Общие боевые потери РФ с начала войны – около 238 300 человек (+620 за сутки), 4115 танков, 4504 артсистемы, 8034 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 17 июля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 238 300 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.07.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 238 300 (+620) человек ликвидировано,
танков - 4 115 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 8 034 (+8) ед,
артиллерийских систем - 4 504 (+23) ед,
РСЗО - 685 (+4) ед,
средства ПВО - 428 (+3) ед,
самолетов - 315 (+0) ед,
вертолетов - 310 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 828 (+8),
крылатые ракеты – 1 273 (+0),
корабли /катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 7 059 (+15) ед,
специальная техника – 677 (+11).
Топ комментарии
+27 Vujko Donetski
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+18 Qq Qqq #455433
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+17 Валерий Коломиец #502756
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Навіть адекватна гідротехнічна споруда "устала" слухати цю маячню і ранком впала повторно.
Зі Святом, земляки!
Щира дяка ЗСУ та СБУ за цей івент
72 одиниці техніки, 620 чумардосів та пару прольотів Кримського мосту. Арта супер, броня і логістика теж гуд. ППО:спецтехніка нічия - 3:11. Міст зарядив позитивом на весь тиждень, але сподіваюсь це ще не всі квіточки від ЗСУ. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 238 000!!! більше, ніж таке місто, як Комсомольськ-на-Амурі ...
Про кількість загиблих можна говорити, але з українського боку.
Зруйнована техніка мені невідома.
Хіба що на "колчаковских".....