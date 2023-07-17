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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 238 300 человек (+620 за сутки), 4115 танков, 4504 артсистемы, 8034 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 17 июля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 238 300 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.07.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 238 300 (+620) человек ликвидировано,

танков - 4 115 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 8 034 (+8) ед,

артиллерийских систем - 4 504 (+23) ед,

РСЗО - 685 (+4) ед,

средства ПВО - 428 (+3) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 828 (+8),

крылатые ракеты – 1 273 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7 059 (+15) ед,

специальная техника – 677 (+11).

Также читайте: Враг пытается наступать на 5 направлениях, в течение суток произошло 28 боестолкновений, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 238 300 человек (+620 за сутки), 4115 танков, 4504 артсистемы, 8034 бронированные машины 01

армия РФ (19926) Генштаб ВС (6599) ликвидация (3779) уничтожение (7415)


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Топ комментарии
+27
Яка файна новина до ранкової філіжанки кави! Радує знащення техніки, особливо арти та РСЗО. А Криський міст - це довгоочікуваний десерт! Слава Україні! Героям Слава! Слава всім захисникам та захисницям України!
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17.07.2023 08:38 Ответить
+18
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3432 день.
72 одиниці техніки, 620 чумардосів та пару прольотів Кримського мосту. Арта супер, броня і логістика теж гуд. ППО:спецтехніка нічия - 3:11. Міст зарядив позитивом на весь тиждень, але сподіваюсь це ще не всі квіточки від ЗСУ. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 238 000!!! більше, ніж таке місто, як Комсомольськ-на-Амурі ...
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17.07.2023 08:56 Ответить
+17
Тиждень взагалі гарно розпочався...
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17.07.2023 08:31 Ответить
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Тиждень взагалі гарно розпочався...
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17.07.2023 08:31 Ответить
Кацапи у відповідь: "Понєдєльнік - дєнь тяжолий.."
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17.07.2023 10:36 Ответить
Не радійте так швидко. Скоріш за все, сьогодні уночі знову буде "отвєтка". Калібрів знову напакували дай Боже. Не всі цю ніч переживуть.
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17.07.2023 13:58 Ответить
Яка файна новина до ранкової філіжанки кави! Радує знащення техніки, особливо арти та РСЗО. А Криський міст - це довгоочікуваний десерт! Слава Україні! Героям Слава! Слава всім захисникам та захисницям України!
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17.07.2023 08:38 Ответить
Єдині приємні ранкові новини ,це що наші ЗСУ невпино продовжують знищувати ворога в живій силі і техніці ,а ще пошкоджений кримський міст. Слава ЗСУ !
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17.07.2023 08:44 Ответить
Рівно рік тому недоміркуватий та недолугий швондєр (мідвєдєв) пообіцяв миттєвий судний день за атаку на кримський міст.
Навіть адекватна гідротехнічна споруда "устала" слухати цю маячню і ранком впала повторно.
Зі Святом, земляки!
Щира дяка ЗСУ та СБУ за цей івент
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17.07.2023 08:52 Ответить
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3432 день.
72 одиниці техніки, 620 чумардосів та пару прольотів Кримського мосту. Арта супер, броня і логістика теж гуд. ППО:спецтехніка нічия - 3:11. Міст зарядив позитивом на весь тиждень, але сподіваюсь це ще не всі квіточки від ЗСУ. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 238 000!!! більше, ніж таке місто, як Комсомольськ-на-Амурі ...
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17.07.2023 08:56 Ответить
Скільки ж там ще того заліза?Палимо,палимо,а воно не закінчується!
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17.07.2023 09:06 Ответить
Та з 1945-го клепали!
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17.07.2023 09:12 Ответить
Частину напевно ремонтують .
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17.07.2023 10:14 Ответить
Кримських мостів 1 (+1).
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17.07.2023 09:29 Ответить
Чудово працює ЗСУ в плані знищення арти орків...Так тримати!!!
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17.07.2023 12:24 Ответить
Дуже дурні дані, оскільки вони некоректні і налаштовані на пропаганду. Росія виграє на всіх фронтах, максимально захищаючи мирне населення, а український режим має оголосити про капітуляцію до кінця серпня.
Про кількість загиблих можна говорити, але з українського боку.
Зруйнована техніка мені невідома.
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17.07.2023 14:43 Ответить
Свинособака з лоботомією під кокошником вибігла за парєбрік і скавучить - хоче бояри.
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17.07.2023 17:14 Ответить
Курва цапська, на яких ти фронтах "виграєш"???
Хіба що на "колчаковских".....
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17.07.2023 23:47 Ответить
 
 