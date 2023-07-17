Общие боевые потери РФ с начала войны – около 238 300 человек (+620 за сутки), 4115 танков, 4504 артсистемы, 8034 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 17 июля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 238 300 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.07.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 238 300 (+620) человек ликвидировано,

танков - 4 115 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 8 034 (+8) ед,

артиллерийских систем - 4 504 (+23) ед,

РСЗО - 685 (+4) ед,

средства ПВО - 428 (+3) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 828 (+8),

крылатые ракеты – 1 273 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7 059 (+15) ед,

специальная техника – 677 (+11).

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