.2023 07:43 Ответить
 
 